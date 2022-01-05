Из Беларуси в Польшу, форсируя две реки, прорывались мигранты
За прошедшие сутки 32 мигранта пытались нелегально пересечь границу между Польшей и Беларусью. Все чаще они выбирают путь форсирования границы через реки Свислочь и Буг.
О попытках нелегального пересечения границы сообщила в Твиттере Пограничная служба РП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"4 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 32 человека", - говорится в сообщении.
На отрезке ответственности пограничной заставы в Михалово задержали четырех граждан Индии, попавших в Польшу, преодолев пешком реку Свислочь. В то же время в зоне ответственности пограничной заставы в Бобровниках четверо граждан Ирака переплыли реку Свислочь на понтоне.
Между тем, в полосе ответственности пограничной заставы в Черемсе наземный участок границы пытались силой форсировать 11 иностранцев.
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белоруцкие погранцы такие: эй что вы творите? это не наши эмигранты!
а поляки: а мы тут при чем? на них не написано ваши они или нет.
Кацапы и бульбаши не церемонились бы в аналогичной ситуации .....
Рекордное количество мигрантов - почти 1200 человек за день - прибыли в Англию через Ла-Манш на лодках, сообщает The Guardian. Как передаёт газета, эта цифра превысила предыдущий рекорд в 853 человека, установленный в том же месяце. При этом Министерство внутренних дел Великобритании обещало сделать этот маршрут несостоятельным ещё год назад, напоминает издание.
-Так.Але ця отвага не допомогла налагодити життя в себе дома.Але хватает вiдваги форсируя две реки,штурмовать границу чужих для них земель.