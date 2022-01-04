Российский космический мусор протаранил китайский спутник, - NASA
Космические силы США подтвердили частичное разрушение китайского метеоспутника YunHai 1-02 в марте 2021 года, вызванное столкновением с космическим мусором, оставшимся после российской миссии 1996 года.
Об этом говорится в квартальном отчете NASA по космическим обломкам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
После столкновения спутника с российским мусором образовалось 37 обломков, внесенных в каталог Космических сил США. Четыре из них уже сгорели в атмосфере Земли.
Спутник YunHai 1-02 запустили в 2019 году. Как сообщал еще в августе астрофизик Джонатан Макдауэлл, китайский аппарат 18 марта 2021 года столкнулся с обломком российской ракеты "Зенит-2", которая в 1996 году вывела на орбиту военный спутник "Космос 2333" ("Целина-2").
По словам Макдауэлла, столкновение произошло при скорости 13,26 км/с на высоте 780 км. Точка столкновения в космосе в 07:41:10 по всемирному скоординированному времени была над норвежским городом Тромсе.
Как отмечают в NASA, это стало уже пятым подтвержденным случаев столкновения созданных человеком объектов на орбите и первым за последние 10 лет.
Ранее в 2009 году на орбите неработающий российский военный спутник связи "Космос-2251" протаранил спутник Iridium 33 - один из аппаратов оператора телефонной связи. В результате столкновения спутники разрушились полностью, что привело к появлению 2370 обломков, внесенных в каталог.
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PS Взагалі думка про те, що космос - це розвага тільки для найбагатших країн, не відповідає істині. Космос дуже багатих країн - це придаток до балістичних ракет та ядерної зброї. І тому він у них дорогий. Іранська програма із запуску мавпи в космос обійшлася Ірану менше 100 мільйонів доларів, разом, розробка, космічний апарат, ракета, запуск. Запуск людини в космос Іран уже не потягнув, з його економікою це неможливо. Але геодезичні, метеорологічні супутники, військові супутники розвідки в оптичному та радіодіапазоні, разом із ракетами легкого класу можуть робити навіть країни третього світу. Навіть Україна. Без сторонньої допомоги. Тільки супутник, зроблений в РФ, буде весь покритий золотом, будуть використані радіаційно стійкі напівпровідники на сапфірових підкладках, кожен з яких стоїть, як реактивний літак. Тому що робитиме його те саме підприємство, яке робить боєголовки з ядерною зброєю, і йому простіше використовувати вже напрацьовані рішення, хоча вони заздалегідь надмірні. Але і працюватиме це буде мінімум 10 років, якщо, звичайно, не втоплять при запуску. Яка-небудь Туреччина робить свій супутник із звичайних напівпровідників промислового застосування, яким ціна один долар за пучок, але літатиме цей супутник буде два роки. Але коштуватиме у 20 разів дешевше. І мені більше другий підхід подобається.
( Схоже, ще + 14 уламків в каталог не внесли. )
Американці знову працюють для всього людства, вносячи в каталог загрози для будь-яких космічних проектів. Спасибі.