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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав позволил совмещать CoronaVac с другими вакцинами

Минздрав позволил совмещать CoronaVac с другими вакцинами

Министерство здравоохранения по рекомендации экспертов Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) изменило схемы применения вакцин COVID-19 и позволило применять векторные и мРНК-вакцины после вакцины CoronaVac.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Минздраве.

Отмечается, что в настоящее время вакцину CoronaVac можно совмещать с векторными вакцинами (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer).

Кроме того, после Moderna или Pfizer можно будет использовать вакцину AstraZeneca.

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Минимальный интервал между дозами – 28 дней.

При этом беременным, получившим первую дозу вакцины CoronaVac до беременности, для второй дозы предпочтение следует оказывать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Міністерство охорони здоров'я за рекомендацією експертів Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) змінило схеми застосування вакцин Джерело:

первый раз чтоли? С момента начала ковидобесия, этих "схем" менянонепеременяно, правила игры переписывают на ходу.Я думаю первые страшилки и мантры уже никто и не помнит.
ПыСы. И да, не моз что то там дозволило, а МОЗу сказали дозволить.Наша шарашкина контора - говорящая голова от которой ничерта независит, как скажут "партнеры", так и будет верещать.
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04.01.2022 15:41
+4
Дело в том что сейчас медицина зациклена уже даже не на названии вакцины и ее эффективности, сейчас в "зачет" идет количество вакцинированных, при чем сначала это было одной дозой, потом двумя.., а теперь уже тремя.. а где то и четырьмя... А результат , дедл такое - Португалия - рекордсмен по вакцинации 28% населения привито трижды, 59% дважды,1% один раз Общее количество привитых превышает 88% населения ( у населения старше 25 лет привитых до 95%). При этом мы не берем в расчет тех кто из них или не привитых уже переболел и получил естественный иммунитет. Т.е. можно считать что всего переболевших вместе с вакцинированных там может быть до 100% При этом как на конец декабря Португалия бьет свои собственные рекорды по количеству заболевших. Как говорится что то в " филармонии не так".
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04.01.2022 17:09
+3
Антиваксеры обижаются еще, что их называют ********** - почитав твой комментарий захотелось тебя еще раз назвать этим словом
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04.01.2022 16:41
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Міністерство охорони здоров'я за рекомендацією експертів Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) змінило схеми застосування вакцин Джерело:

первый раз чтоли? С момента начала ковидобесия, этих "схем" менянонепеременяно, правила игры переписывают на ходу.Я думаю первые страшилки и мантры уже никто и не помнит.
ПыСы. И да, не моз что то там дозволило, а МОЗу сказали дозволить.Наша шарашкина контора - говорящая голова от которой ничерта независит, как скажут "партнеры", так и будет верещать.
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04.01.2022 15:41 Ответить
Какие провели исследования, на основании чего разрешили,. Им сказали-они сделали.
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04.01.2022 17:05 Ответить
інструкція не дозволяє
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04.01.2022 16:01 Ответить
з медичних міркувань, чи з економічних?
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04.01.2022 16:26 Ответить
Тех кого укололи,можно,им теперь всё можно
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04.01.2022 16:28 Ответить
божечки, які ж бувають розумні люди!
аж страшно!
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04.01.2022 16:30 Ответить
А из какких это пор МИНЗДРАВ став ,пупом ,,планеты которые что-то впаве запрещать или разрешать?Ведь для этого нужно подтверждение ВР Украины решение которого нужно ждать по полтора года.Так что любые высеры минздрава являются незаконными и уголовно наказуемыми.
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04.01.2022 16:32 Ответить
У каждого депутата своя вакцина, CoronaVac им не колють...
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04.01.2022 16:41 Ответить
Антиваксеры обижаются еще, что их называют ********** - почитав твой комментарий захотелось тебя еще раз назвать этим словом
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04.01.2022 16:41 Ответить
Взаимно уколов тебе побольше в новом году!
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04.01.2022 16:50 Ответить
Ні і як?Як що існує посилання на те щоб не гадити другим та відвернутися від сраної політики,доречі яка від наших висерів не зміниться,вважаєте як там долпоетизмом то ви просто від тих долбойобів далеко не втекли але обсираєте всіх хто навколо Вас.
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05.01.2022 11:21 Ответить
Трохи дивно, що раніше не дозволяли. Суттєвих підстав не було.
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04.01.2022 16:39 Ответить
«Всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме… Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время обеда; черная кухарка и кучер просили расчета».

