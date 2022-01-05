С сегодняшнего дня стартует регистрация на пробное ВНО

В Украине 5 января начнется регистрация на пробное внешнее независимое оценивание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Отмечается, что для того, чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить регистрационную форму, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученным при регистрации, распечатать квитанцию, оплатить услугу по проведению пробного ВНО, за 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления денежных средств.

Лица, которые зарегистрируются для участия в пробном тестировании, смогут:

ознакомиться со стандартизированными тестами, отвечающими требованиям Программ, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2022 года;

выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, которые будут размещены на сайте Украинского центра оценки качества образования в определенное время;

получить результат пробного тестирования с помощью специального сервиса (по желанию);

психологически настроиться на прохождение внешнего независимого оценивания;

научиться эффективно распределять время;

оценить свой уровень учебных достижений.

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В 2022 году пробное внешнее независимое оценивание состоится:

19 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

26 марта по истории Украины, по математике, по математике (задание уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

"В день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету", - подчеркнули в Центре.

Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов и проводится на средства физических и юридических лиц. Стоимость тестирования определена региональными центрами оценки качества образования.

Напомним, регистрация для участия в пробном ВНО продлится 5–22 января 2022 года. Каждый желающий сможет зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.