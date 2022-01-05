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ВНО (416) Центр оценивания качества образования (103)

С сегодняшнего дня стартует регистрация на пробное ВНО

С сегодняшнего дня стартует регистрация на пробное ВНО

В Украине 5 января начнется регистрация на пробное внешнее независимое оценивание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Отмечается, что для того, чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить регистрационную форму, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученным при регистрации, распечатать квитанцию, оплатить услугу по проведению пробного ВНО, за 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления денежных средств.

Лица, которые зарегистрируются для участия в пробном тестировании, смогут:

  • ознакомиться со стандартизированными тестами, отвечающими требованиям Программ, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2022 года;
  • выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;
  • узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, которые будут размещены на сайте Украинского центра оценки качества образования в определенное время;
  • получить результат пробного тестирования с помощью специального сервиса (по желанию);
  • психологически настроиться на прохождение внешнего независимого оценивания;
  • научиться эффективно распределять время;
  • оценить свой уровень учебных достижений.

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В 2022 году пробное внешнее независимое оценивание состоится:

  • 19 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе;
  • 26 марта по истории Украины, по математике, по математике (задание уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

"В день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету", - подчеркнули в Центре.

Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов и проводится на средства физических и юридических лиц. Стоимость тестирования определена региональными центрами оценки качества образования.

Напомним, регистрация для участия в пробном ВНО продлится 5–22 января 2022 года. Каждый желающий сможет зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

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придурки, перестаньте издеваться над детьми... а то ыдыйоты типа табачника димона-трахамона придумали херню, а эта дубобратия из минобразования не знает как эту вакханалию остановить...
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05.01.2022 09:39 Ответить
шанс для умных детей поступить на бюджет это херня?
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05.01.2022 09:53 Ответить
Юнармейцы Донбасса будут участвовать или опять поза конкурсом?
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05.01.2022 10:00 Ответить
Учителя подбирают сумки мешки чемоданы
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05.01.2022 10:18 Ответить
Поза прошлом году на зно по математике
48% --не смогли сократить натуральную дробь 2/4=1/2
Это говорит о ,,фундоментальных ,, знаниях по математике
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05.01.2022 10:58 Ответить
 
 