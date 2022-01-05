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суд (24810) Янукович (29984)

Жалоба Януковича и дело о госизмене возвращены в суд первой инстанции

Жалоба Януковича и дело о госизмене возвращены в суд первой инстанции

Киевский апелляционный суд вернул в Оболонский жалобу Виктора Януковича на приговор. Вместе с тем было возвращено дело экс-президента о госизмене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр Киевского апелляционного суда.

"Уголовное производство вместе с апелляционной жалобой осужденного В.Ф. Януковича на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 возвращено в Оболонский районный суд города Киева для выполнения требований ч. 3 ст. 400 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+4
Федорыч, казахи там тебе квартиранта готовят, пиши в скарге «В связи с ухудшающими жилищными условиями
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05.01.2022 21:04
+4
это значит, что у нас нелюстрированны судьи, путлерасты жируют за наш счет, и пока никого не боятся.
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05.01.2022 21:09
+3
І що це значить?
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05.01.2022 21:01
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І що це значить?
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05.01.2022 21:01 Ответить
для архівації Вирок остаточний, вступив в закону силу.
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05.01.2022 21:02 Ответить
это значит, что у нас нелюстрированны судьи, путлерасты жируют за наш счет, и пока никого не боятся.
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05.01.2022 21:09 Ответить
Путлер через клоуна ,пытается доказать ,что Майдан был ПЕРЕВОРОТОМ ,а членограй на подтанцовке!
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05.01.2022 21:56 Ответить
Это значит, что кацапы спят и видят, как силой войти в Украину, потом подсунуть фейковый документ, который был состряпан перед побегом януковича о помощи, типа как в Казахстан сейчас кацапы ломануться, а пото, яныка поставят презом. Мол они восстановили конституционный порядок. Ну а потом они проведут фейковые выборы, а яныка в компостную яму. как то так.
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05.01.2022 22:29 Ответить
Это после двух-трех президентов после Яныка? Это могло пройти до 2015 года, а потом у него полюбасу полномочия закончились просто с истечением срока. А теперь его бумажка о призвании москалей на Русь-Украину лишь одно из доказательств, притом убойное, госизмены Януковича.
А Путину Янукович и не нужен для открытого нападения. Для этого нужна лишь комбинация тараканов в голове.
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05.01.2022 22:39 Ответить
Учитывая, что путин - это душевнобольной маньяк у которого руки по плечи в крови, то он вполне может это все провернуть. Я даже не сильно и сомневаюсь. Для этого они и держат это чучело януковича.
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05.01.2022 22:44 Ответить
Кримінальний процесуальний кодекс України
Стаття 400. Наслідки подання апеляційної скарги
...
3. Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин, передбачених https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-138.htm статтею 138 цього Кодексу , та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції з дотриманням правил, передбачених https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-399.htm статтею 399 цього Кодексу .
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-400.htm

Судя по всему, суд первой инстанции, направляя жалобу Януковича, не приложил постановления о продлении срока и доказательств уважительных причин для пропуска срока. Поскольку таких причин нет, то это может быть подзатыльником суду первой инстанции, мол, надо было отказать в приеме жалобы, поскольку нет уважительных причин продлевать срок обжалования и не отвлекать людей понапрасну. Суды иногда так поступают, чтобы узнать мнение вышестоящего суда и прикрыть свою задницу от неприятностей.
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05.01.2022 22:34 Ответить
Федорыч, казахи там тебе квартиранта готовят, пиши в скарге «В связи с ухудшающими жилищными условиями
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05.01.2022 21:04 Ответить
Киевская апелляционка это в большинстве случаев(на думку суду) просто болото юридического *******... И ВСЕ...
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05.01.2022 21:46 Ответить
Без слова "юридичного", бо рішення клепають пом./секр.
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05.01.2022 21:55 Ответить
Ну так обычно судья принимает решение, говорит помощнику, какое это решение, чем аргументировать (обычно из аргументов, изложенных выигравшей стороной) и отдает помощнику черную работу. Не царское это дело, лично документы набирать.
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05.01.2022 22:36 Ответить
Неправильно пишут коРРЭспАНДЭнты. Правильнее было бы не "повернув" скаргу, а с ней и дело, а "направил дело с жалобой" для выполнения ч.3 ст.400, которая гласит: "Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин, передбачених https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-138.htm статтею 138 цього Кодексу , та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції з дотриманням правил, передбачених https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-399.htm статтею 399 цього Кодексу ." Это значит, что суд (даже автоматически) меняет сроки /даты заключения/наказания, вычитая аппеляционные сроки рассмотрения жалобы. Например, всобачили какому-то убивце 12 лет, а он жалобу аппеляционную написал. И ее рассматривали, скажем четыре месяца. После отказа в удовлетворении нужно переписать сроки заключения, изьяв четыре месяца.
Но тут, как всегда, квалификация коРРЭспаНДЕНтаФФ не позволяет им понять о чем они там пишут. Бутусов, наверное, гопотУ нанимает.
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06.01.2022 11:01 Ответить
 
 