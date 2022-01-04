Минздрав позволил совмещать CoronaVac с другими вакцинами
Министерство здравоохранения по рекомендации экспертов Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) изменило схемы применения вакцин COVID-19 и позволило применять векторные и мРНК-вакцины после вакцины CoronaVac.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Минздраве.
Отмечается, что в настоящее время вакцину CoronaVac можно совмещать с векторными вакцинами (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer).
Кроме того, после Moderna или Pfizer можно будет использовать вакцину AstraZeneca.
Минимальный интервал между дозами – 28 дней.
При этом беременным, получившим первую дозу вакцины CoronaVac до беременности, для второй дозы предпочтение следует оказывать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna.
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первый раз чтоли? С момента начала ковидобесия, этих "схем" менянонепеременяно, правила игры переписывают на ходу.Я думаю первые страшилки и мантры уже никто и не помнит.
ПыСы. И да, не моз что то там дозволило, а МОЗу сказали дозволить.Наша шарашкина контора - говорящая голова от которой ничерта независит, как скажут "партнеры", так и будет верещать.
аж страшно!
Конец эпохи логики и здраво мышления.
https://www.youtube.com/watch?v=Ns6-flqDhdo&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=JtjgGfCooiA&ab_channel=BorisReitschuster
А на сайті один "привілейований" дуже радів, що мер Амстердама наказала жорстко і з собаками розігнати "антиваксерів".
Люди виступають проти диктатури - чути ж гасла.
https://www.infomirsk.org/koronavirus/12-glavnyh-vyvodov-iz-intervju-dzho-rogana-i-doktora-roberta-mjelouna
«3. Мэлоун говорил о термине «антиваксер», который используется, чтобы ложно пристыдить людей, которые не подчиняются приказам чиновников здравоохранения. Он также используется для социального остракизма любого, кто не согласен с пропагандой фармацевтических компаний. Мэлоун обсудил новую инициативу BBC Trusted New Initiative, которая обвиняет людей в распространении «дезинформации», если они выступают против Тедроса, Фаучи или других пропагандистов вакцины.»
«9. Отвечая на вопрос об уменьшении эффективности вакцин, Мэлоун согласился с тем, что вакцины приводят к отрицательной эффективности, как в исследованиях, проведенных в Дании. По мере увеличения доз люди становятся более предрасположенными к инфекции. В Израиле граждан принуждают принять четвертую дозу, и данные показывают, что у вакцинированных усилилось заболевание. Их В- и Т-клетки памяти обучаются атаковать спайковый белок, который уже давно мутировал, что настраивает вакцинированных на усиление зависимости от антител, аутоиммунные проблемы и рак.»
«10. Роган и Мэлоун обсудили естественный иммунитет и исследования, доказывающие превосходство врожденного иммунитета над полусырыми иммунными ответами, усиленными вакциной.»:
https://immunesystem.news/2021-12-14-study-natural-immunity-better-than-vaccine.html
«12. Малоун предупредил: «Наше правительство вышло из-под контроля. Они беззаконны, они полностью игнорируют биоэтику» и «эти предписания экспериментальной вакцины явно незаконны, они явно не соответствуют Нюрнбергскому кодексу».»