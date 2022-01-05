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вугілля (2443) ДТЕК (1946)

Запаси вугілля на ТЕС ДТЕК виросли майже на 5%

Запаси вугілля на ТЕС ДТЕК виросли майже на 5%

Запаси вугілля на ТЕС ДТЕК за останній тиждень зросли на 4,5% - до 336 тис. тонн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики за період з 28 грудня 2021 року до 4 січня 2022-го.

Загалом запас вугілля на усіх ТЕС країни на 4 січня перевищили 500 тис. тонн.

Загальні запаси, включаючи державні ТЕС, що страждають від дефіциту вугілля, за останній тиждень зросли на 4,4% (на 21 тис. тонн) - до 503,2 тис. тонн.

Водночас, за розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", запаси вугілля на 4 січня 2022 року на третину менші, ніж на рік раніше (755,3 тис. тонн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна очікує на доставку ще 650 тисяч тонн вугілля зі США, Колумбії та Австралії, - Галущенко

За даними агентства, за період 1-30 грудня 2021 року на ТЕС було поставлено 1 млн 842,5 тис. тонн вугілля (+12,8% до листопада-2021), у т.ч. українського видобутку - 1 млн 440,3 тис. тонн (+6,5%), імпортного - 402,2 тис. тонн (+43,4%).

Як повідомлялось, запаси вугілля на ТЕС компанії ДТЕК Ріната Ахметова з початку грудня зросли на 35% - з 240 до 324 тис. тонн. На державних станціях запаси за цей період скоротилися на 15% - зі 120 до 104 тис. тонн.
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Топ коментарі
+8
У ДТЕК выросли.

А у ЗЕленого Центрэнерго по-прежнему на складах мышь повесилась?
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05.01.2022 11:47
+4
оце ПЕРЕМОГА!!!!
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05.01.2022 11:44
+4
А шож скромненько забыли добавить, что "за останній тиждень" температура выросла до +5 гр.?
Это тоже "заслуга" ДТЕК?
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05.01.2022 11:49
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Имея кучу атомных станций, хвалиться углем. А да забыл, , у нас же страна в смартфоне, диджитализация мать бы ее так.
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05.01.2022 11:42 Відповісти
Так вроде бы вся атомка (впервые) сейчас работает по полной или что еще не так?
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05.01.2022 11:46 Відповісти
А ему это интересно?
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05.01.2022 11:49 Відповісти
щоб наростити запаси вугілля, кабмін дозволив спалювати газ...
цены несопоставимые
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05.01.2022 14:01 Відповісти
Люди не способны сравнить два числа, но готовы с легкостью управлять отраслями. Время такое.
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05.01.2022 11:50 Відповісти
У меня был подчинённый с высшим образованием, проценты вообще не мог от общей суммы вычислить. Потом стал директором страховой компании.
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05.01.2022 12:06 Відповісти
Приходит еврей в Одессе устраиваться на работу и говорит "хочу быть зав.складом в Одессе!",а его спрашивают:"Вы считать умеете?",он отвечает:"В уме!","А читать?",он:"На изусть!",ему:"А писать?",он отвечает:"А писать к сожалению,нет...."Ему отвечают:"Тогда вы не можете быть зав.складом в Одессе"Прошло десять лет...в Нью-Йорке в ювелирный магазин заходит этот самый еврей и просит что бы ему показали самое дорогое колье,ему показали это самое колье и объявили цену 500 тыс.баксов,на что он поставил на сумку на прилавок и стал отсчитывать эту самую сумму,ему продавец говорит:"Вы такой богатый господин не легче бы вам было выписать чек?!",на что еврей ответил:"Деточка если бы я умел писать я бы был зав.складом в Одессе!!!"
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05.01.2022 13:15 Відповісти
Есть и такие таланты. Но все же, как исключение.
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05.01.2022 13:28 Відповісти
Такого ещё тут не было,сразу две путинские помойки интерфакс и рбк рекламируют вороватого донецкого картежника.
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05.01.2022 11:42 Відповісти
Президент завез!! Слава!Слава! Слава
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05.01.2022 11:43 Відповісти
оце ПЕРЕМОГА!!!!
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05.01.2022 11:44 Відповісти
Ахмєтов Спасе Україну!
Слава Герою!
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05.01.2022 11:45 Відповісти
У ДТЕК выросли.

А у ЗЕленого Центрэнерго по-прежнему на складах мышь повесилась?
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05.01.2022 11:47 Відповісти
Вот это зеленые технологии уже на повешенных мышах электричество вырабатывают.
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05.01.2022 14:13 Відповісти
А шож скромненько забыли добавить, что "за останній тиждень" температура выросла до +5 гр.?
Это тоже "заслуга" ДТЕК?
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05.01.2022 11:49 Відповісти
Ну а как же , конечно заслуга - парниковый эффект !
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05.01.2022 11:52 Відповісти
от 0 на 5% ??? это огого.... это видать оте косяки кораблей с углем от преЗЕдента дошли ? ))))
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05.01.2022 12:04 Відповісти
Хоть Ахметка кроме своего кармана ещё и на Украину работает! А вся ВР, ОП и КМ работают только на свой карман! Что за страна ?
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05.01.2022 12:08 Відповісти
А наскільки вирос добуток газу із вже існуючих свердловинн якщо уже наші політики хочуть відбирати газ із транзитнтих постачань і по буть якій ціні,хоч і по міліону баксів при тому що наш видобуток скорочений як і видобуток електроєнергії.Думаю що таких ,,піаністів,, із економики країни потрібно не гнати а розстрілювати включаючи і головноо ,,Піаніста,,
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05.01.2022 12:15 Відповісти
P.S.Виявляється що український газ не вигідний для так званої,,української,,влади.Тому що податок із дешевого газа та імпортного дорогого різняться.А вони насрали на громадян України владі головне популістичне пілвищення зарплат та пенсій на які на одну гривню підвищення виплат ціни зростають на сто гривень,але їм на це насрати.Вони як показуе життя не знають даже ціну на хліб,як було показано в інтервью із депутатом ВР України який даже не знав ціну та вказував в межах 100 гривень та і рибу купують по 8 гривеньза кіло яку показала жінка Гаранта.
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05.01.2022 12:31 Відповісти
Всему министерству премию - в размере годового оклада...
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05.01.2022 12:24 Відповісти
Искусственно создают дефицит - олигархи и поднимают цены нищему населению. А РФ стянула войска, чтобы создать угрозу и чтобы народ не взорвался и не пошел убивать олигархические семьи. Но если народ взорвется и РФ нападет, то РФ получит санкции, которые ее уничтожат. И в конце Украина не потеряет территории, а вернёт все с помощью запада.
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05.01.2022 12:52 Відповісти
За рахунок віялових відключень? В мене два дні поспіль, 3 та 4-го. Приблизно по дві години. На сайті про ці відключення інформації ніхт.
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05.01.2022 14:04 Відповісти
 
 