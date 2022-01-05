Скаргу Януковича і справу про держзраду повернуто до суду першої інстанції
Київський апеляційний суд повернув до Оболонського скаргу Віктора Януковича на вирок. Разом з тим було повернуто справу екс-президента про держзраду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на прес-центр Київського апеляційного суду.
"Кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою засудженого В.Ф. Януковича на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року повернуто до Оболонського районного суду міста Києва для виконання вимог ч. 3 ст. 400 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Орест Орест
показати весь коментар05.01.2022 21:04
+4 Остап Журавель
показати весь коментар05.01.2022 21:09
+3 Sav UA
показати весь коментар05.01.2022 21:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А Путину Янукович и не нужен для открытого нападения. Для этого нужна лишь комбинация тараканов в голове.
Стаття 400. Наслідки подання апеляційної скарги
...
3. Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин, передбачених https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-138.htm статтею 138 цього Кодексу , та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції з дотриманням правил, передбачених https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-399.htm статтею 399 цього Кодексу .
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-400.htm
Судя по всему, суд первой инстанции, направляя жалобу Януковича, не приложил постановления о продлении срока и доказательств уважительных причин для пропуска срока. Поскольку таких причин нет, то это может быть подзатыльником суду первой инстанции, мол, надо было отказать в приеме жалобы, поскольку нет уважительных причин продлевать срок обжалования и не отвлекать людей понапрасну. Суды иногда так поступают, чтобы узнать мнение вышестоящего суда и прикрыть свою задницу от неприятностей.
Но тут, как всегда, квалификация коРРЭспаНДЕНтаФФ не позволяет им понять о чем они там пишут. Бутусов, наверное, гопотУ нанимает.