Минздрав позволил совмещать CoronaVac с другими вакцинами

Министерство здравоохранения по рекомендации экспертов Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) изменило схемы применения вакцин COVID-19 и позволило применять векторные и мРНК-вакцины после вакцины CoronaVac.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Минздраве.

Отмечается, что в настоящее время вакцину CoronaVac можно совмещать с векторными вакцинами (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer).

Кроме того, после Moderna или Pfizer можно будет использовать вакцину AstraZeneca.

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Минимальный интервал между дозами – 28 дней.

При этом беременным, получившим первую дозу вакцины CoronaVac до беременности, для второй дозы предпочтение следует оказывать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna.