С начала года Украина возобновила транзит газа в Румынию
С начала 2022 года возобновился транзит природного газа через Украинскую территорию в Румынию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) в Телеграмм.
"С начала 2022 года возобновились поставки природного газа через украинскую ГТС в Румынию. Об этом свидетельствуют оперативные данные платформы прозрачности "Оператора ГТС Украины". Газ поставляется в Румынию через точку межгосударственного соединения "Орловка-Исакча"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на январь забронированные мощности указанного направления составляют 4,9 млн кубометров в сутки, то есть почти 152 млн кубометров в месяц. Согласно сообщению, Россия с апреля 2021 транспортировала газ в Румынию в обход Украины.
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а где украинский газ ?
Но вот если Венграм -Уйгорцам-Хунгарам Повожлжским с их сраной преданностью путлеру в виде Хунгарских правителей последних 12 лет это пистес.