З початку року Україна відновила транзит газу до Румунії

З початку 2022 року відновився транзит природного газу через Українську територію до Румунії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) у Телеграм.

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"З початку 2022 року відновилися поставки природного газу через українську ГТС до Румунії. Про це свідчать оперативні дані платформи прозорості "Оператора ГТС України". Газ поставляється до Румунії через точку міждержавного з`єднання "Орлівка-Ісакча", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на січень заброньовані потужності зазначеного напрямку становлять 4,9 млн кубометрів на добу, тобто загалом майже 152 млн кубометрів за місяць. Згідно з повідомленням, Росія із квітня 2021 року транспортувала газ до Румунії в обхід України.

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