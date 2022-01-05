РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8907 посетителей онлайн
Новости
1 858 23
уголь (995) ДТЭК (501)

Запасы угля на ТЭС ДТЭК выросли почти на 5%

Запасы угля на ТЭС ДТЭК выросли почти на 5%

Запасы угля на ТЭС ДТЭК за последнюю неделю выросли на 4,5% - до 336 тыс. тонн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики за период с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022-го.

В целом запас угля на всех ТЭС страны на 4 января превысили 500 тыс. тонн.

Общие запасы, включая страдающие от дефицита угля государственные ТЭС, за последнюю неделю выросли на 4,4% (на 21 тыс. тонн) - до 503,2 тыс. тонн.

В то же время, по расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля на 4 января 2022 года на треть меньше, чем годом ранее (755,3 тыс. тонн).

Также читайте: Украина ожидает доставку еще 650 тысяч тонн угля из США, Колумбии и Австралии, - Галущенко

По данным агентства, за период 1-30 декабря 2021 года на ТЭС было поставлено 1 млн 842,5 тыс. тонн угля (+12,8% к ноябрю-2021), в т.ч. украинской добычи - 1 млн 440,3 тыс. тонн (+6,5%), импортного - 402,2 тыс. тонн (+43,4%).

Как сообщалось, запасы угля на ТЭС компании ДТЭК Рината Ахметова с начала декабря выросли на 35% - с 240 до 324 тыс. тонн. На государственных станциях запасы за этот период сократились на 15% - со 120 до 104 тыс. тонн.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
У ДТЕК выросли.

А у ЗЕленого Центрэнерго по-прежнему на складах мышь повесилась?
показать весь комментарий
05.01.2022 11:47
+4
оце ПЕРЕМОГА!!!!
показать весь комментарий
05.01.2022 11:44
+4
А шож скромненько забыли добавить, что "за останній тиждень" температура выросла до +5 гр.?
Это тоже "заслуга" ДТЕК?
показать весь комментарий
05.01.2022 11:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Имея кучу атомных станций, хвалиться углем. А да забыл, , у нас же страна в смартфоне, диджитализация мать бы ее так.
показать весь комментарий
05.01.2022 11:42 Ответить
Так вроде бы вся атомка (впервые) сейчас работает по полной или что еще не так?
показать весь комментарий
05.01.2022 11:46 Ответить
А ему это интересно?
показать весь комментарий
05.01.2022 11:49 Ответить
щоб наростити запаси вугілля, кабмін дозволив спалювати газ...
цены несопоставимые
показать весь комментарий
05.01.2022 14:01 Ответить
Люди не способны сравнить два числа, но готовы с легкостью управлять отраслями. Время такое.
показать весь комментарий
05.01.2022 11:50 Ответить
У меня был подчинённый с высшим образованием, проценты вообще не мог от общей суммы вычислить. Потом стал директором страховой компании.
показать весь комментарий
05.01.2022 12:06 Ответить
Приходит еврей в Одессе устраиваться на работу и говорит "хочу быть зав.складом в Одессе!",а его спрашивают:"Вы считать умеете?",он отвечает:"В уме!","А читать?",он:"На изусть!",ему:"А писать?",он отвечает:"А писать к сожалению,нет...."Ему отвечают:"Тогда вы не можете быть зав.складом в Одессе"Прошло десять лет...в Нью-Йорке в ювелирный магазин заходит этот самый еврей и просит что бы ему показали самое дорогое колье,ему показали это самое колье и объявили цену 500 тыс.баксов,на что он поставил на сумку на прилавок и стал отсчитывать эту самую сумму,ему продавец говорит:"Вы такой богатый господин не легче бы вам было выписать чек?!",на что еврей ответил:"Деточка если бы я умел писать я бы был зав.складом в Одессе!!!"
показать весь комментарий
05.01.2022 13:15 Ответить
Есть и такие таланты. Но все же, как исключение.
показать весь комментарий
05.01.2022 13:28 Ответить
Такого ещё тут не было,сразу две путинские помойки интерфакс и рбк рекламируют вороватого донецкого картежника.
показать весь комментарий
05.01.2022 11:42 Ответить
Президент завез!! Слава!Слава! Слава
показать весь комментарий
05.01.2022 11:43 Ответить
оце ПЕРЕМОГА!!!!
показать весь комментарий
05.01.2022 11:44 Ответить
Ахмєтов Спасе Україну!
Слава Герою!
показать весь комментарий
05.01.2022 11:45 Ответить
У ДТЕК выросли.

А у ЗЕленого Центрэнерго по-прежнему на складах мышь повесилась?
показать весь комментарий
05.01.2022 11:47 Ответить
Вот это зеленые технологии уже на повешенных мышах электричество вырабатывают.
показать весь комментарий
05.01.2022 14:13 Ответить
А шож скромненько забыли добавить, что "за останній тиждень" температура выросла до +5 гр.?
Это тоже "заслуга" ДТЕК?
показать весь комментарий
05.01.2022 11:49 Ответить
Ну а как же , конечно заслуга - парниковый эффект !
показать весь комментарий
05.01.2022 11:52 Ответить
от 0 на 5% ??? это огого.... это видать оте косяки кораблей с углем от преЗЕдента дошли ? ))))
показать весь комментарий
05.01.2022 12:04 Ответить
Хоть Ахметка кроме своего кармана ещё и на Украину работает! А вся ВР, ОП и КМ работают только на свой карман! Что за страна ?
показать весь комментарий
05.01.2022 12:08 Ответить
А наскільки вирос добуток газу із вже існуючих свердловинн якщо уже наші політики хочуть відбирати газ із транзитнтих постачань і по буть якій ціні,хоч і по міліону баксів при тому що наш видобуток скорочений як і видобуток електроєнергії.Думаю що таких ,,піаністів,, із економики країни потрібно не гнати а розстрілювати включаючи і головноо ,,Піаніста,,
показать весь комментарий
05.01.2022 12:15 Ответить
P.S.Виявляється що український газ не вигідний для так званої,,української,,влади.Тому що податок із дешевого газа та імпортного дорогого різняться.А вони насрали на громадян України владі головне популістичне пілвищення зарплат та пенсій на які на одну гривню підвищення виплат ціни зростають на сто гривень,але їм на це насрати.Вони як показуе життя не знають даже ціну на хліб,як було показано в інтервью із депутатом ВР України який даже не знав ціну та вказував в межах 100 гривень та і рибу купують по 8 гривеньза кіло яку показала жінка Гаранта.
показать весь комментарий
05.01.2022 12:31 Ответить
Всему министерству премию - в размере годового оклада...
показать весь комментарий
05.01.2022 12:24 Ответить
Искусственно создают дефицит - олигархи и поднимают цены нищему населению. А РФ стянула войска, чтобы создать угрозу и чтобы народ не взорвался и не пошел убивать олигархические семьи. Но если народ взорвется и РФ нападет, то РФ получит санкции, которые ее уничтожат. И в конце Украина не потеряет территории, а вернёт все с помощью запада.
показать весь комментарий
05.01.2022 12:52 Ответить
За рахунок віялових відключень? В мене два дні поспіль, 3 та 4-го. Приблизно по дві години. На сайті про ці відключення інформації ніхт.
показать весь комментарий
05.01.2022 14:04 Ответить
 
 