Проросійська ОДКБ вводить війська до Казахстану

У зв'язку із зверненням президента Казахстану до республіки будуть направлені Колективні миротворчі сили ОДКБ.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який наразі є головою Ради колективної безпеки ОДКБ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку зі зверненням президента Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликаної, в тому числі, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку прийняла рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ у Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні", - написав Пашинян у фейсбуці.

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В ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан.

Згідно з офіційними даними, загальна чисельність миротворчих сил Організації Договору про колективну безпеку – близько 3 600 осіб. Ці контингенти призначені для участі у миротворчих операціях ОДКБ. Для комплектування миротворчих сил країни – учасниці організації відповідно до свого національного законодавства виділяють на постійній основі миротворчі контингенти.

Миротворчі контингенти держав-членів ОДКБ – спеціально підготовлений військовий, міліцейський (поліцейський) та цивільний персонал, а також сили та засоби, що надаються країнами – учасницями організації до складу миротворчих сил ОДКБ.