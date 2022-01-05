Переговори з Росією входять у вирішальну фазу, - МЗС Німеччини
Для подолання ескалації навколо України потрібен діалог.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявила у середу глава МЗС ФРН Анналена Бербок перед вильотом до США.
"Що стосується Росії, то загальне посилання європейців та уряду США зрозуміле: дії Росії мають ціну, і вихід із кризи може бути лише через діалог. Ми чітко говорили про це російському уряду в останні кілька днів і тижнів. Зараз ми входимо у вирішальну фазу, під час якої очікуються важливі переговори на різних рівнях", - зазначила глава МЗС.
За її словами, США - "найсильніший союзник європейців".
"Сила трансатлантичного альянсу вимірюється не танками та ракетами, а тим, що ми діємо спільно, коли це особливо важливо", - сказала Бербок.
Глава МЗС ФРН проведе у Вашингтоні переговори із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Будь ласка, зачекайте...
Или убийц возможно диалогом переделать?
Только страх наказания и возмездия может заставить двуного измениться.
Расия захватила что-то, а потом вернёт 40% захваченного на своих условиях?
Пабеда, млять!
будут дальше "говорить"
пока оккупанты будут "соблюдать" режим тишины
почему надо ждать что рашка должна вторгнуться?
она уже это сделала, оккупировав часть донбасса
про крым вообще не вспоминают почти
на это возможно и расчет, что они про текущую ситуацию уже не будут вспоминать
главное что войска с границы уберет
а потом если уберет спокойно дальше говорить будут
і вам пох...й всі крім вас.
рибку з,їсти і на ху.... сісти не вийде
зачешитесь коли під польськословацьким кордоном будуть стояти ракети рф