МОЗ дозволило поєднувати CoronaVac з іншими вакцинами

Міністерство охорони здоров'я за рекомендацією експертів Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) змінило схеми застосування вакцин від COVID-19 і дозволило застосовувати векторні та мРНК-вакцини після вакцини CoronaVac.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили у МОЗ.

Зазначається, що тепер вакцину CoronaVac можна поєднувати з векторними вакцинами (AstraZeneca) і мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer).

Крім того, після Moderna або Pfizer можна буде використовувати вакцину AstraZeneca.

Мінімальний інтервал між дозами - 28 днів.

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При цьому вагітним, котрі отримали першу дозу вакцини CoronaVac до вагітності, для другої дози перевагу слід віддавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna.