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Новости Борьба с коронавирусом
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В Турции разрешили делать пятую прививку против COVID-19

В Турции разрешили делать пятую прививку против COVID-19

В Турции разрешили делать пятую прививку тем, кто уже получил четыре дозы вакцины, в частности, две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech.

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на Минздрав Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Лица, получившие две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech не менее трех месяцев назад, смогут записаться на прием пятой дозы", - сообщает издание.

Пятую дозу вакцины могут получить "определенные группы людей". Для получения дозы напоминания доступны Sinovac, BioNTech и турецкая вакцина Turkovac.

Как сообщал, в декабре прошлого года Турция начала производство собственной COVID-вакцины Turkovac. Минздрав Турции призвал делать бустерную дозу тем, кто уже вакцинировался. Дозу напоминания можно сделать вакциной турецкой разработки Turkovac.

По состоянию на утро 4 января в стране две дозы вакцины получили 83,26% населения старше 18 лет. За минувшие сутки в стране было выявлено почти 44,9 тысячи новых случаев инфицирования, 160 человек умерли, почти 27,5 тысячи выздоровели.

Также читайте: Японские ученые сообщили, что разработали "пожизненную вакцину" против COVID-19

Автор: 

прививка (191) Турция (3379) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
Добровольно вакцинированные и в мыслях не допускают, как их развели, и чем больше будет просачиваться правды, тем сильнее будут вопить, что это все фейки и происки кацапских ботов, и лютой ненавистью будут ненавидеть людей, не поддавшихся массовому психозу, устроенному продажными политиками в угоду фармацевтическим коорпорациям.
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04.01.2022 12:01
+15
Добре,що є що "розпрямляти"...бо коли дивишся на уколотих,а там ехо в голові...
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04.01.2022 11:56
+15
таких как ты дятлов,специально нанимают писать подобные басни.
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04.01.2022 12:14
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Молодці турки. Обганяють Ісраїль.
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04.01.2022 11:47 Ответить
Нагадує біг задом наперед...
В безкоштовних білих тапках
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04.01.2022 12:32 Ответить
пятью пять - двадцать пять. А потом опять по пять.
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04.01.2022 11:47 Ответить
давно треба перейти на 3-х разове вакцинування - ПНД, СРД, ПТН
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04.01.2022 11:51 Ответить
Ця стаття чисто для антивакскрів - є поле для інтелектуальних викрутасів розпрямлених мізків.)))
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04.01.2022 11:53 Ответить
Добре,що є що "розпрямляти"...бо коли дивишся на уколотих,а там ехо в голові...
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04.01.2022 11:56 Ответить
А я про що?))
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04.01.2022 12:00 Ответить
Отэто там собрались поклонники ковидовы,так надо делать три ширки в день, чтобы их перло!
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04.01.2022 13:08 Ответить
Добровольно вакцинированные и в мыслях не допускают, как их развели, и чем больше будет просачиваться правды, тем сильнее будут вопить, что это все фейки и происки кацапских ботов, и лютой ненавистью будут ненавидеть людей, не поддавшихся массовому психозу, устроенному продажными политиками в угоду фармацевтическим коорпорациям.
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04.01.2022 12:01 Ответить
Ось ця жінка запідозрила, щоїї розвели, але запізно:
https://www.unn.com.ua/uk/news/1958782-u-velikiy-britaniyi-vid-covid-19-pomerla-24-richna-vagitna-yiyi-batko-zvinuvachuye-u-smerti-antivaktsinatoriv 3 січня. УНН. У Великій Британії, батько 24-річної вагітної жінки, яка померла від COVID-19 вважає, що у цьому винні антивакцинатори. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily mail. Деталі 57-річний чоловік Девід Екслі розповів, що його донька була не проти щеплення від коронавірусу, однак батько її новонародженого сина та знайомі дивилися ролики на YouTube з антипропагандою вакцинації і переконували вагітну не робити цього. Вони стверджували, що вакцина від COVID-19 може "вбити її дитину". Тому дівчина відкладала щеплення. Зазначається, що у кінці листопада вагітна захворіла на коронавірус, 2 грудня її у тяжкому стані госпіталізували. 3 грудня вона померла через ускладнення від хвороби. Медикам вдалось врятувати немовля вагітної жінки, дитина і досі у лікарні. Також у жінки залишився 2-річний син. "Коли Седі забирала швидка, то я чув, як вона говорила фельдшеру, що хоче вакцинуватись", - каже Екслі. На думку батька покійної, людям не варто дивитися подібні ролики антивакцинаторів, аби не заплутувати себе, краще одразу звертати увагу лише на факти. Цитата "Люди повинні робити свій вибір на основі фактів. Вони повинні прислухатись до думки експертів, а не тих, хто записує ролики на Facebook чи в YouTube", - вважає чоловік.
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04.01.2022 12:13 Ответить
таких как ты дятлов,специально нанимают писать подобные басни.
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04.01.2022 12:14 Ответить
Антипа61 я знаю ще з дореволюційних часів, а тебе пронумерованого вперше бачу. То кого тут наймають?
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04.01.2022 12:20 Ответить
А пофегу кто там кого знает, совать одно и тоже не пойми что второй (а второй ли?) день подряд в надежде надавить на жалость это чё? Очень умнО?
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04.01.2022 12:34 Ответить
местный авторитет? а может вы где-то в личке друг другу пошепчете истории.
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04.01.2022 12:35 Ответить
Ваша думка дуже важлива. Обов"язково візьму до уваги.
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04.01.2022 12:41 Ответить
да всем начхать что тебе важно и кого ты знаешь и т.д. и т.п. никому не интересен никто. тчк
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04.01.2022 14:57 Ответить
ну то что вы из одного ларца,я и не сомневаюсь...

