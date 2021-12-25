В США и Японии разрешили таблетки Merck для лечения COVID-19
Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предоставило разрешение на экстренное применение препарата для лечения COVID-19, разработанного компанией Merck.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, накануне был одобрен аналогичный препарат от компании Pfizer.
Препарат "Молнупиравир" производства Merck можно назначать взрослым из группы риска с появлением первых симптомов коронавируса.
Для лиц моложе 18 лет применение препарата не разрешено из-за возможного влияния на рост костей и хрящей.
В FDA заявили, что среди пациентов, принимавших таблетки Merck, было госпитализировано только 7 процентов, тогда как среди принимавших плацебо частота госпитализации составила 10 процентов.
За 30-дневный период умер один человек, принимавший препарат, и девять человек, принимавших плацебо.
Препарат действует за счет генерации ошибок в генетическом коде коронавируса, что затрудняет его воспроизведение.
Предполагается, что "Молнупиравир" в три раза менее эффективен, чем препарат Pfizer "Паксловид".
Министерство здравоохранения Японии также одобрило использование перорального препарата для лечения COVID-19, разработанного американской фармацевтической фирмой Merck, сообщает NHK.
Как отмечается, министерство планирует доставить препарат "Молнупиравир" в медицинские учреждения, аптеки и другие учреждения по всей стране, чтобы пациенты могли начать принимать его уже на следующей неделе.
Получать "Молнупиравир" смогут пациенты не младше 18 лет, которые находятся в зоне риска возникновения серьезного заболевания и имеют легкие или умеренные симптомы. Уточняется, что препарат не будут прописывать беременным.
Минздрав сообщил, что препарат будет предоставляться бесплатно.
Ранее регуляторы Британии и Дании одобрили применение первых таблеток для лечения COVID-19 "Молнупиравир" компании Merck, напоминает Укринформ.
В то же время Франция отменила свой заказ на противовирусные таблетки от COVID-19 компании Merck из-за неутешительных данных испытаний и надеется получить конкурирующий препарат Pfizer до конца января.
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Может сало и часнык?
Препарат "Молнупіравір" ...Для осіб молодше 18 років застосування препарату не дозволено через можливий вплив на ріст кісток та хрящів. Джерело:
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а якщо почне генерувати помилки в днк пацієнта-значить той помер від супутніх хвороб
І тільки одне питання: Нащо вам, тупым последователям прогресса в медицине, органи, коли у вас, і у тебе особисто є вакцина від Ковіду?
Инртересно будут ли их применять или затрут в угол как все остальные эффективные средства от ковидла . Предложите Ляшко почитать и предложить Израильтянам провести третий этап испытаний в украинских госпиталях . Людей спасете .
https://stgdesktopcore.jpost.com/health-and-wellness/coronavirus/article-689543?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation&spot_im_redirect_source=pitc&spot_im_comment_id=sp_jpost_689543_c_22fmeqOdpJV56tanBEe58dUrYKL&spot_im_highlight_immediate=true
Я вот( и не только я) вакцинам вообще не доверяю.
Вьі знаете что такое карбонат кальция? Это мел, мрамор и т.д. Подышать парами мела это что то...
Пока эффективность этого средство довольно сомнительно. На фуфломицин очень похоже.