РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4449 посетителей онлайн
Новости
91 349 635
Казахстан (778) ОДКБ (131) Пашинян Никол (126)

Пророссийская ОДКБ вводит войска в Казахстан

Пророссийская ОДКБ вводит войска в Казахстан

В связи с обращением президента Казахстана в республику будут направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, являющийся председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - написал Пашинян в фейсбуке.

Читайте также: Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+133
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUooD_Jk6b-NlsAyqTuheruoG7qCMEr0BCAI4GyKgsEDWmJC4kYSzj2HStg8dak8bcl-**************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4762321173805647&id=100000834337338&__cft__[0]=AZUooD_Jk6b-NlsAyqTuheruoG7qCMEr0BCAI4GyKgsEDWmJC4kYSzj2HStg8dak8bcl-**************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Що там «найвеличніший лідер» Зеленський?
Вже є реакція на підготовку введення військ Путіна в Казахстан?
Вже є хоч реакція когось із зеленої влади на дії путінського режиму?

Ні. Тиша. Він відпочиває в Буковелі і весь світ його не гребе.

Знаєте чому це важливо?
Бо так само путінська росія робила і з Україною у 2014 році. Так само злочинець Янукович закликав «ввести війська». Зрештою, 7% територій окуповано і загинуло 15 тисяч українців.

Тому саме Україна має РЕАГУВАТИ першою. І говорити про агресію РФ на весь світ, привертати увагу. Певною мірою, геополітично це може зіграти на нашу користь. Ми маємо в черговий раз сказати світу про АГРЕСОРА, про МАНІЯКА і про ОКУПАНТА.

Але про що ми говоримо.
Ніхто не буде дратувати Путіна.

Комусь добре відпочивається. Йому не до міжнародної політики, і не до України тим більше.

Долучайтесь до https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUooD_Jk6b-NlsAyqTuheruoG7qCMEr0BCAI4GyKgsEDWmJC4kYSzj2HStg8dak8bcl-**************************************************************&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
показать весь комментарий
05.01.2022 23:46
+109
Втручанням ззовні. А ви звідки втручатися збираєтеся, дятли?
показать весь комментарий
05.01.2022 23:46
+102
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWud2jCK6O70-svIncgteY2tZlT-0KsO57VFR7VisKZ32sNFLR-W8yNDHNBlw_yx4O03XcI1poCbR7hV-kCASfFvZFxkx7wMvpnj1OCqqXVVPKMDb2Yw_PBiNmo-pBKl5o&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWud2jCK6O70-svIncgteY2tZlT-0KsO57VFR7VisKZ32sNFLR-W8yNDHNBlw_yx4O03XcI1poCbR7hV-kCASfFvZFxkx7wMvpnj1OCqqXVVPKMDb2Yw_PBiNmo-pBKl5o&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 2 ч. ·



Президент Казахстана Токаев назвал протестующих «международными террористами» и попросил помощь у Путина.

Почему в агонии все «диктаторы» превращаются в итоге в Януковича? Жалкое зрелище…
показать весь комментарий
05.01.2022 23:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 7 из 7
писец Казахстану
показать весь комментарий
06.01.2022 10:17 Ответить
Только народ Казахстана имеет право решать будущее своей страны!!!Введение иностранных войск спровоцирует гражданску. войну!
показать весь комментарий
06.01.2022 10:41 Ответить
да мы тоже хороши, ничего не довели до толку
показать весь комментарий
06.01.2022 10:51 Ответить
казахи раз в десять лет бунтуют, а шам прилетел спецназ ГРУ стали ****** и постреляли казахов. Точь в точь как в Новочеркасске в 1962 году Хрущев и Козлов позвали спецназ ГРУ под руководством Мамсурова, который прошел практику еще в Испании, и те за два часа постреляли всех кто требовал снизить цены в столовой на котлеты. Ельцин, надо отдать ему должное, в 1993 году заставил всех ментов, которые подзахоранивали тела на других кладбищах, ексгумировать всех и похоронить по христианскому обряду. Двадцать лет кочевала цифра о 10 убиенных и 10 расстрелянных, а потом установили что больше ста человек погибли от рук спецназа. А горе историки до сих пор пишут, что это КГБ. Эти шли по арестах попозже. Руководили операцией два осетина Плиев и Мамсуров. На заседании Политбюро в 1964 году Хрущеву вменили незаконное привлечение армии для расправы с гражданами своей страны. И только после этого обвинения он подал заявление. Так что ГРУ имеет большой опыт
показать весь комментарий
06.01.2022 11:17 Ответить
Тот же сценарий готовился и для Украины, для переизбрания Януковича. Сперва силы спецопераций россии устраивают погромы и дестабилизируют ситуацию, затем президент просит россию ввести войска.
показать весь комментарий
06.01.2022 11:23 Ответить
А что будет у нас при переизбрании Зеленского?
Ведь ЦИК насчитает 110% голосов за него.
показать весь комментарий
06.01.2022 11:56 Ответить
У цій історії найбільш цікаво що у голові ОДКБ знаходиться "демократ" Пашинян, який не так вже давно був тим самим "терористом" який зніс попередника у Вірменії.
А тепер він приймає рішення про придушення революції у сусідній державі.
Яка іронія і яка безпринципність.
показать весь комментарий
06.01.2022 12:10 Ответить
У Пашиняна в жопе рука его хозяина, путлера. Как и у бульбофюрера. Как рука задвигается, так и эти куклы запоют.
показать весь комментарий
06.01.2022 12:33 Ответить
РФ надо отключать от SWIFT!
показать весь комментарий
06.01.2022 12:35 Ответить
Це Руцкій мір

