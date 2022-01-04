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Новини Боротьба з коронавірусом
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Японські вчені повідомили, що розробили "довічну вакцину" проти COVID-19

Японські вчені повідомили, що розробили

Команда дослідників із Токійського інституту медичних наук розробила вакцину, яка захищатиме від коронавірусу протягом усього життя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомляє The Japan Times.

Зазначається, що клінічні дослідження препарату заплановані на 2023 рік.

Зазначається, що існуючі вакцини забезпечують лише тимчасовий імунітет від коронавірусу і для підтримки їх ефективності потрібна ревакцинація. Створення ж вакцини з довічною ефективністю, на думку дослідників, призведе до величезної фінансової економії в усьому світі та дозволить швидше подолати пандемію. Для створення нового препарату вчені використали розроблену британським лікарем Едвардом Дженнером в 1796 році вакцину від віспи. В її основі лежить безпечний для людини вірус коров'ячої віспи.

"Вона залишається єдиною вакциною, яка успішно знищила інфекційне захворювання, причому останнім відомим випадком був пацієнт у Сомалі в 1977 році після скоординованої глобальної кампанії вакцинації Всесвітньою організацією охорони здоров’я", — пише видання.

Почесний дослідник Токійського інституту медичних наук Мічінорі Кохара розповів, що новий препарат може виробляти потужні нейтралізуючі антитіла протягом тижня після щеплення і викликати найсильніший серед усіх існуючих вакцин клітинний імунітет. Однокомпонентну вакцину успішно протестували на мишах - імунітет у них тримався щонайменше 20 місяців. Також препарат випробували на макаках – у них вакцина сформувала захист від пневмонії.

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Клінічні дослідження вакцини проведе фармацевтична компанія Nobelpharma. У випробуваннях візьмуть участь від 150 до 200 добровольців, які щеплені від COVID-19 та перехворіли. У разі успішного результату, препарат дозволять до використання. За прогнозом розробників, це може статися не раніше 2024 року.

Нагадаємо, у грудні 2021 року японська фармацевтична компанія Shionogi розпочала клінічні випробування своєї вакцини для бустерних щеплень проти коронавірусу.

У квітні в Японії розпочалась масова вакцинація від коронавірусу осіб старше 65-річного віку.

Група японських дослідників розробила набір для тестування, який допоможе діагностувати коронавірус на ранній стадії. Завдяки цьому тест-набору можна виявити у себе порушення нюху.

вакцина (4419) Японія (1200)


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Топ коментарі
+27
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04.01.2022 09:33
+17
на основі клітин скумбрії по 8 грн?
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04.01.2022 09:25
+11
которую надо ширять постоянно.
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04.01.2022 09:21
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Факзер с модерной тоже сначала утверждали, что достаточно будет одного курса из двух уколов, чтобы навсегда забыть о ковидле, да потом вошли во вкус😁
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04.01.2022 14:25 Відповісти
бред, производители этих вакцин никогда такое не утверждали
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04.01.2022 15:19 Відповісти
Утверждали-утверждали!
Просто у ужаленных память отнимается, чтобы не помнили,
что они уже вчера до обеда дважды укололись.
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04.01.2022 16:21 Відповісти
я так давно не видел ни тебя ни твоих бредовых сообщений, что уже подумал что ты либо склеил ласты либо потерял пароль к аккаунту
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04.01.2022 17:06 Відповісти
Вам треба зір також перевірити.
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04.01.2022 19:25 Відповісти
Близько 3-х тижнів тому на Цензорі було повідомлення: хтось із керівників Концерну Пфайзер заявив про необхідність уже .... щорічної ревакцинації. Наступно дня про це сказали і від Модерна. У них в голові тільки бабло - закупки-відкати від закупок. І чим більше, тим краще.
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04.01.2022 16:41 Відповісти
Вы внимательно поняли цепочку откуда взялось сообщение. 1 - на цензоре, 2 - кто-то из руководства, не могу точнее сказать кто 3 - где то, не могу точно сказать где, и т.д. а когда докопаешься в цепочке до первоисточника там уверен будет совсем другая информация и в совершенно другом ключе.

Призываю верить только официальным заявлениям, остальное бред и от лукавого
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04.01.2022 17:03 Відповісти
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