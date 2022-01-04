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Столтенберг підтвердив проведення засідання Ради Росія-НАТО 12 січня

Столтенберг підтвердив проведення засідання Ради Росія-НАТО 12 січня

У Північноатлантичному альянсі підтвердили проведення засідання Ради Росія - НАТО (РРН) 12 січня і закликали РФ "зважати на занепокоєння альянсу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у отриманій у вівторок ТАСС заяві представника пресслужби НАТО.

12-13 січня у Брюсселі також відбудеться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг як голова Ради Росія - НАТО скликав зустріч РРН 12 січня 2022 року", - йдеться у повідомленні пресслужби. У ньому наголошується, що "діалог з Росією має проводитися на підставі взаємності, відповідати на занепокоєння НАТО щодо російських дій, має бути заснований на базових принципах та фундаментальних документах про європейську безпеку та проводитись паралельно з консультаціями з європейськими партнерами НАТО".

Як зазначається, у НАТО поки що не уточнили порядок денний зустрічі. Раніше Росія заявляла про намір обговорити з НАТО свої ініціативи у сфері європейської безпеки, які включають вимогу виведення ядерної зброї США з Європи, відмову від розміщення звичайних військових сил НАТО біля кордонів РФ, а також відмову Альянсу від курсу на залучення до НАТО України та Грузії.

Столтенберг неодноразово заявляв у грудні, що пропонує скликати на початку 2022 року РРН "для обговорення ситуації в Україні та навколо неї", а також про "концентрацію сил РФ біля кордону з Україною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми обіцяли Україні місце за столом НАТО, прийшов час прийняти план дій, щоб це виконати, - ексгенсек Альянсу Расмуссен

Нагадаємо, що переговори між США та Росією щодо ультиматуму Путіна заплановано на 10 січня. Нагадаємо, що Москва вимагає нерозширення НАТО, у тому числі, щоб до Альянсу не приймали Україну та щоб військово-політичний блок взагалі не розширювався. 12 січня відбудеться засідання Ради Росія – НАТО, 13-го – Росія – ОБСЄ.

При цьому у Москві вже лякають Захід наслідками. Так, наприклад, президент РФ Володимир Путін заявив, що у разі відмови Заходу дати так звані гарантії безпеки відповідь РФ "може бути різною". А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попереджав, що якщо в розумний строк конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою "агресивну лінію", то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз її безпеці. Також він вважає, що Захід хоче влаштувати "маленьку війнушку" в Європі.

Посол Росії в США Анатолій Антонов також попередив американців про військову відповідь Москви, якщо Захід відмовиться від вимог РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вживатиме заходи, якщо США і країни НАТО не нададуть "гарантій безпеки", - Лавров

НАТО (6438) росія (65073) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+2
ПУТИНУ надо понимать --что он сегодня сам себя опровергает-- требуя гарантий... он забылся немного, что он оккупацией Крыма и части Донбасса попрал и анунлировал свою подпись -России под Договором между Украиной и Россией, под международными актами и Хартиями, наплевал на Устав ООН и даже собственную Конституцию РФ.. также он забылся немного- а именно- что в 2008 году в Бухаресте он Путин присутствовал при решении вопроса по Украине и Грузии в плоскости будущего их членства в НАТО и стоит его подпись... а тут ГАРАНТИЙ ГАРАНТИЙ... Обратился бы в Лигу сексуальных реформ что ли....
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04.01.2022 13:05
+2
Самая "миролюбивая" страна открыто и нагло грозится войной - вот и весь хер до копейки!
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04.01.2022 13:09
+2
Якщо відверто я нічого не зрозумів. Це занепокоєння чергове чи що.
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04.01.2022 13:15
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ПУТИНУ надо понимать --что он сегодня сам себя опровергает-- требуя гарантий... он забылся немного, что он оккупацией Крыма и части Донбасса попрал и анунлировал свою подпись -России под Договором между Украиной и Россией, под международными актами и Хартиями, наплевал на Устав ООН и даже собственную Конституцию РФ.. также он забылся немного- а именно- что в 2008 году в Бухаресте он Путин присутствовал при решении вопроса по Украине и Грузии в плоскости будущего их членства в НАТО и стоит его подпись... а тут ГАРАНТИЙ ГАРАНТИЙ... Обратился бы в Лигу сексуальных реформ что ли....
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04.01.2022 13:05 Відповісти
Ще в 2014 році читав, що Путлєр говорив своїм наближеним по 10 років тиску Заходу через напад в УКраїні. Однак він переоцінив небезпеки. Вже й самміти Нато - параша почирають проводити....
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04.01.2022 13:41 Відповісти
Самая "миролюбивая" страна открыто и нагло грозится войной - вот и весь хер до копейки!
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04.01.2022 13:09 Відповісти
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04.01.2022 13:32 Відповісти
Якщо відверто я нічого не зрозумів. Це занепокоєння чергове чи що.
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04.01.2022 13:15 Відповісти
Вопрос должен быть только один: Возможно ли существованию сраны терориста и агресора, в XX! веке? Принять и сразу осуществить решение, пока на Украину оно не напало!
PS: И Китаю будет серьёзное предупреждение...
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04.01.2022 13:16 Відповісти
тільки я сприймаю ці засідання "*********-НАТО" як намагання задобрити свинособак?
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04.01.2022 13:20 Відповісти
Если ты пьешь с ворами,
Опасайся за свой кошелек.
Если ты пьешь с ворами,
Опасайся за свой кошелек.
Если ты ходишь по грязной дороге,
Ты не сможешь не выпачкать ног.

Если ты выдернешь волосы,
Ты их не вставишь назад.
Если ты выдернешь волосы,
Ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе
За то, куда сядет твой зад.
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04.01.2022 13:32 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА



Россияне могут бесконечно смотреть на три вещи: на рост цен, ограничение свобод и рост величия.
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04.01.2022 13:40 Відповісти
шота я не понял...это похвальба?или таки сожаление?

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04.01.2022 13:42 Відповісти
Ну путин поэтому войска и стягивает раз в полгода, чтобы с ним разговаривали постоянно. Всем ведь выгодно- НАТО пока не готова предоставлять Украине членство(там ещё "авгиевы конюшни" вычищать и вычищать...), но чтобы украинцы на них не сильно "обижались", они говорят - ну вон, Россия палки в колёса вставляет, но мы работаем над этим")) Путьке выгодно строить из себя авторитетного и сурьёзного перед своим внутреннем электоратом, мол "смотрите холопы, я защищаю ваши интересы и они меня слушают"...
Короче, это ещё всё надолго. Пока Украина не интегрируется естественным путём. Медленно, поэтапно. Придёт время и России вообще не будет оснований ничего защищать в Украине. Это будет очевидно даже для них. В этом то и заключается план Запада.
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04.01.2022 13:44 Відповісти
Зажрались, сильно зажрались сытые европейцы-натовцы! россия открыто и нагло прибегла к их шантажу и запугиванию, ультимативно требуя для себя каких то гарантий, но сама со своей стороны не сказала ни об одной! И они на полном серьезе собираются с ними их обсуждать! Смеху подобно - страна-террорист требует гарантий для продолжения террора!!!
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04.01.2022 14:29 Відповісти
 
 