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Новости Борьба с коронавирусом
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В США и Японии разрешили таблетки Merck для лечения COVID-19

В США и Японии разрешили таблетки Merck для лечения COVID-19

Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предоставило разрешение на экстренное применение препарата для лечения COVID-19, разработанного компанией Merck.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, накануне был одобрен аналогичный препарат от компании Pfizer.

Препарат "Молнупиравир" производства Merck можно назначать взрослым из группы риска с появлением первых симптомов коронавируса.

Для лиц моложе 18 лет применение препарата не разрешено из-за возможного влияния на рост костей и хрящей.

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В FDA заявили, что среди пациентов, принимавших таблетки Merck, было госпитализировано только 7 процентов, тогда как среди принимавших плацебо частота госпитализации составила 10 процентов.

За 30-дневный период умер один человек, принимавший препарат, и девять человек, принимавших плацебо.

Препарат действует за счет генерации ошибок в генетическом коде коронавируса, что затрудняет его воспроизведение.

Предполагается, что "Молнупиравир" в три раза менее эффективен, чем препарат Pfizer "Паксловид".

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Министерство здравоохранения Японии также одобрило использование перорального препарата для лечения COVID-19, разработанного американской фармацевтической фирмой Merck, сообщает NHK.

Как отмечается, министерство планирует доставить препарат "Молнупиравир" в медицинские учреждения, аптеки и другие учреждения по всей стране, чтобы пациенты могли начать принимать его уже на следующей неделе.

Получать "Молнупиравир" смогут пациенты не младше 18 лет, которые находятся в зоне риска возникновения серьезного заболевания и имеют легкие или умеренные симптомы. Уточняется, что препарат не будут прописывать беременным.

Минздрав сообщил, что препарат будет предоставляться бесплатно.

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Ранее регуляторы Британии и Дании одобрили применение первых таблеток для лечения COVID-19 "Молнупиравир" компании Merck, напоминает Укринформ.

В то же время Франция отменила свой заказ на противовирусные таблетки от COVID-19 компании Merck из-за неутешительных данных испытаний и надеется получить конкурирующий препарат Pfizer до конца января.

Автор: 

США (26409) Япония (1307) лечение (922) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Навряд ми колись дізнаємося як саме все це почалося. Проте мізки населенню дуже ретельно та майстерно промили. Деякі особи й досі у працездатність вакцин від ковіду вірять.
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25.12.2021 20:55
+5
Як сосиски ))
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25.12.2021 20:37
+4
Фарми за ці два роки відлохматили грошенят на десятиріччя вперед!
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25.12.2021 20:48
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Як сосиски ))
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25.12.2021 20:37 Ответить
Мабуть, орієнтувалисяна чиїсь смаки.)
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25.12.2021 20:39 Ответить
Так прям схотілось..
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25.12.2021 21:02 Ответить
Америкосы клюют на сосиски.
Может сало и часнык?
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25.12.2021 21:12 Ответить
Уже весь мир спасли вакцинами, сейчас заболеваемость в самых привитых странах зашкаливает, теперь еще таблетками будут добивать.
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25.12.2021 22:15 Ответить
І мені на малому екрані сосиски проводились. До чого б це.
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25.12.2021 21:49 Ответить

