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Российский космический мусор протаранил китайский спутник, - NASA

Российский космический мусор протаранил китайский спутник, - NASA

Космические силы США подтвердили частичное разрушение китайского метеоспутника YunHai 1-02 в марте 2021 года, вызванное столкновением с космическим мусором, оставшимся после российской миссии 1996 года.

Об этом говорится в квартальном отчете NASA по космическим обломкам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

После столкновения спутника с российским мусором образовалось 37 обломков, внесенных в каталог Космических сил США. Четыре из них уже сгорели в атмосфере Земли.

Спутник YunHai 1-02 запустили в 2019 году. Как сообщал еще в августе астрофизик Джонатан Макдауэлл, китайский аппарат 18 марта 2021 года столкнулся с обломком российской ракеты "Зенит-2", которая в 1996 году вывела на орбиту военный спутник "Космос 2333" ("Целина-2").

По словам Макдауэлла, столкновение произошло при скорости 13,26 км/с на высоте 780 км. Точка столкновения в космосе в 07:41:10 по всемирному скоординированному времени была над норвежским городом Тромсе.

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Как отмечают в NASA, это стало уже пятым подтвержденным случаев столкновения созданных человеком объектов на орбите и первым за последние 10 лет.

Ранее в 2009 году на орбите неработающий российский военный спутник связи "Космос-2251" протаранил спутник Iridium 33 - один из аппаратов оператора телефонной связи. В результате столкновения спутники разрушились полностью, что привело к появлению 2370 обломков, внесенных в каталог.

Автор: 

NASA (130) Китай (2959) космос (786) россия (95481) спутник (231)


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Топ комментарии
+47
Суки, 1/6 суши благополучно засрали, теперь до космоса добрались.
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04.01.2022 21:16
+33
теперь точняк Сибирью придется рассчитаться за спутник
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04.01.2022 21:22
+26
Кацапи, що поробиш...
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04.01.2022 21:16
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Купують інформацію, як і всі інши країни.
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07.01.2022 12:57 Ответить
Ага-ага, особливо Іран. Самому хоч смішно від своїх жартів?

PS Взагалі думка про те, що космос - це розвага тільки для найбагатших країн, не відповідає істині. Космос дуже багатих країн - це придаток до балістичних ракет та ядерної зброї. І тому він у них дорогий. Іранська програма із запуску мавпи в космос обійшлася Ірану менше 100 мільйонів доларів, разом, розробка, космічний апарат, ракета, запуск. Запуск людини в космос Іран уже не потягнув, з його економікою це неможливо. Але геодезичні, метеорологічні супутники, військові супутники розвідки в оптичному та радіодіапазоні, разом із ракетами легкого класу можуть робити навіть країни третього світу. Навіть Україна. Без сторонньої допомоги. Тільки супутник, зроблений в РФ, буде весь покритий золотом, будуть використані радіаційно стійкі напівпровідники на сапфірових підкладках, кожен з яких стоїть, як реактивний літак. Тому що робитиме його те саме підприємство, яке робить боєголовки з ядерною зброєю, і йому простіше використовувати вже напрацьовані рішення, хоча вони заздалегідь надмірні. Але і працюватиме це буде мінімум 10 років, якщо, звичайно, не втоплять при запуску. Яка-небудь Туреччина робить свій супутник із звичайних напівпровідників промислового застосування, яким ціна один долар за пучок, але літатиме цей супутник буде два роки. Але коштуватиме у 20 разів дешевше. І мені більше другий підхід подобається.
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07.01.2022 16:23 Ответить
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04.01.2022 23:29 Ответить
Що найкраще виходить у косорилих, так це срати, срати, срати, а потім.......ліпити із гімна коників. Тому наліпивши супутників із лайна, мокші перейшли до засирання космосу, як , власне, і завжди.
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05.01.2022 00:10 Ответить
"рузскій з китайцьом - браття навік"
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05.01.2022 00:48 Ответить
І в космосі од цеї наволочі спокою нема.
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05.01.2022 01:43 Ответить
"Космос-2251" + "Iridium 33" = 2370 уламків, внесених в каталог.

( Схоже, ще + 14 уламків в каталог не внесли. )

Американці знову працюють для всього людства, вносячи в каталог загрози для будь-яких космічних проектів. Спасибі.
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05.01.2022 03:00 Ответить
ЗА ЭТО НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ РОССИЯ ОТВЕТИЛА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ !!!
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05.01.2022 05:44 Ответить
ниче страшного. рассчитаются сибирью
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05.01.2022 06:01 Ответить
Это не космический мусор падлы, это осколки скреп и величия космической недодержавы))
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05.01.2022 09:46 Ответить
И там насрали)))
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05.01.2022 11:01 Ответить
Пора запускать на орбиту американский мусоровоз.
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05.01.2022 13:04 Ответить
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