Жалоба Януковича и дело о госизмене возвращены в суд первой инстанции

Киевский апелляционный суд вернул в Оболонский жалобу Виктора Януковича на приговор. Вместе с тем было возвращено дело экс-президента о госизмене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр Киевского апелляционного суда.

"Уголовное производство вместе с апелляционной жалобой осужденного В.Ф. Януковича на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 возвращено в Оболонский районный суд города Киева для выполнения требований ч. 3 ст. 400 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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