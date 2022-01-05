Переговоры с Россией входят в решающую фазу, - МИД Германии
Для преодоления эскалации вокруг Украины требуется диалог.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед вылетом в США.
"Что касается России, то общий посыл европейцев и правительства США понятен: действия России имеют цену, и выход из кризиса может быть лишь через диалог. Мы четко говорили об этом российскому правительству в последние несколько дней и недель. Сейчас мы входим в решающую фазу, в ходе которой ожидаются важные переговоры на разных уровнях", - сказала глава МИД.
По ее словам, США - "самый сильный союзник европейцев".
"Сила трансатлантического альянса измеряется не танками и ракетами, а тем, что мы действуем сообща, когда это особенно важно", - сказала Бербок.
Германский министр проведет в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Пожалуйста, подождите...
Или убийц возможно диалогом переделать?
Только страх наказания и возмездия может заставить двуного измениться.
Расия захватила что-то, а потом вернёт 40% захваченного на своих условиях?
Пабеда, млять!
будут дальше "говорить"
пока оккупанты будут "соблюдать" режим тишины
почему надо ждать что рашка должна вторгнуться?
она уже это сделала, оккупировав часть донбасса
про крым вообще не вспоминают почти
на это возможно и расчет, что они про текущую ситуацию уже не будут вспоминать
главное что войска с границы уберет
а потом если уберет спокойно дальше говорить будут
і вам пох...й всі крім вас.
рибку з,їсти і на ху.... сісти не вийде
зачешитесь коли під польськословацьким кордоном будуть стояти ракети рф