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Новости Борьба с коронавирусом
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Японские ученые сообщили, что разработали "пожизненную вакцину" против COVID-19

Японские ученые сообщили, что разработали

Команда исследователей из Токийского института медицинских наук разработала вакцину, которая будет защищать от коронавируса всю жизнь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщает The Japan Times.

Отмечается, что клинические исследования препарата намечены на 2023 год.

Отмечается, что существующие вакцины обеспечивают временный иммунитет от коронавируса и для поддержания их эффективности требуется ревакцинация. Создание вакцины с пожизненной эффективностью, по мнению исследователей, приведет к огромной финансовой экономии во всем мире и позволит быстрее преодолеть пандемию. Для создания нового препарата ученые использовали разработанную британским врачом Эдвардом Дженнером в 1796 году вакцину от оспы. В ее основе лежит безопасный для человека вирус коровьей оспы.

"Она остается единственной вакциной, успешно уничтожившей инфекционное заболевание, причем последним известным случаем был пациент в Сомали в 1977 году после скоординированной глобальной кампании вакцинации Всемирной организацией здравоохранения", — пишет издание.

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Почётный исследователь Токийского института медицинских наук Мичинори Кохара рассказал, что новый препарат может производить мощные нейтрализующие антитела в течение недели после прививки и вызвать сильнейший из всех существующих вакцин клеточный иммунитет. Однокомпонентную вакцину успешно протестировали на мышах – иммунитет у них держался не менее 20 месяцев. Также препарат опробовали на макаках – у них вакцина сформировала защиту от пневмонии.

Клинические исследования вакцины проведет фармацевтическая компания Nobelpharma. В испытаниях примут участие от 150 до 200 добровольцев, привитых от COVID-19 и переболевших. В случае успешного результата препарат разрешат к использованию. По прогнозу разработчиков, это может произойти не раньше 2024 года.

Напомним, в декабре 2021 года японская фармацевтическая компания Shionogi приступила к клиническим испытаниям своей вакцины для бустерных прививок против коронавируса.

В апреле в Японии началась массовая вакцинация от коронавируса лиц старше 65-летнего возраста.

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Группа японских исследователей разработала набор для тестирования, который поможет диагностировать коронавирус на ранней стадии. Благодаря этому тест-набору можно выявить у себя нарушение обоняния.

Автор: 

вакцина (3815) Япония (1309)


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Топ комментарии
+27
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04.01.2022 09:33
+17
на основі клітин скумбрії по 8 грн?
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04.01.2022 09:25
+11
которую надо ширять постоянно.
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04.01.2022 09:21
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Факзер с модерной тоже сначала утверждали, что достаточно будет одного курса из двух уколов, чтобы навсегда забыть о ковидле, да потом вошли во вкус😁
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04.01.2022 14:25 Ответить
бред, производители этих вакцин никогда такое не утверждали
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04.01.2022 15:19 Ответить
Утверждали-утверждали!
Просто у ужаленных память отнимается, чтобы не помнили,
что они уже вчера до обеда дважды укололись.
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04.01.2022 16:21 Ответить
я так давно не видел ни тебя ни твоих бредовых сообщений, что уже подумал что ты либо склеил ласты либо потерял пароль к аккаунту
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04.01.2022 17:06 Ответить
Вам треба зір також перевірити.
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04.01.2022 19:25 Ответить
Близько 3-х тижнів тому на Цензорі було повідомлення: хтось із керівників Концерну Пфайзер заявив про необхідність уже .... щорічної ревакцинації. Наступно дня про це сказали і від Модерна. У них в голові тільки бабло - закупки-відкати від закупок. І чим більше, тим краще.
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04.01.2022 16:41 Ответить
Вы внимательно поняли цепочку откуда взялось сообщение. 1 - на цензоре, 2 - кто-то из руководства, не могу точнее сказать кто 3 - где то, не могу точно сказать где, и т.д. а когда докопаешься в цепочке до первоисточника там уверен будет совсем другая информация и в совершенно другом ключе.

Призываю верить только официальным заявлениям, остальное бред и от лукавого
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04.01.2022 17:03 Ответить
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