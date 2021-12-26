Пам’ятний знак воїнам УПА відновили у Харкові. ФОТОрепортаж

У Молодіжному парку в центрі Харкова відкрили відновлений у первісному вигляді пам’ятний знак воїнам Української повстанської армії.

У відкритті взяли участь понад 50 активістів з прапорами України, символікою низки партій та громадських організацій, повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

Після спільного виконання учасниками заходу гімну України представники духовенства відслужили панахиду за загиблими воїнами УПА. Пам’ятний знак з червоного граніту відкрили під збройний салют. До нього покладено квіти, встановлено запалені свічки.

Як зазначив на мітингу голова громадської організації "Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича" Костянтин Черемський, щодо цього пам’ятного знака, відкритого у жовтні 1992 році, скоєно понад 100 актів вандалізму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після двох актів вандалізму поліція буде цілодобово охороняти пам'ятник Бандері у Тернополі

"Свого часу ідею встановлення пам’ятного знака - досі єдиного такого на Сході України - підтримали відомі земляки... З початку встановлення первісного гранітного каменя з табличкою "Українська повстанська армія" невідомі з лав антиукраїнських сил понад 100 разів обливали його червоною фарбою, били кувалдами, обстрілювали з вогнепальної зброї, вибухівкою підривали фундамент, викрадали основні композиційні елементи тощо. Проте українська громада Харкова щораз знешкоджувала дії вандалів", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зруйнованій вандалами могилі воїнів УПА в Польщі встановили меморіальну плиту, але з новими написами. ФОТО