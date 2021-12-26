Памятный знак воинам УПА восстановили в Харькове. ФОТОрепортаж

В Молодежном парке в центре Харькова открыли восстановленный в первоначальном виде памятный знак воинам Украинской повстанческой армии.

В открытии приняли участие более 50 активистов с флагами Украины, символикой ряда партий и общественных организаций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

После совместного исполнения участниками мероприятия гимна Украины представители духовенства отслужили панахиду по погибшим воинам УПА. Памятный знак из красного гранита был открыт под оружейный салют. К нему возложены цветы, установлены зажженные свечи.

Как отметил на митинге глава общественной организации "Фонд национально-культурных инициатив имени Игната Хоткевича" Константин Черемский, относительно этого памятного знака, открытого в октябре 1992 года, совершены более 100 актов вандализма.

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"В свое время идею установления памятного знака - до сих пор единственного такого на востоке Украины - поддержали известные земляки... С начала установки первоначального гранитного камня с табличкой "Украинская повстанческая армия" неизвестные из рядов антиукраинских сил более 100 раз обливали его красной краской, били кувалдами, обстреливали из огнестрельного оружия, взрывчаткой взрывали фундамент, похищали основные композиционные элементы и т.д. Однако украинская громада Харькова каждый раз обезвреживала действия вандалов", - подчеркнул он.

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