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Новини Боротьба з коронавірусом
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У США й Японії дозволили пігулки Merck для лікування COVID-19

У США й Японії дозволили пігулки Merck для лікування COVID-19

Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) надало дозвіл на екстрене застосування препарату для лікування COVID-19, розробленого компанією Merck.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, напередодні схвалено аналогічний препарат від компанії Pfizer.

Препарат "Молнупіравір" виробництва Merck можна призначати дорослим із групи ризику з появою перших симптомів коронавірусу.

Для осіб молодше 18 років застосування препарату не дозволено через можливий вплив на ріст кісток та хрящів.

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У FDA заявили, що серед пацієнтів, які приймали таблетки Merck, було госпіталізовано лише 7 відсотків, тоді як серед тих, хто приймав плацебо, частота госпіталізації склала 10 відсотків.

За 30-денний період померла одна людина, яка приймала препарат, і дев'ять осіб, які приймали плацебо.

Препарат діє за рахунок генерації помилок у генетичному коді коронавірусу, що ускладнює його відтворення.

Передбачається, що молнупіравір утричі менш ефективний, ніж препарат Pfizer, "Паксловид".

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Міністерство охорони здоров'я Японії також схвалило використання перорального препарату для лікування COVID-19, розробленого американською фармацевтичною фірмою Merck, інформує NHK.

Як зазначається, міністерство планує доставити препарат "Молнупіравір" до медичних закладів, аптек та інших установ по всій країні, щоб пацієнти могли почати приймати його вже наступного тижня.

Одержувати "Молнупіравір" зможуть пацієнти не молодші 18 років, які перебувають у зоні ризику виникнення серйозного захворювання та мають легкі чи помірні симптоми. Уточнюється, що препарат не прописуватимуть вагітним.

МОЗ повідомило, що препарат надаватиметься безкоштовно.

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Раніше регулятори Британії та Данії схвалили застосування перших таблеток для лікування COVID-19 "Молнупіравір" компанії Merck, нагадує Укрінформ.

Водночас Франція скасувала своє замовлення на противірусні пігулки від COVID-19 компанії Merck через невтішні дані випробувань і сподівається отримати конкуруючий препарат Pfizer до кінця січня.

Автор: 

США (22512) Японія (1197) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Навряд ми колись дізнаємося як саме все це почалося. Проте мізки населенню дуже ретельно та майстерно промили. Деякі особи й досі у працездатність вакцин від ковіду вірять.
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25.12.2021 20:55
+5
Як сосиски ))
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25.12.2021 20:37
+4
Фарми за ці два роки відлохматили грошенят на десятиріччя вперед!
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25.12.2021 20:48
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Як сосиски ))
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25.12.2021 20:37 Відповісти
Мабуть, орієнтувалисяна чиїсь смаки.)
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25.12.2021 20:39 Відповісти
Так прям схотілось..
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25.12.2021 21:02 Відповісти
Америкосы клюют на сосиски.
Может сало и часнык?
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25.12.2021 21:12 Відповісти
Уже весь мир спасли вакцинами, сейчас заболеваемость в самых привитых странах зашкаливает, теперь еще таблетками будут добивать.
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25.12.2021 22:15 Відповісти
І мені на малому екрані сосиски проводились. До чого б це.
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25.12.2021 21:49 Відповісти

