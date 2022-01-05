Сегодня отмечает 99 лет легендарный командир УПА Мирослав Симчич. ФОТО
Сегодня 99-летний день рождения празднует легендарный сотенный УПА из Прикарпатья Мирослав Симчич (псевдо Кривонос).
Как сообщает Цензор.НЕТ, будущий сотник родился 5 января 1923 года в селе Вижный Березов, Косовского района, в крестьянской семье.
Мирослав Симчич прославился тем, что именно под его руководством в 1945 году под Космачем была разгромлена карательная дивизия НКВД во главе генерал-майора Николая Дергачева, который имел отношение к принудительной депортации крымских татар, чеченцев и ингушей. А теперь ехал взять Космач – бандеровскую столицу Прикарпатья.
Бой за Космач длился три дня без перерыва. Сам Симчич получил ранение. Войска НКВД были уничтожены.
Сотня Симчича. Источник: bastion.tv
Мирослава Симчича арестовали в декабре 1948 года. По ряду обвинений он был приговорен к 25 годам тюрьмы. В общей сложности Кривонос провел более 32 лет в заключении и ссылке из-за деятельности в УПА.
В октябре прошлого года Верховная Рада поддержала присвоение звания Героя Украины Мирославу Симчичу.
Источник: gk-press.if.ua.
Пожалуйста, подождите...
Українська Петля Часу
якраз й про Симчича (3:25)
розповідь Мирослава Васильовича Симчича, віде півтори години, запис 2011 року
Може Хорватія?!
Но, персонажи и герои Гомера - это плод талантливого вымысла, а несгибаемый воин-патриот Мирослав - это настоящий реальный герой Долга.
Хоча добровольцям УБД, здається, давали і до 2019...
Кто поднял тему трагедии украинского народа - Ющенко
Как отблагодарил за это "мудрый український нарід" Ющенку?
Кто поднял украинскую армию, заставил говорить об Украине весь мир, кто добился принятия для Украины Томоса и вписания в Конституцию Украины движения в направление сторону Европы и НАТО - Порошенко
Как отблагодарил за это "мудрый український нарід" Порошенку?
7 июля 2016 года Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры
Роли в клипе исполнил весь цвет столичного украинского бизнеса - Гарик Корогодский, Михаил Шпильман, Ефим Гологорский, Александр Городецкий, Марк Шапиро, Дмитрий Сандлер, Роман Гологорский, Михаил Голубицкий, Александр Кац, Роман Блиндер, Елена Воровская,
Действие отвязного видео происходит в общественном туалете.
В клипе украинские миллионеры испражняются, нюхают кокаин, поливают кетчупом резиновую куклу из секс-шопа.
Весёлые «еврейцы-эпикурейцы», сняв трусы, показывают голые задницы и вертят на причинном месте *******, напевая «Саша Меламуд, он был очень худ!».
Заканчивается всё это безобразие появлением уборщицы, обкладывающих распоясавшихся богачей матом.
Клип здесь: http://eg.ru/daily/melochi/24056/
http://eg.ru/
http://rama.com.ua/kievskie-millioneryi-pozdravili-bogacha-aleksandra-melamuda-snyavshis-v-pohabnom-klipe/
дай Бог тобі ще років і років життя.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Смерть рашистам!
Но на адекветных людей она не подействовала и не подействует никогда.
Потому , что такие люди умеют думать и сопоставлять.
А другие выбирают во власть зюзиков
ШЕФИР: "МОЙ ОТЕЦ БОРОЛСЯ С "БАНДЕРОВЦАМИ" И РАССКАЗЫВАЛ МНЕ УЖАСНЫЕ ВЕЩИ"
https://rus.lb.ua/file/person/4579_shefir_sergey_nahmanovich_.html ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА СЕРГЕЙ ШЕФИР рассказал, что его отец после https://rus.lb.ua/tag/6214_vtoraya_mirovaya_voyna.html Второй мировой войны "боролся с "бандеровцами" и рассказывал ужасные вещи" о них.
"У меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи. Он служил в пехоте Красной армии.
https://rus.lb.ua/news/2019/07/19/432577_shefir_moy_otets_borolsya.html
А какие советники, такой и президент. Такие же и 73% их избирателей.
Слава нації!
І вже - історична постать.
Многая Літа, пане сотенний !
Спасибо, что спасали Украину от руSSни!
але жодна з влад,звання Героя йому ненадала!!
Чому?бо влади Української Naції за 30років ще НЕБУЛО!!
https://www.dsnews.ua/society/-sluga-naroda-buzhanskiy-nazval-banderu-polskim-terroristom--13012020114300
Проведення акції (Марш в день народження Бандери) різко https://www.facebook.com/anton.drobovych/posts/3091133334443020 розкритикував ГОЛОВА ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ Антон Дробович!!!!
https://www.bbc.com/ukrainian/news-56927291