Пророссийская ОДКБ вводит войска в Казахстан
В связи с обращением президента Казахстана в республику будут направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, являющийся председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - написал Пашинян в фейсбуке.
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Ведь ЦИК насчитает 110% голосов за него.
А тепер він приймає рішення про придушення революції у сусідній державі.
Яка іронія і яка безпринципність.
Пекин давно рассматривает Казахстан, как свою сферу влияния и тут неизбежно столкновение с Москвой. В Казахстане добывается 40% мировых ресурсов урана, в котором нуждается Пекин, эта страна таже обеспечивает пятую часть китайского газового импорта.
После введения в Казахстан вооруженных сил ОДКБ - явной победы Москвы, Китай тоже предложил вооруженную помощь казахским властям.
Китай готов помочь правительству Казахстана, содействуя в сотрудничестве правоохранительных органов и сил безопасности для преодоления внешних угроз стране, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Недавние беспорядки в Казахстане свидетельствует, что ситуация в Центральной Азии под угрозой, и еще раз доказывает то, что некоторые внешние силы не хотят мира и спокойствия в регионе"