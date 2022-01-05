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Новости Борьба с коронавирусом
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прививка (191) Франция (3348) Макрон (1166) коронавирус (17040)

"Это стратегия": Макрон заявил, что хочет "разозлить" непривитых

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стратегия его правительства по вакцинации заключается в том, чтобы "разозлить" людей, не перенесших прививок от коронавируса, продолжая усложнять им повседневную жизнь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом пишет The Guardian.

"Я не собираюсь злить французов. Но что касается непривитых, я очень хочу их рассердить. И будем делать это до конца. Это стратегия", - сказал президент.

Замечания Макрона прозвучали в то время, когда парламент Франции обсуждал новый закон, который, если он будет принят, будет означать, что только полностью вакцинированные - а не те, у кого отрицательный результат теста на Covid - будут иметь право на получение медицинского сертификата страны со следующего месяца.

Пропуск, введенный этим летом, требуется во Франции для доступа в закрытые общественные места, такие как кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, концертные площадки и спортивные центры, а также для посадки на поезда дальнего следования и самолеты.

Также читайте: Уже 12 инфицированных: на юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название IHU

"В демократии злейшие враги - ложь и глупость", - сказал Макрон.

По словам Макрона, Франция вакцинировала почти 90% населения, имеющего право на вакцинацию, и "сопротивляется лишь очень незначительное меньшинство".

Президент, который сказал, что хочет баллотироваться на второй срок на президентских выборах в апреле, но не будет оглашать свое решение до тех пор, пока "ситуация со здоровьем не позволит", добавил, что он "не собирается сажать в тюрьму [непривитых] или принудительно вакцинировать их."

Поэтому, по его словам, "мы должны им сказать: с 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан. Вы больше не сможете пойти на кофе, вы больше не сможете пойти в театр. Ты больше не сможешь пойти в кино ".

Макрон добавил: "Когда мои свободы угрожают свободе других, я становлюсь безответственным. Кто-то безответственный не является гражданином".

Серия новых демонстраций противников коронавирусных ограничений прошли 4 января в разных частях Германии.

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Топ комментарии
+25
Тобто негативні тести вже не визнаватимуться, а чинними будуть тільки сертифікати вакцинації?
Тобто, те що ти здоровий - нікому не цікаво, всіх однаково примушують пройти природній відбір шляхом введення в свій організм експериментальної рідини?
Якщо так - то Макрон свідомо провокує в країні чергову революцію і військовий стан.
І цей "передовий досвід" незабаром візьмуть на озброєння інші країни
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05.01.2022 09:29
+17
Скоро, від ковіда, як і при цукровому діабеті, будуть колоти два рази на день.
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05.01.2022 09:07
+16
Они там совсем слетели с катушек? Ну не работает этот шмурдяк против коронавирусов. А делать людей зависимыми от не эффективного продукта и называть его вакциной это преступление против человечества. Всё это закончится очень плохо и в первую очередь для эксперементаторов...
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05.01.2022 09:31
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Советуй своей жене, как борщ варить, дурачок.
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06.01.2022 06:20 Ответить
Он прямо сказал что ему плевать на здоровье граждан, ему главное чтобы все подчинялись. Гильотина по нем соскучилась.
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05.01.2022 09:38 Ответить
Найлютіші вороги демократії-- брехня та дурість. Он в зеркало на себя смотрит? И кого видит?
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05.01.2022 09:41 Ответить
Наполеона.
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05.01.2022 12:09 Ответить
За сутки три новости про вакцину! 1 министр обороны США - заболел после 3 уколов, королевская семья одной европейской страны заболела после бустерной дозы. А теперь история которую крутили как рекламу вакцинации- наш путешественник заболел в Африке после 2-х доз Модерны, и будучи уверенным что у него не КОВИД тарахтел 1700 км по стране до госпиталя (в том числе и общественным транспортом)! Что дает сертификат про вакцинацию? Только увиличивает риск распространения болезни!
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05.01.2022 09:45 Ответить
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05.01.2022 09:48 Ответить
На этом вы заканчиваете демократию. Деньги, и только деньги.
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05.01.2022 09:49 Ответить
Во франции хорошие традиции протестов!
Давненько не жгли машины и не громили первые этажи зданий?
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05.01.2022 09:50 Ответить
_Спалить машину или лавку соседу протестуя против диктатуры? Наполеончику в Елисейском дворце это не больно.
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05.01.2022 10:01 Ответить
Машины и лавки застрахованы. Без страховки у них ни ездить ни работать нельзя.
По-другому власть не слышит голос народа. Свежий пример Алмаата. Пока ходили с плакатиками и собирали митинги 200-330 человек - реакции ноль.
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05.01.2022 10:08 Ответить
Лахта мечтает о бунтах..

