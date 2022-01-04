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Директор департамента коммуникаций МВД Украины Шевченко ушел в отставку

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Шевченко ушел в отставку

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко ушел в отставку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шевченко написал на своей странице в соцсети.

"В первый рабочий день нового 2022 года сообщаю, что закончил государственную службу в должности директора департамента коммуникаций МВД Украины. Спасибо всем за 6,5 лет сотрудничества, особенно - Арсену Авакову - за шанс приобщиться и внести вклад в коммуникацию нужных, необходимых и безальтернативных реформ и преобразований в правоохранительной сфере. Были конечно и ошибки, но достижений больше. Укреплена эффективная рабочая коммуникационная система всех органов системы. Главное теперь ее развить и не погубить", - пишет он.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Шевченко ушел в отставку 01

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Автор: 

МВД (9318) отставка (3153) Шевченко Артем (261)


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Топ комментарии
+14
Одним рудим тарганом менше...
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04.01.2022 17:27
+12
Призначать чергового , фсбшного крота , 100%
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04.01.2022 18:04
+11
Разом з Наємом та Лещенком - один з когорти яскравих та "потужних" борцюнів з корупцією, яких влада купила на користь собі.
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04.01.2022 17:34
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Одним рудим тарганом менше...
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04.01.2022 17:27 Ответить
Взагалі дивно, що з таким прізвищем і так довго затримався, та ще й українською мовою пише

