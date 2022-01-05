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беспорядки (333) Казахстан (778) жертвы (1987)

В ходе беспорядков 8 правоохранителей погибли, 317 ранены, - МВД Казахстана

В ходе беспорядков 8 правоохранителей погибли, 317 ранены, - МВД Казахстана

В Казахстане во время протестов погибли восемь сотрудников правоохранительных органов. 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"В ряде регионов страны продолжились беспорядки, вандализм, организованные провокаторами и хулиганами. Атака происходила с применением камней, арматуры, бит, зажигательной смеси. Были совершены нападения на ряд объектов госуправления, жизнеобеспечения, торговли, общественного питания и банковских услуг, противопожарной службы и имущество обычных граждан", – отметили в МВД Казахстана.

По данным силовиков, пострадали медики и гражданское население.

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Топ комментарии
+38
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05.01.2022 21:51
+24
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05.01.2022 21:51
+20
Fuat


@lilygrutcher



Amidst rumors of Russian intervention, Kazakh rebels are reportedly arming themselves with guns and RPG's.


На фоне слухов о вмешательстве России казахстанские повстанцы, как сообщается, вооружаются огнестрельным оружием и гранатометами.
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05.01.2022 21:57
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На сторону народу або у землю!
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05.01.2022 21:50 Ответить
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05.01.2022 21:51 Ответить
в ташкенте сел .с выключеными транспондерами
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05.01.2022 22:09 Ответить
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05.01.2022 21:51 Ответить
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05.01.2022 21:51 Ответить
И наски тожа.
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05.01.2022 21:57 Ответить
Если тему якобы международных банд разыграют в Казахстане, а похоже уже понеслось это вбрасывание---война на носу! И большая.
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05.01.2022 21:54 Ответить
Когда банки закрыты, но под рукой имеется снегоуборочная техника.
С Новым Счастьем!

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05.01.2022 21:55 Ответить
Ростов - город смелосдриснувшіх!
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05.01.2022 21:55 Ответить
Ростов - это хаарашо. Но по- большому счету каазлабад - пороховая бочка для смеловздрыстувших.
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05.01.2022 22:06 Ответить
н
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05.01.2022 22:42 Ответить
Бюрократический класс, наемный государственный менеджмент, уличенный в узурпации власти поголовно увольняется, при вооруженном сопротивлении этому увольнению истребляется.
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05.01.2022 21:56 Ответить
Fuat


@lilygrutcher



Amidst rumors of Russian intervention, Kazakh rebels are reportedly arming themselves with guns and RPG's.


На фоне слухов о вмешательстве России казахстанские повстанцы, как сообщается, вооружаются огнестрельным оружием и гранатометами.
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05.01.2022 21:57 Ответить
Вооружается...Да смотрите стримы из Алматы - там развернулись серьезные бои между армейскими подразделениями и восставшими, которые имеют оружие и пытаются удержать аэропорт!
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05.01.2022 22:31 Ответить
кров проллялася - возврату не буде....
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05.01.2022 21:57 Ответить
Это же сколько цивильных замочили менты, шо их начали гасить?
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05.01.2022 22:03 Ответить
Это Казахи, там все по-другому. Они не стали бы ждать, пока их начнут убивать, они рвут в клочья сразу.
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05.01.2022 22:07 Ответить
множте на 5 як мінімум...
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05.01.2022 22:07 Ответить
мало, надо было все это ментовское быдло в расход!
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05.01.2022 21:59 Ответить
Хай бог помога казахам!
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05.01.2022 22:00 Ответить
і не помогає москалям
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05.01.2022 22:10 Ответить
Молодцы казахи ,раз-два и в дамки ,это тебе не белорусы с шариками ,другое дело ,кто перехватит власть ,то что это будет жульё сомнений нет ,но вот какой вектор выберут эти жулики тут вопрос другой.
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05.01.2022 22:04 Ответить
Типун вам на изыг, молите бога шобы подмуйловница оглы тихановская туда не чухнула.
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05.01.2022 22:08 Ответить
Чесслово на мужика гермафродитного смахивает
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05.01.2022 22:10 Ответить
Сциклива бєлаРусня
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05.01.2022 22:11 Ответить
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06.01.2022 04:11 Ответить
узнаешь ?
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06.01.2022 04:12 Ответить
Смотрите стримы и последнюю инфу - в Алматы идут самые настоящие бои между армией и завладевшими боевым оружием повстанцами! Прошла инфа, что власти московии уже оперативно перебрасывают в Казахстан порядка 10 тысяч ЧВК в основном "вагнеровцев"! Там все висит на волоске, и если завтра с рассветом народ массово не поддержит восставших - протест будет самым жестоким образом подавлен!
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05.01.2022 22:37 Ответить
Вообще МВС КАЗАХСТАНА пытается представить народ как бандитов , Гордон проторил , а Цензор следом
АУ, редактор
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05.01.2022 22:08 Ответить
Кондом повторил?
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05.01.2022 22:09 Ответить
Ну, да . Это авторедактор прокацапский
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05.01.2022 22:11 Ответить
ДЫк, он шо-та недоперечитал, бо уже целый день по новостям трындят, еще со вчерашнего дня, шо не МВД а президент окрестил народ бандитами и сказал, шо по просьбе трудящихся(защитить их и ихние семьи будет действовать жестко). Да-а... ща пыня себе места не находит , вместе с челядью, вместо нормально праздновать Рождество - поди в неврастена перевоплотился, палата номер шесть зачекалася.
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05.01.2022 22:18 Ответить
А китайцы руки потирают
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05.01.2022 22:19 Ответить
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05.01.2022 22:13 Ответить
А эта подлинная
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05.01.2022 22:17 Ответить
Кондом штопаный, дурбыцал рассказывал , шо он до конца любил членограя, пока тот не стал о него членограить.
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05.01.2022 22:14 Ответить
🤣🤣🤣ви у гуморі
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05.01.2022 22:18 Ответить
Цэ каандом - юморной, бо кто его тянул за изыГ правду-матку вываливать на всеобщее обозрение на 24-ом канале. Тупень умняк как всегда корчил, мол у него - все на контроле, ай-да поц выбритый пеод ноль и на 18:30. https://youtu.be/ltlmffH995E Даже не на 19:40.
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05.01.2022 22:37 Ответить
Интересно, а кого на "хор запустили" ?
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05.01.2022 22:19 Ответить
Шашлык свиной ? 😀😀😀
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05.01.2022 22:20 Ответить
Кошерний😁
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05.01.2022 22:28 Ответить
😀
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05.01.2022 22:30 Ответить
кошерный кашруд
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05.01.2022 22:40 Ответить
со ссылкой на гордон. понятно, спасибо.
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05.01.2022 22:10 Ответить
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05.01.2022 22:15 Ответить
Вот когда кондом рассказывал на 24-ом, как он любил- любил, и еще бы любил зебила тупого, не положи членограй на него глупость; да еще на лужайке перед мосийчучкой , во время большого интервью, кондом показал себя тупой пустышкой...меня улыбнуло , шо он сознался , шо злопамятный и шо зебилам там разным еще аукнется... Говорит-говорит, шо он любил-любил тупня, но ошибся в своей любви, затем аппелирует к своему безошибочному опыту общения с политиками. Кондом - пустышка звичайна, даже больше, чем можно было себе представить. Вот интересно бы было послушать бухого кондома, шобы раскрыл свою никчемность на все 100500.
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05.01.2022 22:30 Ответить
Вот и я возмутилась
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05.01.2022 22:16 Ответить
Есть еще Ердоган.
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05.01.2022 22:14 Ответить
Cултан Эрдоган по сути такой же авторитарный правитель и в своё время протесты против него менты подавляли не менее жёстко .Примечательно ,что против Эрдогана выступала даже армия .Так ,что кого он поддержит я думаю и так ясно притом ,что с Путиным у него вроде неплохие личные отношения ведь раша во время протестов и восстания военных против Эрдогана помогала ему
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05.01.2022 22:56 Ответить
поддєржка Євросоюза..

