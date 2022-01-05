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ВМС (1447) оборона (5145) оружие (10028) Турция (3314)

Украина приобрела турецкий комплекс боевого управления ADVENT

Турецкая компания HAVELSAN экспортировала в Украину систему боевого управления ADVENT собственной разработки. Скорее всего, она будет установлена ​​на корвет Ada, который строят для украинских ВМС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

Украина приобрела турецкий комплекс боевого управления ADVENT 01

О снабжении системы управления боем заявил один из руководителей подразделений компании HAVELSAN в ролике к Новому году, сообщил турецкий ресурс TurDef.

Система боевого управления ADVENT отвечает потребностям оперативного подхода к использованию сил и средств в комплексе, а не на единичном корабле. Скорее всего, она будет установлена ​​на корвет Ada, который строят для украинских ВМС.

Комплекс имеет архитектуру, способствующую быстрому и правильному процессу принятия решений командованием и обеспечивающую гибкую структуру в использовании нового оружия и датчиков. ADVENT можно интегрировать в наземные, подводные, воздушные и надводные платформы, чтобы они действовали в одном звене.

Украина приобрела турецкий комплекс боевого управления ADVENT 02


ADVENT – это усовершенствованная система боевого управления. В настоящее время ее используют военно-морские силы Турции. Система установлена ​​на многих турецких кораблях: на двух корветах типа ADA, на десантном корабле ANADOLU, корабле спецназначения Ufuk, фрегатах Barbaros и Istanbul.

Читайте также: Армия Украины недофинансирована и не сможет остановить российские войска, поэтому необходимы массовые поставки вооружения от Запада, - Bloomberg
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Топ комментарии
+16
Не знаю що в тебе там відсутньо. Є ЗРВ як в Повітряних Силах так і в Сухопутних.
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05.01.2022 19:31
+13
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05.01.2022 19:41
+10
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05.01.2022 19:42
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Правила форума Совет форумчан
як радісно... за відсутності ПВО України
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05.01.2022 19:23 Ответить
Не знаю що в тебе там відсутньо. Є ЗРВ як в Повітряних Силах так і в Сухопутних.
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05.01.2022 19:31 Ответить
А я знаю что "у него там" отсутствует - и у всех отсутствует.
Нет ни ПВО ни ПРО - от слова совсем.
Старые советские буки и старые российские с-300 - это против самой же россии.
Прям да, прям небо на замке.
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05.01.2022 19:39 Ответить
Ты конечно спец мощный. Тебя не смущает что Пэтриот старше С-300. Ты хоть разницу между ними назовешь?
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05.01.2022 19:42 Ответить
Пэтриот, как и С-300, постоянно модернизируются.
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05.01.2022 19:46 Ответить
Даже С-125 модернизируется. Но для зрадафилов у нас не ЗРВ вообще. Не на чем основаны их оценки.
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05.01.2022 19:51 Ответить
ПВО есть в явно недостаточном количестве и качестве,хотя наши спецы и выжимают максимум из возможного.Хвастаться абсолютно нечем.Системы ПВО не работают даже на "Сагайдачном",который никак не приведут в боеспособное состояние.Это не тайна.
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05.01.2022 20:11 Ответить
Количество достаточно чтобы воевать на три фронта. Проблемы две - недостаток запчастей и реально боеготово не так уж много, но все таки много. Смогли бы восстановить большую часть то мацковии даже рыпаться не было бы желания.
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05.01.2022 20:18 Ответить
"Даже С-125 модернизируется"

ты еще напиши, что достали фитильные ружья и кирпичем толченым чистим,

Дебил, бл !
нашел чем гордиться...
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05.01.2022 20:23 Ответить
"достали фитильные ружья и кирпичем толченым чистим"

Заплевал чаем манетор из-за тебя.
Теперь оттирать придётся, *****.
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05.01.2022 20:32 Ответить
вместо фитильных ружей подставь

С-125 розроблено 1956 - 1961 рр.