Препарат "Молнупіравір" ...Для осіб молодше 18 років застосування препарату не дозволено через можливий вплив на ріст кісток та хрящів. Джерело:
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25.12.2021 20:46 Відповісти
мож в кокс панацею домешивать?и тогда с бубой ничего не случится..
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25.12.2021 20:47 Відповісти
Препарат діє за рахунок генерації помилок у генетичному коді коронавірусу, що ускладнює його відтворення
===============
а якщо почне генерувати помилки в днк пацієнта-значить той помер від супутніх хвороб
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25.12.2021 20:48 Відповісти
У школу *****, бігом! Отримати необхідний мінімум знань щоб не виглядати мавпою!
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25.12.2021 21:11 Відповісти
Суперечливе питання. Деякі віруси здатні вбудовувати свою ДНК у ДНК людських клітин. А це завжди непередбачувана лотерея. Може бути це дуже гарно, а може й навпаки, дуже погано.
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25.12.2021 21:21 Відповісти
Це не усі протипоказання, здається там їх значно більше. Якщо це той препарат на який вже був анонс на цензорі.
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25.12.2021 23:23 Відповісти
Фарми за ці два роки відлохматили грошенят на десятиріччя вперед!
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25.12.2021 20:48 Відповісти
то що їм треба дякувати китайцям?
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25.12.2021 20:49 Відповісти
Навряд ми колись дізнаємося як саме все це почалося. Проте мізки населенню дуже ретельно та майстерно промили. Деякі особи й досі у працездатність вакцин від ковіду вірять.
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25.12.2021 20:55 Відповісти
Сразу видно одного из спецов во всем. Ты так болеешь, читай молитву и подорожник в сраку крестом пропихуй,ибо современная медицина это зло , а такие умные как ты это элита и вы должны выжить.Органы то нужны будут тупым последователям прогресса в медицине.
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25.12.2021 21:34 Відповісти
Ото ти притрушене.

І тільки одне питання: Нащо вам, тупым последователям прогресса в медицине, органи, коли у вас, і у тебе особисто є вакцина від Ковіду?
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25.12.2021 21:44 Відповісти
Такие как ты хуже москалей, те у нас задвигают пропаганду про корону и вакцину потому что нас ненавидят, а такие как ты просто потому что недалекие дегенераты, которые считают себя умнейшими элементами мира.
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25.12.2021 21:55 Відповісти
Юродиве, не я почав цей дешевий базар, і не я давав тобі поради стосовно лікування твоїх хвороб. Хоч раз у житті будь чоловіком, і надай відповідь на моє питання у попередньому пості! Дешовка...
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25.12.2021 22:01 Відповісти
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25.12.2021 23:48 Відповісти
Еще не вечер. Многие фарм-компании разворачивают новые площади/объекты под производство вакцин. Впереди долгая жизнь с периодическими вакцинациями. МВФ и другие банки все государства подсадят на иглу кредитов под закупки вакцин и прилагающегося...
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25.12.2021 20:52 Відповісти
А вот в Израиле 100% эффективные таблетки от КОВИД . Пациеты за два дня выздоравливают .
Инртересно будут ли их применять или затрут в угол как все остальные эффективные средства от ковидла . Предложите Ляшко почитать и предложить Израильтянам провести третий этап испытаний в украинских госпиталях . Людей спасете .
https://stgdesktopcore.jpost.com/health-and-wellness/coronavirus/article-689543?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation&spot_im_redirect_source=pitc&spot_im_comment_id=sp_jpost_689543_c_22fmeqOdpJV56tanBEe58dUrYKL&spot_im_highlight_immediate=true
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25.12.2021 20:50 Відповісти
Боб, ты хоть не хабатник?
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25.12.2021 21:16 Відповісти
Не , но таблетки бы принимал в случае необходимости .
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25.12.2021 21:24 Відповісти
Думаеш, они тебе помогут?
Я вот( и не только я) вакцинам вообще не доверяю.
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25.12.2021 21:30 Відповісти
Так это не вакцины . Это антивирусные таблетки . Вакцинам и я не доверяю .
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25.12.2021 21:36 Відповісти
Амор-18, в котором в качестве основного ингредиента используется аморфный карбонат кальция (АСС), вводился перорально или путем ингаляции.
Вьі знаете что такое карбонат кальция? Это мел, мрамор и т.д. Подышать парами мела это что то...
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25.12.2021 23:50 Відповісти
а в железную дорогу и электричество веришь
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25.12.2021 22:46 Відповісти
Даже в то шо метро не строили, а откопали.
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26.12.2021 00:05 Відповісти
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25.12.2021 21:22 Відповісти
Пить эти таблетки - все равно что зубной пасты поесть. Там тоже содержится аморфный карбонат кальция. Да и испытания в 37 человек не очень впечатляют. Вакцину Пфайзер на 40 тыс. испытывали.
Пока эффективность этого средство довольно сомнительно. На фуфломицин очень похоже.
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25.12.2021 21:52 Відповісти
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25.12.2021 21:21 Відповісти
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25.12.2021 21:24 Відповісти
 
 