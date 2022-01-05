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Литва не продовжуватиме надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Литва не продовжуватиме надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

У середу, 5 грудня, уряд Литви прийняв рішення не продовжувати надзвичайний стан уздовж кордону з Білоруссю.

ЯК повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters , не буде режиму надхвичайного стану в таборах, де знаходяться мігранти.

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"У даний час уряд не буде пропонувати продовжити надзвичайний стан після 15 січня, але, можливо, нам доведеться розглянути це в залежності від того, як буде розвиватися ситуація", - заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

Литва ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю 9 листопада під час останнього загострення штучної міграційної кризи на білорусько-польському кордоні.
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5 грудня була неділя
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05.01.2022 23:46 Відповісти
 
 