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05.01.2022 21:05 Ответить
Модернезированные С-125 очень серьезные комплексы.Лишь бы финансирование было.
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05.01.2022 20:39 Ответить
ЗРК это в первую очередь радар и система наведения, ракеты явно второстепенное. У С300 дальность полета ракеты километров 500, толку от этого если радиолокация позволяет подсвечивать лишь до 100 км.
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05.01.2022 20:39 Ответить
а чем сербы невидимку F-117 сбили? Фитильным ружьем? Кстати фитильным ружьем можно запросто убить человека, и причем с немалого расстояния
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05.01.2022 20:57 Ответить
можно и палкой
Messerschmitt Bf 109
замочить

если хорошо замахнуться
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05.01.2022 21:07 Ответить
Ты сам себе противоречишь - количества много,а боеготового мало.Так мы и говорим о боеготовом.Спецы творят чудеса в техническом обслуживании,но износ очень серьезный.Финансирования на разработку нового фактически нет,а схемы,по котрым наши технари добывали нужные запчасти на засРашке некоторые клоуны торжественно уничтожили ради своего пиара,а взять эти запчасти больше негде.Нужны новые системы,которые сможем производить сами или иметь доступ к запчастям.
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05.01.2022 20:30 Ответить
Я не противоречу себе. Боеготово не мало, а просто далеко не все что можно.
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05.01.2022 20:37 Ответить
Никто не обещает засРашкинским летунам спокойной прогулки,но шапкозакидательство никому пользы не принесет.В случае широкомасштабного наступления наше ПВО будут уничтожать в первую очередь и его боеготовое количество имеет очень большое значение.
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05.01.2022 20:42 Ответить
Да, вклепают по ППД где обычно С300 стоят. Но не факт что не будет перехватов со стороны нашей ПВО. Ну и что дальше? Буков и Ос штук по 200 к тому времени уже в поле будет.
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05.01.2022 20:46 Ответить
Каждая наша "Оса" или "Бук" отслеживается противником,как и мы отслеживаем их комплексы.Это уже вопросы разведки и технических средств с обеих сторон и наличия огневых систем,способных реализовать разведданные.Но это уже другая тема.
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05.01.2022 20:56 Ответить
Нет, не назову разницу, и нет, не знаю, что пэтриот старше.
Да, ты меня прям убедил этими двумя аргументами -
если пэтриот старше, и если я не знаю между ними разницу, то
должен, конечно, думать, что украинское небо защищено.
Точнее, должен был бы.
Если б не знал, что с-300 обосрались как https://www.rbc.ru/politics/07/04/2017/58e769739a79472d4174cd06 в Сирии , так и https://lenta.ru/news/2020/10/17/s300/ в Карабахе .
И если б не знал, что всё советское и всё российское -
по определению говно, которое никогда не работает.

А теперь расскажи где и как обосрались пэтриоты.
Кроме СА в сентябре 2019, разумеется, ибо не было доказано,
что это было ПВО Patriot.
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05.01.2022 20:18 Ответить
ЗРК C 200 до сих пор основа систем ПВО Польши.

https://defence24.pl/sily-zbrojne/przeciwlotnicza-wega-do-modyfikacji
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05.01.2022 20:25 Ответить
28 марта 2018
Польша купила американские ракетные комплексы Patriot за $4,7 млрд

https://www.rbc.ru/politics/28/03/2018/5abb7d369a79473453c65af9
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05.01.2022 20:29 Ответить
Одну батарею, у нас не хвати денег на такие закупки
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05.01.2022 20:34 Ответить
В 2018 году не купили, а подписали контракт. А поставка ожидается в 2022 году. А на сегодняшний день небо Польши охраняют советские С-200, но правда модернизированные.
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05.01.2022 20:42 Ответить
С-300 это ЗРК большой дальности. Это всего лишь незначительная часть всей системы.
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05.01.2022 20:33 Ответить
Главное слово- НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
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05.01.2022 23:30 Ответить
"Пэтриот" обосрался в первую Иракскую компанию.По этому поводу было закрытое заседание в Конгрессе на тему неэффективности этого дорогого комплекса. После этого его серьезно модернезировали и он стал в разы эффективнее.А тогда он не мог сбить "Скады",напоминающие летящий телеграфный столб.Вернее сбивал,но очень малый процент и это без противодействия РЭБ и т.д.Пентагон сделал выводы.
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05.01.2022 20:36 Ответить
у нас нет ПРО !

тупо нет !
есть установки варианта С-300 еще с совка, но рашка за все время с 90-го года не продала к ним ракет.

