"Це стратегія": Макрон заявив, що хоче "розлютити" нещеплених

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що стратегія його уряду щодо вакцинації полягає в тому, щоб "роздратувати" людей, які не перенесли уколів проти коронавірусу, продовжуючи ускладнювати їм повсякденне життя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише The Guardian.

"Я не збираюся злити французів. Але щодо нещеплених, я дуже хочу їх розсердити. І робитимемо це до кінця. Це стратегія", – сказав президент.

Зауваження Макрона прозвучали в той час, коли парламент Франції обговорював новий закон, який, якщо його буде прийнято, означатиме, що тільки повністю вакциновані - а не ті, у кого негативний результат тесту на COVID - матимуть право на отримання медичного сертифікату країни наступного місяця.

Перепустка, введена цього літа, потрібна у Франції для доступу до закритих громадських місць, таких як кафе, ресторани, кінотеатри, музеї, концертні майданчики та спортивні центри, а також для посадки на потяги далекого прямування та літаки.

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"У демократії найлютіші вороги - брехня та дурість", - сказав Макрон.

За словами Макрона, Франція вакцинувала майже 90% населення, яке має право на вакцинацію, і "чинить опір лише дуже незначній меншості".

Президент, який сказав, що хоче балотуватися на другий термін на президентських виборах у квітні, але не оголошуватиме своє рішення доти, доки "ситуація зі здоров'ям не дозволить", додав, що він "не збирається садити у в'язницю [нещеплених] або примусово вакцинувати їх.

Тому, за його словами, "ми маємо їм сказати: з 15 січня ви більше не зможете ходити до ресторану. Ви більше не можете піти на каву, ви більше не можете піти в театр. Ти більше не зможеш піти у кіно".

Макрон додав: "Коли мої свободи загрожують свободі інших, я стаю безвідповідальним. Хтось безвідповідальний не є громадянином".

Серія нових демонстрацій противників коронавірусних обмежень пройшла 4 січня у різних частинах Німеччини.