"Батько наш Бандера...", - в помещении ГУ Нацполиции Донетчины в честь дня рождения Бандеры включили из громкоговорителей популярный украинский хит. ВИДЕО
В главном управлении полиции Донецкой области, расположенном в Мариуполе, первого января в день рождения Степана Бандеры включили через громкоговорители песню "Батько наш Бандера...".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись на которой зафиксирован этот момент, опубликована в соцсетях. Обычно свой рабочий день полицейские начинают с гимна Украины.
"Каждое утро слышу из помещения полиции гимн Украины. Сегодня первое января. Удивили. "Батько наш Бандера...", - говорит на записи автор видео и подпевает в конце своего ролика.
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+63 Vitaliy Darmits
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аваков принципиально не користується державною мовою, як і Крово*іся - тільки кривляється. А ось ПОП - принципово матюкає водія виключно думаючи на українській, але так як ненавидить Рашку - то на сибірському жене пошвидше(скільки платить йому? певне 3тис. євро?)
А то виявилось патріоти.
Слава Україні! Смерть ворогам!
якщо не знаєш, спитай у гугла
тут новость была, так шо я не лгу.
Жирик мямлил - ну вы же понимаете шо это пропоганда.
настолько жалок. оно тупо несет бред, не веря в него же!!
как же презираю этих тварей то
Так гляди людьми станут
Не может не радовать
Я вважаю, що це добре.
Поважаю таких людей.
яка ж гарна традиція - от би по всій Україні !!!
раніше так на радіо Ера було - 6.00 и 00.00 - обов"язково лунав Гімн...
дуже б гана була звичка для всіх державних установ...(може б звикли що ми - українці? )))
пс. Згадаймо що зеля мямлив про своє ставлення до Степана Андрійовича.
Воно навіть його прізвище нормально не вимовляє.
При потужному б до такого б не додумались
Увімкнув за покликом душі.