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Зеленський (22399) освіта (1288)

Зеленський підписав зміни до законодавства щодо військової освіти

Зеленський підписав зміни до законодавства щодо військової освіти

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України про військову освіту та науку" №1986-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Документ удосконалює освітній процес та наукову й науково-технічну діяльність у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових наукових установах, а також передбачає підвищення якості підготовки військових фахівців", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, відповідний законопроект №5641 Верховна Рада підтримала 298 голосами.

Закон уточнює формулювання "вищий військовий навчальний заклад", а також запроваджує новий термін "заклад вищої освіти із специфічними умовами навчання". Таким є заклад вищої освіти державної форми власності, який здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів (слухачів, студентів), ад'юнктів для подальшої служби на посадах керівного складу для задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та центрального органу виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.

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Відповідно до внесених змін до закону про вищу освіту, державні органи, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, мають право своїми актами встановлювати особливі вимоги щодо управління відповідними вищими військовими навчальними закладами, діяльності та розмежування повноважень органів управління та громадського самоврядування у цих закладах. Вони також розробляють вимоги до кандидатів на посади керівників (заступників керівників) відповідних вищих військових закладів, призначають та звільняють із посад керівників та заступників керівників цих закладів.

Законопроект також вносить зміни до законів "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про освіту".
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Топ коментарі
+8
оно хоть читало его?
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05.01.2022 14:47
+8
Ні, це занадто складний для нього "сценарій", там забагато літер...
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05.01.2022 14:50
+6
Ортодоксальный уклонист подписывает Закон о военном образовании !?
Ну это, как бывший зэк редактирует уголовный кодекс......
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05.01.2022 15:09
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оно хоть читало его?
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05.01.2022 14:47 Відповісти
А Ви хоч читали? Чи просто так сернули? Все вам, *****, пороходрочерам, не так...
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05.01.2022 14:49 Відповісти
нас бентежить тупість 73%
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05.01.2022 14:51 Відповісти
тупими якраз в таких ситуація такі як ти, і причому тут "ми", в тебе точно все нормально зі здоров'ям?
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05.01.2022 14:54 Відповісти
Ні, це занадто складний для нього "сценарій", там забагато літер...
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05.01.2022 14:50 Відповісти
он не в состоянии прочитать больше 2-х листов А4, ему ермак читает и потом краткое содержание в личку шлет.
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05.01.2022 15:11 Відповісти
Із зеленського президент, як з ківи доктор наук....
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05.01.2022 14:52 Відповісти
шо вже можна на законодавньому рівні не прибувати в військомат під час війни і відплясувати в страні агресорі на підборах?
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05.01.2022 14:56 Відповісти
Развалит шмаркля подготовку офицеров как развалил службу внешней разведки.
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05.01.2022 14:58 Відповісти
вони развалять усе...
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05.01.2022 15:01 Відповісти
Квартал-95 і військова освіта...
Північний лис...
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05.01.2022 15:01 Відповісти
ґидка наволочь.
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05.01.2022 15:07 Відповісти
Стоя на лыжах и заливаясь глинтвейном???
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05.01.2022 15:08 Відповісти
И как эти изменения повлияют на образованность военных?
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05.01.2022 15:09 Відповісти
Выводят на высокий уровень Кивы...
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05.01.2022 15:25 Відповісти
Ортодоксальный уклонист подписывает Закон о военном образовании !?
Ну это, как бывший зэк редактирует уголовный кодекс......
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05.01.2022 15:09 Відповісти
Удивила формулировка учреждения высшего военного образования «с государственной формой собственности». Возникает вопрос а что в Украине есть учреждения высшего военного образованиям с приватной формой собственности? Фигня какая то… интересно гарант хоть прочёл эта бумагу перед под писанием или основная цель этого указа показать пересичным - «видите я работаю даже в Буковеле».
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05.01.2022 15:15 Відповісти
Ну не умеет оно читать и думать одновременно! Впрочем, думать оно не умеет вообще. Само в этом призналось!
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05.01.2022 16:34 Відповісти
Все завжди починається з фінансування. На виконання будь якого закону потрібно виділяти гроші. Інакше ніяк! Без відповідного фінансування ніякої "військової науки" в принципі бути не може, а від "зміни імен" як і від перестановки ліжок в борделі, нічого не зміниться. "Закон" без фінансування - чистий піар ЗЕгенерата. "Бєссмислєнний і беспощадний" трьоп і стьоб в вуха дебілів і глум над військом.
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05.01.2022 19:00 Відповісти
100 плюсів. Будь яке рішення має оцінюватися і закон має оцінюватися в грошовому виразі і вигоді. 30 років держслужбовці крім топ-рил, купують папір, ноутбуки, "скидаються на ремонт" чи роблять стенди за свій рахунок бо яке гівно в уряді щось там вирішило реформувати, потім це гівно їздить перевіряє виконання свого розпорядження і ніяких питань про те хто має заплатити за це, тупо скидайтеся бо я вирішив що в кожній школі має бути стенд чи куточок якоїсь х,ні.
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06.01.2022 02:59 Відповісти
зрадазрада.
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06.01.2022 02:50 Відповісти
 
 