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день народження (119) УПА (136)

Сьогодні святкує 99 років легендарний командир УПА Мирослав Симчич. ФОТО

Сьогодні 99-літній день народження святкує легендарний сотенний УПА з Прикарпаття Мирослав Симчич (псевдо Кривоніс).

Як інформує Цензор.НЕТ, майбутній сотник народився 5 січня 1923 року у селі Вижний Березів, Косівського району, в селянській сім’ї.

Сьогодні святкує 99 років легендарний командир УПА Мирослав Симчич 01

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Мирослав Симчич прославився тим, що саме під його керівництвом у 1945 році під Космачем було розгромлено каральну дивізію НКВС на чолі генерал-майором Миколою Дергачовим, який мав стосунок до примусової депортації кримських татар, чеченців та інгушів. А тепер їхав взяти Космач — бандерівську столицю Прикрапаття.

Бій за Космач тривав три дні без перерви. Сам Симчич отримав поранення. Війська НКВС було знищено.

Сьогодні святкує 99 років легендарний командир УПА Мирослав Симчич 02

Сотня Симчича. Джерело: bastion.tv

Мирослава Симчича арештували у грудні 1948 року. За низкою звинувачень його було засуджено до 25 років ув'язнення. Загалом Кривоніс провів понад 32 роки в ув'язненні та засланні через діяльність в УПА.

Торік у жовтні Верховна Рада підтримала присвоєння звання Героя України Мирославу Симчичу.

Сьогодні святкує 99 років легендарний командир УПА Мирослав Симчич 03

Джерело: gk-press.if.ua.

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Топ коментарі
+80
Слава Українським воїнам
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05.01.2022 21:48
+48
Батько наш - Бандера, Україна - Мати!!! Мирославу Симчичу Слава...Тричі!!!
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05.01.2022 21:54
+47
Герою Слава ! Здоровья и любви близких !
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05.01.2022 21:59
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Слава Українським воїнам
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05.01.2022 21:48 Відповісти
Герою Слава ! Здоровья и любви близких !
показати весь коментар
05.01.2022 21:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lmZ2_w5WBQo https://www.youtube.com/watch?v=lmZ2_w5WBQo