а я не с вами.
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04.01.2022 14:47 Ответить
Ты уже задолбал этой писулькой - постишь ее в фиг знает который раз
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04.01.2022 14:57 Ответить
Гарри, я и не подозревал, что 2 - это в Вашей интерпретации "фиг знает сколько".
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04.01.2022 15:44 Ответить
Я точно читал эту мылодраму здесь на форуме более двух раз. Значит кто-то ещё из ваших коллег строчил это
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04.01.2022 16:58 Ответить
Я этот пост ни в первый раз, ни во второй писал не тебе. Так что если тебя кто-то задолбал - пойди подмойся и не морочь другим людям голову.
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04.01.2022 17:02 Ответить
Нечем мыслить!
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04.01.2022 12:23 Ответить
Це вже ти перебільшив. Розвели! Заборонами примусили людей вакцинуватись, сподіваючись, що вакцина - панацея від хвороби. Якщо немає імунітету, то й десять вакцин не допоможуть. А імунітет - це не хімія. А здоровий спосіб життя. Пігулками життя не продовжиш. Хіба що, на годину-дві.
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04.01.2022 14:22 Ответить
Реклама для дальнейшего отмывания бабла!!!
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04.01.2022 12:08 Ответить
Блумберг: В США - миллион! За сутки.

Мало кололись((( Почему не гонят в шею Хвауччи? Ведь видно же - не справляется)))
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04.01.2022 12:09 Ответить
Пятую, Карл. Понеслась ....а по кочкам.
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04.01.2022 12:10 Ответить
Когда скажут можно 20 раз прививяться...може и сделаю уколчик от ...гриппа
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04.01.2022 12:11 Ответить
44 тыс. заболевших при 83% вакцинированных?
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04.01.2022 12:21 Ответить
Ну ониж типа не тяжело болеют. Наверное
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04.01.2022 12:36 Ответить
Саме так. А скільки трeба? Так мало захворівших завдяки вакцинаціі.
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04.01.2022 12:52 Ответить
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04.01.2022 12:22 Ответить
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04.01.2022 13:12 Ответить
Всё то, что сейчас упыри творят с этой т.н. вакцинацией уже напоминает старый анекдот о "Вечном кайфе", когда слон попросил мышонка залезть ему в хобот и немножко его пощекотать, а потом, подумав, засунул этот хобот себе в жопу. Поздравляем все уколовшихся с вечным кайфом.
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04.01.2022 12:24 Ответить
И это же какими упоротыми(уколотыми) надо быть что бы верить в эту ковидную чушь?
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04.01.2022 12:26 Ответить
У Вас є на плечі шрамчик від віспи?
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04.01.2022 12:39 Ответить
Да, от оспы и есть - вакцина, она защищает надолго либо на всю жизнь, а то что надо колоть по 5...и потом 10 раз - вакциной назвать нельзя. Возражения?
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04.01.2022 12:43 Ответить
Цe вакциною назвати можна. А оскільки вона нормально діє кілька місяців, то чeрeз кілька місяців слід повторно вакцинуватися. Що тут нe зрозуміло?
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04.01.2022 12:58 Ответить
кажуть, що зварена вдома, теж не діє все життя, тому де-хто ширяється кожен день, та отримує задоволяння, як і усі вакцинатори.
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04.01.2022 13:50 Ответить
Сначала пугали страшным вирусом, потом сказали что есть вакцина, потом сказали что он действует год, потом сказали что действует полгода и нужна вторая, потом сказали - нужен бустер, потом сказали что нужна ревак каждые 3 месяца... Будет и дальше, ждите таблеток ежедневных. Я уже молчу про то что вирус цепляет только малую группу людей из т.н. группы риска и то среди них летальность невелика, но это уколотым никак не хочется понимать, они бы и хотели понять, но так как уже укололись, вынуждены как то оправдывать свой поступок, даже перед самим собой, удачи.
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04.01.2022 14:23 Ответить
уже давно рассосался. а у Вас, похоже, ещё пубертатный период?
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04.01.2022 13:48 Ответить
Новости ковидобесия.
В ЮАР подожгли здание парламента. Второй раз.
"Это мы понять можем"(С): слишком медленные в ЮАР темпы "вакцинации".