о крови..

только не в росии
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05.01.2022 19:39 Ответить
На новорічні свята у Франції спалили 900 авто.
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05.01.2022 10:53 Ответить
Протестовали против Сантаклауса?
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05.01.2022 11:10 Ответить
+5
Мені теж незрозуміло при чому тут новорічні свята.
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05.01.2022 12:34 Ответить
На прошлый новый год 1300.
Протесты сходят на "нет". Или автомобилей стало меньше.
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05.01.2022 11:53 Ответить
кризис с микрочипами для новых авто.
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05.01.2022 14:25 Ответить
Я хоть и с прививкой, но в ресторане, где спросили
Сертификат чаевых зе!лупу и бумажных полотенец в унитаз запыжевал,
Мрази, прививки прививками, а сертификаты это ррямое нарушение прав человека,
Буду продолжать гадить везде, где смогу
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05.01.2022 09:54 Ответить
французы, как и украинцы, сами выбирали!
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05.01.2022 09:55 Ответить
Я понимаю шо они уже рога вмочили и признавать себя лохами не хотят.
Тем более шо уже угробили всем два года жизни и мировую экономику впридачу.
Но и коню понятно шо прививка ( пусть даже и в какой то мере действенная) от одной из сотен разновидностей гриппа, с неполной гарантией, более- менее действующая три месяца, не избавлящая от возможности переболеть ( пусть даже как они утверждают в более лёгкой форме) это ,пилять, ни о чём.
Может уже хватит мозги ипать?
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05.01.2022 09:56 Ответить
Ви вакцинуєтесь від грипу кожного року ??
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05.01.2022 10:54 Ответить
Практически кожного року я переболеваю гриппом без всяких прививок и лечений.
Переношу тяжело. Но это всего лишь несколько дней и ничего сверхестественного в этом нет. И потом живу нормальной жизнью.
А тут два года псу под хвост потому шо какие то дебилы сначала распиарили одну из разновидностей гриппа ( причём далеко не самую заразную и опасную) а другие дебилы устроили из этого всемирный апокалипсис.
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05.01.2022 11:11 Ответить
Не думаю шо они дэбилы.
Они инструмент,исполнители чьей то воли по установлению нового мирового порядка.
Дэбилы те хто им подигрывает , думая шо их это не коснется.
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05.01.2022 12:31 Ответить
" ... всего лишь несколько дней..." - вибачте, це не грип. Тим більше, кожного року.
Якщо хронічно, то чому не вакцинуєтесь ???

Я давно вже грипом не хворів. Вакцинувався від Ковіда 2 рази. Ознак явних не спостерігав.
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05.01.2022 12:33 Ответить
Вы забыли сказать, что "третьи дебилы" от ковида в муках поумирали.
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05.01.2022 12:46 Ответить
Департамент здравоохранения Каталонии сообщил о первых в Испании случаях заболевания "флурона". В результате заболевание пациенты одновременно заражаются к*****авирусом и гриппом.
"Флурона", сочетание слов "грипп" и "к*****а", впервые была обнаружена в Израиле у беременной женщины, которая была заражена обоими вирусами одновременно.
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05.01.2022 14:29 Ответить
_Ублюдок хочет поставить народ на колени, прикрываясь разговорчиками о демократии устанавливает диктатуру. И вызывающе заявляет что не откажется от таких намерений!
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05.01.2022 09:57 Ответить
Вже 90% ... І що ?
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05.01.2022 10:55 Ответить
"Президент, который сказал, что хочет баллотироваться на второй срок на президентских выборах в апреле, но не будет оглашать свое решение до тех пор, пока "ситуация со здоровьем не позволит", добавил, что он "не собирается сажать в тюрьму [непривитых] или принудительно вакцинировать их."
Источник:

Макрону можно не суетиться.
После того, как журналисты внезапно обнаружили у его супруги под платьем мужской половой орган, ставленнику Рене Ростшильда не стоит суетиться с выборами, ибо, сдается мне, он стал непроходной.
Пользуясь случаем хочу вразить по этому случаю свою глубокую озабоченность.
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05.01.2022 10:01 Ответить
не только у неё -вот к примеру новая Зеландия

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05.01.2022 10:14 Ответить
Да это тренд, однако.
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05.01.2022 10:16 Ответить
Хоспаді ... У дружини Макрона 3 дітей від першого шлюбу.
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05.01.2022 10:56 Ответить
Мне объяснять не нужно
Вы журналистам объясните, что это они ВДРУГ.
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05.01.2022 13:26 Ответить
Макрону можно не суетиться.
После того, как журналисты внезапно обнаружили у его супруги под платьем мужской половой орган, ставленнику Рене Ростшильда не стоит суетиться с выборами, ибо, сдается мне, он стал непроходной.
Пользуясь случаем хочу вразить по этому случаю свою глубокую озабоченность.

Цього у статті Цензор немає.
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05.01.2022 13:48 Ответить
Та иди нах! У меня свой Вранглер и на автобусе я ездил последний раз лет 7 назад, есть свой домашний бильярд и бар, мне наплевать на кино и рестораны и самолеты. Даже если уволят с работы я руками всегда заработаю. У этих дебилов политиков на меня никакой управы нет. Удачи трюдо, макароны и прочие гебрейсусы))
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05.01.2022 10:06 Ответить
в воронеже еще сохранились автобусы???
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05.01.2022 10:08 Ответить
встань!встань с бутылки утырок!
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05.01.2022 10:10 Ответить
Иван водки нет иди лапти жуй
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05.01.2022 10:11 Ответить
Нуу ... Півроку може протримаєтесь ... Вдачі.
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05.01.2022 10:58 Ответить
Я уже почти 2 года на их ограничения плюю. Я просто в наглую призываю на ресурсах местной власти саботировать вакцинацию и карантины. Прошлой весной мы давили внедорожниками ковидные шлагбаумы на местах для кемпинга в лесу)
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05.01.2022 11:07 Ответить
"плюю на Папу"..

Опус ГАлана.))

ось лише погано закінчив..))

З сокирою в голові )))
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05.01.2022 11:22 Ответить
Я бы на твоем месте не был таким уверенным! Приедешь на заправку, тебе - ваш питушиный код, сэр! А ты такой - нэма! А тебе такие - идите пешком, а ваша машина уходит в зрительский зал!

Думаете фантастика? Я думаю что НЕТ!
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05.01.2022 14:00 Ответить
А вопрос же ж не в том - прививаешься ли ты по принуждению или нет - вопрос в что какое то чмо, пролезшее во власть, плюя на законы строит диктатуру.

А вот здесь ты на своём Вранглере смотаться не сможешь.
в 17-ом это было доказано...
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05.01.2022 12:08 Ответить
и продажные политики.

все равно тебя не переизберут
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05.01.2022 10:07 Ответить
Сегрегация в 2022 году.
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05.01.2022 10:08 Ответить
Макрон заявив, що хоче "розлютити" нещеплених Джерело: А ЗАЧЕМ?
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05.01.2022 10:09 Ответить
В Ростове домик присмотрел
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05.01.2022 10:11 Ответить
разве что
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05.01.2022 10:16 Ответить
"оМакрон".
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05.01.2022 11:47 Ответить
"Франция - это я", - микрон...
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05.01.2022 10:18 Ответить
Слава Гітлера не дає цьому герентофілу спокою.
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05.01.2022 10:44 Ответить
"Макрон добавил: "Когда мои свободы угрожают свободе других, я становлюсь безответственным. Кто-то безответственный не является гражданином".
Хорошо сказано!
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05.01.2022 10:46 Ответить
У Макрьона президентські вибори в квітні 2022, видно що рейтинги не дуже, раз хоче такими заходами при владі на наступний термін залишитись
Трамп теж намагався таким сценарієм діяти, але не допомогло
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05.01.2022 10:47 Ответить
Так, так, вибори вже недалечко... І зі всього того, що він верзе, видно, що в стрибках до вигрібних ям сільських туалетів він ще участі не приймав і мало тямить у дружніх змаганнях по заштовхуванню вглиб організму неструганих держаків від швабр. Але все може змінитися на краще... Маємо надію, що й наш лідер незабаром складе йому компанию.
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05.01.2022 11:08 Ответить
ИМХО зря он так.

