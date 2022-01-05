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Зеленский (19011) образование (2194)

Зеленский подписал изменения в законодательство по военному образованию

Зеленский подписал изменения в законодательство по военному образованию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о военном образовании и науке" №1986-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Документ совершенствует образовательный процесс и научную и научно-техническую деятельность в высших военных учебных заведениях (учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделениях высшего образования, военных научных учреждениях, а также предусматривает повышение качества подготовки военных специалистов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, соответствующий законопроект №5641 Верховная Рада поддержала 298 голосов.

Закон уточняет формулировку "высшее военное учебное заведение", а также вводит новый термин "учреждение высшего образования со специфическими условиями обучения". Таковым является учреждение высшего образования государственной формы собственности, осуществляющее на определенных уровнях высшего образования подготовку курсантов (слушателей, студентов), адъюнктов для последующей службы на должностях руководящего состава для удовлетворения потребностей Министерства внутренних дел, Национальной полиции и центрального органа исполнительной власти, что реализуют государственную политику в сфере гражданской защиты, центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний.

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Согласно внесенным изменениям в закон о высшем образовании, государственные органы, к сфере управления которых относятся высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения заведений высшего образования, вправе своими актами устанавливать особые требования по управлению соответствующими высшими военными учебными заведениями, деятельности и разграничению полномочий органов управления и общественного самоуправления в этих учреждениях. Они также разрабатывают требования к кандидатам на должности руководителей (заместителей руководителей) соответствующих высших военных учреждений, назначают и увольняют с должностей руководителей и заместителей руководителей этих заведений.

Законопроект также вносит изменения в законы "О научной и научно-технической деятельности", "Об образовании".

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Топ комментарии
+8
оно хоть читало его?
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05.01.2022 14:47
+8
Ні, це занадто складний для нього "сценарій", там забагато літер...
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05.01.2022 14:50
+6
Ортодоксальный уклонист подписывает Закон о военном образовании !?
Ну это, как бывший зэк редактирует уголовный кодекс......
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05.01.2022 15:09
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оно хоть читало его?
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05.01.2022 14:47 Ответить
А Ви хоч читали? Чи просто так сернули? Все вам, *****, пороходрочерам, не так...
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05.01.2022 14:49 Ответить
нас бентежить тупість 73%
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05.01.2022 14:51 Ответить
тупими якраз в таких ситуація такі як ти, і причому тут "ми", в тебе точно все нормально зі здоров'ям?
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05.01.2022 14:54 Ответить
Ні, це занадто складний для нього "сценарій", там забагато літер...
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05.01.2022 14:50 Ответить
он не в состоянии прочитать больше 2-х листов А4, ему ермак читает и потом краткое содержание в личку шлет.
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05.01.2022 15:11 Ответить
Із зеленського президент, як з ківи доктор наук....
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05.01.2022 14:52 Ответить
шо вже можна на законодавньому рівні не прибувати в військомат під час війни і відплясувати в страні агресорі на підборах?
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05.01.2022 14:56 Ответить
Развалит шмаркля подготовку офицеров как развалил службу внешней разведки.
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05.01.2022 14:58 Ответить
вони развалять усе...
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05.01.2022 15:01 Ответить
Квартал-95 і військова освіта...
Північний лис...
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05.01.2022 15:01 Ответить
ґидка наволочь.
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05.01.2022 15:07 Ответить
Стоя на лыжах и заливаясь глинтвейном???
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05.01.2022 15:08 Ответить
И как эти изменения повлияют на образованность военных?
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05.01.2022 15:09 Ответить
Выводят на высокий уровень Кивы...
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05.01.2022 15:25 Ответить
Ортодоксальный уклонист подписывает Закон о военном образовании !?
Ну это, как бывший зэк редактирует уголовный кодекс......
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05.01.2022 15:09 Ответить
Удивила формулировка учреждения высшего военного образования «с государственной формой собственности». Возникает вопрос а что в Украине есть учреждения высшего военного образованиям с приватной формой собственности? Фигня какая то… интересно гарант хоть прочёл эта бумагу перед под писанием или основная цель этого указа показать пересичным - «видите я работаю даже в Буковеле».
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05.01.2022 15:15 Ответить
Ну не умеет оно читать и думать одновременно! Впрочем, думать оно не умеет вообще. Само в этом призналось!
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05.01.2022 16:34 Ответить
Все завжди починається з фінансування. На виконання будь якого закону потрібно виділяти гроші. Інакше ніяк! Без відповідного фінансування ніякої "військової науки" в принципі бути не може, а від "зміни імен" як і від перестановки ліжок в борделі, нічого не зміниться. "Закон" без фінансування - чистий піар ЗЕгенерата. "Бєссмислєнний і беспощадний" трьоп і стьоб в вуха дебілів і глум над військом.
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05.01.2022 19:00 Ответить
100 плюсів. Будь яке рішення має оцінюватися і закон має оцінюватися в грошовому виразі і вигоді. 30 років держслужбовці крім топ-рил, купують папір, ноутбуки, "скидаються на ремонт" чи роблять стенди за свій рахунок бо яке гівно в уряді щось там вирішило реформувати, потім це гівно їздить перевіряє виконання свого розпорядження і ніяких питань про те хто має заплатити за це, тупо скидайтеся бо я вирішив що в кожній школі має бути стенд чи куточок якоїсь х,ні.
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06.01.2022 02:59 Ответить
зрадазрада.
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06.01.2022 02:50 Ответить
 
 