Обращаюсь к представителям прогрессивного человечества (память то у них девичья): не давите, зайки, на власти ЮАР очень сильно, потому как ЮАР - одна из немногих стран мира, где по прежнему приносятся человеческие жертвы. Недаром в Йоханнесбурге имеется уникальное подразделение полиции, специализирующееся на расследовании ритуальных убийств.
А кого и приносить в жертву, как на вакцинатора или трейсера из ковидной группы слежения за населением? Ведь косточки вакцинатора-трейсера потом можно будет продать, как амулеты, защищаюшие от ковидлы (это вовсе не редкая практика в ЮРА, называются такие амулеты "мути"). Сам Бог, как говорится, вакцинатора послал, чьи кости сильнее защищают от ковидлы как не его?
Пожалейте вакцинаторов ЮАР, зайки, их же так совсем не останется.

Second blaze engulfs South Africa parliament
https://www.youtube.com/watch?v=RN6NsfNBryM
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04.01.2022 12:37 Ответить
Во Франции обнаружили новую разновидность ковидлы - камерунскую.
Заехал камерунский ковидла во Францию как сами понимаете судя по названию, из Камеруна.
Поскольку в самолеты на международные рейсы в прогрессивную Европу пускают только дважды вакцинированных, а перед отлетом несколько раз тыкают ПЦР-палкой в нос, то, надо полагать, прилетел ковидла из Камеруна во Францию в ящике с бананами.
Аккуратнее нужно в наше время относится к экпорту фруктов из Африки в общем и из Камеруна в частности.
Врочем. после того, как журналисты внезапно обнаружили под платьем жены Президента Макрона мужской половой орган, все может быть:

"Заразнее «Омикрона»: во Франции обнаружен новый вариант коронавируса
Еще один штамм был завезен из Камеруна

Французские ученые обнаружили еще один вариант коронавируса SARS-CoV-2.Ранее неизвестный вариант выявили у путешественника, приехавшего из Камеруна во Францию, где он, предположительно, заразил по меньшей мере 12 человек на юге страны. "
https://www.mk.ru/social/health/2022/01/04/zaraznee-omikrona-vo-francii-obnaruzhen-novyy-variant-koronavirusa.html
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04.01.2022 12:43 Ответить
В школах Великобритании не хватает учителей, все ушли на самоизоляцию из-за ковидлы:
"UK schools face COVID staff shortages"
https://www.youtube.com/watch?v=9Qp7uQOUgpA

Особенно забавно данное сообщение выглядит на фоне соседней новости, об экспоненциальном росте цен на электроэнергию в Европе:
"Power prices across Europe are 'exploding"
https://www.youtube.com/watch?v=YaLZKNzAIKE

Но это все "цветочки", "ягодки' начнутся, когда на полную катушку заработают быстрые ковидловые тесты и вообще все встанет.
Поскольку согласно официальным данным каждый 5-й (!) быстрый быстрый ковидловый тест является положительным, то встанет вообще все, точнее, все ляжет, экономика ляжет.
И в этот то момент Китай пойдет освобождать Тайвань, а русские, само-собой, традиционно, пойдут АсвАбАждать Украину от бИндер.

