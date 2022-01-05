З початку року Україна відновила транзит газу до Румунії
З початку 2022 року відновився транзит природного газу через Українську територію до Румунії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) у Телеграм.
"З початку 2022 року відновилися поставки природного газу через українську ГТС до Румунії. Про це свідчать оперативні дані платформи прозорості "Оператора ГТС України". Газ поставляється до Румунії через точку міждержавного з`єднання "Орлівка-Ісакча", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на січень заброньовані потужності зазначеного напрямку становлять 4,9 млн кубометрів на добу, тобто загалом майже 152 млн кубометрів за місяць. Згідно з повідомленням, Росія із квітня 2021 року транспортувала газ до Румунії в обхід України.
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а где украинский газ ?
Но вот если Венграм -Уйгорцам-Хунгарам Повожлжским с их сраной преданностью путлеру в виде Хунгарских правителей последних 12 лет это пистес.