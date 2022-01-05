"Це стратегія": Макрон заявив, що хоче "розлютити" нещеплених
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що стратегія його уряду щодо вакцинації полягає в тому, щоб "роздратувати" людей, які не перенесли уколів проти коронавірусу, продовжуючи ускладнювати їм повсякденне життя.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише The Guardian.
"Я не збираюся злити французів. Але щодо нещеплених, я дуже хочу їх розсердити. І робитимемо це до кінця. Це стратегія", – сказав президент.
Зауваження Макрона прозвучали в той час, коли парламент Франції обговорював новий закон, який, якщо його буде прийнято, означатиме, що тільки повністю вакциновані - а не ті, у кого негативний результат тесту на COVID - матимуть право на отримання медичного сертифікату країни наступного місяця.
Перепустка, введена цього літа, потрібна у Франції для доступу до закритих громадських місць, таких як кафе, ресторани, кінотеатри, музеї, концертні майданчики та спортивні центри, а також для посадки на потяги далекого прямування та літаки.
"У демократії найлютіші вороги - брехня та дурість", - сказав Макрон.
За словами Макрона, Франція вакцинувала майже 90% населення, яке має право на вакцинацію, і "чинить опір лише дуже незначній меншості".
Президент, який сказав, що хоче балотуватися на другий термін на президентських виборах у квітні, але не оголошуватиме своє рішення доти, доки "ситуація зі здоров'ям не дозволить", додав, що він "не збирається садити у в'язницю [нещеплених] або примусово вакцинувати їх.
Тому, за його словами, "ми маємо їм сказати: з 15 січня ви більше не зможете ходити до ресторану. Ви більше не можете піти на каву, ви більше не можете піти в театр. Ти більше не зможеш піти у кіно".
Макрон додав: "Коли мої свободи загрожують свободі інших, я стаю безвідповідальним. Хтось безвідповідальний не є громадянином".
Серія нових демонстрацій противників коронавірусних обмежень пройшла 4 січня у різних частинах Німеччини.
Будь ласка, зачекайте...
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Давненько не жгли машины и не громили первые этажи зданий?
По-другому власть не слышит голос народа. Свежий пример Алмаата. Пока ходили с плакатиками и собирали митинги 200-330 человек - реакции ноль.
о крови..
только не в росии
Мені теж незрозуміло при чому тут новорічні свята.
Протесты сходят на "нет". Или автомобилей стало меньше.
Сертификат чаевых зе!лупу и бумажных полотенец в унитаз запыжевал,
Мрази, прививки прививками, а сертификаты это ррямое нарушение прав человека,
Буду продолжать гадить везде, где смогу
Тем более шо уже угробили всем два года жизни и мировую экономику впридачу.
Но и коню понятно шо прививка ( пусть даже и в какой то мере действенная) от одной из сотен разновидностей гриппа, с неполной гарантией, более- менее действующая три месяца, не избавлящая от возможности переболеть ( пусть даже как они утверждают в более лёгкой форме) это ,пилять, ни о чём.
Может уже хватит мозги ипать?
Переношу тяжело. Но это всего лишь несколько дней и ничего сверхестественного в этом нет. И потом живу нормальной жизнью.
А тут два года псу под хвост потому шо какие то дебилы сначала распиарили одну из разновидностей гриппа ( причём далеко не самую заразную и опасную) а другие дебилы устроили из этого всемирный апокалипсис.
Они инструмент,исполнители чьей то воли по установлению нового мирового порядка.
Дэбилы те хто им подигрывает , думая шо их это не коснется.
Якщо хронічно, то чому не вакцинуєтесь ???
Я давно вже грипом не хворів. Вакцинувався від Ковіда 2 рази. Ознак явних не спостерігав.
"Флурона", сочетание слов "грипп" и "к*****а", впервые была обнаружена в Израиле у беременной женщины, которая была заражена обоими вирусами одновременно.
Источник:
Макрону можно не суетиться.
После того, как журналисты внезапно обнаружили у его супруги под платьем мужской половой орган, ставленнику Рене Ростшильда не стоит суетиться с выборами, ибо, сдается мне, он стал непроходной.
Пользуясь случаем хочу вразить по этому случаю свою глубокую озабоченность.
Вы журналистам объясните, что это они ВДРУГ.
После того, как журналисты внезапно обнаружили у его супруги под платьем мужской половой орган, ставленнику Рене Ростшильда не стоит суетиться с выборами, ибо, сдается мне, он стал непроходной.
Пользуясь случаем хочу вразить по этому случаю свою глубокую озабоченность.
Цього у статті Цензор немає.
Опус ГАлана.))
ось лише погано закінчив..))
З сокирою в голові )))
Думаете фантастика? Я думаю что НЕТ!
А вот здесь ты на своём Вранглере смотаться не сможешь.
в 17-ом это было доказано...
все равно тебя не переизберут
Хорошо сказано!
Трамп теж намагався таким сценарієм діяти, але не допомогло
Французы и так подорванные (вспомнить хотябы их погромы жёлтыми жилетками). Нахиба их дразнить? У антиваксеров и так ни мозгов ни тормозов. С ними надо мягко и ласково, как с дебилами.
типово для популіста...
"Читателей нашей прессы в общем и целом можно подразделить на три группы:
* во-первых, те, кто верит всему, что читает;
* во-вторых, те, кто не верит ничему, что читает;
* в-третьих, те люди с головами, которые умеют отнестись критически к прочитанному и делать соответственно этому свои выводы.