Українська Петля Часу

якраз й про Симчича (3:25)
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05.01.2022 22:03 Відповісти
й трохи про це: "Мирослав Симчич прославився тим, що саме під його керівництвом у 1945 році під Космачем було розгромлено каральну дивізію НКВС на чолі генерал-майором Миколою Дергачовим, який мав стосунок до примусової депортації кримських татар, чеченців та інгушів. А тепер їхав взяти Космач - бандерівську столицю Прикрапаття. " )
показати весь коментар
05.01.2022 22:05 Відповісти
Оце наш козак!
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06.01.2022 06:16 Відповісти
Слава Україні!
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05.01.2022 21:52 Відповісти
Героям слава!
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05.01.2022 21:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=N-kxZp7rB64 -
розповідь Мирослава Васильовича Симчича, віде півтори години, запис 2011 року
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06.01.2022 10:23 Відповісти
Батько наш - Бандера, Україна - Мати!!! Мирославу Симчичу Слава...Тричі!!!
показати весь коментар
05.01.2022 21:54 Відповісти
редактори, додайте будь ласка це відео у текст статті https://www.youtube.com/watch?v=N-kxZp7rB64 , дякую
показати весь коментар
06.01.2022 10:27 Відповісти
Слава безсмертним ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!!
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05.01.2022 21:56 Відповісти
Феномен УПА неймовірний, в історії людства немає інших прикладів, щоб ціла армія роками вела бойові дії у тилу спочатку однієї надпотужної у військовому плані держави, а згодом іншої, не маючи жодного зовнішнього забезпечення зброєю, ************ та амуніцією.
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05.01.2022 21:58 Відповісти
А югослави? Їх окупували ще в 40му і до 1944 вони не отримували ніякої допомоги ззовні!
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05.01.2022 22:06 Відповісти
Тіто здебільшого орієнтувався на Москву, так, спочатку там все було на ентузіазмі, але недовго, вже до вересня 1941, завдяки контрзаходам окупантів, партизанський рух майже припинив боротьбу у Сербії, більшість з'єднань перейшло у Хорватію, яку контролювали італійці (німці просто не стали переслідувати партизан до Хорватії), стан був такий важкий, що Тіто навіть намагався піти у відставку з поста генерального секретаря КПЮ. Згодом, саме у Хорватії були створені партизанські бригади за радянським зразком та з допомогою Москви, тому порівнювати УПА та югославських партизан не дуже корректно ні з військової (ну не йдуть ні у яке порівняння італійці та людожери з загонів ваффен СС та НКВС) ні з ідеологічної (для югославів то була "пролетарська революція, а для УПА-боротьба за власну незалежну державу) точек зору.
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05.01.2022 22:53 Відповісти
Ну-ну!
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05.01.2022 23:08 Відповісти
Проснись ,ти сереш!!!Які югослави???не має такої нації!
Може Хорватія?!
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06.01.2022 04:55 Відповісти
Саме так, ніяких югославів ніколи не існувало. А от ірландці були і є. Визвольні змагання українців та ірландців у чомусь схожі. Так, звісно різні результати, але ж таки схожі.
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06.01.2022 11:14 Відповісти
Сонце моє! "Сереш" саме ти! Так, "югослави" - це "збірне поняття" ТОчно як жителів СРСр називали колись "руськими" Однак в НОАЮ воювали не тільки хорвати чи серби а й інші національності Ти пропонуєш мені їх усіх перечислять?
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06.01.2022 11:40 Відповісти
Ваші югослави існували тільки у кіношках любителя ерефії - Костуриці. Та й навіть у тих кіношках вони у сюжетних кінцівках зникали у минулому.
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06.01.2022 11:17 Відповісти
Точно! А ще в документах британської розвідки - там не сильно "вникали" у національність бійців НОАЮ а допомагали усім разом
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06.01.2022 11:41 Відповісти
Коли на Майдані боролися проти диктатури, там були навіть бютівці. Але ж це зовсім не означає що я бютівець чи їм симпатизую, чи навіть вважаю їх частиною майбутнього України. По дорозі просто було, не більше. Так і з прикладом вашого НОАЮ.
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06.01.2022 13:04 Відповісти
А до чого тут Майдан? Слов"янські народи південної Європи боролися проти іноземної окупації і визначать - хто з них більший патріот - чистий ідіотизм Хорвати здебільшого були у формуваннях "усташів" які підтримували німців Однак Йосип Броз-Тіто (керівник НОАЮ) був хорватом
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06.01.2022 13:15 Відповісти
Усе просто. Коли рве імперії там завжди буде хаос. Різні поодинокі вектори руху вже будуть втрачати своє значення. Мати значення буде тільки одна їх загальна похідна.
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06.01.2022 13:23 Відповісти
Ну і до чого тут ця "красивість"? Ляпнув дурість - а коли "не прокотило" - почав "банальностями" прикриваться? Де ти бачив у Україні часів Януковича "імперію"? Чи у ********* Казахстані? І Сербія довоєнна не була "імперією" У кацапів прислів"я є - "Молчи - сойдёшь за умного!"
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06.01.2022 13:53 Відповісти
Україна часів президентства яника ще була частиною зони впливу московитів, читай- частиною московитської імперії. Після, вже - остаточно ні. Будеш сперечатися? Серйозно? Казахстан зараз у такому ж становищі як і Україна до часів Майдану, начебто окрема держава з власним президентом... ага ага...
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06.01.2022 14:02 Відповісти
З тобою "сперечаться"? Ти коли-небудь чув щоб "студент університету" сперечався з "першокласником"? Ти хоч розберися у термінах - в тій же "імперії" наприклад! А то ляпаєте язиком як штаньми об асфальт (Чим ти відрізняєшся від тих же "крикунів мітингових" що верещали "Порошенко - барига!" ?)
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06.01.2022 14:08 Відповісти
Може для тебе і московська імперія не імперія, бо має формальну назву "російська федерація"? Не маю часу на азбучні (та й не цікаві мені) балачки з дуже освіченими Голохвастовими. Вибач.
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06.01.2022 15:17 Відповісти
Голохвастова шукай у дзеркалі! Пацан у коротких штанцях - який стосунок "московська імперія" має до України що є суб"єктом міжнародного права вже три десятки років? Дебіл! Ти лізеш тлумачить його маючи про нього те ж саме уявлення що і школяр! Знайшов кому "азбучні істини" пояснювать! Сам їх спочатку засвой! Начитався агіток інтернетовських і балабаниш - що попало!
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06.01.2022 16:33 Відповісти
Що з тобою не так? Чому в тебе таке опухле чсв? Хто тебе поодинокого образив?
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06.01.2022 18:30 Відповісти
Це що з тобою не так, "суперпатріот"? Од того, що ти "з тріском" будеш "вишиванку" на сраку натягувать - ти розумнішим не станеш! " У мене за плечима "юрВУЗ" і всі ці "імперії", "державне будівництво", " міжнародне право" я вивчав професійно А ти - "теля боже", начиталося "агіток мітигових" і тарабаниш як пусте відро з гори!
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06.01.2022 18:36 Відповісти
Не вірю твоїм балачкам, не схожий ти на самодостатню людину. Здається мені ти із тієї малолітньої сикоти що в кінці кінців підвива - дяденька я більше не буду...
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06.01.2022 18:43 Відповісти
Ну то й не вір! Я до тебе в поклонники не набиваюся - не вистачало мені ще прислухаться до пустої балаканини недоумка!
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06.01.2022 18:50 Відповісти
щілинка, угомонись вже
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06.01.2022 18:53 Відповісти
надо бы историю подучить
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05.01.2022 22:11 Відповісти
Вот же стальные люди! 32 года сроков отбыть и выжить. Героям Слава!
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05.01.2022 21:59 Відповісти
ветеран освободительной войны Мирослав СИМЧИЧ - это совершенно эпический Герой, как будто из античных поэм Гомера.

