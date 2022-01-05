Сьогодні святкує 99 років легендарний командир УПА Мирослав Симчич. ФОТО
Сьогодні 99-літній день народження святкує легендарний сотенний УПА з Прикарпаття Мирослав Симчич (псевдо Кривоніс).
Як інформує Цензор.НЕТ, майбутній сотник народився 5 січня 1923 року у селі Вижний Березів, Косівського району, в селянській сім’ї.
Мирослав Симчич прославився тим, що саме під його керівництвом у 1945 році під Космачем було розгромлено каральну дивізію НКВС на чолі генерал-майором Миколою Дергачовим, який мав стосунок до примусової депортації кримських татар, чеченців та інгушів. А тепер їхав взяти Космач — бандерівську столицю Прикрапаття.
Бій за Космач тривав три дні без перерви. Сам Симчич отримав поранення. Війська НКВС було знищено.
Сотня Симчича. Джерело: bastion.tv
Мирослава Симчича арештували у грудні 1948 року. За низкою звинувачень його було засуджено до 25 років ув'язнення. Загалом Кривоніс провів понад 32 роки в ув'язненні та засланні через діяльність в УПА.
Торік у жовтні Верховна Рада підтримала присвоєння звання Героя України Мирославу Симчичу.
Джерело: gk-press.if.ua.
Будь ласка, зачекайте...
Українська Петля Часу
якраз й про Симчича (3:25)
розповідь Мирослава Васильовича Симчича, віде півтори години, запис 2011 року
Може Хорватія?!
Но, персонажи и герои Гомера - это плод талантливого вымысла, а несгибаемый воин-патриот Мирослав - это настоящий реальный герой Долга.
Хоча добровольцям УБД, здається, давали і до 2019...
Кто поднял тему трагедии украинского народа - Ющенко
Как отблагодарил за это "мудрый український нарід" Ющенку?
Кто поднял украинскую армию, заставил говорить об Украине весь мир, кто добился принятия для Украины Томоса и вписания в Конституцию Украины движения в направление сторону Европы и НАТО - Порошенко
Как отблагодарил за это "мудрый український нарід" Порошенку?
7 июля 2016 года Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры
Роли в клипе исполнил весь цвет столичного украинского бизнеса - Гарик Корогодский, Михаил Шпильман, Ефим Гологорский, Александр Городецкий, Марк Шапиро, Дмитрий Сандлер, Роман Гологорский, Михаил Голубицкий, Александр Кац, Роман Блиндер, Елена Воровская,
Действие отвязного видео происходит в общественном туалете.
В клипе украинские миллионеры испражняются, нюхают кокаин, поливают кетчупом резиновую куклу из секс-шопа.
Весёлые «еврейцы-эпикурейцы», сняв трусы, показывают голые задницы и вертят на причинном месте *******, напевая «Саша Меламуд, он был очень худ!».
Заканчивается всё это безобразие появлением уборщицы, обкладывающих распоясавшихся богачей матом.
Клип здесь: http://eg.ru/daily/melochi/24056/
http://eg.ru/
http://rama.com.ua/kievskie-millioneryi-pozdravili-bogacha-aleksandra-melamuda-snyavshis-v-pohabnom-klipe/
дай Бог тобі ще років і років життя.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Смерть рашистам!
Но на адекветных людей она не подействовала и не подействует никогда.
Потому , что такие люди умеют думать и сопоставлять.
А другие выбирают во власть зюзиков
ШЕФИР: "МОЙ ОТЕЦ БОРОЛСЯ С "БАНДЕРОВЦАМИ" И РАССКАЗЫВАЛ МНЕ УЖАСНЫЕ ВЕЩИ"
https://rus.lb.ua/file/person/4579_shefir_sergey_nahmanovich_.html ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА СЕРГЕЙ ШЕФИР рассказал, что его отец после https://rus.lb.ua/tag/6214_vtoraya_mirovaya_voyna.html Второй мировой войны "боролся с "бандеровцами" и рассказывал ужасные вещи" о них.
"У меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи. Он служил в пехоте Красной армии.
https://rus.lb.ua/news/2019/07/19/432577_shefir_moy_otets_borolsya.html
А какие советники, такой и президент. Такие же и 73% их избирателей.
Слава нації!
І вже - історична постать.
Многая Літа, пане сотенний !
Спасибо, что спасали Украину от руSSни!
але жодна з влад,звання Героя йому ненадала!!
Чому?бо влади Української Naції за 30років ще НЕБУЛО!!
https://www.dsnews.ua/society/-sluga-naroda-buzhanskiy-nazval-banderu-polskim-terroristom--13012020114300
Проведення акції (Марш в день народження Бандери) різко https://www.facebook.com/anton.drobovych/posts/3091133334443020 розкритикував ГОЛОВА ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ Антон Дробович!!!!
https://www.bbc.com/ukrainian/news-56927291