Жалоба Януковича и дело о госизмене возвращены в суд первой инстанции
Киевский апелляционный суд вернул в Оболонский жалобу Виктора Януковича на приговор. Вместе с тем было возвращено дело экс-президента о госизмене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр Киевского апелляционного суда.
"Уголовное производство вместе с апелляционной жалобой осужденного В.Ф. Януковича на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 возвращено в Оболонский районный суд города Киева для выполнения требований ч. 3 ст. 400 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+4 Орест Орест
показать весь комментарий05.01.2022 21:04
+4 Остап Журавель
показать весь комментарий05.01.2022 21:09
+3 Sav UA
показать весь комментарий05.01.2022 21:01
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А Путину Янукович и не нужен для открытого нападения. Для этого нужна лишь комбинация тараканов в голове.
Стаття 400. Наслідки подання апеляційної скарги
...
3. Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин, передбачених https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-138.htm статтею 138 цього Кодексу , та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції з дотриманням правил, передбачених https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-399.htm статтею 399 цього Кодексу .
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-400.htm
Судя по всему, суд первой инстанции, направляя жалобу Януковича, не приложил постановления о продлении срока и доказательств уважительных причин для пропуска срока. Поскольку таких причин нет, то это может быть подзатыльником суду первой инстанции, мол, надо было отказать в приеме жалобы, поскольку нет уважительных причин продлевать срок обжалования и не отвлекать людей понапрасну. Суды иногда так поступают, чтобы узнать мнение вышестоящего суда и прикрыть свою задницу от неприятностей.
Но тут, как всегда, квалификация коРРЭспаНДЕНтаФФ не позволяет им понять о чем они там пишут. Бутусов, наверное, гопотУ нанимает.