Французы и так подорванные (вспомнить хотябы их погромы жёлтыми жилетками). Нахиба их дразнить? У антиваксеров и так ни мозгов ни тормозов. С ними надо мягко и ласково, как с дебилами.
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05.01.2022 11:08 Ответить
сказал бы подобное антикроликам в реале - они бы нахлопали галушками вам по вухам...
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05.01.2022 14:40 Ответить
или не нахлопали, а сами слегка отгребли. всякие варианты бывают
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05.01.2022 15:14 Ответить
это вы здесь такой "боевой"...
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05.01.2022 15:28 Ответить
Так а чё мне здесь теряться?
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05.01.2022 18:43 Ответить
а на початках епідемії Макрон пи..дів щось інше... (..

типово для популіста...
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05.01.2022 11:20 Ответить
"У антиваксеров и так ни мозгов ни тормозов"- хорошо, что у тебя мозгов нет , один тормоз ! Думать не надо , только делай что говорят

"Читателей нашей прессы в общем и целом можно подразделить на три группы:

* во-первых, те, кто верит всему, что читает;
* во-вторых, те, кто не верит ничему, что читает;
* в-третьих, те люди с головами, которые умеют отнестись критически к прочитанному и делать соответственно этому свои выводы.

В цифровом отношении первая группа является самой большой. Она состоит из основной массы народа и поэтому представляет собою наиболее примитивную в идейном отношении часть нации.

Вторая группа читателей в цифровом отношении значительно меньше. В одной своей части она состоит из элементов, ранее принадлежавших к первой группе, затем в результате долгого опыта разочаровавшихся и бросившихся в обратную крайность: теперь они уже ничему не верят, пока это "только напечатано в газетах". Они ненавидят все газеты и либо не читают их вовсе, либо бесконечно возмущаются их содержанием, полагая, что все газеты состоят только из неправды и лжи. Иметь дело с этими людьми становится очень трудно, так как они настроены недоверчиво и тогда, когда дело идет о правде. Эти люди почти целиком потеряны для всякой положительной работы.

Третья группа в цифровом отношении самая небольшая. Она состоит из действительно духовно развитых личностей, которым и врожденные качества и воспитание облегчили возможность самостоятельного мышления.

Эти люди пытаются составить свое собственное мнение, все прочитанное они подвергают собственной проверке и лишь затем делают практические выводы. Такие люди прочитывают всякую газету критически. Тут автору статей иногда приходится нелегко. Господа журналисты относятся к таким читателям весьма прохладно. Для людей этой третьей группы уже не так опасно и вообще имеет не такое большое значение все то, что попадается в наших лживых газетах.

Этот круг читателей уже давно привык в каждом журналисте принципиально видеть человека ненадежного, который только в виде исключения иногда скажет правду. К сожалению однако, великое значение этих прекрасных людей не в их количестве, а только в их интеллигентности. К несчастью,таких людей совсем мало и это очень плохо, в особенности в нашу эпоху, когда ум - ничто, а большинство - все. В наш век, когда избирательный бюллетень решает все, наибольшее значение получает именно первая, самая многочисленная группа читателей газет, т.е. группа совсем неискушенных людей, легко верящих всему. " - цитата .

К какой группе относится подавляющее большинство ваксеров очень легко определить!
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05.01.2022 11:22 Ответить
тотальна війна зі здоровим глуздом за "світле майбутнє" до останньої людини.
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05.01.2022 11:24 Ответить
Увчора з'явилися інформація з Японії. Їх вчені, на бае вакціни від оспи ще у прошлому столітті розробили вакцину від ковідов. Зараз цю вакціну доробили і у наступному році перейдуть до кліничних випробувань.
Саме цікаве в ній те, що її, як і вакціну від оспи, будуть робити лиша раз на все життя. Це буде шах і мат єврейському заколоту проти людства та проти єврея-власника Пфайзер.

