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Румыния (1041) Транзит газа (338)

С начала года Украина возобновила транзит газа в Румынию

С начала года Украина возобновила транзит газа в Румынию

С начала 2022 года возобновился транзит природного газа через Украинскую территорию в Румынию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) в Телеграмм.

"С начала 2022 года возобновились поставки природного газа через украинскую ГТС в Румынию. Об этом свидетельствуют оперативные данные платформы прозрачности "Оператора ГТС Украины". Газ поставляется в Румынию через точку межгосударственного соединения "Орловка-Исакча"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на январь забронированные мощности указанного направления составляют 4,9 млн кубометров в сутки, то есть почти 152 млн кубометров в месяц. Согласно сообщению, Россия с апреля 2021 транспортировала газ в Румынию в обход Украины.

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відновила транзит, чи продає свій видобуток?
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05.01.2022 17:32 Ответить
Чей газ ? Кацапский, казахский ?

а где украинский газ ?
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05.01.2022 17:32 Ответить
Український газ для потреб населення. У нас в Україні, на відміну від кацапів, опалюють газом, а кацапи опалюють совї ізби дровами
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05.01.2022 20:54 Ответить
Хаха, ну и заголовок. Как будто Украина может влиять на транзит газа.
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05.01.2022 17:51 Ответить
С Румунией поделиться газом это нормально, Румуны с Молдаванами это наши Украинские друзья и мы в Украине поможем и перетерпим.

Но вот если Венграм -Уйгорцам-Хунгарам Повожлжским с их сраной преданностью путлеру в виде Хунгарских правителей последних 12 лет это пистес.
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05.01.2022 18:16 Ответить
В смысле поделится? Это Россия возобновила транзит в Румынию.
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05.01.2022 18:18 Ответить
 
 