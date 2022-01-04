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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ дозволило поєднувати CoronaVac з іншими вакцинами

МОЗ дозволило поєднувати CoronaVac з іншими вакцинами

Міністерство охорони здоров'я за рекомендацією експертів Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) змінило схеми застосування вакцин від COVID-19 і дозволило застосовувати векторні та мРНК-вакцини після вакцини CoronaVac.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили у МОЗ.

Зазначається, що тепер вакцину CoronaVac можна поєднувати з векторними вакцинами (AstraZeneca) і мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer).

Крім того, після Moderna або Pfizer можна буде використовувати вакцину AstraZeneca.

Мінімальний інтервал між дозами - 28 днів.

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При цьому вагітним, котрі отримали першу дозу вакцини CoronaVac до вагітності, для другої дози перевагу слід віддавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna.

вакцина (4419) МОЗ (5393) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Міністерство охорони здоров'я за рекомендацією експертів Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) змінило схеми застосування вакцин Джерело:

первый раз чтоли? С момента начала ковидобесия, этих "схем" менянонепеременяно, правила игры переписывают на ходу.Я думаю первые страшилки и мантры уже никто и не помнит.
ПыСы. И да, не моз что то там дозволило, а МОЗу сказали дозволить.Наша шарашкина контора - говорящая голова от которой ничерта независит, как скажут "партнеры", так и будет верещать.
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04.01.2022 15:41
+4
Дело в том что сейчас медицина зациклена уже даже не на названии вакцины и ее эффективности, сейчас в "зачет" идет количество вакцинированных, при чем сначала это было одной дозой, потом двумя.., а теперь уже тремя.. а где то и четырьмя... А результат , дедл такое - Португалия - рекордсмен по вакцинации 28% населения привито трижды, 59% дважды,1% один раз Общее количество привитых превышает 88% населения ( у населения старше 25 лет привитых до 95%). При этом мы не берем в расчет тех кто из них или не привитых уже переболел и получил естественный иммунитет. Т.е. можно считать что всего переболевших вместе с вакцинированных там может быть до 100% При этом как на конец декабря Португалия бьет свои собственные рекорды по количеству заболевших. Как говорится что то в " филармонии не так".
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04.01.2022 17:09
+3
Антиваксеры обижаются еще, что их называют ********** - почитав твой комментарий захотелось тебя еще раз назвать этим словом
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04.01.2022 16:41
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Міністерство охорони здоров'я за рекомендацією експертів Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) змінило схеми застосування вакцин Джерело:

первый раз чтоли? С момента начала ковидобесия, этих "схем" менянонепеременяно, правила игры переписывают на ходу.Я думаю первые страшилки и мантры уже никто и не помнит.
ПыСы. И да, не моз что то там дозволило, а МОЗу сказали дозволить.Наша шарашкина контора - говорящая голова от которой ничерта независит, как скажут "партнеры", так и будет верещать.
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04.01.2022 15:41 Відповісти
Какие провели исследования, на основании чего разрешили,. Им сказали-они сделали.
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04.01.2022 17:05 Відповісти
інструкція не дозволяє
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04.01.2022 16:01 Відповісти
з медичних міркувань, чи з економічних?
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04.01.2022 16:26 Відповісти
Тех кого укололи,можно,им теперь всё можно
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04.01.2022 16:28 Відповісти
божечки, які ж бувають розумні люди!
аж страшно!
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04.01.2022 16:30 Відповісти
А из какких это пор МИНЗДРАВ став ,пупом ,,планеты которые что-то впаве запрещать или разрешать?Ведь для этого нужно подтверждение ВР Украины решение которого нужно ждать по полтора года.Так что любые высеры минздрава являются незаконными и уголовно наказуемыми.
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04.01.2022 16:32 Відповісти
У каждого депутата своя вакцина, CoronaVac им не колють...
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04.01.2022 16:41 Відповісти
Антиваксеры обижаются еще, что их называют ********** - почитав твой комментарий захотелось тебя еще раз назвать этим словом
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04.01.2022 16:41 Відповісти
Взаимно уколов тебе побольше в новом году!
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04.01.2022 16:50 Відповісти
Ні і як?Як що існує посилання на те щоб не гадити другим та відвернутися від сраної політики,доречі яка від наших висерів не зміниться,вважаєте як там долпоетизмом то ви просто від тих долбойобів далеко не втекли але обсираєте всіх хто навколо Вас.
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05.01.2022 11:21 Відповісти
Трохи дивно, що раніше не дозволяли. Суттєвих підстав не було.
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04.01.2022 16:39 Відповісти
«Всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме… Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время обеда; черная кухарка и кучер просили расчета».