Но, персонажи и герои Гомера - это плод талантливого вымысла, а несгибаемый воин-патриот Мирослав - это настоящий реальный герой Долга.
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06.01.2022 01:09 Відповісти
Здоровья герою.
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05.01.2022 22:00 Відповісти
Якщо слуги такі хороші, то чому не вернули звання героя Бандері, відібране яником?
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05.01.2022 22:40 Відповісти
Якщо пЕСики такі патріотичні, то чому не повернули звання героя Бандері? Чому не визнали добровольців учасниками бойових дій? Чому це зробили "слуги"? Чому Зеленський добровольцю присвоїв звання Героя України, а не щирий українець Порошенко? Прихильникам Порошенка такі ЧОМУ, як серпом по яйцях.
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06.01.2022 00:01 Відповісти
От їм ці питання і задавайте... Мені теж надзвичайно цікаво, чому Бандері з 2014 року не вернули звання героя!
Хоча добровольцям УБД, здається, давали і до 2019...
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06.01.2022 00:03 Відповісти
Мені цікаво - а яке "юридичне значення"мав указ Януковича про позбавлення Бандери звання Героя України? Абсолютно ніякого! Такі Укази президента України не мають зворотньої дії - він так і залишився Героєм України Бо Янукович не мав юридичного права скасувать Указ підписаний Ющенком(Точно так само як і петиція про позбавлення Савченко того ж звання підписи під якою збирає "Злий одесит")
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06.01.2022 14:03 Відповісти
А СуперПуперПатриотСывочёлый? С 14 по 19 не успел... Ждал Слуг Народа наверное!
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06.01.2022 00:20 Відповісти
У Петра била посерьезнее задача, - мочить руссосвіней и сохранить Українскую государственность и он с ней прекрасно справился. Именно поетому, кацапи со своими подстилками, українофоби и просто зебили, для которорих "а какая разница?" исходят тут на гамно.
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06.01.2022 06:23 Відповісти
Молодец, ЗЕбанько, знатно лизнул бубе криворогому тухес. Зайди в ОПу, получишь у Дерьмака премиальный фанфурик бояры и 200 гр.ливерки на закусь. А вечером тебя вне очереди разрешат соснуть бубочкину пипетку. ЗЕленую.
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06.01.2022 08:06 Відповісти
Кто присвоил звание Героя Бандере -Ющенко
Кто поднял тему трагедии украинского народа - Ющенко
Как отблагодарил за это "мудрый український нарід" Ющенку?

