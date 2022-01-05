УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4742 відвідувача онлайн
Новини
4 486 14
суд (11494) Янукович (10771)

Скаргу Януковича і справу про держзраду повернуто до суду першої інстанції

Скаргу Януковича і справу про держзраду повернуто до суду першої інстанції

Київський апеляційний суд повернув до Оболонського скаргу Віктора Януковича на вирок. Разом з тим було повернуто справу екс-президента про держзраду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на прес-центр Київського апеляційного суду.

Читайте також: ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича проти Верховної Ради щодо визнання факту самоусунення з посади у 2014 році, – Совгиря

"Кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою засудженого В.Ф. Януковича на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року повернуто до Оболонського районного суду міста Києва для виконання вимог ч. 3 ст. 400 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Федорыч, казахи там тебе квартиранта готовят, пиши в скарге «В связи с ухудшающими жилищными условиями
показати весь коментар
05.01.2022 21:04
+4
это значит, что у нас нелюстрированны судьи, путлерасты жируют за наш счет, и пока никого не боятся.
показати весь коментар
05.01.2022 21:09
+3
І що це значить?
показати весь коментар
05.01.2022 21:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І що це значить?
показати весь коментар
05.01.2022 21:01 Відповісти
для архівації Вирок остаточний, вступив в закону силу.
показати весь коментар
05.01.2022 21:02 Відповісти
это значит, что у нас нелюстрированны судьи, путлерасты жируют за наш счет, и пока никого не боятся.
показати весь коментар
05.01.2022 21:09 Відповісти
Путлер через клоуна ,пытается доказать ,что Майдан был ПЕРЕВОРОТОМ ,а членограй на подтанцовке!
показати весь коментар
05.01.2022 21:56 Відповісти
Это значит, что кацапы спят и видят, как силой войти в Украину, потом подсунуть фейковый документ, который был состряпан перед побегом януковича о помощи, типа как в Казахстан сейчас кацапы ломануться, а пото, яныка поставят презом. Мол они восстановили конституционный порядок. Ну а потом они проведут фейковые выборы, а яныка в компостную яму. как то так.
показати весь коментар
05.01.2022 22:29 Відповісти
Это после двух-трех президентов после Яныка? Это могло пройти до 2015 года, а потом у него полюбасу полномочия закончились просто с истечением срока. А теперь его бумажка о призвании москалей на Русь-Украину лишь одно из доказательств, притом убойное, госизмены Януковича.
А Путину Янукович и не нужен для открытого нападения. Для этого нужна лишь комбинация тараканов в голове.
показати весь коментар
05.01.2022 22:39 Відповісти
Учитывая, что путин - это душевнобольной маньяк у которого руки по плечи в крови, то он вполне может это все провернуть. Я даже не сильно и сомневаюсь. Для этого они и держат это чучело януковича.
показати весь коментар
05.01.2022 22:44 Відповісти
Кримінальний процесуальний кодекс України
Стаття 400. Наслідки подання апеляційної скарги
...
3. Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин, передбачених https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-138.htm статтею 138 цього Кодексу , та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції з дотриманням правил, передбачених https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-399.htm статтею 399 цього Кодексу .
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-400.htm

Судя по всему, суд первой инстанции, направляя жалобу Януковича, не приложил постановления о продлении срока и доказательств уважительных причин для пропуска срока. Поскольку таких причин нет, то это может быть подзатыльником суду первой инстанции, мол, надо было отказать в приеме жалобы, поскольку нет уважительных причин продлевать срок обжалования и не отвлекать людей понапрасну. Суды иногда так поступают, чтобы узнать мнение вышестоящего суда и прикрыть свою задницу от неприятностей.
показати весь коментар
05.01.2022 22:34 Відповісти
Федорыч, казахи там тебе квартиранта готовят, пиши в скарге «В связи с ухудшающими жилищными условиями
показати весь коментар
05.01.2022 21:04 Відповісти
Киевская апелляционка это в большинстве случаев(на думку суду) просто болото юридического *******... И ВСЕ...
показати весь коментар
05.01.2022 21:46 Відповісти
Без слова "юридичного", бо рішення клепають пом./секр.
показати весь коментар
05.01.2022 21:55 Відповісти
Ну так обычно судья принимает решение, говорит помощнику, какое это решение, чем аргументировать (обычно из аргументов, изложенных выигравшей стороной) и отдает помощнику черную работу. Не царское это дело, лично документы набирать.
показати весь коментар
05.01.2022 22:36 Відповісти
Неправильно пишут коРРЭспАНДЭнты. Правильнее было бы не "повернув" скаргу, а с ней и дело, а "направил дело с жалобой" для выполнения ч.3 ст.400, которая гласит: "Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин, передбачених https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-138.htm статтею 138 цього Кодексу , та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції з дотриманням правил, передбачених https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-399.htm статтею 399 цього Кодексу ." Это значит, что суд (даже автоматически) меняет сроки /даты заключения/наказания, вычитая аппеляционные сроки рассмотрения жалобы. Например, всобачили какому-то убивце 12 лет, а он жалобу аппеляционную написал. И ее рассматривали, скажем четыре месяца. После отказа в удовлетворении нужно переписать сроки заключения, изьяв четыре месяца.
Но тут, как всегда, квалификация коРРЭспаНДЕНтаФФ не позволяет им понять о чем они там пишут. Бутусов, наверное, гопотУ нанимает.
показати весь коментар
06.01.2022 11:01 Відповісти
 
 