Сьогодні святкує 99 років легендарний командир УПА Мирослав Симчич. ФОТО

Сьогодні 99-літній день народження святкує легендарний сотенний УПА з Прикарпаття Мирослав Симчич (псевдо Кривоніс).

Як інформує Цензор.НЕТ, майбутній сотник народився 5 січня 1923 року у селі Вижний Березів, Косівського району, в селянській сім’ї.

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Мирослав Симчич прославився тим, що саме під його керівництвом у 1945 році під Космачем було розгромлено каральну дивізію НКВС на чолі генерал-майором Миколою Дергачовим, який мав стосунок до примусової депортації кримських татар, чеченців та інгушів. А тепер їхав взяти Космач — бандерівську столицю Прикрапаття.

Бій за Космач тривав три дні без перерви. Сам Симчич отримав поранення. Війська НКВС було знищено.

Сотня Симчича. Джерело: bastion.tv

Мирослава Симчича арештували у грудні 1948 року. За низкою звинувачень його було засуджено до 25 років ув'язнення. Загалом Кривоніс провів понад 32 роки в ув'язненні та засланні через діяльність в УПА.

Торік у жовтні Верховна Рада підтримала присвоєння звання Героя України Мирославу Симчичу.

Джерело: gk-press.if.ua.

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