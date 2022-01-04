У Туреччині дозволили робити п’яте щеплення проти COVID-19
У Туреччині дозволили робити п’яте щеплення тим, хто вже отримав чотири дози вакцини, зокрема, дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech.
Про це повідомляє Daily Sabah із посиланням на МОЗ Туреччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Особи, які отримали дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech щонайменше три місяці тому, зможуть записатися на прийом п’ятої дози", - повідомляє видання.
П’яту дозу вакцини можуть отримати "певні групи людей". Для отримання дози доступні вакцини Sinovac, BioNTech та турецька вакцина Turkovac.
Як повідомлялося, у грудні минулого року Туреччина почала виробництво власної COVID-вакцини Turkovac. МОЗ Туреччини закликав робити бустерну дозу тим, хто вже вакцинувався. Дозу нагадування можна зробити вакциною турецької розробки Turkovac.
Станом на ранок 4 січня у країні дві дози вакцини отримали 83,26% населення старше 18 років. За минулу добу в країні було виявлено майже 44,9 тисячі нових випадків інфікування, 160 людей померли, майже 27,5 тисяч одужали.
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В безкоштовних білих тапках
https://www.unn.com.ua/uk/news/1958782-u-velikiy-britaniyi-vid-covid-19-pomerla-24-richna-vagitna-yiyi-batko-zvinuvachuye-u-smerti-antivaktsinatoriv 3 січня. УНН. У Великій Британії, батько 24-річної вагітної жінки, яка померла від COVID-19 вважає, що у цьому винні антивакцинатори. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily mail. Деталі 57-річний чоловік Девід Екслі розповів, що його донька була не проти щеплення від коронавірусу, однак батько її новонародженого сина та знайомі дивилися ролики на YouTube з антипропагандою вакцинації і переконували вагітну не робити цього. Вони стверджували, що вакцина від COVID-19 може "вбити її дитину". Тому дівчина відкладала щеплення. Зазначається, що у кінці листопада вагітна захворіла на коронавірус, 2 грудня її у тяжкому стані госпіталізували. 3 грудня вона померла через ускладнення від хвороби. Медикам вдалось врятувати немовля вагітної жінки, дитина і досі у лікарні. Також у жінки залишився 2-річний син. "Коли Седі забирала швидка, то я чув, як вона говорила фельдшеру, що хоче вакцинуватись", - каже Екслі. На думку батька покійної, людям не варто дивитися подібні ролики антивакцинаторів, аби не заплутувати себе, краще одразу звертати увагу лише на факти. Цитата "Люди повинні робити свій вибір на основі фактів. Вони повинні прислухатись до думки експертів, а не тих, хто записує ролики на Facebook чи в YouTube", - вважає чоловік.
а я не с вами.
Мало кололись((( Почему не гонят в шею Хвауччи? Ведь видно же - не справляется)))
В ЮАР подожгли здание парламента. Второй раз.
"Это мы понять можем"(С): слишком медленные в ЮАР темпы "вакцинации".
Обращаюсь к представителям прогрессивного человечества (память то у них девичья): не давите, зайки, на власти ЮАР очень сильно, потому как ЮАР - одна из немногих стран мира, где по прежнему приносятся человеческие жертвы. Недаром в Йоханнесбурге имеется уникальное подразделение полиции, специализирующееся на расследовании ритуальных убийств.
А кого и приносить в жертву, как на вакцинатора или трейсера из ковидной группы слежения за населением? Ведь косточки вакцинатора-трейсера потом можно будет продать, как амулеты, защищаюшие от ковидлы (это вовсе не редкая практика в ЮРА, называются такие амулеты "мути"). Сам Бог, как говорится, вакцинатора послал, чьи кости сильнее защищают от ковидлы как не его?
Пожалейте вакцинаторов ЮАР, зайки, их же так совсем не останется.
Second blaze engulfs South Africa parliament
https://www.youtube.com/watch?v=RN6NsfNBryM
Заехал камерунский ковидла во Францию как сами понимаете судя по названию, из Камеруна.
Поскольку в самолеты на международные рейсы в прогрессивную Европу пускают только дважды вакцинированных, а перед отлетом несколько раз тыкают ПЦР-палкой в нос, то, надо полагать, прилетел ковидла из Камеруна во Францию в ящике с бананами.
Аккуратнее нужно в наше время относится к экпорту фруктов из Африки в общем и из Камеруна в частности.
Врочем. после того, как журналисты внезапно обнаружили под платьем жены Президента Макрона мужской половой орган, все может быть:
"Заразнее «Омикрона»: во Франции обнаружен новый вариант коронавируса
Еще один штамм был завезен из Камеруна
Французские ученые обнаружили еще один вариант коронавируса SARS-CoV-2.Ранее неизвестный вариант выявили у путешественника, приехавшего из Камеруна во Францию, где он, предположительно, заразил по меньшей мере 12 человек на юге страны. "
https://www.mk.ru/social/health/2022/01/04/zaraznee-omikrona-vo-francii-obnaruzhen-novyy-variant-koronavirusa.html
"UK schools face COVID staff shortages"
https://www.youtube.com/watch?v=9Qp7uQOUgpA
Особенно забавно данное сообщение выглядит на фоне соседней новости, об экспоненциальном росте цен на электроэнергию в Европе:
"Power prices across Europe are 'exploding"
https://www.youtube.com/watch?v=YaLZKNzAIKE
Но это все "цветочки", "ягодки' начнутся, когда на полную катушку заработают быстрые ковидловые тесты и вообще все встанет.