Кто поднял украинскую армию, заставил говорить об Украине весь мир, кто добился принятия для Украины Томоса и вписания в Конституцию Украины движения в направление сторону Европы и НАТО - Порошенко

Как отблагодарил за это "мудрый український нарід" Порошенку?

7 июля 2016 года Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры
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06.01.2022 09:12 Відповісти
Если этому муууудрому нариду стоит показывать по аналу Г+Г на весь экран голую жопу, то это тупое быдло даже жопу выберет.
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06.01.2022 10:38 Відповісти
Однозначно. Они такое уже и выбирают
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06.01.2022 10:49 Відповісти
Киевские миллионеры поздравили богача Александра Меламуда, снявшись в похабном клипе

Роли в клипе исполнил весь цвет столичного украинского бизнеса - Гарик Корогодский, Михаил Шпильман, Ефим Гологорский, Александр Городецкий, Марк Шапиро, Дмитрий Сандлер, Роман Гологорский, Михаил Голубицкий, Александр Кац, Роман Блиндер, Елена Воровская,

Действие отвязного видео происходит в общественном туалете.

В клипе украинские миллионеры испражняются, нюхают кокаин, поливают кетчупом резиновую куклу из секс-шопа.

Весёлые «еврейцы-эпикурейцы», сняв трусы, показывают голые задницы и вертят на причинном месте *******, напевая «Саша Меламуд, он был очень худ!».

Заканчивается всё это безобразие появлением уборщицы, обкладывающих распоясавшихся богачей матом.

Клип здесь: http://eg.ru/daily/melochi/24056/

http://eg.ru/

http://rama.com.ua/kievskie-millioneryi-pozdravili-bogacha-aleksandra-melamuda-snyavshis-v-pohabnom-klipe/
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06.01.2022 11:05 Відповісти
73% наверное это выбирали?
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06.01.2022 11:18 Відповісти
Здоров'я Вам, щоб ще побачили нашу перемогу!
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05.01.2022 22:01 Відповісти
Герою Слава!!!
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05.01.2022 22:01 Відповісти
Довгих літ тобі Герою
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05.01.2022 22:02 Відповісти
дай Бог тобі дідусю сил та здоров,я.
дай Бог тобі ще років і років життя.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.01.2022 22:04 Відповісти
Героям Слава!
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05.01.2022 22:05 Відповісти
Слава нашим батькам, дідам та прадідам, які воювали за нашу рідну неньку Україну! Слава воїнам УПА, які знищували совітських московитів та гітлерівських фашистів! Слава ГЕРОЯМ!!!
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05.01.2022 22:04 Відповісти
Вот это герой!!! Здоровья и счастья Вам!

Смерть рашистам!
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05.01.2022 22:20 Відповісти
Вот они, - настоящие герои нашей Украины, которых помнят и любят украинцы. Слава вам герои наши!
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05.01.2022 22:30 Відповісти
Да, это настоящие герои. Против них была и есть мощная расейская пропаганда.
Но на адекветных людей она не подействовала и не подействует никогда.
Потому , что такие люди умеют думать и сопоставлять.

А другие выбирают во власть зюзиков

ШЕФИР: "МОЙ ОТЕЦ БОРОЛСЯ С "БАНДЕРОВЦАМИ" И РАССКАЗЫВАЛ МНЕ УЖАСНЫЕ ВЕЩИ"

https://rus.lb.ua/file/person/4579_shefir_sergey_nahmanovich_.html ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА СЕРГЕЙ ШЕФИР рассказал, что его отец после https://rus.lb.ua/tag/6214_vtoraya_mirovaya_voyna.html Второй мировой войны "боролся с "бандеровцами" и рассказывал ужасные вещи" о них.

