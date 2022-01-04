Російське космічне сміття протаранило китайський супутник, - NASA

Космічні сили США підтвердили часткове руйнування китайського метеосупутника YunHai 1-02 у березні 2021 року, викликане зіткненням із космічним сміттям, що залишилося після російської місії 1996 року.

Про це йдеться в квартальному звіті NASA по космічних уламках, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Після зіткнення супутника з російським сміттям утворилося 37 уламків, внесених до каталогу космічних сил США. Чотири з них вже згоріли в атмосфері Землі.

Супутник YunHai 1-02 запустили в 2019 році. Як повідомляв в серпні 2021 року астрофізик Джонатан Макдауелл, китайський апарат 18 березня 2021 року зіткнувся з уламком російської ракети "Зеніт-2", яка в 1996 році вивела на орбіту військовий супутник "Космос 2333" ("Цілина-2").

За словами Макдауелла, зіткнення сталося при швидкості 13,26 км/с на висоті 780 км. Точка зіткнення в космосі о 07:41:10 за всесвітнім скоординованим часом була над норвезьким містом Тромсе.

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Як відзначають в NASA, це стало вже п'ятим підтвердженим випадком зіткнення створених людиною об'єктів на орбіті й першим за останні 10 років.

Раніше в 2009 році на орбіті непрацюючий російський військовий супутник зв'язку "Космос-2251" протаранив супутник Iridium 33 - один із апаратів оператора телефонного зв'язку. В результаті зіткнення супутники зруйнувалися повністю, що призвело до появи 2370 уламків, внесених в каталог.

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