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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Німеччина (7088) МЗС (4020) росія (63552) США (20972) Анналена Бербок (422)

Переговори з Росією входять у вирішальну фазу, - МЗС Німеччини

Переговори з Росією входять у вирішальну фазу, - МЗС Німеччини

Для подолання ескалації навколо України потрібен діалог.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявила у середу глава МЗС ФРН Анналена Бербок перед вильотом до США.

"Що стосується Росії, то загальне посилання європейців та уряду США зрозуміле: дії Росії мають ціну, і вихід із кризи може бути лише через діалог. Ми чітко говорили про це російському уряду в останні кілька днів і тижнів. Зараз ми входимо у вирішальну фазу, під час якої очікуються важливі переговори на різних рівнях", - зазначила глава МЗС.

За її словами, США - "найсильніший союзник європейців".

"Сила трансатлантичного альянсу вимірюється не танками та ракетами, а тим, що ми діємо спільно, коли це особливо важливо", - сказала Бербок.

Глава МЗС ФРН проведе у Вашингтоні переговори із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС ФРН Бербок про пріоритети під час головування у G7: Лише разом ми можемо вирішувати глобальні проблеми
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Топ коментарі
+9
ну ну. этот блеф и есть попытка вступить в диалог. от свифта отключайте рашиков, болтуны
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05.01.2022 10:29
+6
Это что новый метод лечения сумасшедших разговорами?
Или убийц возможно диалогом переделать?
Только страх наказания и возмездия может заставить двуного измениться.
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05.01.2022 10:30
+5
"...вихід із кризи..." - Какой ещё кризи, идиотка! Путлер против Европы и Запада войну ведёт! Нет слов приличных про этих политиканов...
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05.01.2022 10:31
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Посмотрим что новые решалы нарешают
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05.01.2022 10:20 Відповісти
№100
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05.01.2022 10:26 Відповісти
ГЛАВНОЕ СКОКА И КАКОЙ СЧЕТ КАКОЙ БАНК И ВАЛЮТА....
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05.01.2022 10:34 Відповісти
А що там думати? Вже готові:Хенде хох і Дойчланд капут.
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05.01.2022 10:35 Відповісти
Це який вже раз?
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05.01.2022 10:24 Відповісти
Дык... Ышшо раз, ышшо раз - ышшо многа-многа раз!
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05.01.2022 10:41 Відповісти
ну ну. этот блеф и есть попытка вступить в диалог. от свифта отключайте рашиков, болтуны
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05.01.2022 10:29 Відповісти
Заболтать до смерти. Интересный метод.
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05.01.2022 10:32 Відповісти
Болтать, не мешки таскать.
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05.01.2022 10:39 Відповісти
входит и выходит замечательно выходит (с)
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05.01.2022 10:30 Відповісти
Это что новый метод лечения сумасшедших разговорами?
Или убийц возможно диалогом переделать?
Только страх наказания и возмездия может заставить двуного измениться.
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05.01.2022 10:30 Відповісти
"...вихід із кризи..." - Какой ещё кризи, идиотка! Путлер против Европы и Запада войну ведёт! Нет слов приличных про этих политиканов...
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05.01.2022 10:31 Відповісти
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05.01.2022 10:33 Відповісти
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05.01.2022 10:38 Відповісти
Переговоры, твою мать?
Расия захватила что-то, а потом вернёт 40% захваченного на своих условиях?
Пабеда, млять!
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05.01.2022 10:42 Відповісти
что то кажется ничего через неделю не решится
будут дальше "говорить"
пока оккупанты будут "соблюдать" режим тишины
почему надо ждать что рашка должна вторгнуться?
она уже это сделала, оккупировав часть донбасса
про крым вообще не вспоминают почти
на это возможно и расчет, что они про текущую ситуацию уже не будут вспоминать
главное что войска с границы уберет
а потом если уберет спокойно дальше говорить будут
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05.01.2022 10:47 Відповісти
Решится! Особенно по первому пункту их требований - невступления Украины в НАТО и её демилитаризации. Путь туда для неё и так был закрыт надолго,- но после "переговоров" его закроют навсегда!
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05.01.2022 11:40 Відповісти
ВРАГ БУДЄТ РАЗБІТ. ПОБЄДА БУДЄТ ЗА НАМІ. СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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05.01.2022 10:50 Відповісти
Это особое искусство бюрократов: Сказать так, чтобы ничего не сказать.
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05.01.2022 10:59 Відповісти
А РЕШЕНИЕ ТАКОЕ: ОНИ У УКРАИНЫ ЗАБРАЛИ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И ТЕПЕРЬ ОНИ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО МЕЖДУ ЯДЕРНЫМИ СТРАНАМИ ВОЙНЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ...!!!
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05.01.2022 11:16 Відповісти
Говорили,балакали- сіли,та й заплакали...
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05.01.2022 11:21 Відповісти
ТОЛЬКО БАЛАКАЮТ ОНИ, А ПЛАЧУТ УКРАИНЦЫ !!!
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05.01.2022 11:26 Відповісти
судячи по вето германії на постачання зброї україні, ви моральні повії.
і вам пох...й всі крім вас.
рибку з,їсти і на ху.... сісти не вийде
зачешитесь коли під польськословацьким кордоном будуть стояти ракети рф
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05.01.2022 11:29 Відповісти
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05.01.2022 11:34 Відповісти
Смотрите чтобы в конце не получилось замыкания от ваших переговоров как в 39-м
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05.01.2022 11:49 Відповісти
Глупа надеяться на что то хорошее от Германии которая нам заблокировала даже оборонительное оружие, которое можно купить чуть ли не в любом ружейном магазине.
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05.01.2022 11:56 Відповісти
Переговоры = нахождение компромисса.
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05.01.2022 11:57 Відповісти
Бла бла министр
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05.01.2022 12:02 Відповісти
Гибриды опять сморозили.....какая может быть фаза???....это бесконечный процесс...
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05.01.2022 16:29 Відповісти
 
 