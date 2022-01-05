С начала года Украина возобновила транзит газа в Румынию

С начала 2022 года возобновился транзит природного газа через Украинскую территорию в Румынию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) в Телеграмм.

"С начала 2022 года возобновились поставки природного газа через украинскую ГТС в Румынию. Об этом свидетельствуют оперативные данные платформы прозрачности "Оператора ГТС Украины". Газ поставляется в Румынию через точку межгосударственного соединения "Орловка-Исакча"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на январь забронированные мощности указанного направления составляют 4,9 млн кубометров в сутки, то есть почти 152 млн кубометров в месяц. Согласно сообщению, Россия с апреля 2021 транспортировала газ в Румынию в обход Украины.

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