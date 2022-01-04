Російське космічне сміття протаранило китайський супутник, - NASA
Космічні сили США підтвердили часткове руйнування китайського метеосупутника YunHai 1-02 у березні 2021 року, викликане зіткненням із космічним сміттям, що залишилося після російської місії 1996 року.
Про це йдеться в квартальному звіті NASA по космічних уламках, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Після зіткнення супутника з російським сміттям утворилося 37 уламків, внесених до каталогу космічних сил США. Чотири з них вже згоріли в атмосфері Землі.
Супутник YunHai 1-02 запустили в 2019 році. Як повідомляв в серпні 2021 року астрофізик Джонатан Макдауелл, китайський апарат 18 березня 2021 року зіткнувся з уламком російської ракети "Зеніт-2", яка в 1996 році вивела на орбіту військовий супутник "Космос 2333" ("Цілина-2").
За словами Макдауелла, зіткнення сталося при швидкості 13,26 км/с на висоті 780 км. Точка зіткнення в космосі о 07:41:10 за всесвітнім скоординованим часом була над норвезьким містом Тромсе.
Як відзначають в NASA, це стало вже п'ятим підтвердженим випадком зіткнення створених людиною об'єктів на орбіті й першим за останні 10 років.
Раніше в 2009 році на орбіті непрацюючий російський військовий супутник зв'язку "Космос-2251" протаранив супутник Iridium 33 - один із апаратів оператора телефонного зв'язку. В результаті зіткнення супутники зруйнувалися повністю, що призвело до появи 2370 уламків, внесених в каталог.
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PS Взагалі думка про те, що космос - це розвага тільки для найбагатших країн, не відповідає істині. Космос дуже багатих країн - це придаток до балістичних ракет та ядерної зброї. І тому він у них дорогий. Іранська програма із запуску мавпи в космос обійшлася Ірану менше 100 мільйонів доларів, разом, розробка, космічний апарат, ракета, запуск. Запуск людини в космос Іран уже не потягнув, з його економікою це неможливо. Але геодезичні, метеорологічні супутники, військові супутники розвідки в оптичному та радіодіапазоні, разом із ракетами легкого класу можуть робити навіть країни третього світу. Навіть Україна. Без сторонньої допомоги. Тільки супутник, зроблений в РФ, буде весь покритий золотом, будуть використані радіаційно стійкі напівпровідники на сапфірових підкладках, кожен з яких стоїть, як реактивний літак. Тому що робитиме його те саме підприємство, яке робить боєголовки з ядерною зброєю, і йому простіше використовувати вже напрацьовані рішення, хоча вони заздалегідь надмірні. Але і працюватиме це буде мінімум 10 років, якщо, звичайно, не втоплять при запуску. Яка-небудь Туреччина робить свій супутник із звичайних напівпровідників промислового застосування, яким ціна один долар за пучок, але літатиме цей супутник буде два роки. Але коштуватиме у 20 разів дешевше. І мені більше другий підхід подобається.
( Схоже, ще + 14 уламків в каталог не внесли. )
Американці знову працюють для всього людства, вносячи в каталог загрози для будь-яких космічних проектів. Спасибі.