у рашки то ли 500, то ли 5 000 "Калибров" с точность попадания несколько метров ! (комбинированная система наведения, зараза !)

а у нас Коростільов выпрашивет уже третий год 40 млн. $
всего то !!!!!!!!!!!!!!!

40 млн. $ на разработку ЗРК среднего радиуса
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05.01.2022 20:19 Ответить
ПРО нет, согласен. С-300 это только часть айсберга ЗРВ, просто самая дальнобойная, из за этого самая известная.
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05.01.2022 20:26 Ответить
Це ті самі "Калібри", що десь по дорозі в Ірані в стадо овець влучили?
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05.01.2022 23:26 Ответить
у израиля тоже ядерное оружие отсутсвует .но в случае чего обязались применить...
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05.01.2022 20:11 Ответить
В каких???
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05.01.2022 23:28 Ответить
уря.мы непобедимы
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07.01.2022 00:08 Ответить
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05.01.2022 19:42 Ответить
якщо пво було б відсутнє, касаби давно по Донбасу б літали.
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05.01.2022 19:51 Ответить
кацапы сделали пару вылетов в Грузии, а потом гвалт на всю засрашку - украинские ПВО незаконно используют в Грузии. От "вот тебе" до "на тебе" - большая разница
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05.01.2022 22:07 Ответить
молодці!!!!
будем управляти......
а СТРІЛЯТИ ЧИМ?
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05.01.2022 19:25 Ответить
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05.01.2022 19:41 Ответить
"літаки летять будем всех бомбить"©
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06.01.2022 01:21 Ответить
в 14-м нашли чем стрелять, так что не порть воздух работой своей толстой кишки, и сейчас ждать не будем.
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05.01.2022 22:10 Ответить
членом как всегда.
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05.01.2022 22:57 Ответить
все,
зрозумів.
будемо добре бачити як до нас летить п....здець.
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05.01.2022 19:27 Ответить
чому не капсом з болдом?
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05.01.2022 19:29 Ответить
обожнюю такі комменти, по лайках зразу бачно ху есть хто...
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05.01.2022 19:34 Ответить
наоборот...кто есть ху
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05.01.2022 20:12 Ответить
штука гарна але це капля в морі і то як зелені не скомуніздять все шо до неї відноситься...
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05.01.2022 19:28 Ответить
Ростем) ще кілька років назад захоплювались броньованими катерами, а зараз х******сосим ******* корвети та цифрові системи озброєння)
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05.01.2022 19:29 Ответить
Всі чомусь думають що розвалений майже в нуль ВПК може ледь не Авіаносець в місяць випускати. Реально куча аналоговнєт (не все). Але тут проблема в тому що прихильники одного політика без кінця кричать "зрада".
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05.01.2022 19:34 Ответить
что там дороги?
всё бабло через асфальт отмыли?
пишут что ГСМ в ВСУ 17% от потребности...
шёл бы ты н...
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05.01.2022 19:43 Ответить
Кто пишет? Было исследование по всем частям включая НЗ? Это далеко не везде ДСП информация, по соединениям вообще секретная. Как определили 17%, откуда такие цифры.
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05.01.2022 19:47 Ответить
перед этим писали:
с прихода зе-сопли не производятся закупки касок, бронежилетов.

сегодня чел по телевизору сказал:
"когда реально перед ожиданием нападения нехватка тех же боеприпасов, МО закупает полотенца по в 10 раз завышенной цене - типо сейчас это первая необходимость..." и т.п.