"На австралийское федеральное правительство оказывается давление сделать быстрые тесты бесплатными для всех"
"Government faces pressure to make rapid antigen tests free for all"
https://www.youtube.com/watch?v=hrcQtxRDIPM

Да как же не давить про-китайским холуям на федералов, а Австралию Китаю как им тогда сдавать? Когда вся экономика ляжет, сдавать то сподручнее, верно?
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04.01.2022 12:50 Ответить
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04.01.2022 13:00 Ответить
Генетичні вакцини: невизначеність TANYA KLYMENKO говорит, что риск заболеть у вакцинированных в 2 раза выше, чем у невакцинировапнных
https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8 Генетичні вакцини: невизначеність - YouTube
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04.01.2022 12:51 Ответить
Хто така TANYA KLYMENKO?
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04.01.2022 13:04 Ответить
В анотації до відео є уся інформація
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04.01.2022 14:05 Ответить
А, британський вчений. Все ясно.
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04.01.2022 15:37 Ответить
ну звичайно, у вас же є більш перспективні стосовно довіри фахівці? )))
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04.01.2022 15:45 Ответить
Є. Мої викладачі і сам я.
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04.01.2022 15:51 Ответить
ну тоді ви мені можете показати свої наукові досягнення (і викладачів відповідних) які можуть якимось чином підтвердити такі твердження? ))) Бо я, на превеликий жаль, знаю рівень місцевої академічної науки ))) Я ж дійсно можу помилятися і ви зі своїми викладачами є таємний науковий діамант )))
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04.01.2022 16:06 Ответить
Ви в чіпи та рептилоїдів з Нубіру вірите?
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04.01.2022 16:20 Ответить
зрозуміло, адекватних аргументів ніц немає. перейшли на дурниці. я не очікував такого швидкого вашого злиття в маргінес )))

то давайте, я чекаю - підтверджуйте свій ( і ваших викладачів) видатний науковий рівень, раз вам британські вчені "не такі" ))). Чи що, "кишка тонка"? Вам аби поговорити? )))

я все зрозумів.... можете не відповідати )))

p.s. в чіпи по-шведськи я вірю, бо то факт )))
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04.01.2022 16:29 Ответить
Не люблю метати бісер перед свиньми. Чим більше антищеплеників- тим менше антищеплеників.
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04.01.2022 16:55 Ответить
мій покійний батько про таких " нєлюбітєлєй" казав - "тріпло кукурудзяне" , загуглиш анекдот часів Хрущова, бо сам не зрозумієш - дуже ти молоде і різке )))
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04.01.2022 17:01 Ответить
Біжи вже шапочку з фольги крути.
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04.01.2022 17:04 Ответить
Дело в том, что автор доклада выступила на международной конференции с фактами и выводами, а не с бредятиной как Вы.
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04.01.2022 16:07 Ответить
Не витрачайте час. Це не той випадок, коли аргументи мають силу.
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04.01.2022 17:07 Ответить
ви знаєте, у мене не медична освіта, а математична і. відповідно, до свого досвіду державного і громадського менеджменту такі підозри почали виникати десь з серпня місяця, що ці укольні процедури навпаки приводять до пришвидшення розповсюдження цієї хвороби. Однак я не мав адекватного фактажу. І ось, виявляється, що це вже "вичислили" і мало того, зрозуміли чого. Однак "різномасні рукой-водітєли" цього або не знають, або замовчують і продовжують нарід лякать і колоть. висновки навіщо і т.п. робіть самі.
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04.01.2022 16:03 Ответить
У меня техническая, я доктор наук, поэтому могу проанализировать факты и разнообразную чушь
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04.01.2022 16:09 Ответить
07/21/2021: Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for SARS-CoV-2 Testing
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.htmlhttps://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html


текст:
21 июля этого года https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html CDC объявил, что отзывает свое разрешение на текущий тест ПЦР на covid-19 , заявив, что тест ПЦР больше не будет считаться достоверной наукой после 31 декабря этого года. Затем в нем говорится, что новый тест ПЦР «облегчит обнаружение и дифференциацию вирусов SARS-CoV-2 и гриппа», а это означает, что новый тест, как сообщается, сможет определить разницу между covid и простудой. Это означает, что нынешний тест - тот, который используется для разжигания глобальной пандемической истерии, связанной с COVID, - не позволяет добиться такой дифференциации.

