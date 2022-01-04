Столтенберг подтвердил проведение заседания Совета Россия-НАТО 12 января
В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января и призвали РФ "учитывать обеспокоенность альянса".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в полученном во вторник ТАСС заявлении представителя прессслужбы НАТО.
12-13 января в Брюсселе также состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов. "Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия - НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
В нем подчеркивается, что "диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий, должен быть основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности и проводиться параллельно с консультациями с европейскими партнерами НАТО".
В НАТО пока не уточнили повестку дня встречи. Ранее Россия заявляла о намерении обсудить с НАТО свои инициативы в сфере европейской безопасности, которые включают требования вывода ядерного оружия США из Европы, отказа от размещения обычных военных сил НАТО у границ РФ, а также отказа альянса от курса на вовлечение в НАТО Украины и Грузии.
В свою очередь Столтенберг неоднократно заявлял в декабре, что предлагает созвать в начале 2022 года СРН "для обсуждения ситуации на Украине и вокруг нее", а также слухи о "концентрации сил РФ у границы с Украиной".
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PS: И Китаю будет серьёзное предупреждение...
Опасайся за свой кошелек.
Если ты пьешь с ворами,
Опасайся за свой кошелек.
Если ты ходишь по грязной дороге,
Ты не сможешь не выпачкать ног.
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Ты их не вставишь назад.
Если ты выдернешь волосы,
Ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе
За то, куда сядет твой зад.
Россияне могут бесконечно смотреть на три вещи: на рост цен, ограничение свобод и рост величия.
Короче, это ещё всё надолго. Пока Украина не интегрируется естественным путём. Медленно, поэтапно. Придёт время и России вообще не будет оснований ничего защищать в Украине. Это будет очевидно даже для них. В этом то и заключается план Запада.