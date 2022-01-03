"Батько наш Бандера...", - в помещении ГУ Нацполиции Донетчины в честь дня рождения Бандеры включили из громкоговорителей популярный украинский хит. ВИДЕО

В главном управлении полиции Донецкой области, расположенном в Мариуполе, первого января в день рождения Степана Бандеры включили через громкоговорители песню "Батько наш Бандера...".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись на которой зафиксирован этот момент, опубликована в соцсетях. Обычно свой рабочий день полицейские начинают с гимна Украины.

"Каждое утро слышу из помещения полиции гимн Украины. Сегодня первое января. Удивили. "Батько наш Бандера...", - говорит на записи автор видео и подпевает в конце своего ролика.

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