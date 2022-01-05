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Литва не будет продолжать чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Литва не будет продолжать чрезвычайное положение на границе с Беларусью

В среду, 5 декабря, правительство Литвы приняло решение не продлевать чрезвычайное положение вдоль границы с Беларусью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, не будет режима чрезвычайного положения в лагерях, где находятся мигранты.

"В настоящее время правительство не будет предлагать продлить чрезвычайное положение после 15 января, но возможно нам придется рассмотреть это в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", - заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью 9 ноября во время последнего обострения искусственного миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

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5 грудня була неділя
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05.01.2022 23:46 Ответить
 
 