"У меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи. Он служил в пехоте Красной армии.

https://rus.lb.ua/news/2019/07/19/432577_shefir_moy_otets_borolsya.html



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06.01.2022 09:21 Відповісти
Вот такие ПЕРВЫЕ советники у нынешнего преза, которого выбрал мудрый украинский нарид
А какие советники, такой и президент. Такие же и 73% их избирателей.
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06.01.2022 09:24 Відповісти
Вклоняюся перед справжнім героєм України Симчичем
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06.01.2022 09:25 Відповісти
Діду, здоров'я вам, видно шо ви добра людина.
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05.01.2022 22:37 Відповісти
Дякую.
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06.01.2022 11:10 Відповісти
Слава Україні!!!Слава ОУН УПА!!! Слава Бандері,нашому Батьки!!!
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05.01.2022 22:43 Відповісти
Герою Слава !
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05.01.2022 22:49 Відповісти
Світла і позитивна людина . Якби не він , кацапів зараз було б більше .
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05.01.2022 22:51 Відповісти
Многая літа, пане Мирославе !!!
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05.01.2022 23:12 Відповісти
Здоров'я вам міцного, пане Симчичу!
Слава нації!
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05.01.2022 23:24 Відповісти
Слава вам, батьку і низький уклін за звитягу і ратні подвиги на Славу Вкраїни
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06.01.2022 00:00 Відповісти
Напевне, так можна сказати: легендарна людина.
І вже - історична постать.

Многая Літа, пане сотенний !
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06.01.2022 00:16 Відповісти
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06.01.2022 01:18 Відповісти
Слава Герою!!!
Спасибо, что спасали Украину от руSSни!
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06.01.2022 04:52 Відповісти
Нічого ж собі! Ото моцний дід! Хотілося б його почитати, як він в таборах був, а то Солженіцин та ін.- то, все-таки, "не наші".
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06.01.2022 05:21 Відповісти
Пан Мирослав справжній Герой Української Naції!!
але жодна з влад,звання Героя йому ненадала!!
Чому?бо влади Української Naції за 30років ще НЕБУЛО!!
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06.01.2022 05:43 Відповісти
מזל טוב!עד 120!🍰
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06.01.2022 08:13 Відповісти


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06.01.2022 09:38 Відповісти
Слава Українським воїнам, а гроші олігархам!
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06.01.2022 10:10 Відповісти
КИВА РОЗСТРІЛЯВ З АВТОМАТА ПОРТРЕТИ БАНДЕРИ ТА ШУХЕВИЧА
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06.01.2022 10:13 Відповісти
Кива тупий телепень без мізків в його пустій макитрі. Він тільки і вміє що стріляти по світлинах героїв та нюхати кокс.
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06.01.2022 12:25 Відповісти
"Слуга народа" Бужанский назвал Бандеру "польским террористом"

https://www.dsnews.ua/society/-sluga-naroda-buzhanskiy-nazval-banderu-polskim-terroristom--13012020114300
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06.01.2022 10:16 Відповісти
"Любителі фюрерів" і "наша історія"

Проведення акції (Марш в день народження Бандери) різко https://www.facebook.com/anton.drobovych/posts/3091133334443020 розкритикував ГОЛОВА ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ Антон Дробович!!!!

https://www.bbc.com/ukrainian/news-56927291
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06.01.2022 10:24 Відповісти
Здоровя Герою Украіни і довгих років життя, я читав його книгу спогади, дуже повчально.
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06.01.2022 11:48 Відповісти
Доброго здоров'я та довгих років життя герою України.
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06.01.2022 12:21 Відповісти
Завдяки таким Людям Україна існує як незалежна країна!
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06.01.2022 12:53 Відповісти
 
 