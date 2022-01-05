Від сьогодні стартує реєстрація на пробне ЗНО

В Україні 5 січня розпочнеться реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Зазначається, що для того, щоб зареєструватися, потрібно заповнити реєстраційну форму, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу з проведення пробного ЗНО, за 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.

Особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть можливість:

ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року;

виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;

дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час;

отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням);

психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

навчитися ефективно розподіляти час;

оцінити свій рівень навчальних досягнень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін змінив правила проведення ЗНО, - МОН

У 2022 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться:

19 березня з української мови, української мови і літератури;

26 березня з історії України, з математики, з математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

"У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета", - наголосили у Центрі.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме упродовж 5–22 січня 2022 року. Кожен охочий зможе зареєструватися для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.