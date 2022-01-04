Столтенберг підтвердив проведення засідання Ради Росія-НАТО 12 січня

У Північноатлантичному альянсі підтвердили проведення засідання Ради Росія - НАТО (РРН) 12 січня і закликали РФ "зважати на занепокоєння альянсу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у отриманій у вівторок ТАСС заяві представника пресслужби НАТО.

12-13 січня у Брюсселі також відбудеться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг як голова Ради Росія - НАТО скликав зустріч РРН 12 січня 2022 року", - йдеться у повідомленні пресслужби. У ньому наголошується, що "діалог з Росією має проводитися на підставі взаємності, відповідати на занепокоєння НАТО щодо російських дій, має бути заснований на базових принципах та фундаментальних документах про європейську безпеку та проводитись паралельно з консультаціями з європейськими партнерами НАТО".

Як зазначається, у НАТО поки що не уточнили порядок денний зустрічі. Раніше Росія заявляла про намір обговорити з НАТО свої ініціативи у сфері європейської безпеки, які включають вимогу виведення ядерної зброї США з Європи, відмову від розміщення звичайних військових сил НАТО біля кордонів РФ, а також відмову Альянсу від курсу на залучення до НАТО України та Грузії.

Столтенберг неодноразово заявляв у грудні, що пропонує скликати на початку 2022 року РРН "для обговорення ситуації в Україні та навколо неї", а також про "концентрацію сил РФ біля кордону з Україною".

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Нагадаємо, що переговори між США та Росією щодо ультиматуму Путіна заплановано на 10 січня. Нагадаємо, що Москва вимагає нерозширення НАТО, у тому числі, щоб до Альянсу не приймали Україну та щоб військово-політичний блок взагалі не розширювався. 12 січня відбудеться засідання Ради Росія – НАТО, 13-го – Росія – ОБСЄ.

При цьому у Москві вже лякають Захід наслідками. Так, наприклад, президент РФ Володимир Путін заявив, що у разі відмови Заходу дати так звані гарантії безпеки відповідь РФ "може бути різною". А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попереджав, що якщо в розумний строк конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою "агресивну лінію", то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз її безпеці. Також він вважає, що Захід хоче влаштувати "маленьку війнушку" в Європі.

Посол Росії в США Анатолій Антонов також попередив американців про військову відповідь Москви, якщо Захід відмовиться від вимог РФ.

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