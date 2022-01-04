Директор департамента коммуникаций МВД Украины Шевченко ушел в отставку
Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко ушел в отставку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шевченко написал на своей странице в соцсети.
"В первый рабочий день нового 2022 года сообщаю, что закончил государственную службу в должности директора департамента коммуникаций МВД Украины. Спасибо всем за 6,5 лет сотрудничества, особенно - Арсену Авакову - за шанс приобщиться и внести вклад в коммуникацию нужных, необходимых и безальтернативных реформ и преобразований в правоохранительной сфере. Были конечно и ошибки, но достижений больше. Укреплена эффективная рабочая коммуникационная система всех органов системы. Главное теперь ее развить и не погубить", - пишет он.
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Подивимося кого призначать на його місце - когось із російським паспортом
Арте́м Вале́рійович Шевче́нко (* https://uk.m.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 30 жовтня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1977 1977 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Дніпропетровськ , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0 УРСР ) - український телеhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82 журналіст , колишній генеральний директор каналу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D1%96 ТВі (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2013 2013 ). Директор Департаменту комунікацій МВС України з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 червня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2015 2015 рокуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .
ШкОда , що його пішли , зелені потвори !
очередной...
але це сігналізує про те,що настає кінцевий етап.
працівники поліції вбили маленького хлопчика у Кагарлику - не чули?
працівники поліції зфальшували справу ( і насправді не одну) проти патріотів (справа Шеремета) - не чули?
А взагалі-то поліція працює. Але порядна людина повинна заявити прямо щодо керівництва авкова - злочинне керівництво.