В цифровом отношении первая группа является самой большой. Она состоит из основной массы народа и поэтому представляет собою наиболее примитивную в идейном отношении часть нации.
Вторая группа читателей в цифровом отношении значительно меньше. В одной своей части она состоит из элементов, ранее принадлежавших к первой группе, затем в результате долгого опыта разочаровавшихся и бросившихся в обратную крайность: теперь они уже ничему не верят, пока это "только напечатано в газетах". Они ненавидят все газеты и либо не читают их вовсе, либо бесконечно возмущаются их содержанием, полагая, что все газеты состоят только из неправды и лжи. Иметь дело с этими людьми становится очень трудно, так как они настроены недоверчиво и тогда, когда дело идет о правде. Эти люди почти целиком потеряны для всякой положительной работы.
Третья группа в цифровом отношении самая небольшая. Она состоит из действительно духовно развитых личностей, которым и врожденные качества и воспитание облегчили возможность самостоятельного мышления.
Эти люди пытаются составить свое собственное мнение, все прочитанное они подвергают собственной проверке и лишь затем делают практические выводы. Такие люди прочитывают всякую газету критически. Тут автору статей иногда приходится нелегко. Господа журналисты относятся к таким читателям весьма прохладно. Для людей этой третьей группы уже не так опасно и вообще имеет не такое большое значение все то, что попадается в наших лживых газетах.
Этот круг читателей уже давно привык в каждом журналисте принципиально видеть человека ненадежного, который только в виде исключения иногда скажет правду. К сожалению однако, великое значение этих прекрасных людей не в их количестве, а только в их интеллигентности. К несчастью,таких людей совсем мало и это очень плохо, в особенности в нашу эпоху, когда ум - ничто, а большинство - все. В наш век, когда избирательный бюллетень решает все, наибольшее значение получает именно первая, самая многочисленная группа читателей газет, т.е. группа совсем неискушенных людей, легко верящих всему. " - цитата .
К какой группе относится подавляющее большинство ваксеров очень легко определить!
Саме цікаве в ній те, що її, як і вакціну від оспи, будуть робити лиша раз на все життя. Це буде шах і мат єврейському заколоту проти людства та проти єврея-власника Пфайзер.
Маю на це надію.
А Ізраіль хай вколює себе шістьдесят п'яту бустерну вакціну від Пфайзер.
Фазы плана "барановирус".
Фаза 1. Имитация угрозы и создание страха. (декабрь 2019 - март 2020)
Фаза 2. Результат: (почти) всеобщая паника .
Фаза 3.
Фаза 4. Установить апартеид и QR-код. (Июнь 2021 - октябрь 2021).
- Добровольно планировать дефицит.
- Ввести пропуск на вакцинацию (QR-код), чтобы поощрять вакцинированных и наказывать сопротивляющихся.
- Создать апартеид привилегированных против остальных.
- Лишить не привитых права на работу или учебу.
- Лишить не привитых основных услуг.
- Навязать не вакцинированным платежные тесты ПЦР.
Фаза 5. первый этап цифрового контроля.......
Фаза 6
Во вторых... был в истории один чувак который очень хотел разозлить французов.... не, не так. Была у одного чувака жена. Которой, в принципе, на французов было плевать... но разозлить их она таки умудрилась. Буквально одной фразой... и понеслась.
Закончила и они и ее муженек - феерично и пафосно. На площади... при огромном скоплении народу...
Давай Эммануэль, пробуй разозлить. Тока потом не удивляйся... когда у тебя получится.
Але є ще круїзні компанії, яки порізали лайнери на голки. І верфі, яки зупинились так як немає замовлень. Є власники авіакомпаній, літаки яких більш року на приколі, та втрати льотчиків, стюардов... ****** та Аеробус, у яких авіаперевезники раніше замовляли нові літаки.
Є власники аеропортів...
Наприклад тільки у Германіі, у прошлому році виробництво нових автомобілів скоротилося більш ніж на 25%...
Хороше сказано.
Тебе же черным по белому написали - твоя свобода ничто, все законы и права человека можешь скурить или спустить на прокладки!
Ти звідкіля взялося? Твоє місце на параше за парєбріком, на пляшці від шампанського на честь Нового року.
Ты еще тупее зеленого стада, так как не понимаешь базовых принципов
Друге вже є патенти на чіпи які вживляються підшкірно куди зашивається ковід код, і багато підтримують це по опитуванням щоб не носити постійно сертифікат...
Третє величезні гроші без всілякої відповідальності, подати в суд на виробника експерементального препарату неможливо... На уряд також, тому що прийнято парламентом...
тому що б... демократія а тут повна ж... фашизм інакше не назвеш це...
-Ну давай.Мы же с тобой в тельниках.Эффект психической атаки...
Их заставят носить желтую повязку/звезду и переходить на другую сторону улицы, чтобы не раздражать привитых.
Це би було чудово!!!
Я писала ще влітку 2020, що "боротьба" з "єдиною хворобою у світі" не має нічого спільного з наукою та медициною. Це - політика. І - цинічне порушення всіх законів та прав людей. І ця заява - чергове підтвердження.
Тому що мета - вколоти всіх, за будь-яку ціну. Для чого ? Кожен нехай думає / шукає сам.
Тут - аналогічно. Всіляко натравлюють на мізерну меншість і закликають до цього.
Один коментатор написав до авторки - фашистської падалі: а чому ж ми толеруємо б-я інші меншини (напр. лгбт, кольорові та етнічні), а тут кілька % треба всіляко утискати ?
А головні "борці" ще придумали нове обмеження для "ізгоїв" - оголосять на тижні.