Поскольку согласно официальным данным каждый 5-й (!) быстрый быстрый ковидловый тест является положительным, то встанет вообще все, точнее, все ляжет, экономика ляжет.
И в этот то момент Китай пойдет освобождать Тайвань, а русские, само-собой, традиционно, пойдут АсвАбАждать Украину от бИндер.
"На австралийское федеральное правительство оказывается давление сделать быстрые тесты бесплатными для всех"
"Government faces pressure to make rapid antigen tests free for all"
https://www.youtube.com/watch?v=hrcQtxRDIPM
Да как же не давить про-китайским холуям на федералов, а Австралию Китаю как им тогда сдавать? Когда вся экономика ляжет, сдавать то сподручнее, верно?
https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8 Генетичні вакцини: невизначеність - YouTube
то давайте, я чекаю - підтверджуйте свій ( і ваших викладачів) видатний науковий рівень, раз вам британські вчені "не такі" ))). Чи що, "кишка тонка"? Вам аби поговорити? )))
я все зрозумів.... можете не відповідати )))
p.s. в чіпи по-шведськи я вірю, бо то факт )))
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.htmlhttps://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html
текст:
21 июля этого года https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html CDC объявил, что отзывает свое разрешение на текущий тест ПЦР на covid-19 , заявив, что тест ПЦР больше не будет считаться достоверной наукой после 31 декабря этого года. Затем в нем говорится, что новый тест ПЦР «облегчит обнаружение и дифференциацию вирусов SARS-CoV-2 и гриппа», а это означает, что новый тест, как сообщается, сможет определить разницу между covid и простудой. Это означает, что нынешний тест - тот, который используется для разжигания глобальной пандемической истерии, связанной с COVID, - не позволяет добиться такой дифференциации.
https://www.infomirsk.org/koronavirus/mistifikacija-covid-19-bystro-raskryvaetsja-dokumenty-cdc
https://youtu.be/DCaeKVHo5u8?t=390
Крім того, порівняння вакциновованої когорти 40-річних з невакцинованою когортою того ж віку по загальній статистиці є вельми некоректним. Там необхідна рандомізація за способом життя, роботою, звичками, статтю і тп. А то вийде, що 40-річний вакцинований - працюючий чоловік, який щодня іздить на роботу і з роботи, а 40-річний неавкцинований - безробітний, що живе на допомогу по безробіттю і цілими днями дивиться ТВ або зависає в соцмережах і з дому не виходить.
Порівняння таких персонажів є вельми некоректним.
https://fullfact.org/health/phe-ukhsa-bolsonaro/ How the UK Health Security Agency's misleading data fuelled a global vaccine myth
і це
https://osr.statisticsauthority.gov.uk/communicating-data-is-more-than-just-presenting-the-numbers/ Communicating data is more than just presenting the numbers
щоб зрозуміти яку та доповідачка зробила помилку, подаючи дані на 17.59 і далі.
Знаєш, не люблю таких *удаків, бо вони починають "товкти воду в ступі" аби тільки заговорити важливі речі. починають кругом про воші, щоб про рибу не говорити.
Краткое пособие.
Приходит пациент с острой зубной болью (дупло у него в зубе) к врачу, а тот ему - бац быстрый тест в нос - и оппа: тест положительный, больной киздует на ПЦР тест, и ждет ео результатов, ибо зараженного ковидлой бессимптомного пациета лечить от воспаленной дурки в зубе ни в коем случае нельзя.
Замечу, что процесс в зубе развивается быстро, очень быстро, и уже на следующий день дело может закончится пульпитом.
Я даже не буду говорить о том, что страдлец, вымотанный зубной болью, топором зарубит зубного врача (по Раскольникову).
Я о том, что в таких условиях к зубным врачам ходить пациенты не будут только самые упорные.
То есть бизнес сократится до ручейка.
Но жить то надо и дентисту, и пациентам, и потому бизнес уйдет в тень.
Официально будет работать пару дней в неделю (или пару часов в день), а неофициально, за наличку (или за бартер, продуктами брать, например, по списку, типа подарочная корзина) будет все остальное время на дому.
Работу портативной бормашины я лично лицезрела еще 30 лет назад, но с тех пор технический прогресс то ого-го был какой. Проверила по интернету: мама дорогая, да такие портативные бормашины стоят сущие гроши, какие-то жалкие 2 тысячи долларов.
Инструменты будут стерилизовать по-старинке, на дому, в древнем автокалве, а рсходники списывать из официальной клиники (ведь пару денй в неделю она будет работать, не забываем это).
Бизнес в тень уходит охотно, налогов платить не нужно, а клиент попрет, как на дрожах, ведь какой чудак может позволить себе за свои, кровные, 2 недели самоизоляции?
Да у населения отродясь столько денег в загашнике не было.
А поскольку официально зубоврачебный бизнес будет убыточным, ему еще и компенсацию власти выплать будут должны из-за потери бизнеса из-за ковидлы.
Не благодарите.
Це - Я! 😂
З Новим роком!
Терпіння Нам від вашого брєда сивої кєнгуру. Бажаю Вам натхнення на ще більш божевільні коментарі, вони повинні бути ще більші за розміром та ще більш безглузді за змістом. Б
А тем временем во Франции обнаружен новый штамм коронавируса. Онполучил обозначение B.1.640.2 ...Его обнаружили у туристов которые вернулись во Францию из Камеруна. В новом штамме выявлено 46 мутаций !!! Тесты показали у зараженных "Атипичную комбинацию мутаций"... (понравилось то что им тесты что-то там показали). Но главный вопрос завис - так кто клепает эти "мутации"?!.