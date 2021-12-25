У США й Японії дозволили пігулки Merck для лікування COVID-19

Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) надало дозвіл на екстрене застосування препарату для лікування COVID-19, розробленого компанією Merck.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, напередодні схвалено аналогічний препарат від компанії Pfizer.

Препарат "Молнупіравір" виробництва Merck можна призначати дорослим із групи ризику з появою перших симптомів коронавірусу.

Для осіб молодше 18 років застосування препарату не дозволено через можливий вплив на ріст кісток та хрящів.

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У FDA заявили, що серед пацієнтів, які приймали таблетки Merck, було госпіталізовано лише 7 відсотків, тоді як серед тих, хто приймав плацебо, частота госпіталізації склала 10 відсотків.

За 30-денний період померла одна людина, яка приймала препарат, і дев'ять осіб, які приймали плацебо.

Препарат діє за рахунок генерації помилок у генетичному коді коронавірусу, що ускладнює його відтворення.

Передбачається, що молнупіравір утричі менш ефективний, ніж препарат Pfizer, "Паксловид".

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Міністерство охорони здоров'я Японії також схвалило використання перорального препарату для лікування COVID-19, розробленого американською фармацевтичною фірмою Merck, інформує NHK.

Як зазначається, міністерство планує доставити препарат "Молнупіравір" до медичних закладів, аптек та інших установ по всій країні, щоб пацієнти могли почати приймати його вже наступного тижня.

Одержувати "Молнупіравір" зможуть пацієнти не молодші 18 років, які перебувають у зоні ризику виникнення серйозного захворювання та мають легкі чи помірні симптоми. Уточнюється, що препарат не прописуватимуть вагітним.

МОЗ повідомило, що препарат надаватиметься безкоштовно.

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Раніше регулятори Британії та Данії схвалили застосування перших таблеток для лікування COVID-19 "Молнупіравір" компанії Merck, нагадує Укрінформ.

Водночас Франція скасувала своє замовлення на противірусні пігулки від COVID-19 компанії Merck через невтішні дані випробувань і сподівається отримати конкуруючий препарат Pfizer до кінця січня.