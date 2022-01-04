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Столтенберг подтвердил проведение заседания Совета Россия-НАТО 12 января

Столтенберг подтвердил проведение заседания Совета Россия-НАТО 12 января

В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января и призвали РФ "учитывать обеспокоенность альянса".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в полученном во вторник ТАСС заявлении представителя прессслужбы НАТО.

12-13 января в Брюсселе также состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов. "Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия - НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем подчеркивается, что "диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий, должен быть основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности и проводиться параллельно с консультациями с европейскими партнерами НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы обещали Украине место за столом НАТО, пришло время принять план действий, чтобы это выполнить, – экс-генсек Альянса Расмуссен

В НАТО пока не уточнили повестку дня встречи. Ранее Россия заявляла о намерении обсудить с НАТО свои инициативы в сфере европейской безопасности, которые включают требования вывода ядерного оружия США из Европы, отказа от размещения обычных военных сил НАТО у границ РФ, а также отказа альянса от курса на вовлечение в НАТО Украины и Грузии.

В свою очередь Столтенберг неоднократно заявлял в декабре, что предлагает созвать в начале 2022 года СРН "для обсуждения ситуации на Украине и вокруг нее", а также слухи о "концентрации сил РФ у границы с Украиной".

Автор: 

НАТО (9977) россия (95467) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+2
ПУТИНУ надо понимать --что он сегодня сам себя опровергает-- требуя гарантий... он забылся немного, что он оккупацией Крыма и части Донбасса попрал и анунлировал свою подпись -России под Договором между Украиной и Россией, под международными актами и Хартиями, наплевал на Устав ООН и даже собственную Конституцию РФ.. также он забылся немного- а именно- что в 2008 году в Бухаресте он Путин присутствовал при решении вопроса по Украине и Грузии в плоскости будущего их членства в НАТО и стоит его подпись... а тут ГАРАНТИЙ ГАРАНТИЙ... Обратился бы в Лигу сексуальных реформ что ли....
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04.01.2022 13:05
+2
Самая "миролюбивая" страна открыто и нагло грозится войной - вот и весь хер до копейки!
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04.01.2022 13:09
+2
Якщо відверто я нічого не зрозумів. Це занепокоєння чергове чи що.
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04.01.2022 13:15
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Правила форума Совет форумчан
ПУТИНУ надо понимать --что он сегодня сам себя опровергает-- требуя гарантий... он забылся немного, что он оккупацией Крыма и части Донбасса попрал и анунлировал свою подпись -России под Договором между Украиной и Россией, под международными актами и Хартиями, наплевал на Устав ООН и даже собственную Конституцию РФ.. также он забылся немного- а именно- что в 2008 году в Бухаресте он Путин присутствовал при решении вопроса по Украине и Грузии в плоскости будущего их членства в НАТО и стоит его подпись... а тут ГАРАНТИЙ ГАРАНТИЙ... Обратился бы в Лигу сексуальных реформ что ли....
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04.01.2022 13:05 Ответить
Ще в 2014 році читав, що Путлєр говорив своїм наближеним по 10 років тиску Заходу через напад в УКраїні. Однак він переоцінив небезпеки. Вже й самміти Нато - параша почирають проводити....
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04.01.2022 13:41 Ответить
Самая "миролюбивая" страна открыто и нагло грозится войной - вот и весь хер до копейки!
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04.01.2022 13:09 Ответить
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04.01.2022 13:32 Ответить
Якщо відверто я нічого не зрозумів. Це занепокоєння чергове чи що.
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04.01.2022 13:15 Ответить
Вопрос должен быть только один: Возможно ли существованию сраны терориста и агресора, в XX! веке? Принять и сразу осуществить решение, пока на Украину оно не напало!
PS: И Китаю будет серьёзное предупреждение...
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04.01.2022 13:16 Ответить
тільки я сприймаю ці засідання "*********-НАТО" як намагання задобрити свинособак?
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04.01.2022 13:20 Ответить
Если ты пьешь с ворами,
Опасайся за свой кошелек.
Если ты пьешь с ворами,
Опасайся за свой кошелек.
Если ты ходишь по грязной дороге,
Ты не сможешь не выпачкать ног.

Если ты выдернешь волосы,
Ты их не вставишь назад.
Если ты выдернешь волосы,
Ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе
За то, куда сядет твой зад.
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04.01.2022 13:32 Ответить
ТЁТЯ РОЗА



Россияне могут бесконечно смотреть на три вещи: на рост цен, ограничение свобод и рост величия.
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04.01.2022 13:40 Ответить
шота я не понял...это похвальба?или таки сожаление?

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04.01.2022 13:42 Ответить
Ну путин поэтому войска и стягивает раз в полгода, чтобы с ним разговаривали постоянно. Всем ведь выгодно- НАТО пока не готова предоставлять Украине членство(там ещё "авгиевы конюшни" вычищать и вычищать...), но чтобы украинцы на них не сильно "обижались", они говорят - ну вон, Россия палки в колёса вставляет, но мы работаем над этим")) Путьке выгодно строить из себя авторитетного и сурьёзного перед своим внутреннем электоратом, мол "смотрите холопы, я защищаю ваши интересы и они меня слушают"...
Короче, это ещё всё надолго. Пока Украина не интегрируется естественным путём. Медленно, поэтапно. Придёт время и России вообще не будет оснований ничего защищать в Украине. Это будет очевидно даже для них. В этом то и заключается план Запада.
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04.01.2022 13:44 Ответить
Зажрались, сильно зажрались сытые европейцы-натовцы! россия открыто и нагло прибегла к их шантажу и запугиванию, ультимативно требуя для себя каких то гарантий, но сама со своей стороны не сказала ни об одной! И они на полном серьезе собираются с ними их обсуждать! Смеху подобно - страна-террорист требует гарантий для продолжения террора!!!
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04.01.2022 14:29 Ответить
 
 