Запасы угля на ТЭС ДТЭК выросли почти на 5%

Запасы угля на ТЭС ДТЭК за последнюю неделю выросли на 4,5% - до 336 тыс. тонн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики за период с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022-го.

В целом запас угля на всех ТЭС страны на 4 января превысили 500 тыс. тонн.

Общие запасы, включая страдающие от дефицита угля государственные ТЭС, за последнюю неделю выросли на 4,4% (на 21 тыс. тонн) - до 503,2 тыс. тонн.

В то же время, по расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля на 4 января 2022 года на треть меньше, чем годом ранее (755,3 тыс. тонн).

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По данным агентства, за период 1-30 декабря 2021 года на ТЭС было поставлено 1 млн 842,5 тыс. тонн угля (+12,8% к ноябрю-2021), в т.ч. украинской добычи - 1 млн 440,3 тыс. тонн (+6,5%), импортного - 402,2 тыс. тонн (+43,4%).

Как сообщалось, запасы угля на ТЭС компании ДТЭК Рината Ахметова с начала декабря выросли на 35% - с 240 до 324 тыс. тонн. На государственных станциях запасы за этот период сократились на 15% - со 120 до 104 тыс. тонн.