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Пам’ятний знак воїнам УПА відновили у Харкові. ФОТОрепортаж

У Молодіжному парку в центрі Харкова відкрили відновлений у первісному вигляді пам’ятний знак воїнам Української повстанської армії.

У відкритті взяли участь понад 50 активістів з прапорами України, символікою низки партій та громадських організацій, повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

Після спільного виконання учасниками заходу гімну України представники духовенства відслужили панахиду за загиблими воїнами УПА. Пам’ятний знак з червоного граніту відкрили під збройний салют. До нього покладено квіти, встановлено запалені свічки.

Як зазначив на мітингу голова громадської організації "Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича" Костянтин Черемський, щодо цього пам’ятного знака, відкритого у жовтні 1992 році, скоєно понад 100 актів вандалізму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після двох актів вандалізму поліція буде цілодобово охороняти пам'ятник Бандері у Тернополі

"Свого часу ідею встановлення пам’ятного знака - досі єдиного такого на Сході України - підтримали відомі земляки... З початку встановлення первісного гранітного каменя з табличкою "Українська повстанська армія" невідомі з лав антиукраїнських сил понад 100 разів обливали його червоною фарбою, били кувалдами, обстрілювали з вогнепальної зброї, вибухівкою підривали фундамент, викрадали основні композиційні елементи тощо. Проте українська громада Харкова щораз знешкоджувала дії вандалів", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зруйнованій вандалами могилі воїнів УПА в Польщі встановили меморіальну плиту, але з новими написами. ФОТО

Пам’ятний знак воїнам УПА відновили у Харкові 01

Пам’ятний знак воїнам УПА відновили у Харкові 02

Пам’ятний знак воїнам УПА відновили у Харкові 03

Пам’ятний знак воїнам УПА відновили у Харкові 04

пам’ятник (928) УПА (136) Харків (5594)


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Топ коментарі
+19
Як мешканець Харкова багато знаю про цей пам'ятний знак. Там дійсно з 1992-го року скоєно понад 100 актів вандалізму. Деякі здійснювались з допомогою важкої техніки - екскаватори та інші подібні машини. Те що там стоїть зараз ця каменюка то це вже не аби яке досягнення. Щоб зробити щось більше потрібно не менш ніж 50% мешканців депортувати на їх історичні "батьківщини". Або забезпечити цілодобову охорону озброєною вартою.
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26.12.2021 10:25
+14
Рядом юракадемия с прокуратурой, конечно куча ватних вандалов.
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26.12.2021 10:02
+14
Там не камеры ,а два пулемётных расчёта надо ставить, один пулемёт будет перегреваться
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26.12.2021 10:21
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Каменюка якась...
Не солідно.
Але ж то ватяне місто.
Воно витрачає півтора мільйона на отакі шедеври.
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26.12.2021 09:56 Відповісти
не слышал.... не видел..... думаю это фэйк и трпндёж или это придурок самовольно гдето слепил самовольно. никто бы такое уродище опасное для жизни не утвердил бы никогда, это нето что не эстетично это жизнеопасное сооружение! и поэтому такого быть не может....в харькове такое гавно не строят....* это или строители в обед повеселились или народ временно возле стройки так повеселился))
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26.12.2021 10:07 Відповісти
Судя по шестнадцатиэтажкам это гдето на Салтовке! Хотя знаешь думаю Гепа и не такое мог отчудить вспоминая общественую парашу в зоопарке за 500 тыс гринов!!
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26.12.2021 10:14 Відповісти
Я обычно ищу дополнительную информацию в таких случаях, когда есть сомнения: фейк/не фейк.
И вот в ТСН: В Харькове соорудили нечто вроде внесенного в список Всемирного наследия каменного мегалитического сооружения в Великобритании, Стоунхенджа. Правда, харьковский кромлех больше напоминает сложенные друг на друга шлакоблоки, но обошелся такой "мегалит" в 1,5 млн. гривен.
Этот "Харьковский Стоунхендж" стоил 1,5 миллиона гривен. Полтора миллиона за вот это вот... артобъект, прости Господи. Инсталляция "Деньги в никуда". Харьков. Эпоха позднего бюджетного распила", - написал Черняк.
На "Портале харьковчанина" отмечается, что действительно такой проект, автором которого является Евгений Кулик, выиграл в конкурсе и получил из городского бюджета финансирование на реализацию в размере 1 482 680 грн.
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26.12.2021 10:56 Відповісти
как бы нашол новость но не харьковскую а украинский ресурс..... ещё посмотрел на искуство произведения которое дышит на ладан...и вот вот завалится и прибьёт кого, ну не может мой мозг воспринять это никак как за памятное сооружение да ещё за полтора миллиона и что власти города такое допустили, обычная сваи заброшенные при начале какого то гаража не более... такое в страшном сне только может присниться.это может только быть это шуткой....)) я уверен что если оно и было то сразу убрали и завалили.
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26.12.2021 11:07 Відповісти
Статья датируется 10:37, 26.12.21. Так что "если оно и было то сразу убрали и завалили" - под сомнением. В любом случае, убрать, конечно, стОит.
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26.12.2021 11:14 Відповісти
...ну не может мой мозг воспринять это никак как за памятное сооружение...
Не памятное, а имитирующее историческое наследие.

