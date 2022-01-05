Україна придбала турецький комплекс бойового управління ADVENT
Турецька компанія HAVELSAN експортувала до України систему бойового управління ADVENT власної розробки. Найімовірніше, її встановлять на корвет Ada, який будують для українських ВМС
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.
Про постачання системи управління боєм заявив один із керівників підрозділів компанії HAVELSAN у ролику до Нового року, повідомив турецький ресурс TurDef
Система бойового управління ADVENT відповідає потребам оперативного підходу у використанні сил і засобів у комплексі, а не на одиничному кораблі. Найімовірніше, її встановлять на корвет Ada, який будують для українських ВМС.
Комплекс має архітектуру, яка сприяє швидкому та правильному процесу прийняття рішень командуванням і забезпечує гнучку структуру у використанні нової зброї та датчиків. ADVENT можна інтегрувати в наземні, підводні, повітряні та надводні платформи, щоб вони діяли в одній ланці.
ADVENT – це вдосконалена система бойового керування. Нині її використовують Військово-морські сили Туреччини. Система встановлена на багатьох турецьких кораблях: на двох корветах типу ADA, на десантному кораблі ANADOLU, кораблі спецпризначення Ufuk, фрегатах Barbaros і Istanbul.
Будь ласка, зачекайте...
Нет ни ПВО ни ПРО - от слова совсем.
Старые советские буки и старые российские с-300 - это против самой же россии.
Прям да, прям небо на замке.
ты еще напиши, что достали фитильные ружья и кирпичем толченым чистим,
Дебил, бл !
нашел чем гордиться...
Заплевал чаем манетор из-за тебя.
Теперь оттирать придётся, *****.
С-125 розроблено 1956 - 1961 рр.
Messerschmitt Bf 109
замочить
если хорошо замахнуться
Да, ты меня прям убедил этими двумя аргументами -
если пэтриот старше, и если я не знаю между ними разницу, то
должен, конечно, думать, что украинское небо защищено.
Точнее, должен был бы.
Если б не знал, что с-300 обосрались как https://www.rbc.ru/politics/07/04/2017/58e769739a79472d4174cd06 в Сирии , так и https://lenta.ru/news/2020/10/17/s300/ в Карабахе .
И если б не знал, что всё советское и всё российское -
по определению говно, которое никогда не работает.
А теперь расскажи где и как обосрались пэтриоты.
Кроме СА в сентябре 2019, разумеется, ибо не было доказано,
что это было ПВО Patriot.
https://defence24.pl/sily-zbrojne/przeciwlotnicza-wega-do-modyfikacji
Польша купила американские ракетные комплексы Patriot за $4,7 млрд
https://www.rbc.ru/politics/28/03/2018/5abb7d369a79473453c65af9
тупо нет !
есть установки варианта С-300 еще с совка, но рашка за все время с 90-го года не продала к ним ракет.
у рашки то ли 500, то ли 5 000 "Калибров" с точность попадания несколько метров ! (комбинированная система наведения, зараза !)
а у нас Коростільов выпрашивет уже третий год 40 млн. $
всего то !!!!!!!!!!!!!!!
40 млн. $ на разработку ЗРК среднего радиуса
будем управляти......
а СТРІЛЯТИ ЧИМ?
зрозумів.
будемо добре бачити як до нас летить п....здець.
всё бабло через асфальт отмыли?
пишут что ГСМ в ВСУ 17% от потребности...
шёл бы ты н...
с прихода зе-сопли не производятся закупки касок, бронежилетов.
сегодня чел по телевизору сказал:
"когда реально перед ожиданием нападения нехватка тех же боеприпасов, МО закупает полотенца по в 10 раз завышенной цене - типо сейчас это первая необходимость..." и т.п.
а про цифры - погугли...
1. - погугли - инфы навалом.
2. - шёл бы ты н..., задрали упоротые - всё им Божья роса...
PS Прошу не воспринимать как повод поругать Зе в частности и нынешнюю власть вообще. Это давняя проблема. И. Сикорский (имя которого сейчас носит КПИ) уехал в США после прихода большевиков, и первые вертолеты появились не в Украине, а в Штатах.
Это вааще уже рукожопство, имея Мотор Сич выпускать похабные вертолеты и даже без попытки сделать боевой тандемный свой....это вааще свора моральных техноуродов. Не можем сделать свой беспилотник типа Сокол, хотя бы обрубаный, не можем сделать беспилотный катер, не можем сделать свою ЗРК, хотя бы средней дальности, не можем сделать ОТРК. Не можем, не можем.....и т.д. Про ДРЛО и слова нет , даже заикания нет.....только проекты и годааааа испытаний и бла бла бла....высер высер.
А вы видели проекты наших катеров? Не ну просто картинки, а теперь видели проекта англичан Babckok, ну тоже просто картинки.
*****, да наши даже картинку слепить по людски не могут, концептуально рукожопно не могут....корабелы твою мать. Вам суки только шаланды строить......
Суть два бойца с закрытой позиции стреляют в сторону снайперской пары, где висящий беспилотник наводит выстрел по лучу на цель в защищенной позиции, блиндаж или опорник.....
Что, концептуально мешает сделать апгрейд выстрелу, чтоооо....????
https://youtu.be/YNROSerlEy8
Система боевого управления ADVENT отвечает потребностям оперативного подхода к использованию сил и средств в комплексе, а не на единичном корабле. Скорее всего, она будет установлена на корвет Ada, который строят для украинских ВМС.
ТОЛЬКО УКРАИНСКИЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ ПОМЕШАЛИ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ТАКУЮ СИСТЕМУ РАНЬШЕ ТУРКОВ СДЕЛАТЬ !!!