https://www.infomirsk.org/koronavirus/mistifikacija-covid-19-bystro-raskryvaetsja-dokumenty-cdc
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04.01.2022 17:43 Ответить
Це означає, що раніше для діагностики спочатку робили тест на ковід, а коли він був негативний, потім робили тест на грип, а в новому варіанті це робиться за один тест.
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04.01.2022 17:48 Ответить
і там дуже цікаве інтерв'ю пані директорки CDC, доктора Рошель Валенскі. Послухайте. Бо на гуглі це інтерв'ю уже затерли )))
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04.01.2022 17:51 Ответить
Ось тільки казала вона це не про вакцини від ковід. А взагалі, у науковців прийнято не казати, а надавати посилання на публікації результатів дослідженнь.
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04.01.2022 17:09 Ответить
Вы, наверное, псих, то что бот, то это и так всем ясно . Это доклад на научной конференции, малограмотный Вы наш. Про что она рассказывала по Вашему мнению? О птычках?
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04.01.2022 17:25 Ответить
Те, що Ви погано знаєтеся на вірусології ніяк не виправдовує ні Вашого хамства, ні Вашої брехні. У доповіді прозвучало, що ризик зараження ВІЛ був підвищений у гомосексуалістів, вакцинованих аденовекторною вакциною проти ВІЛ. Це легко перевірити прослухавши кілька хвилин за цим посиланням.
https://youtu.be/DCaeKVHo5u8?t=390

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04.01.2022 17:38 Ответить
Хамити не набридло? Дослухайте до 19.53.
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04.01.2022 18:16 Ответить
Это сравнение вакцинации от ковида, неуч проплаченный, с подобным случаем. Механизм одинаковый.
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04.01.2022 18:20 Ответить
Механізм не однаковий. ВІЛ - ретровірус, а коронавіруси - ні.
Крім того, порівняння вакциновованої когорти 40-річних з невакцинованою когортою того ж віку по загальній статистиці є вельми некоректним. Там необхідна рандомізація за способом життя, роботою, звичками, статтю і тп. А то вийде, що 40-річний вакцинований - працюючий чоловік, який щодня іздить на роботу і з роботи, а 40-річний неавкцинований - безробітний, що живе на допомогу по безробіттю і цілими днями дивиться ТВ або зависає в соцмережах і з дому не виходить.
Порівняння таких персонажів є вельми некоректним.
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04.01.2022 18:27 Ответить
идиотизм в кубе, выводы достойны психбольницы
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04.01.2022 18:37 Ответить
Що, зовсім слабенько у Вас з контраргуметами і Ви вирішили какахами покидатися? Це жалюгідно.
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04.01.2022 18:39 Ответить
На то, что вы пишите может ответить только психиатр. Я,по-вашему, сначала врал, потом вы придумали идиотские отмазки. Что тут отвечать? Главное, что научное сообщество воспринимает приведенные данные, а не вам подобные боты на зарплате
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04.01.2022 18:52 Ответить
Почитайте ось це
https://fullfact.org/health/phe-ukhsa-bolsonaro/ How the UK Health Security Agency's misleading data fuelled a global vaccine myth

і це

https://osr.statisticsauthority.gov.uk/communicating-data-is-more-than-just-presenting-the-numbers/ Communicating data is more than just presenting the numbers

щоб зрозуміти яку та доповідачка зробила помилку, подаючи дані на 17.59 і далі.
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05.01.2022 08:31 Ответить
що, підтянувся? кинули і тебе на амбразуру? все уже, " зливай воду". тут і ти не допоможеш. мало того, там є достатньо посилань, щоб не чіплятися до нюансів доповіді.

Знаєш, не люблю таких *удаків, бо вони починають "товкти воду в ступі" аби тільки заговорити важливі речі. починають кругом про воші, щоб про рибу не говорити.
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04.01.2022 17:56 Ответить
От фантазер. А я і не шукаю Вашої любові.
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04.01.2022 18:20 Ответить
Как "быстрые тесты на ковид" уводят экономику в теневую.
Краткое пособие.

