Памятный знак воинам УПА восстановили в Харькове. ФОТОрепортаж
В Молодежном парке в центре Харькова открыли восстановленный в первоначальном виде памятный знак воинам Украинской повстанческой армии.
В открытии приняли участие более 50 активистов с флагами Украины, символикой ряда партий и общественных организаций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
После совместного исполнения участниками мероприятия гимна Украины представители духовенства отслужили панахиду по погибшим воинам УПА. Памятный знак из красного гранита был открыт под оружейный салют. К нему возложены цветы, установлены зажженные свечи.
Как отметил на митинге глава общественной организации "Фонд национально-культурных инициатив имени Игната Хоткевича" Константин Черемский, относительно этого памятного знака, открытого в октябре 1992 года, совершены более 100 актов вандализма.
"В свое время идею установления памятного знака - до сих пор единственного такого на востоке Украины - поддержали известные земляки... С начала установки первоначального гранитного камня с табличкой "Украинская повстанческая армия" неизвестные из рядов антиукраинских сил более 100 раз обливали его красной краской, били кувалдами, обстреливали из огнестрельного оружия, взрывчаткой взрывали фундамент, похищали основные композиционные элементы и т.д. Однако украинская громада Харькова каждый раз обезвреживала действия вандалов", - подчеркнул он.
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Не солідно.
Але ж то ватяне місто.
Воно витрачає півтора мільйона на отакі шедеври.
И вот в ТСН: В Харькове соорудили нечто вроде внесенного в список Всемирного наследия каменного мегалитического сооружения в Великобритании, Стоунхенджа. Правда, харьковский кромлех больше напоминает сложенные друг на друга шлакоблоки, но обошелся такой "мегалит" в 1,5 млн. гривен.
Этот "Харьковский Стоунхендж" стоил 1,5 миллиона гривен. Полтора миллиона за вот это вот... артобъект, прости Господи. Инсталляция "Деньги в никуда". Харьков. Эпоха позднего бюджетного распила", - написал Черняк.
На "Портале харьковчанина" отмечается, что действительно такой проект, автором которого является Евгений Кулик, выиграл в конкурсе и получил из городского бюджета финансирование на реализацию в размере 1 482 680 грн.
Не памятное, а имитирующее историческое наследие.
Оказывается, на этом останавливаться не собираются, а еще и продолжение планируется по др. придомовым территориям:
"Для повышения качества жизни харьковчан, повышения культуры и туристической привлекательности города Харькова в рамках этого проекта на придомовых территориях предлагается инициатива по образованию объектов, имитирующих исторические. В частности предлагается возведение выставочно-образовательного объекта под названием: "Скифское наследие", - говорится в описании проекта.
Отака фигня малята...
стояти в Україні
На відміну від цієї продажної нечисті про-сталінських комуно-фашистiв, кривавих червоних партизан, УПА на 46,9% складалася з селян, на 34,5% - з робітників і ремісників, і з 17,3% інтелігенції і службовців. Професійних військових було лише 0,3%.
90% патріотів повстанців мали юний вік менше і від 18 до 28 років .... Вік членів УПА в середньому становив 18-22 роки. Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так, за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках - 20% партизан були в віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років, 13% - у віці 23 років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.... Десятки тисяч молодих зовсім юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї рідної Української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами, що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю.