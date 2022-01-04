Директор департамента коммуникаций МВД Украины Шевченко ушел в отставку

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко ушел в отставку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шевченко написал на своей странице в соцсети.

"В первый рабочий день нового 2022 года сообщаю, что закончил государственную службу в должности директора департамента коммуникаций МВД Украины. Спасибо всем за 6,5 лет сотрудничества, особенно - Арсену Авакову - за шанс приобщиться и внести вклад в коммуникацию нужных, необходимых и безальтернативных реформ и преобразований в правоохранительной сфере. Были конечно и ошибки, но достижений больше. Укреплена эффективная рабочая коммуникационная система всех органов системы. Главное теперь ее развить и не погубить", - пишет он.

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