Маю на це надію.
А Ізраіль хай вколює себе шістьдесят п'яту бустерну вакціну від Пфайзер.
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05.01.2022 13:25 Ответить
👍
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05.01.2022 13:54 Ответить
COVID-19-Франция -""""четвертый день подряд страна фиксирует более 200 тысяч случаев болезни.Среднее количество новых случаев COVID-19 во Франции достигло исторического максимума в 157 651 и выросло за месяц почти в пять раз.

Фазы плана "барановирус".
Фаза 1. Имитация угрозы и создание страха. (декабрь 2019 - март 2020)
Фаза 2. Результат: (почти) всеобщая паника .
Фаза 3.
Фаза 4. Установить апартеид и QR-код. (Июнь 2021 - октябрь 2021).
- Добровольно планировать дефицит.
- Ввести пропуск на вакцинацию (QR-код), чтобы поощрять вакцинированных и наказывать сопротивляющихся.
- Создать апартеид привилегированных против остальных.
- Лишить не привитых права на работу или учебу.
- Лишить не привитых основных услуг.
- Навязать не вакцинированным платежные тесты ПЦР.
Фаза 5. первый этап цифрового контроля.......
Фаза 6
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05.01.2022 11:34 Ответить
Ну... я думаю, во-первых - уменьшению прибылей очень обрадуются владельцы тех самых кафе, кинотеатров и так далее.
Во вторых... был в истории один чувак который очень хотел разозлить французов.... не, не так. Была у одного чувака жена. Которой, в принципе, на французов было плевать... но разозлить их она таки умудрилась. Буквально одной фразой... и понеслась.
Закончила и они и ее муженек - феерично и пафосно. На площади... при огромном скоплении народу...

Давай Эммануэль, пробуй разозлить. Тока потом не удивляйся... когда у тебя получится.
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05.01.2022 11:35 Ответить
Це ви перерахували малий бізнес.
Але є ще круїзні компанії, яки порізали лайнери на голки. І верфі, яки зупинились так як немає замовлень. Є власники авіакомпаній, літаки яких більш року на приколі, та втрати льотчиків, стюардов... ****** та Аеробус, у яких авіаперевезники раніше замовляли нові літаки.
Є власники аеропортів...
Наприклад тільки у Германіі, у прошлому році виробництво нових автомобілів скоротилося більш ніж на 25%...
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05.01.2022 13:30 Ответить
А он мне кого-то напоминает. Кстати, как будет по французски - шмаркля?
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05.01.2022 11:39 Ответить
Заявил НЕВАКЦИНИРОВАННЫЙ( как и ВСЕ остальные руководители государств,ГЛЯДЯ на ПОДОПЫТных ОБЕЗЬЯН СВЫСОКА) МАКАРОН
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05.01.2022 11:39 Ответить
Чувак, дивись Don't look up. Може, ще вцілієш, але потім тебе з'їсть якась муть на шести ногах
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05.01.2022 11:42 Ответить
"..разозлить людей неперенесших прививок от короновируса...?
Хороше сказано.
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05.01.2022 12:04 Ответить
В Італії вже давно грінпасс вимагають скрізь, навіть у кафе та ресторанах на вулиці. Я думала, що і уФранції так само.
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05.01.2022 12:12 Ответить
Зачем ты это пишешь, дурная твоя голова?

Тебе же черным по белому написали - твоя свобода ничто, все законы и права человека можешь скурить или спустить на прокладки!
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05.01.2022 14:12 Ответить
Нульофка срана!
Ти звідкіля взялося? Твоє місце на параше за парєбріком, на пляшці від шампанського на честь Нового року.
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05.01.2022 14:28 Ответить
Бутылку можешь себе засунуть куда угодно!

Ты еще тупее зеленого стада, так как не понимаешь базовых принципов
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05.01.2022 14:39 Ответить
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05.01.2022 15:16 Ответить
90% вакцинированных- 270 тыс. заболевших. Он хочет до 300 догнать? И всем вакцинаторам- вирус есть, вакцины нет. Для успокоения дебилов, политики вгоняют им всякую фигню, чтобы те ждали и не бузили. И ничто так не объединяет дебилов, как наличие общего врага.
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05.01.2022 12:28 Ответить
Зараз всі накинуться але введення цифрових валют типу Євро або доллара вимагає загальносвітовий ідентифікаційний код.... Якщо частина населення буде без нього можуть початись суди... До цього часу частина людей нелегали і по релігійним мотивам коду немали...

