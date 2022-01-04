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Російське космічне сміття протаранило китайський супутник, - NASA

Російське космічне сміття протаранило китайський супутник, - NASA

Космічні сили США підтвердили часткове руйнування китайського метеосупутника YunHai 1-02 у березні 2021 року, викликане зіткненням із космічним сміттям, що залишилося після російської місії 1996 року.

Про це йдеться в квартальному звіті NASA по космічних уламках, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Після зіткнення супутника з російським сміттям утворилося 37 уламків, внесених до каталогу космічних сил США. Чотири з них вже згоріли в атмосфері Землі.

Супутник YunHai 1-02 запустили в 2019 році. Як повідомляв в серпні 2021 року астрофізик Джонатан Макдауелл, китайський апарат 18 березня 2021 року зіткнувся з уламком російської ракети "Зеніт-2", яка в 1996 році вивела на орбіту військовий супутник "Космос 2333" ("Цілина-2").

За словами Макдауелла, зіткнення сталося при швидкості 13,26 км/с на висоті 780 км. Точка зіткнення в космосі о 07:41:10 за всесвітнім скоординованим часом була над норвезьким містом Тромсе.

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Як відзначають в NASA, це стало вже п'ятим підтвердженим випадком зіткнення створених людиною об'єктів на орбіті й першим за останні 10 років.

Раніше в 2009 році на орбіті непрацюючий російський військовий супутник зв'язку "Космос-2251" протаранив супутник Iridium 33 - один із апаратів оператора телефонного зв'язку. В результаті зіткнення супутники зруйнувалися повністю, що призвело до появи 2370 уламків, внесених в каталог.

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Автор: 

NASA (172) Китай (4575) космос (861) росія (65098) супутник (294)


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Топ коментарі
+47
Суки, 1/6 суши благополучно засрали, теперь до космоса добрались.
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04.01.2022 21:16
+33
теперь точняк Сибирью придется рассчитаться за спутник
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04.01.2022 21:22
+26
Кацапи, що поробиш...
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04.01.2022 21:16
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Купують інформацію, як і всі інши країни.
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07.01.2022 12:57 Відповісти
Ага-ага, особливо Іран. Самому хоч смішно від своїх жартів?

PS Взагалі думка про те, що космос - це розвага тільки для найбагатших країн, не відповідає істині. Космос дуже багатих країн - це придаток до балістичних ракет та ядерної зброї. І тому він у них дорогий. Іранська програма із запуску мавпи в космос обійшлася Ірану менше 100 мільйонів доларів, разом, розробка, космічний апарат, ракета, запуск. Запуск людини в космос Іран уже не потягнув, з його економікою це неможливо. Але геодезичні, метеорологічні супутники, військові супутники розвідки в оптичному та радіодіапазоні, разом із ракетами легкого класу можуть робити навіть країни третього світу. Навіть Україна. Без сторонньої допомоги. Тільки супутник, зроблений в РФ, буде весь покритий золотом, будуть використані радіаційно стійкі напівпровідники на сапфірових підкладках, кожен з яких стоїть, як реактивний літак. Тому що робитиме його те саме підприємство, яке робить боєголовки з ядерною зброєю, і йому простіше використовувати вже напрацьовані рішення, хоча вони заздалегідь надмірні. Але і працюватиме це буде мінімум 10 років, якщо, звичайно, не втоплять при запуску. Яка-небудь Туреччина робить свій супутник із звичайних напівпровідників промислового застосування, яким ціна один долар за пучок, але літатиме цей супутник буде два роки. Але коштуватиме у 20 разів дешевше. І мені більше другий підхід подобається.
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07.01.2022 16:23 Відповісти
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04.01.2022 23:29 Відповісти
Що найкраще виходить у косорилих, так це срати, срати, срати, а потім.......ліпити із гімна коників. Тому наліпивши супутників із лайна, мокші перейшли до засирання космосу, як , власне, і завжди.
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05.01.2022 00:10 Відповісти
"рузскій з китайцьом - браття навік"
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05.01.2022 00:48 Відповісти
І в космосі од цеї наволочі спокою нема.
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05.01.2022 01:43 Відповісти
"Космос-2251" + "Iridium 33" = 2370 уламків, внесених в каталог.

( Схоже, ще + 14 уламків в каталог не внесли. )

Американці знову працюють для всього людства, вносячи в каталог загрози для будь-яких космічних проектів. Спасибі.
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05.01.2022 03:00 Відповісти
ЗА ЭТО НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ РОССИЯ ОТВЕТИЛА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ !!!
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05.01.2022 05:44 Відповісти
ниче страшного. рассчитаются сибирью
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05.01.2022 06:01 Відповісти
Это не космический мусор падлы, это осколки скреп и величия космической недодержавы))
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05.01.2022 09:46 Відповісти
И там насрали)))
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05.01.2022 11:01 Відповісти
Пора запускать на орбиту американский мусоровоз.
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05.01.2022 13:04 Відповісти
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