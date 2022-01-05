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Новости Агрессия России против Украины Война
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Германия (6724) МИД (6803) россия (92987) США (24807) Анналена Бербок (314)

Переговоры с Россией входят в решающую фазу, - МИД Германии

Переговоры с Россией входят в решающую фазу, - МИД Германии

Для преодоления эскалации вокруг Украины требуется диалог.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед вылетом в США.

"Что касается России, то общий посыл европейцев и правительства США понятен: действия России имеют цену, и выход из кризиса может быть лишь через диалог. Мы четко говорили об этом российскому правительству в последние несколько дней и недель. Сейчас мы входим в решающую фазу, в ходе которой ожидаются важные переговоры на разных уровнях", - сказала глава МИД.

По ее словам, США - "самый сильный союзник европейцев".

"Сила трансатлантического альянса измеряется не танками и ракетами, а тем, что мы действуем сообща, когда это особенно важно", - сказала Бербок.

Германский министр проведет в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Читайте: Глава МИД ФРГ Бербок о приоритетах во время председательства в G7: Только вместе мы можем решать глобальные проблемы

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Топ комментарии
+9
ну ну. этот блеф и есть попытка вступить в диалог. от свифта отключайте рашиков, болтуны
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05.01.2022 10:29
+6
Это что новый метод лечения сумасшедших разговорами?
Или убийц возможно диалогом переделать?
Только страх наказания и возмездия может заставить двуного измениться.
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05.01.2022 10:30
+5
"...вихід із кризи..." - Какой ещё кризи, идиотка! Путлер против Европы и Запада войну ведёт! Нет слов приличных про этих политиканов...
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05.01.2022 10:31
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Посмотрим что новые решалы нарешают
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05.01.2022 10:20 Ответить
№100
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05.01.2022 10:26 Ответить
ГЛАВНОЕ СКОКА И КАКОЙ СЧЕТ КАКОЙ БАНК И ВАЛЮТА....
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05.01.2022 10:34 Ответить
А що там думати? Вже готові:Хенде хох і Дойчланд капут.
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05.01.2022 10:35 Ответить
Це який вже раз?
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05.01.2022 10:24 Ответить
Дык... Ышшо раз, ышшо раз - ышшо многа-многа раз!
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05.01.2022 10:41 Ответить
ну ну. этот блеф и есть попытка вступить в диалог. от свифта отключайте рашиков, болтуны
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05.01.2022 10:29 Ответить
Заболтать до смерти. Интересный метод.
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05.01.2022 10:32 Ответить
Болтать, не мешки таскать.
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05.01.2022 10:39 Ответить
входит и выходит замечательно выходит (с)
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05.01.2022 10:30 Ответить
Это что новый метод лечения сумасшедших разговорами?
Или убийц возможно диалогом переделать?
Только страх наказания и возмездия может заставить двуного измениться.
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05.01.2022 10:30 Ответить
"...вихід із кризи..." - Какой ещё кризи, идиотка! Путлер против Европы и Запада войну ведёт! Нет слов приличных про этих политиканов...
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05.01.2022 10:31 Ответить
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05.01.2022 10:33 Ответить
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05.01.2022 10:38 Ответить
Переговоры, твою мать?
Расия захватила что-то, а потом вернёт 40% захваченного на своих условиях?
Пабеда, млять!
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05.01.2022 10:42 Ответить
что то кажется ничего через неделю не решится
будут дальше "говорить"
пока оккупанты будут "соблюдать" режим тишины
почему надо ждать что рашка должна вторгнуться?
она уже это сделала, оккупировав часть донбасса
про крым вообще не вспоминают почти
на это возможно и расчет, что они про текущую ситуацию уже не будут вспоминать
главное что войска с границы уберет
а потом если уберет спокойно дальше говорить будут
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05.01.2022 10:47 Ответить
Решится! Особенно по первому пункту их требований - невступления Украины в НАТО и её демилитаризации. Путь туда для неё и так был закрыт надолго,- но после "переговоров" его закроют навсегда!
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05.01.2022 11:40 Ответить
ВРАГ БУДЄТ РАЗБІТ. ПОБЄДА БУДЄТ ЗА НАМІ. СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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05.01.2022 10:50 Ответить
Это особое искусство бюрократов: Сказать так, чтобы ничего не сказать.
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05.01.2022 10:59 Ответить
А РЕШЕНИЕ ТАКОЕ: ОНИ У УКРАИНЫ ЗАБРАЛИ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И ТЕПЕРЬ ОНИ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО МЕЖДУ ЯДЕРНЫМИ СТРАНАМИ ВОЙНЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ...!!!
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05.01.2022 11:16 Ответить
Говорили,балакали- сіли,та й заплакали...
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05.01.2022 11:21 Ответить
ТОЛЬКО БАЛАКАЮТ ОНИ, А ПЛАЧУТ УКРАИНЦЫ !!!
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05.01.2022 11:26 Ответить
судячи по вето германії на постачання зброї україні, ви моральні повії.
і вам пох...й всі крім вас.
рибку з,їсти і на ху.... сісти не вийде
зачешитесь коли під польськословацьким кордоном будуть стояти ракети рф
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05.01.2022 11:29 Ответить
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05.01.2022 11:34 Ответить
Смотрите чтобы в конце не получилось замыкания от ваших переговоров как в 39-м
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05.01.2022 11:49 Ответить
Глупа надеяться на что то хорошее от Германии которая нам заблокировала даже оборонительное оружие, которое можно купить чуть ли не в любом ружейном магазине.
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05.01.2022 11:56 Ответить
Переговоры = нахождение компромисса.
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05.01.2022 11:57 Ответить
Бла бла министр
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05.01.2022 12:02 Ответить
Гибриды опять сморозили.....какая может быть фаза???....это бесконечный процесс...
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05.01.2022 16:29 Ответить
 
 