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Беларусь (7764) граница (5142) мигранты (953) Польша (8139)

Из Беларуси в Польшу, форсируя две реки, прорывались мигранты

Из Беларуси в Польшу, форсируя две реки, прорывались мигранты

За прошедшие сутки 32 мигранта пытались нелегально пересечь границу между Польшей и Беларусью. Все чаще они выбирают путь форсирования границы через реки Свислочь и Буг.

О попытках нелегального пересечения границы сообщила в Твиттере Пограничная служба РП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"4 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 32 человека", - говорится в сообщении.

На отрезке ответственности пограничной заставы в Михалово задержали четырех граждан Индии, попавших в Польшу, преодолев пешком реку Свислочь. В то же время в зоне ответственности пограничной заставы в Бобровниках четверо граждан Ирака переплыли реку Свислочь на понтоне.

Между тем, в полосе ответственности пограничной заставы в Черемсе наземный участок границы пытались силой форсировать 11 иностранцев.

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Топ комментарии
+12
А шо у поляков нет патронов !?
Кацапы и бульбаши не церемонились бы в аналогичной ситуации .....
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05.01.2022 16:26
+5
надо наладить канал высылки сирийских эмигрантов из германии через польшу в белорусь

белоруцкие погранцы такие: эй что вы творите? это не наши эмигранты!

а поляки: а мы тут при чем? на них не написано ваши они или нет.
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05.01.2022 16:29
+3
Стрелять не пробовали хотя бы солью? Желающих сразу заметно поубавилось бы.
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05.01.2022 16:57
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Нужно полякам начинать ломиться в обратном направлении, на лукашевщину.
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05.01.2022 16:23 Ответить
надо наладить канал высылки сирийских эмигрантов из германии через польшу в белорусь

белоруцкие погранцы такие: эй что вы творите? это не наши эмигранты!

а поляки: а мы тут при чем? на них не написано ваши они или нет.
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05.01.2022 16:29 Ответить
А шо у поляков нет патронов !?
Кацапы и бульбаши не церемонились бы в аналогичной ситуации .....
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05.01.2022 16:26 Ответить
Надо стрелять картечью с солью 😀😀😀
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05.01.2022 16:41 Ответить
Там, на разделительной меже, досить полити широкую полосу поросячьим лайном, чтобы травка по весне лучше зеленела.
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05.01.2022 20:47 Ответить
Евросоюз не разрешает . Говорит негуманно , надо с перебежавшими быть добрее , аниже люди . Сколько там полякам пришлось принять ? тысяч под 50 в лагерях уже сидит .
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05.01.2022 19:58 Ответить
що "Хрещатись" хотіли - їм що не сказали що Йордан у нас пізнішше
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05.01.2022 16:36 Ответить
БілАрусь!
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05.01.2022 16:56 Ответить
Стрелять не пробовали хотя бы солью? Желающих сразу заметно поубавилось бы.
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05.01.2022 16:57 Ответить
У ЕС границы по всему периметру дырявые. Но все внимание к Беларуси, потому что это директива Политбюро в Брюсселе.

Рекордное количество мигрантов - почти 1200 человек за день - прибыли в Англию через Ла-Манш на лодках, сообщает The Guardian. Как передаёт газета, эта цифра превысила предыдущий рекорд в 853 человека, установленный в том же месяце. При этом Министерство внутренних дел Великобритании обещало сделать этот маршрут несостоятельным ещё год назад, напоминает издание.

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05.01.2022 17:06 Ответить
кацапи ******* чужими руками жар загрібати ,таракана загнуздали а він для пукіна зробить все що накажуть .
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05.01.2022 17:06 Ответить
Как только их перестанут в жопу целовать, а вместо этого в наручниках будут выкидывать назад - сразу отпадет охота.
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05.01.2022 17:09 Ответить
Саме так. В річку в наручниках. І показати в яку сторону москва. Нехай пливуть.
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05.01.2022 17:21 Ответить
Целовать это официальня позиция брюссельской верхушки .
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05.01.2022 20:00 Ответить
Под видом мигрантов могут диктатор с силовиками сдрыснуть ! Нодо проверять.
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05.01.2022 17:12 Ответить
Какие отважные куме!
-Так.Але ця отвага не допомогла налагодити життя в себе дома.Але хватает вiдваги форсируя две реки,штурмовать границу чужих для них земель.
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05.01.2022 17:18 Ответить
так они считают что впереди их ждет хлява в виде бесплатного жилья , беженского пособия и медицины .
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05.01.2022 20:02 Ответить
Та не , они от отчаянья. Им же, на их последние деньги, ябацьки по ушам проехали , шо можно бесплатно заехать на зароботки.
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05.01.2022 20:50 Ответить
 
 