Оказывается, на этом останавливаться не собираются, а еще и продолжение планируется по др. придомовым территориям:
 "Для повышения качества жизни харьковчан, повышения культуры и туристической привлекательности города Харькова в рамках этого проекта на придомовых территориях предлагается инициатива по образованию объектов, имитирующих исторические. В частности предлагается возведение выставочно-образовательного объекта под названием: "Скифское наследие", - говорится в описании проекта.
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26.12.2021 11:34 Відповісти
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26.12.2021 10:16 Відповісти
никогда!туалет такой за такие бабки конечно чудо света! (хотя должен признать туалет лучший в стране. а может и в европе, там есть всё!! в харькове делают в целом всё одно из лучших в стране всё, в столице такого нет как в харькове...
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26.12.2021 10:19 Відповісти
С лучшего, а следовательно дорогого, откаты жирнее
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26.12.2021 10:35 Відповісти
Як мешканець Харкова багато знаю про цей пам'ятний знак. Там дійсно з 1992-го року скоєно понад 100 актів вандалізму. Деякі здійснювались з допомогою важкої техніки - екскаватори та інші подібні машини. Те що там стоїть зараз ця каменюка то це вже не аби яке досягнення. Щоб зробити щось більше потрібно не менш ніж 50% мешканців депортувати на їх історичні "батьківщини". Або забезпечити цілодобову охорону озброєною вартою.
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26.12.2021 10:25 Відповісти
Важко не погодитись. Наступна спроба спаплюжити пам'ять воїнам тільки питання часу, але в решті решт ми переможемо.
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26.12.2021 10:33 Відповісти
Було б прекрасно, якби в черговий раз, коли кацап прийде паплюжити пам"ятник, його вранці перехожі знайдуть під цим каменем .
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26.12.2021 10:46 Відповісти
Думаю там йому не місце, смердітиме.
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26.12.2021 10:48 Відповісти
Так в чем дело? Найти 2 человек на ночь возле памятника остальные на телефоне. 60 человек в месяц на дежурство. И думаю патриоты в Харькове найдутся вот только с ватажками в Украине напряг!
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26.12.2021 10:50 Відповісти
Тому і каменюка щоб вата не змогла ні звалити його, ні розбити. Зробили з поправкою на рускаязичную чєлюсть.
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26.12.2021 10:43 Відповісти
обмалюють як мiнiмум
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26.12.2021 11:19 Відповісти
памятник потерпевшим то такое... и патриот какой-то грустный совсем пошёл
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26.12.2021 10:51 Відповісти
Чуть дополню. Много лет здесь негодяи либо убогие за копейки валяли, обливали, уничтожали этот знак. Почти напротив ментовка райотдел Киевского р-на. Что удивительно--упряморого не ставили видеонаблюдение. Хоть убей. Проходили годы. этих видеокамер стало везде до отказа. Но опять только не здесь. Та же картина возле памятника жукову-мяснику, камеры нет. И дешёвым провокациям тоже нет конца. 20 лет во власти в городе пройдохи и воры мошенники всех мастей. детей присроили в депутаты 10 лет назад---там пофамильно легко узнать. местные продвинутые сми сто раз писали. выкладывали документы, архивы, приговоры. решения судов со времён мошенника вадика-гадика и прочих ему подобных. Но всё осталось по прежнему. Стая падликов морозовых плодится плодовито и качественно и массово. Просто феномен!
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26.12.2021 15:06 Відповісти
В голове у тебя каменюка.Вернее-вата
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26.12.2021 10:34 Відповісти
№4
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26.12.2021 10:45 Відповісти
Я не розумію, яке взагалі відношення каменюки мають до ватності?
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26.12.2021 11:23 Відповісти
Где то такую хрень прилепили, но вроде бы мэрия отказывается за неё платить.
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26.12.2021 11:25 Відповісти
Рядом юракадемия с прокуратурой, конечно куча ватних вандалов.
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26.12.2021 10:02 Відповісти
Есть такой украинский славный город-порт Бердянск,но местные жители его называют Пономаревск...а знаете почему?По факту смотрящего за городом гражданина РАБссии и члена ОПЗЖ Ведмедчука зовут Александр Пономарев...,уважаемый чувак этому чуваку в Бердянске по факту принадлежит ВСЁ...