а про цифры - погугли...
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05.01.2022 20:07 Ответить
Ясно, раз "чел по телеку сказал", для вас это точно правда. То я предлагаю заканчивать дискуссию.
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05.01.2022 20:10 Ответить
я тебе сказал
1. - погугли - инфы навалом.
2. - шёл бы ты н..., задрали упоротые - всё им Божья роса...
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05.01.2022 20:12 Ответить
Вас не смущает что этой инфы навалом уже 8 лет?
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05.01.2022 20:13 Ответить
Меня смущает что кремлёвские крысы в высших эшелонах правят страной...
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05.01.2022 20:17 Ответить
Забыли про Семочко, - заместителя главы СВР? Или не видно что повестка та же только цель высеров поменялась с Порошенко на Зеленского?
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05.01.2022 20:22 Ответить
та, пля, очень просто:
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05.01.2022 20:08 Ответить
Через асфальт, школы, садики, больницы, аэропорты, программы термоизоляции и ирригации, поставки современного оружия - все отмыли в этом году) а сколько отмывать в следующем.. ооо)
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05.01.2022 20:08 Ответить
только что очередному додику бросил, на и тебе:
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05.01.2022 20:10 Ответить
Спасибо) вот например Укренерго - сумма убытков - это долговые облигации по "зеленому тарифу", о неподьемности для экономики и коррумпированной составляющей которого говорили все кому не лень, когда власть порошенко его принимала) А теперь дай результаты не ковидного 2020, а 2021 или 2019) или обьясни, почему Укрзализница получила убытки в 16 млрд в 2016 году, когда даже в 2020 они составили 12 млрд)
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05.01.2022 20:56 Ответить
чувак "слуги" поехали бить челобитную Назарбаеву - не хочешь с ними?
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06.01.2022 01:32 Ответить
Пам"ять коротка) а варто просто зайти в архів цензора за 2017-2018 і почитати коменти - теж саме що і зараз, тільки не про зеленського, а про порошенка)
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05.01.2022 20:04 Ответить
Бо ті самі люди. Просто замовник змінився.
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05.01.2022 20:11 Ответить
до сраки корветы, если нет ПВО И ПРО страны,
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05.01.2022 21:12 Ответить
Соглашусь, но если честно, то все до этого места, если нет ПРО и ракет от 500 км, и стоимость ПВО и ПРО, которое нам необходимо - мы не потянем, это десятки млрд долл. Так что лучше ненужный корвет, чем просто сворованные деньги.
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05.01.2022 21:28 Ответить
Закупка или принятие в дар значительного количества ПЗРК решит проблему с бесполетной зоной. Тогда наступление захлебнется. Важна именно эта составляющая. Тогда вертушки и прочие транспотники не смогут перебрасывать десант. Только тыловое наступление 100-200 тысяч русских контрактников, это численно по 5 человек на населенный пункт, не важно какого размера, село в 100 жителей, или областной центр. Сопротивляться тывому наступлению значительно легче, зная, что сверху небо прикрыто.
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05.01.2022 19:38 Ответить
ПЗРК - это средство последней надежды, как РПГ против танка. ЗРК бы побольше модернизировать.
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05.01.2022 19:44 Ответить
Хто зливає конфіденційну інфу?
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05.01.2022 19:48 Ответить
а статью почитать? то турки хвастают
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05.01.2022 20:16 Ответить
Туркам позволено. А нам нечего дристать куда он будет установлен.
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05.01.2022 20:25 Ответить
Турция ближайший союзник Украины,тем более там проживает около 1 млн крымских татар,а совместное строительство Байрактаров с украинскими движками к ним,это круто...,Ольга ********* от злости скоро двойню рожать будет...
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05.01.2022 19:51 Ответить
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05.01.2022 19:54 Ответить
Aegis Combat System ??? турецкий иджис штоле???
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05.01.2022 19:54 Ответить
скобееву довели до экстаза! Может не выдержать....
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05.01.2022 19:56 Ответить
Султан Эрдоган готовит визит в Украину в самое ближайшие дни...,каже Тарас Березовец,кажуть щось серьезне привезе... Крысам кремля явно не понравицца...
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05.01.2022 20:01 Ответить
Это хорошо,но надо купить то,с чем будет возможно организовать взаимодействие. Турки правильно привязывают нас к своим системам вооружения.Бизнес есть бизнес.Но альтернативы у ВСУ пока нет.
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05.01.2022 20:05 Ответить
Без нашего любимого отката в ОПК может даже дешевле выйдет.
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05.01.2022 20:44 Ответить
без краснопузого Китая,что без Гитлера в 1939 году...надежный союзник...
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05.01.2022 20:10 Ответить
Это хорошо, плюсую. Но задам все тот же, почти риторический вопрос: а мы что, глупее, чем турки? Я преподаю в КПИ и могу виделеьствовать: наши ребята (и девчонки) ничуть не хуже. После бакалаврата (а некоторые и после 2-го или 3-го курса) многие успешно продолжают учебу на Западе и, к сожалению, часто там и остаются. Это значит, что потенциал у нас есть. Так почему имеем то, что имеем?