Подивимося кого призначать на його місце - когось із російським паспортом

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04.01.2022 17:37 Ответить
Призначать чергового , фсбшного крота , 100%
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04.01.2022 18:04 Ответить
Не переживай, сей час на его месте появится 3 таких, но для них создадут отдельные департаменты.
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04.01.2022 17:46 Ответить
А других в Украине у власти и нет…
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04.01.2022 18:46 Ответить
выдавливают из власти последние капельки совести
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04.01.2022 19:11 Ответить
Разом з Наємом та Лещенком - один з когорти яскравих та "потужних" борцюнів з корупцією, яких влада купила на користь собі.
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04.01.2022 17:34 Ответить
пуштун и обрезанный на свободном попасе от гудка пока что....
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04.01.2022 18:09 Ответить
СиРожу обратно в УЗ взяли!
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04.01.2022 19:01 Ответить
Очевидно порядна людина. Не зміг придумати хитрі відповіді на прості питання
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04.01.2022 17:36 Ответить
выдавливают из власти последние капельки совести
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04.01.2022 19:12 Ответить
Таке ж саме як і Авакян !
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04.01.2022 17:37 Ответить
Нормальный мужик . Мент не может быть другим .
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04.01.2022 17:45 Ответить
Артем жодного відношення немає до професіі , як ви кажете мєнта ! 😃
Арте́м Вале́рійович Шевче́нко (* https://uk.m.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 30 жовтня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1977 1977 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Дніпропетровськ , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0 УРСР ) - український телеhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82 журналіст , колишній генеральний директор каналу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D1%96 ТВі (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2013 2013 ). Директор Департаменту комунікацій МВС України з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 червня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2015 2015 рокуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .
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04.01.2022 18:02 Ответить
"Нехай щастить".
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04.01.2022 17:47 Ответить
Просто приспособленец......
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04.01.2022 17:51 Ответить
не,не приспособленец...к зеленому лайну привыкнуть не смог.
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04.01.2022 18:37 Ответить
Щурі вже тікають ????
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04.01.2022 17:51 Ответить
Нормальний з Рюкзаковичем не працював би...
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04.01.2022 17:52 Ответить
Артем Шевченко , дуже порядна і чесна людина + журналіст 😠
ШкОда , що його пішли , зелені потвори !
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04.01.2022 17:53 Ответить
Я добре пам'ятаю брифінг "порядної людини і чесного журналіста" стосовно справи Шеремета і деяких інших справ. Тому Вашу оцінку не поділяю.
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04.01.2022 19:02 Ответить
цей чувак - кончений. Таким саме місце в мусарні. Але ммабуть набрався. і буде Авакову допомагати на виборах. Одне радує, що з такими кадрами Авакову успіх не світитиме.
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04.01.2022 19:17 Ответить
Судя по новостям про ментов мы на пороге большого шухера! Интересно кто музыку заказывает? И где ушедшие менты надеются работу найти? Неужели "баранов" стеречь для своих господ.
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04.01.2022 17:54 Ответить
Вы интересная чудачка, чупакабра) менты работу не ищут, они приспосабливаются!
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04.01.2022 18:36 Ответить
Так именно! Хотелось бы знать, к чему они приспосабливаться собрались?
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04.01.2022 18:47 Ответить
прикрывал зашквары рюкзакова 6 лет у нового свои зашквары впереди и источник слива компромата ему ни к чему
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04.01.2022 17:54 Ответить
Брехня !!
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04.01.2022 17:59 Ответить
однозначно
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04.01.2022 18:06 Ответить
За поджопник чи копняк ЛУЦИКУ +++
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04.01.2022 18:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WO1TBdZNhpw&ab_channel=%D0%97%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D1%96%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96
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04.01.2022 18:02 Ответить
зелені цвіркуни-це прямо у тем'ячко .але він не туди,а звідси
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04.01.2022 19:20 Ответить
звідти,вибачте...чи може й звідси,хто ж його разбере
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04.01.2022 19:23 Ответить
Я все розумію,розумію що все українське так званих українців тут доводить до істерики.З днем народження Степана Бандери 1січня вітаю Вас ,,товаришу,,Гиг.
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05.01.2022 11:15 Ответить
і вас також,але пане сливка
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05.01.2022 11:17 Ответить
Взятки на дорогах -обыденность..
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04.01.2022 18:13 Ответить
Пора "уходить" в отставку, Коломойского, причём жёстко...зажилась на этом свете, мразь
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04.01.2022 18:23 Ответить
Странно, что Артем Шевченко не ушел з должности директора вслед за Аваковым. Неужели думал, что Монастырский его не выдавит?
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04.01.2022 18:37 Ответить
Чекає оплесків? Співчуття? 🤔 А не буде ні того, ні іншого. Зрозуміло, що вижили. Зрозуміло, за що. Але до цього він йшов сам, зробивши вьір у 2019-му, а можливо і швидше, коли заррисягнув особисто Авакову, а потім - зеленій шоблі з Коломойським, а мав би заприсягнути Україні і більше нікому. Тоді пішов би з гордо піднятою головою. Як Бурба. А так - передбачуваний фінал для зитрожопого патріота. Найбільш гидким є те, що на відміну від маси простих зебілів у млужаки йго рівня була вся інформація стосовно Іванісових-Тищенків і інших крадіїв двох пляшок пива та їм подібних. І йому честь дозволила служити їм і їхнім ляльководам. Тому сказати, як Бурба "Честь маю" у нього не вийде - виглядатиме фальшиво.
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04.01.2022 18:40 Ответить
ну чему тут радоваться?зеленая биомасса окрепнет за счет "понаехавших".которые после янучары сьехали,а теперь возвращаются.
очередной...
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04.01.2022 18:40 Ответить
Знаєте, настає час, коли потрібно робити вибір і тим, хто на службі - кому вони насправді служать. Та й громадянам буде легше - полегшиться ідентифікація тих, хто проти держави.
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04.01.2022 19:07 Ответить
от він і зробив свій вибір.нам від цього не легше,але це сігнал...
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04.01.2022 19:14 Ответить
Він упустив час, коли міг зробити вибір. Тому вибір зробив його. Тобто вибір зробили за нього. 😊
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04.01.2022 19:27 Ответить
тим не менше...він комусь заважав-а це означає стримував те що вони хотіли
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04.01.2022 19:31 Ответить
Та ні, не заважав. Бо виконував все, що наказували. 😊 Не шукайте геройства там, де його справді немає. У даному випадку роботу отримає просто ближчий до тіла, тобто до "Кварталу".
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04.01.2022 19:37 Ответить
ну,шо він виконував,в що ні-нам не дізнатись.але це кінцева зачістка від представників минулої влади.краще від цього не буде.
але це сігналізує про те,що настає кінцевий етап.
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04.01.2022 20:06 Ответить
Пам'ятаєте йоо брифвнги? Зокрема про справу Шеремета? Сам хоч вірив у те, що говорив? Та і ні про що це не сигналізує. Цей випадок не є першим за майже три роки президентства Зєлєнского, і не є останнім. Просто Шевченко не з "Кварталу". Тому на відміну від Трухіних і Єрмакія з Шефіра и шансу піти з Зєлєнскім у нього шансів не було.
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04.01.2022 20:22 Ответить
Молодец Аваков! Благодаря ему, благоприятный режим мздоимства преумножен.
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04.01.2022 18:47 Ответить
https://vgif.ru/gifs/133/vgif-ru-13169.gif
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04.01.2022 19:02 Ответить
******** !
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04.01.2022 19:14 Ответить
З такої посади повинні відразу в сізо йти у відставку.
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04.01.2022 19:15 Ответить
Аваківський холуй та зрадник Майдану! Ганчірка продажна! Так що там з розстрілом в Княжичах? Думаю і зелені про це ні чого не скажуть...
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04.01.2022 19:42 Ответить
сдох максим...
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04.01.2022 19:52 Ответить
В поліції ( міліції) не служив, але деяким до--бам .хто в усьому облаює поліцію раджу подивитись на себе в дзеркало,обо піти туда СЛУЖИТИ Як правило хають поліцію відкриті бандюки і порушникі законів України.
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04.01.2022 20:54 Ответить
працівники поліції вбили працівників поліції в Княжичах - не чули?
працівники поліції вбили маленького хлопчика у Кагарлику - не чули?
працівники поліції зфальшували справу ( і насправді не одну) проти патріотів (справа Шеремета) - не чули?
А взагалі-то поліція працює. Але порядна людина повинна заявити прямо щодо керівництва авкова - злочинне керівництво.
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05.01.2022 00:01 Ответить
 
 