Конец эпохи логики и здраво мышления.
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04.01.2022 16:41 Відповісти
Вколов китайский шмурдяк, сотни тысяч наших граждан по сути оказались невыездными по безвизу в ЕС, потому, что подавляющее большинство стран не признает этот степашкин фуфломицин за вакцину. Теперь надежда только на третью дозу пфайзером, но клоуны как обычно ищут способ дополнительно украсть бабла и на этом
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04.01.2022 16:48 Відповісти
Все полезно, что в шприц полезло. НАУКА!!!
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04.01.2022 17:05 Відповісти
Дело в том что сейчас медицина зациклена уже даже не на названии вакцины и ее эффективности, сейчас в "зачет" идет количество вакцинированных, при чем сначала это было одной дозой, потом двумя.., а теперь уже тремя.. а где то и четырьмя... А результат , дедл такое - Португалия - рекордсмен по вакцинации 28% населения привито трижды, 59% дважды,1% один раз Общее количество привитых превышает 88% населения ( у населения старше 25 лет привитых до 95%). При этом мы не берем в расчет тех кто из них или не привитых уже переболел и получил естественный иммунитет. Т.е. можно считать что всего переболевших вместе с вакцинированных там может быть до 100% При этом как на конец декабря Португалия бьет свои собственные рекорды по количеству заболевших. Как говорится что то в " филармонии не так".
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04.01.2022 17:09 Відповісти
А шо только сейчас дошло?
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04.01.2022 22:04 Відповісти
Ждем фото и видео с переполнненых больниц, куда в тяжелом состоянии зараженные омикроном поступают клиенты "вакцинированные" исключительно короноваком, которых могут спасти только ревакцинация пфайзером или модерной с несколькими дополнительными, с промежуточными и бустерными дозами.
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04.01.2022 17:39 Відповісти
https://opendatabot.ua/open/death-statistics%D1%83%D0%94 https://opendatabot.ua/open/death-statistics Ду маю що цим сайтом буде все оговорено та показано як нас ,,наклоняє та сношає влада,,
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04.01.2022 18:29 Відповісти
С первых дней идет бешеный пиар Пфайцера, именот поэтому вся наша семья от него отказалась. А Короновак сделан по самой проверенной и простой методике " мертвый возбудитель" и практически не имеет побочек. Возможно рнк-вакцины реально эффективней , но тогда сделаем Модерну, но только не Пфайцер , там где тонны пиара, там всегда лажа в итоге оказывается, Изрвиль,Британия и США яркий аетипфайкровский прмер.
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04.01.2022 18:30 Відповісти
Начало жестких событий. Новости из Европы
https://www.youtube.com/watch?v=Ns6-flqDhdo&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
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04.01.2022 19:00 Відповісти
Amsterdam
https://www.youtube.com/watch?v=JtjgGfCooiA&ab_channel=BorisReitschuster
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04.01.2022 19:03 Відповісти
Господи.
А на сайті один "привілейований" дуже радів, що мер Амстердама наказала жорстко і з собаками розігнати "антиваксерів".

Люди виступають проти диктатури - чути ж гасла.
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05.01.2022 02:09 Відповісти
12 главных выводов из интервью Джо Рогана и доктора Роберта Мэлоуна
https://www.infomirsk.org/koronavirus/12-glavnyh-vyvodov-iz-intervju-dzho-rogana-i-doktora-roberta-mjelouna

«3. Мэлоун говорил о термине «антиваксер», который используется, чтобы ложно пристыдить людей, которые не подчиняются приказам чиновников здравоохранения. Он также используется для социального остракизма любого, кто не согласен с пропагандой фармацевтических компаний. Мэлоун обсудил новую инициативу BBC Trusted New Initiative, которая обвиняет людей в распространении «дезинформации», если они выступают против Тедроса, Фаучи или других пропагандистов вакцины.»

«9. Отвечая на вопрос об уменьшении эффективности вакцин, Мэлоун согласился с тем, что вакцины приводят к отрицательной эффективности, как в исследованиях, проведенных в Дании. По мере увеличения доз люди становятся более предрасположенными к инфекции. В Израиле граждан принуждают принять четвертую дозу, и данные показывают, что у вакцинированных усилилось заболевание. Их В- и Т-клетки памяти обучаются атаковать спайковый белок, который уже давно мутировал, что настраивает вакцинированных на усиление зависимости от антител, аутоиммунные проблемы и рак.»

«10. Роган и Мэлоун обсудили естественный иммунитет и исследования, доказывающие превосходство врожденного иммунитета над полусырыми иммунными ответами, усиленными вакциной.»:
https://immunesystem.news/2021-12-14-study-natural-immunity-better-than-vaccine.html

«12. Малоун предупредил: «Наше правительство вышло из-под контроля. Они беззаконны, они полностью игнорируют биоэтику» и «эти предписания экспериментальной вакцины явно незаконны, они явно не соответствуют Нюрнбергскому кодексу».»
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04.01.2022 19:43 Відповісти
Сначала провести такие испытания на руковотстве МОЗ прилюдно,а потм мона посмотреть
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04.01.2022 19:51 Відповісти
 
 