Друге вже є патенти на чіпи які вживляються підшкірно куди зашивається ковід код, і багато підтримують це по опитуванням щоб не носити постійно сертифікат...

Третє величезні гроші без всілякої відповідальності, подати в суд на виробника експерементального препарату неможливо... На уряд також, тому що прийнято парламентом...
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05.01.2022 12:42 Ответить
Ще добавлю що в Європі повно так званих імігрантів на грантах які займаються розбійними нападами убивствами крадіжками, ніх... не роблять і не збираються і чогось щодо них толерантність повна... Щей нових тянуть...
тому що б... демократія а тут повна ж... фашизм інакше не назвеш це...
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05.01.2022 13:02 Ответить
Уничтожение прав инакомыслящих гомосексуальная буратина называет демократией. Иудоглобализаторский цирк крепчал.
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05.01.2022 12:49 Ответить
Tипичный коммунофашист. Как и его хозяева.
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05.01.2022 12:57 Ответить
По сравнению с режимом, который эти дегенераты пытаются установить на всей планете, брежневский СССР был светочем свободы и либеральной демократии.
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05.01.2022 13:02 Ответить
Чем отличается эта позиция Макрона от позиции церкви во времена инквизиции средних веков? Ничем. Такое же говно в голове. Разве что костров нет на площадях.
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05.01.2022 13:10 Ответить
Макрон,а давай позлим медоедиху.
-Ну давай.Мы же с тобой в тельниках.Эффект психической атаки...
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05.01.2022 13:30 Ответить
Жан хватит злится.Я же случайно на тебя наступил
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05.01.2022 13:34 Ответить
Такое ЧМО как Зеленько !
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05.01.2022 13:56 Ответить
Думаю все катится уже к черту. Демократия, скоро сама музейным экспонатом станет.
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05.01.2022 14:21 Ответить
Самодур. Згноїть свою націю. Через пару років побачимо його лице за гратами.
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05.01.2022 14:57 Ответить
Вот увидите, следующим шагом будет создание закрытых районов - гетто для непривитых.
Их заставят носить желтую повязку/звезду и переходить на другую сторону улицы, чтобы не раздражать привитых.
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05.01.2022 15:00 Ответить


Це би було чудово!!!
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05.01.2022 16:01 Ответить
Завалят таких быстро. Никто борзость ваксов терпеть не будет.
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05.01.2022 19:03 Ответить
ты что-ли?
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05.01.2022 20:07 Ответить
Уколотый отозвался. Тебя кто звал?
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05.01.2022 23:02 Ответить
Сам прихожу, когда хочу. А ты по вызову только работаешь ?
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05.01.2022 23:05 Ответить
Сам приходишь) У ты какой независимый, а вопросы по вызову, думаю это к тебе, раз ты отозвался
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05.01.2022 23:30 Ответить
Шути, пока можется.
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06.01.2022 00:05 Ответить
Спасибо что разрешил, солнцеликий ты наш
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06.01.2022 00:46 Ответить
Ваш солнцеликий за кордоном. Жди и надейся.
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06.01.2022 01:24 Ответить
Сказал лоршара 73% Ты эндогенный предатель страны, ты это знаешь? Ты выбрал не хлеб и не свободу, ты выбрал ложь и обман. А потом сидишь тут и оправдываешь свое тупое решение. Самому не стыдно?
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06.01.2022 16:03 Ответить
+28


Я писала ще влітку 2020, що "боротьба" з "єдиною хворобою у світі" не має нічого спільного з наукою та медициною. Це - політика. І - цинічне порушення всіх законів та прав людей. І ця заява - чергове підтвердження.

Тому що мета - вколоти всіх, за будь-яку ціну. Для чого ? Кожен нехай думає / шукає сам.

Тут - аналогічно. Всіляко натравлюють на мізерну меншість і закликають до цього.
Один коментатор написав до авторки - фашистської падалі: а чому ж ми толеруємо б-я інші меншини (напр. лгбт, кольорові та етнічні), а тут кілька % треба всіляко утискати ?

А головні "борці" ще придумали нове обмеження для "ізгоїв" - оголосять на тижні.
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05.01.2022 21:14 Ответить
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