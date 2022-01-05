Запаси вугілля на ТЕС ДТЕК виросли майже на 5%

Запаси вугілля на ТЕС ДТЕК за останній тиждень зросли на 4,5% - до 336 тис. тонн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики за період з 28 грудня 2021 року до 4 січня 2022-го.

Загалом запас вугілля на усіх ТЕС країни на 4 січня перевищили 500 тис. тонн.

Загальні запаси, включаючи державні ТЕС, що страждають від дефіциту вугілля, за останній тиждень зросли на 4,4% (на 21 тис. тонн) - до 503,2 тис. тонн.

Водночас, за розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", запаси вугілля на 4 січня 2022 року на третину менші, ніж на рік раніше (755,3 тис. тонн).

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За даними агентства, за період 1-30 грудня 2021 року на ТЕС було поставлено 1 млн 842,5 тис. тонн вугілля (+12,8% до листопада-2021), у т.ч. українського видобутку - 1 млн 440,3 тис. тонн (+6,5%), імпортного - 402,2 тис. тонн (+43,4%).

Як повідомлялось, запаси вугілля на ТЕС компанії ДТЕК Ріната Ахметова з початку грудня зросли на 35% - з 240 до 324 тис. тонн. На державних станціях запаси за цей період скоротилися на 15% - зі 120 до 104 тис. тонн.