Конец эпохи логики и здраво мышления.
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04.01.2022 16:41 Ответить
Вколов китайский шмурдяк, сотни тысяч наших граждан по сути оказались невыездными по безвизу в ЕС, потому, что подавляющее большинство стран не признает этот степашкин фуфломицин за вакцину. Теперь надежда только на третью дозу пфайзером, но клоуны как обычно ищут способ дополнительно украсть бабла и на этом
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04.01.2022 16:48 Ответить
Все полезно, что в шприц полезло. НАУКА!!!
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04.01.2022 17:05 Ответить
Дело в том что сейчас медицина зациклена уже даже не на названии вакцины и ее эффективности, сейчас в "зачет" идет количество вакцинированных, при чем сначала это было одной дозой, потом двумя.., а теперь уже тремя.. а где то и четырьмя... А результат , дедл такое - Португалия - рекордсмен по вакцинации 28% населения привито трижды, 59% дважды,1% один раз Общее количество привитых превышает 88% населения ( у населения старше 25 лет привитых до 95%). При этом мы не берем в расчет тех кто из них или не привитых уже переболел и получил естественный иммунитет. Т.е. можно считать что всего переболевших вместе с вакцинированных там может быть до 100% При этом как на конец декабря Португалия бьет свои собственные рекорды по количеству заболевших. Как говорится что то в " филармонии не так".
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04.01.2022 17:09 Ответить
А шо только сейчас дошло?
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04.01.2022 22:04 Ответить
Ждем фото и видео с переполнненых больниц, куда в тяжелом состоянии зараженные омикроном поступают клиенты "вакцинированные" исключительно короноваком, которых могут спасти только ревакцинация пфайзером или модерной с несколькими дополнительными, с промежуточными и бустерными дозами.
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04.01.2022 17:39 Ответить
https://opendatabot.ua/open/death-statistics%D1%83%D0%94 https://opendatabot.ua/open/death-statistics Ду маю що цим сайтом буде все оговорено та показано як нас ,,наклоняє та сношає влада,,
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04.01.2022 18:29 Ответить
С первых дней идет бешеный пиар Пфайцера, именот поэтому вся наша семья от него отказалась. А Короновак сделан по самой проверенной и простой методике " мертвый возбудитель" и практически не имеет побочек. Возможно рнк-вакцины реально эффективней , но тогда сделаем Модерну, но только не Пфайцер , там где тонны пиара, там всегда лажа в итоге оказывается, Изрвиль,Британия и США яркий аетипфайкровский прмер.
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04.01.2022 18:30 Ответить
Начало жестких событий. Новости из Европы
https://www.youtube.com/watch?v=Ns6-flqDhdo&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
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04.01.2022 19:00 Ответить
Amsterdam
https://www.youtube.com/watch?v=JtjgGfCooiA&ab_channel=BorisReitschuster
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04.01.2022 19:03 Ответить
Господи.
А на сайті один "привілейований" дуже радів, що мер Амстердама наказала жорстко і з собаками розігнати "антиваксерів".

Люди виступають проти диктатури - чути ж гасла.
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05.01.2022 02:09 Ответить
12 главных выводов из интервью Джо Рогана и доктора Роберта Мэлоуна
https://www.infomirsk.org/koronavirus/12-glavnyh-vyvodov-iz-intervju-dzho-rogana-i-doktora-roberta-mjelouna

«3. Мэлоун говорил о термине «антиваксер», который используется, чтобы ложно пристыдить людей, которые не подчиняются приказам чиновников здравоохранения. Он также используется для социального остракизма любого, кто не согласен с пропагандой фармацевтических компаний. Мэлоун обсудил новую инициативу BBC Trusted New Initiative, которая обвиняет людей в распространении «дезинформации», если они выступают против Тедроса, Фаучи или других пропагандистов вакцины.»

«9. Отвечая на вопрос об уменьшении эффективности вакцин, Мэлоун согласился с тем, что вакцины приводят к отрицательной эффективности, как в исследованиях, проведенных в Дании. По мере увеличения доз люди становятся более предрасположенными к инфекции. В Израиле граждан принуждают принять четвертую дозу, и данные показывают, что у вакцинированных усилилось заболевание. Их В- и Т-клетки памяти обучаются атаковать спайковый белок, который уже давно мутировал, что настраивает вакцинированных на усиление зависимости от антител, аутоиммунные проблемы и рак.»

«10. Роган и Мэлоун обсудили естественный иммунитет и исследования, доказывающие превосходство врожденного иммунитета над полусырыми иммунными ответами, усиленными вакциной.»:
https://immunesystem.news/2021-12-14-study-natural-immunity-better-than-vaccine.html

«12. Малоун предупредил: «Наше правительство вышло из-под контроля. Они беззаконны, они полностью игнорируют биоэтику» и «эти предписания экспериментальной вакцины явно незаконны, они явно не соответствуют Нюрнбергскому кодексу».»
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04.01.2022 19:43 Ответить
Сначала провести такие испытания на руковотстве МОЗ прилюдно,а потм мона посмотреть
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04.01.2022 19:51 Ответить
 
 