ви про Макрона чи Меркель?
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05.01.2022 22:29 Ответить
похоже просто борьба кланов...сдвинули назарбая,но очень уж рукожопо и громко.теперь у власти северные пророссийские кланы токаева.
рашке вроде и на руку-но расходы будут непомерные
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05.01.2022 22:13 Ответить
хотя истинные кланы -лидеры народятся только в уличной борьбе,протестующие сами назначат.
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05.01.2022 22:15 Ответить
Панове, как Вы думаете, где в данный момэнт находится руснявая мразота шевченко(какбэ бывший слуга народа) и шо за видосики оно там записывает?
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05.01.2022 22:14 Ответить
именно...как раз там.
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05.01.2022 22:16 Ответить
Скоро почнеться операція по захисту руцЬКОгАВАРящего казахського народу. І захист південного Уралу від американських ядерних ракет. Але .... дивно, що Скабєева ще не побачила "розп'ятих хлопчиків" на лютому морозі північних міст Казахстану. Це вже політична близорукість або ... українські бандерівці засліпили русофашистів.
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05.01.2022 22:14 Ответить
Началась зачистка Алматы.

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05.01.2022 22:16 Ответить
Чувак,ты реально тролль,сутками твое рыло в каждой новости🤣🤣🤣
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05.01.2022 22:27 Ответить
Ну и что здесь чистят? Зубы?
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05.01.2022 22:31 Ответить
Зубы - за счастье будет.
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05.01.2022 22:34 Ответить
все ждали войну в Украине а получился Казахстан ..за 3 дня дня и никто этого не смог угадать
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05.01.2022 22:18 Ответить
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05.01.2022 22:20 Ответить
Менты брешут как дышат. Беглый министр МВД Захарченко тоже рассказывал, что силовиков убивали сотнями, а по протестующими стреляли и избивали не менты
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05.01.2022 22:23 Ответить
У них начался майдан, когда цену на сжиженный газ подняли в 2 раза (на наши деньги) до 7,53 грн/литр. У нас 19 грн/литр и никто на майдан не выходит.
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05.01.2022 22:23 Ответить
Ну и что бы это значило?
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05.01.2022 22:29 Ответить
что реальные доходы в Украине в разы выше, чем были в Казахстане
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05.01.2022 22:32 Ответить
40 відсотків бюджету -нафтодоларм..Могли зробити і безкоштовно...Але клан Назарбаєва вирішив підзаробити..
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05.01.2022 22:32 Ответить
Ага. Что-то подобное уже было. И "беркут" сжигали...И пора Крым отжать по этому поводу.🤔
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05.01.2022 22:28 Ответить
Чечня-3..
наступний шаг - кац бомбардіровкі Казахстана.
каци натаскались в серіі по шпіталям...
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05.01.2022 23:05 Ответить
 
 