Сегодня отмечает 99 лет легендарный командир УПА Мирослав Симчич. ФОТО

Сегодня 99-летний день рождения празднует легендарный сотенный УПА из Прикарпатья Мирослав Симчич (псевдо Кривонос).

Как сообщает Цензор.НЕТ, будущий сотник родился 5 января 1923 года в селе Вижный Березов, Косовского района, в крестьянской семье.

Мирослав Симчич прославился тем, что именно под его руководством в 1945 году под Космачем была разгромлена карательная дивизия НКВД во главе генерал-майора Николая Дергачева, который имел отношение к принудительной депортации крымских татар, чеченцев и ингушей. А теперь ехал взять Космач – бандеровскую столицу Прикарпатья.

Бой за Космач длился три дня без перерыва. Сам Симчич получил ранение. Войска НКВД были уничтожены.

Сотня Симчича. Источник: bastion.tv

Мирослава Симчича арестовали в декабре 1948 года. По ряду обвинений он был приговорен к 25 годам тюрьмы. В общей сложности Кривонос провел более 32 лет в заключении и ссылке из-за деятельности в УПА.

В октябре прошлого года Верховная Рада поддержала присвоение звания Героя Украины Мирославу Симчичу.

Источник: gk-press.if.ua.

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