Отака фигня малята...
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26.12.2021 10:13 Відповісти
И вы вот взяли и проголосовали за клоуна-наркомана! И кто вам доктор?
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26.12.2021 10:15 Відповісти
А вы прямо рядом стояли и сфотографировали всё это, посмотри вокруг ваше окружение, там все 73%
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26.12.2021 10:19 Відповісти
Ващет я живу в Харькове,где ВАТЫ РАБссиянской Допы-Гепы больше чем в Бкрдянчке..не партесь чуваки...
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26.12.2021 10:44 Відповісти
Допа кстати на последних выборах пролетел как Рогозин над Кишеневом и так 2 раза!
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26.12.2021 10:46 Відповісти
Камеры поставьте. Скоро ватаны с горящими пуканами наведаются.
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26.12.2021 10:19 Відповісти
Там не камеры ,а два пулемётных расчёта надо ставить, один пулемёт будет перегреваться
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26.12.2021 10:21 Відповісти
Подтверждаю как житель Харькова. Без бидона с водой для сменных стволов там будет трудно удержать позицию.
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26.12.2021 10:27 Відповісти
Можно поступить умнее. - Разрешить ментам хватать всех,кто приблизиться с неблаговидной целью. Всю выручку за отмазки пусть берут себе. Но чтобы штраф за нарушение был не меньше десяти штук. Чтобы менты отпускали их за пятихатку. Ну и плюс,что они там нашкодят. - Краску смыть,или гранит восстановить. - Принцип гаишника короче.Тут все останутся довольны )) - И менты подзаработают. И порядок настанет через слухи о поборах. И патриоты будут спокойны.А вандалы будут рады заплатить половину ))
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26.12.2021 10:41 Відповісти
Вы не знаете харьковских ментов и наследников лудшего мэра.
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26.12.2021 15:50 Відповісти
тодi пiд струм. патрiотам лапать памятник нi до чого. а ось вандалам щоб зробити вандалiзм прийдeться торкатися - ось одразу нагорода досягнe гeроя
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26.12.2021 11:22 Відповісти
На думку кацапів ось такі пам'ятники повинні
стояти в Україні

