Пам’ятний знак воїнам УПА відновили у Харкові. ФОТОрепортаж
У Молодіжному парку в центрі Харкова відкрили відновлений у первісному вигляді пам’ятний знак воїнам Української повстанської армії.
У відкритті взяли участь понад 50 активістів з прапорами України, символікою низки партій та громадських організацій, повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
Після спільного виконання учасниками заходу гімну України представники духовенства відслужили панахиду за загиблими воїнами УПА. Пам’ятний знак з червоного граніту відкрили під збройний салют. До нього покладено квіти, встановлено запалені свічки.
Як зазначив на мітингу голова громадської організації "Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича" Костянтин Черемський, щодо цього пам’ятного знака, відкритого у жовтні 1992 році, скоєно понад 100 актів вандалізму.
"Свого часу ідею встановлення пам’ятного знака - досі єдиного такого на Сході України - підтримали відомі земляки... З початку встановлення первісного гранітного каменя з табличкою "Українська повстанська армія" невідомі з лав антиукраїнських сил понад 100 разів обливали його червоною фарбою, били кувалдами, обстрілювали з вогнепальної зброї, вибухівкою підривали фундамент, викрадали основні композиційні елементи тощо. Проте українська громада Харкова щораз знешкоджувала дії вандалів", - наголосив він.
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Не солідно.
Але ж то ватяне місто.
Воно витрачає півтора мільйона на отакі шедеври.
И вот в ТСН: В Харькове соорудили нечто вроде внесенного в список Всемирного наследия каменного мегалитического сооружения в Великобритании, Стоунхенджа. Правда, харьковский кромлех больше напоминает сложенные друг на друга шлакоблоки, но обошелся такой "мегалит" в 1,5 млн. гривен.
Этот "Харьковский Стоунхендж" стоил 1,5 миллиона гривен. Полтора миллиона за вот это вот... артобъект, прости Господи. Инсталляция "Деньги в никуда". Харьков. Эпоха позднего бюджетного распила", - написал Черняк.
На "Портале харьковчанина" отмечается, что действительно такой проект, автором которого является Евгений Кулик, выиграл в конкурсе и получил из городского бюджета финансирование на реализацию в размере 1 482 680 грн.
Не памятное, а имитирующее историческое наследие.
Оказывается, на этом останавливаться не собираются, а еще и продолжение планируется по др. придомовым территориям:
"Для повышения качества жизни харьковчан, повышения культуры и туристической привлекательности города Харькова в рамках этого проекта на придомовых территориях предлагается инициатива по образованию объектов, имитирующих исторические. В частности предлагается возведение выставочно-образовательного объекта под названием: "Скифское наследие", - говорится в описании проекта.
Отака фигня малята...
стояти в Україні
На відміну від цієї продажної нечисті про-сталінських комуно-фашистiв, кривавих червоних партизан, УПА на 46,9% складалася з селян, на 34,5% - з робітників і ремісників, і з 17,3% інтелігенції і службовців. Професійних військових було лише 0,3%.
90% патріотів повстанців мали юний вік менше і від 18 до 28 років .... Вік членів УПА в середньому становив 18-22 роки. Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так, за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках - 20% партизан були в віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років, 13% - у віці 23 років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.... Десятки тисяч молодих зовсім юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї рідної Української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами, що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю.