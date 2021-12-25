В США и Японии разрешили таблетки Merck для лечения COVID-19

Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предоставило разрешение на экстренное применение препарата для лечения COVID-19, разработанного компанией Merck.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, накануне был одобрен аналогичный препарат от компании Pfizer.

Препарат "Молнупиравир" производства Merck можно назначать взрослым из группы риска с появлением первых симптомов коронавируса.

Для лиц моложе 18 лет применение препарата не разрешено из-за возможного влияния на рост костей и хрящей.

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В FDA заявили, что среди пациентов, принимавших таблетки Merck, было госпитализировано только 7 процентов, тогда как среди принимавших плацебо частота госпитализации составила 10 процентов.

За 30-дневный период умер один человек, принимавший препарат, и девять человек, принимавших плацебо.

Препарат действует за счет генерации ошибок в генетическом коде коронавируса, что затрудняет его воспроизведение.

Предполагается, что "Молнупиравир" в три раза менее эффективен, чем препарат Pfizer "Паксловид".

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Министерство здравоохранения Японии также одобрило использование перорального препарата для лечения COVID-19, разработанного американской фармацевтической фирмой Merck, сообщает NHK.

Как отмечается, министерство планирует доставить препарат "Молнупиравир" в медицинские учреждения, аптеки и другие учреждения по всей стране, чтобы пациенты могли начать принимать его уже на следующей неделе.

Получать "Молнупиравир" смогут пациенты не младше 18 лет, которые находятся в зоне риска возникновения серьезного заболевания и имеют легкие или умеренные симптомы. Уточняется, что препарат не будут прописывать беременным.

Минздрав сообщил, что препарат будет предоставляться бесплатно.

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Ранее регуляторы Британии и Дании одобрили применение первых таблеток для лечения COVID-19 "Молнупиравир" компании Merck, напоминает Укринформ.

В то же время Франция отменила свой заказ на противовирусные таблетки от COVID-19 компании Merck из-за неутешительных данных испытаний и надеется получить конкурирующий препарат Pfizer до конца января.