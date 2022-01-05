Зеленський підписав зміни до законодавства щодо військової освіти

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України про військову освіту та науку" №1986-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Документ удосконалює освітній процес та наукову й науково-технічну діяльність у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових наукових установах, а також передбачає підвищення якості підготовки військових фахівців", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, відповідний законопроект №5641 Верховна Рада підтримала 298 голосами.

Закон уточнює формулювання "вищий військовий навчальний заклад", а також запроваджує новий термін "заклад вищої освіти із специфічними умовами навчання". Таким є заклад вищої освіти державної форми власності, який здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів (слухачів, студентів), ад'юнктів для подальшої служби на посадах керівного складу для задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та центрального органу виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.

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Відповідно до внесених змін до закону про вищу освіту, державні органи, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, мають право своїми актами встановлювати особливі вимоги щодо управління відповідними вищими військовими навчальними закладами, діяльності та розмежування повноважень органів управління та громадського самоврядування у цих закладах. Вони також розробляють вимоги до кандидатів на посади керівників (заступників керівників) відповідних вищих військових закладів, призначають та звільняють із посад керівників та заступників керівників цих закладів.

Законопроект також вносить зміни до законів "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про освіту".