Препарат "Молнупіравір" ...Для осіб молодше 18 років застосування препарату не дозволено через можливий вплив на ріст кісток та хрящів. Джерело:
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25.12.2021 20:46 Ответить
мож в кокс панацею домешивать?и тогда с бубой ничего не случится..
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25.12.2021 20:47 Ответить
Препарат діє за рахунок генерації помилок у генетичному коді коронавірусу, що ускладнює його відтворення
===============
а якщо почне генерувати помилки в днк пацієнта-значить той помер від супутніх хвороб
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25.12.2021 20:48 Ответить
У школу *****, бігом! Отримати необхідний мінімум знань щоб не виглядати мавпою!
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25.12.2021 21:11 Ответить
Суперечливе питання. Деякі віруси здатні вбудовувати свою ДНК у ДНК людських клітин. А це завжди непередбачувана лотерея. Може бути це дуже гарно, а може й навпаки, дуже погано.
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25.12.2021 21:21 Ответить
Це не усі протипоказання, здається там їх значно більше. Якщо це той препарат на який вже був анонс на цензорі.
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25.12.2021 23:23 Ответить
Фарми за ці два роки відлохматили грошенят на десятиріччя вперед!
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25.12.2021 20:48 Ответить
то що їм треба дякувати китайцям?
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25.12.2021 20:49 Ответить
Навряд ми колись дізнаємося як саме все це почалося. Проте мізки населенню дуже ретельно та майстерно промили. Деякі особи й досі у працездатність вакцин від ковіду вірять.
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25.12.2021 20:55 Ответить
Сразу видно одного из спецов во всем. Ты так болеешь, читай молитву и подорожник в сраку крестом пропихуй,ибо современная медицина это зло , а такие умные как ты это элита и вы должны выжить.Органы то нужны будут тупым последователям прогресса в медицине.
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25.12.2021 21:34 Ответить
Ото ти притрушене.

І тільки одне питання: Нащо вам, тупым последователям прогресса в медицине, органи, коли у вас, і у тебе особисто є вакцина від Ковіду?
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25.12.2021 21:44 Ответить
Такие как ты хуже москалей, те у нас задвигают пропаганду про корону и вакцину потому что нас ненавидят, а такие как ты просто потому что недалекие дегенераты, которые считают себя умнейшими элементами мира.
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25.12.2021 21:55 Ответить
Юродиве, не я почав цей дешевий базар, і не я давав тобі поради стосовно лікування твоїх хвороб. Хоч раз у житті будь чоловіком, і надай відповідь на моє питання у попередньому пості! Дешовка...
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25.12.2021 22:01 Ответить
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25.12.2021 23:48 Ответить
Еще не вечер. Многие фарм-компании разворачивают новые площади/объекты под производство вакцин. Впереди долгая жизнь с периодическими вакцинациями. МВФ и другие банки все государства подсадят на иглу кредитов под закупки вакцин и прилагающегося...
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25.12.2021 20:52 Ответить
А вот в Израиле 100% эффективные таблетки от КОВИД . Пациеты за два дня выздоравливают .
Инртересно будут ли их применять или затрут в угол как все остальные эффективные средства от ковидла . Предложите Ляшко почитать и предложить Израильтянам провести третий этап испытаний в украинских госпиталях . Людей спасете .
https://stgdesktopcore.jpost.com/health-and-wellness/coronavirus/article-689543?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation&spot_im_redirect_source=pitc&spot_im_comment_id=sp_jpost_689543_c_22fmeqOdpJV56tanBEe58dUrYKL&spot_im_highlight_immediate=true
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25.12.2021 20:50 Ответить
Боб, ты хоть не хабатник?
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25.12.2021 21:16 Ответить
Не , но таблетки бы принимал в случае необходимости .
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25.12.2021 21:24 Ответить
Думаеш, они тебе помогут?
Я вот( и не только я) вакцинам вообще не доверяю.
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25.12.2021 21:30 Ответить
Так это не вакцины . Это антивирусные таблетки . Вакцинам и я не доверяю .
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25.12.2021 21:36 Ответить
Амор-18, в котором в качестве основного ингредиента используется аморфный карбонат кальция (АСС), вводился перорально или путем ингаляции.
Вьі знаете что такое карбонат кальция? Это мел, мрамор и т.д. Подышать парами мела это что то...
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25.12.2021 23:50 Ответить
а в железную дорогу и электричество веришь
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25.12.2021 22:46 Ответить
Даже в то шо метро не строили, а откопали.
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26.12.2021 00:05 Ответить
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25.12.2021 21:22 Ответить
Пить эти таблетки - все равно что зубной пасты поесть. Там тоже содержится аморфный карбонат кальция. Да и испытания в 37 человек не очень впечатляют. Вакцину Пфайзер на 40 тыс. испытывали.
Пока эффективность этого средство довольно сомнительно. На фуфломицин очень похоже.
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25.12.2021 21:52 Ответить
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25.12.2021 21:21 Ответить
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25.12.2021 21:24 Ответить
 
 