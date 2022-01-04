Директор департаменту комунікацій МВС України Шевченко пішов у відставку

Директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко пішов у відставку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шевченко написав на своїй сторінці в соцмережі.

"У перший робочий день нового 2022 року повідомляю, що закінчив державну службу на посаді директора департаменту комунікацій МВС України. Дякую всім за 6,5 років співпраці, а надто ж - Арсен Аваков за шанс долучитися і зробити внесок у комунікацію потрібних, необхідних і безальтернативних реформ і перетворень у правоохоронній сфері. Були звісно і помилки, але здобутків більше. Зміцнено ефективну робочу комунікаційну систему всіх органів системи. Головне тепер її розвинути і не занапастити", - пише він.

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