Приходит пациент с острой зубной болью (дупло у него в зубе) к врачу, а тот ему - бац быстрый тест в нос - и оппа: тест положительный, больной киздует на ПЦР тест, и ждет ео результатов, ибо зараженного ковидлой бессимптомного пациета лечить от воспаленной дурки в зубе ни в коем случае нельзя.
Замечу, что процесс в зубе развивается быстро, очень быстро, и уже на следующий день дело может закончится пульпитом.
Я даже не буду говорить о том, что страдлец, вымотанный зубной болью, топором зарубит зубного врача (по Раскольникову).
Я о том, что в таких условиях к зубным врачам ходить пациенты не будут только самые упорные.
То есть бизнес сократится до ручейка.
Но жить то надо и дентисту, и пациентам, и потому бизнес уйдет в тень.
Официально будет работать пару дней в неделю (или пару часов в день), а неофициально, за наличку (или за бартер, продуктами брать, например, по списку, типа подарочная корзина) будет все остальное время на дому.
Работу портативной бормашины я лично лицезрела еще 30 лет назад, но с тех пор технический прогресс то ого-го был какой. Проверила по интернету: мама дорогая, да такие портативные бормашины стоят сущие гроши, какие-то жалкие 2 тысячи долларов.
Инструменты будут стерилизовать по-старинке, на дому, в древнем автокалве, а рсходники списывать из официальной клиники (ведь пару денй в неделю она будет работать, не забываем это).
Бизнес в тень уходит охотно, налогов платить не нужно, а клиент попрет, как на дрожах, ведь какой чудак может позволить себе за свои, кровные, 2 недели самоизоляции?
Да у населения отродясь столько денег в загашнике не было.
А поскольку официально зубоврачебный бизнес будет убыточным, ему еще и компенсацию власти выплать будут должны из-за потери бизнеса из-за ковидлы.

Не благодарите.
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04.01.2022 13:05 Ответить
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04.01.2022 13:11 Ответить
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04.01.2022 13:25 Ответить
Це Ви?

Це - Я! 😂

З Новим роком!

Терпіння Нам від вашого брєда сивої кєнгуру. Бажаю Вам натхнення на ще більш божевільні коментарі, вони повинні бути ще більші за розміром та ще більш безглузді за змістом. Б
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04.01.2022 16:43 Ответить
Нож в спину (С) антиваксерам
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04.01.2022 13:35 Ответить
пойди уколись еще 25 раз, а то вирус нападет
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04.01.2022 13:57 Ответить
без сопливых разберусь что мне делать
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04.01.2022 13:59 Ответить
разрешили или обязали?
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04.01.2022 13:46 Ответить
Если 2-3-я вакцинация все равно способствуют заражению и распространению вируса, то почему мы должны везде показывать свои бумаги о тесте (CDC отказывается от использования теста ПЦР на COVID и признает, что тест не может отличить вирус гриппа от вируса COVID) и стотяь за 4-5 дозой?!
А тем временем во Франции обнаружен новый штамм коронавируса. Онполучил обозначение B.1.640.2 ...Его обнаружили у туристов которые вернулись во Францию из Камеруна. В новом штамме выявлено 46 мутаций !!! Тесты показали у зараженных "Атипичную комбинацию мутаций"... (понравилось то что им тесты что-то там показали). Но главный вопрос завис - так кто клепает эти "мутации"?!.
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04.01.2022 13:53 Ответить
Вакцина хороша, когда её одна-две. Но если 3,4,5 , то это не вакцина, а наспех сделанное средство по выкачиванию бабла из стран медкорпорациями. ВОЗ здесь отлично подыграл. Уместно вспомнить и Гейтса, главного частного спонсора ВОЗ.
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04.01.2022 14:10 Ответить
Якщо в книгарні більшe двох книжок, вони тeж наспєх сдєланниє срєдства? Або більшe двох видів макаронів у продуктовій крамниці? Або, якщо доіхати кудись можна нe тільки мeтром і автобусом, а щe й тролeйбусом. Або ...
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04.01.2022 20:11 Ответить
Я чесно двічі вакцинувався. Але більше ...... вибачте. Для чого? Щоб мене пускали в Європу? Так Ізраїль вже всіх вакцинував, а корона нікуди не поділась. В США мільйон за день. Це що? Жарти такі? Або щеплення діють, або щеплення взагалі не існує.
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04.01.2022 14:15 Ответить
В США порядка 100 млн. нeвакцинованих. Тому 1 мільйон нових хворих під час піку нe дивує, і нe свідчить про нeeфeктивність вакцинаціі.
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04.01.2022 20:20 Ответить
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04.01.2022 14:20 Ответить
 
 