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26.12.2021 10:43 Відповісти
Констуцию Украины Пилипа Орлика у 18 сторіччі писав володя чЛєнин ...з 20 сторіччя приперся...
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26.12.2021 10:46 Відповісти
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26.12.2021 10:48 Відповісти
Вже стояли, а таки довелось знести.
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26.12.2021 10:55 Відповісти
Вже знесли ідола.
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26.12.2021 12:06 Відповісти
Чого тільки не придумували камуняки щоб не зносити, але довелось знести 20 метрового фюрера.
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26.12.2021 12:45 Відповісти
Лично я был категорически против разрушения памятников. Их надо было аккуратно демонтировать и экспортировать за валюту. В рашке организовать сбор денег среди пенсов на выкуп лениных. А тех, кого не выкупили перебивать на щебёнку в прямом эфире. Только не всех сразу, может после парочки перебитых остальных бы выкупили.
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27.12.2021 19:41 Відповісти
Цей був з бронзи. І нарід що внизу( інженери, монтажники, сталевари) теж з бронзи. Бомжари відламали у сталевара його клюшку(її видно на фото) і здали на брухт. Сам же пам"ятник фюреру зняли автокраном і відвезли кудись. Постамент з червоного граніту розбирали довго(бо робилось на вєка). Тепер на тому місці велика клумба.
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27.12.2021 22:14 Відповісти
https://youtu.be/J8vDy8LWrZE ...невзирая ни на что Пентагон делится разведдаными с Украиной...
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26.12.2021 10:51 Відповісти
Как и памятник Бандере в Тернополе,так и памятник УПА в Харькове должны стать живцами для отлова нквдистского непотрибу.Эти памятники могут сделать сколько полезной работы по очищению Украины.В Харькове есть еще памятник погибшим от теракта в 15м году.Тоже подвергается атакам.И это не хулиганство!.Нужны иски за материальный ущерб,моральный ущерб плюс штраф и тюрьма.Некому системно заниматься этой работой..Власть и оппозиция мебель пиляют.
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26.12.2021 11:08 Відповісти
Молодці!
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26.12.2021 11:29 Відповісти
Про УПА.Кубанська УПА. Восени 1941 р. на Кубань прибули ройовики з Південної похідної групи ОУН. У жовтні 1942 р. оформлюється Єйський окружний провід ОУН(Б) на чолі зі Спиридоном Ткаченком («Голубом»), який підтримував зв'язок із націоналістичним підпіллям у Маріуполі. У липні 1944 р., коли на Кубань повернулися комуністи, ОУН (Б) організувало десант на чолі з сотником «Шумом» (Василем Плетнем, родом зі станиці Батуринської). Також на кубанський берег висадилися старшини УПА «Зорян», «Беркут», «Десна», «Дніпро» (Дмитро Гречух), «Мить» (Дмитро Коваленко). Трималася КОПА до 1950 р./ Среди воинов УПА было много белорусов. В Дивинськом районе Брестской области в 1944 г.в Советскую Армию было мобилизовано только 50 человек из 5 тысяч - остальные ушли к бандеровцам. Действовали белорусские провода УПА: молодецкие, Пинск, Барановичи - там были отряды УПА . Были созданы формирования белорусских националистов под руководством М. Витушко ,название "белорусские резистанс", эти формирования тесно сотрудничали с УПА, было проведено несколько десятков совместных крупных боев с советскими партизанами в 1943-1944 г. Белорусская делегация ездила на съезд ОУН в 1943 г. Отряды УПА действовали в Беларуси до 1953 г.
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26.12.2021 11:47 Відповісти
Украинцы не знают свою историю. Преобладает рашинская пропаганда. те кто ненавидит Бандеру просто не знают о нем ничего.
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26.12.2021 13:34 Відповісти
Архів. Унікальна статистика з облікових карток УПА виявлена ​​в секретних документах офіційного військового архіву. Виявила що УПА була набагато більш «робітничо-селянською», ніж продажні кремлівські холуї так звані "радянські партизани", які в основній своїй масі складалися з кривавих комуно-фашистів похилого віку , комісарів, ідеологічних працівників, московських маріонеток, чиновників комуняк, катів НКВС... кривавих опричників кацапів засланих в Україну кремлівськими окупантами кривавого ката сталіна.
На відміну від цієї продажної нечисті про-сталінських комуно-фашистiв, кривавих червоних партизан, УПА на 46,9% складалася з селян, на 34,5% - з робітників і ремісників, і з 17,3% інтелігенції і службовців. Професійних військових було лише 0,3%.
90% патріотів повстанців мали юний вік менше і від 18 до 28 років .... Вік членів УПА в середньому становив 18-22 роки. Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так, за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках - 20% партизан були в віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років, 13% - у віці 23 років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.... Десятки тисяч молодих зовсім юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї рідної Української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами, що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю.
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26.12.2021 18:07 Відповісти
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26.12.2021 18:59 Відповісти
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26.12.2021 19:00 Відповісти
И ЕЩЁ ОДИН ТАМ ПОСТАВИТЬ НЕОБХОДИМО !!!
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27.12.2021 17:11 Відповісти
Это больше чем памятник. Это - *********************. Цепляйте туда камеры с датчиком движения и наряд в засаду.
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27.12.2021 19:38 Відповісти
 
 