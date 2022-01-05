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Румунія (1115) транзит газу (968)

З початку року Україна відновила транзит газу до Румунії

З початку року Україна відновила транзит газу до Румунії

З початку 2022 року відновився транзит природного газу через Українську територію до Румунії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) у Телеграм.

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"З початку 2022 року відновилися поставки природного газу через українську ГТС до Румунії. Про це свідчать оперативні дані платформи прозорості "Оператора ГТС України". Газ поставляється до Румунії через точку міждержавного з`єднання "Орлівка-Ісакча", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на січень заброньовані потужності зазначеного напрямку становлять 4,9 млн кубометрів на добу, тобто загалом майже 152 млн кубометрів за місяць. Згідно з повідомленням, Росія із квітня 2021 року транспортувала газ до Румунії в обхід України.

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відновила транзит, чи продає свій видобуток?
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05.01.2022 17:32 Відповісти
Чей газ ? Кацапский, казахский ?

а где украинский газ ?
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05.01.2022 17:32 Відповісти
Український газ для потреб населення. У нас в Україні, на відміну від кацапів, опалюють газом, а кацапи опалюють совї ізби дровами
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05.01.2022 20:54 Відповісти
Хаха, ну и заголовок. Как будто Украина может влиять на транзит газа.
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05.01.2022 17:51 Відповісти
С Румунией поделиться газом это нормально, Румуны с Молдаванами это наши Украинские друзья и мы в Украине поможем и перетерпим.

Но вот если Венграм -Уйгорцам-Хунгарам Повожлжским с их сраной преданностью путлеру в виде Хунгарских правителей последних 12 лет это пистес.
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05.01.2022 18:16 Відповісти
В смысле поделится? Это Россия возобновила транзит в Румынию.
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05.01.2022 18:18 Відповісти
 
 