показать весь комментарий
06.01.2022 12:49 Ответить
Дивно чути цю маячню (ввід військ ОДБ через загрозу національній безпеці) від людини, яка три-чотири роки назад прийшла ДО ВЛАДИ за допомогою таких же БЄСПОРЯДКОВ. А потім продалась кремлю за одну річ - крісло президента армян.
показать весь комментарий
06.01.2022 14:03 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2022 14:31 Ответить
ОДКБ - Огульная Девка Кабаева Безмозглого
показать весь комментарий
06.01.2022 14:33 Ответить
А Пашинян виявився гандоном кінченим, коли він влаштовував протести в Вірменії, казахи війська вводили.
показать весь комментарий
06.01.2022 14:42 Ответить
103 отдельная гвардейская бригада ВДВ(бывшая витебская дивизия вдв) в Алма-Ату зашла.Верность традициям-первыми были в Афганистане,первыми и в Казахстане
показать весь комментарий
06.01.2022 14:48 Ответить
Разумеется-103 бригада ВДВ-это же наша)
показать весь комментарий
06.01.2022 15:01 Ответить
Первыми и без голов вернутся а их выродки-дети родятся проклятыми и больными навек.
показать весь комментарий
06.01.2022 14:52 Ответить
Кадыровцы скорее в мацкве твою мамку и жену будут дрючить во все дыры чем в Украину сунутся после того как им хвосты поджарили в ДАПе . Как там вы рюзгие без национальности и Родины говорите, ЧЕЧНЯ ЕТО КРУТО?
показать весь комментарий
06.01.2022 14:56 Ответить
Таких сцыкунов как ты я еще в школе подсрачниками под парту загонял. Чего ты тут своим дырявым петухом Кадыровым пугаешь? Сам боишься приехать повоевать? Или кирзачи на подымешь? Кадырка конечно Герой Росии, за то что резал рузких с 16 лет. Но герой ето он в Маскве в своем бронированном мерседесе с сотней боевиков в охране. В реальности не видел чтобы он даже к своим чеченам выходил без охраны.
показать весь комментарий
06.01.2022 15:00 Ответить
В Афганистане потери были 2-3% среди десантников.Ага,всех проклянут-сам то веришь?
показать весь комментарий
06.01.2022 15:08 Ответить
хорошо бы грузом 200 оттуда вся вышла .
показать весь комментарий
06.01.2022 20:27 Ответить
Нужно помочь казахам. Если ***** еще и Казахстан захватит от обезумеет от крови и безнаказанности и сразу же набросится на Киев. А европита***сы будут только озабочиваться и кивать головой нам сдаваться чтобы не пролилась кровь.
показать весь комментарий
06.01.2022 14:51 Ответить
Правильно, мокши! Дави казахов! Чем больше казахов вы убьете, тем вам будет лучше!
показать весь комментарий
06.01.2022 14:55 Ответить
Sikh , я вам приведу только , факты ,про армян .Во всей Армении живет до 1% не армян , в Баку проживает больше 18% не Азербайджанцев . В школах преподают, культ армян , они самые лучшие и т.д.
показать весь комментарий
06.01.2022 16:12 Ответить
Пашинян это тот чувак тот который сам пришел к власти в результате протеста а теперь давит протест вот жеж негодяй.
показать весь комментарий
06.01.2022 16:31 Ответить
@Ateo пишет, что рота армянских военных из состава войск ОДКБ "взяла под контроль центральный рынок Алматы".
показать весь комментарий
07.01.2022 19:45 Ответить
Британская Times связывает события в Казахстане с геополитическим противостоянием России и Китая.

Пекин давно рассматривает Казахстан, как свою сферу влияния и тут неизбежно столкновение с Москвой. В Казахстане добывается 40% мировых ресурсов урана, в котором нуждается Пекин, эта страна таже обеспечивает пятую часть китайского газового импорта.

После введения в Казахстан вооруженных сил ОДКБ - явной победы Москвы, Китай тоже предложил вооруженную помощь казахским властям.

Китай готов помочь правительству Казахстана, содействуя в сотрудничестве правоохранительных органов и сил безопасности для преодоления внешних угроз стране, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Недавние беспорядки в Казахстане свидетельствует, что ситуация в Центральной Азии под угрозой, и еще раз доказывает то, что некоторые внешние силы не хотят мира и спокойствия в регионе"
показать весь комментарий
11.01.2022 18:50 Ответить
Страница 7 из 7
 
 