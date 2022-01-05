Проросійська ОДКБ вводить війська до Казахстану
У зв'язку із зверненням президента Казахстану до республіки будуть направлені Колективні миротворчі сили ОДКБ.
Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який наразі є головою Ради колективної безпеки ОДКБ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У зв'язку зі зверненням президента Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликаної, в тому числі, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку прийняла рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ у Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні", - написав Пашинян у фейсбуці.
В ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан.
Згідно з офіційними даними, загальна чисельність миротворчих сил Організації Договору про колективну безпеку – близько 3 600 осіб. Ці контингенти призначені для участі у миротворчих операціях ОДКБ. Для комплектування миротворчих сил країни – учасниці організації відповідно до свого національного законодавства виділяють на постійній основі миротворчі контингенти.
Миротворчі контингенти держав-членів ОДКБ – спеціально підготовлений військовий, міліцейський (поліцейський) та цивільний персонал, а також сили та засоби, що надаються країнами – учасницями організації до складу миротворчих сил ОДКБ.
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Ведь ЦИК насчитает 110% голосов за него.
А тепер він приймає рішення про придушення революції у сусідній державі.
Яка іронія і яка безпринципність.
Пекин давно рассматривает Казахстан, как свою сферу влияния и тут неизбежно столкновение с Москвой. В Казахстане добывается 40% мировых ресурсов урана, в котором нуждается Пекин, эта страна таже обеспечивает пятую часть китайского газового импорта.
После введения в Казахстан вооруженных сил ОДКБ - явной победы Москвы, Китай тоже предложил вооруженную помощь казахским властям.
Китай готов помочь правительству Казахстана, содействуя в сотрудничестве правоохранительных органов и сил безопасности для преодоления внешних угроз стране, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Недавние беспорядки в Казахстане свидетельствует, что ситуация в Центральной Азии под угрозой, и еще раз доказывает то, что некоторые внешние силы не хотят мира и спокойствия в регионе"