Столтенберг подтвердил проведение заседания Совета Россия-НАТО 12 января

В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января и призвали РФ "учитывать обеспокоенность альянса".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в полученном во вторник ТАСС заявлении представителя прессслужбы НАТО.

12-13 января в Брюсселе также состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов. "Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия - НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем подчеркивается, что "диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий, должен быть основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности и проводиться параллельно с консультациями с европейскими партнерами НАТО".

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В НАТО пока не уточнили повестку дня встречи. Ранее Россия заявляла о намерении обсудить с НАТО свои инициативы в сфере европейской безопасности, которые включают требования вывода ядерного оружия США из Европы, отказа от размещения обычных военных сил НАТО у границ РФ, а также отказа альянса от курса на вовлечение в НАТО Украины и Грузии.

В свою очередь Столтенберг неоднократно заявлял в декабре, что предлагает созвать в начале 2022 года СРН "для обсуждения ситуации на Украине и вокруг нее", а также слухи о "концентрации сил РФ у границы с Украиной".