PS Прошу не воспринимать как повод поругать Зе в частности и нынешнюю власть вообще. Это давняя проблема. И. Сикорский (имя которого сейчас носит КПИ) уехал в США после прихода большевиков, и первые вертолеты появились не в Украине, а в Штатах.
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05.01.2022 20:31 Ответить
3/14зда кацапам.
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05.01.2022 20:36 Ответить
Это хорошо, что мы по сути купили программный продукт, при наличии программеров у нас. Толпы ИТ сидят по домам и ждут фрилансерской работы.....
Это вааще уже рукожопство, имея Мотор Сич выпускать похабные вертолеты и даже без попытки сделать боевой тандемный свой....это вааще свора моральных техноуродов. Не можем сделать свой беспилотник типа Сокол, хотя бы обрубаный, не можем сделать беспилотный катер, не можем сделать свою ЗРК, хотя бы средней дальности, не можем сделать ОТРК. Не можем, не можем.....и т.д. Про ДРЛО и слова нет , даже заикания нет.....только проекты и годааааа испытаний и бла бла бла....высер высер.
А вы видели проекты наших катеров? Не ну просто картинки, а теперь видели проекта англичан Babckok, ну тоже просто картинки.
*****, да наши даже картинку слепить по людски не могут, концептуально рукожопно не могут....корабелы твою мать. Вам суки только шаланды строить......
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05.01.2022 20:45 Ответить
Ну вот навскидку....вы заметили, как на передовой бойцы без конца носят СПГ -9 ( сапог) ...ну как правило вдвоем. Без конца! Это элемент ответки! Что? Что мешает тому же КБ Луч наконец то сделать модернизацию выстрела к СПГ. Его же дальность 4500 митерз! Увеличьте до 8 киломитерз и сделайте с лазерным наведением....по беспилотнику. Выстрел укомплектуйте термобаром.
Суть два бойца с закрытой позиции стреляют в сторону снайперской пары, где висящий беспилотник наводит выстрел по лучу на цель в защищенной позиции, блиндаж или опорник.....
Что, концептуально мешает сделать апгрейд выстрелу, чтоооо....????
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05.01.2022 21:56 Ответить
От посмотрите как амеры максимально быстро сделали верт за....9 месяцев! Просто и на лету......
https://youtu.be/YNROSerlEy8
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05.01.2022 23:58 Ответить
Хорошо конечно. Только почему вы все ждете нападения с моря? У нас тысячи километров сухопутной границы, а теперь еще и Беларашка добавилась. Каким нужно быть дебилом нападать с моря где к тому же всегда стоят НАТОвские корабли? Макстимум на что ********* хватит сил так ето окружить Мариуполь и отрезать Азовское море а так же коридор на крым.
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05.01.2022 21:04 Ответить
Азовське море вже давно відрізане. Невже не помітив?
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05.01.2022 21:14 Ответить
Ще й одного єдиного корвета не побудували, а вже купили комплекс бойового управління який треба для управління групи бойових кораблів. Вочевидь треба було терміново витратити бюджетні кошти....хоч кудись.
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05.01.2022 21:12 Ответить
тащусь от вас, икспердов
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05.01.2022 21:13 Ответить
ЗАЧЕМ СТАВИТЬ НА ЕДИНИЧНОМ КОРАБЛЕ, ТО ЧТО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ В КОМПЛЕКСЕ !!!???
Система боевого управления ADVENT отвечает потребностям оперативного подхода к использованию сил и средств в комплексе, а не на единичном корабле. Скорее всего, она будет установлена ​​на корвет Ada, который строят для украинских ВМС.
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05.01.2022 22:36 Ответить
А КОЗАКИ НА ЧАЙКАХ ТУРКОВ НАВЧИЛИ !)
ТОЛЬКО УКРАИНСКИЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ ПОМЕШАЛИ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ТАКУЮ СИСТЕМУ РАНЬШЕ ТУРКОВ СДЕЛАТЬ !!!
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05.01.2022 22:38 Ответить
какой бред...покупают в запорожье списанное и перекрашенное дерьмо в виде новых вертушек..и тут такое..циркачи...
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05.01.2022 22:55 Ответить
хорошо. зрады нет.
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06.01.2022 03:32 Ответить
 
 