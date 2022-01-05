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Казахстан (854) ОДКБ (102) Пашинян Нікол (133)

Проросійська ОДКБ вводить війська до Казахстану

Проросійська ОДКБ вводить війська до Казахстану

У зв'язку із зверненням президента Казахстану до республіки будуть направлені Колективні миротворчі сили ОДКБ.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який наразі є головою Ради колективної безпеки ОДКБ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку зі зверненням президента Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликаної, в тому числі, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку прийняла рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ у Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні", - написав Пашинян у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Казахстану Токаєв звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу

В ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан.

Згідно з офіційними даними, загальна чисельність миротворчих сил Організації Договору про колективну безпеку – близько 3 600 осіб. Ці контингенти призначені для участі у миротворчих операціях ОДКБ. Для комплектування миротворчих сил країни – учасниці організації відповідно до свого національного законодавства виділяють на постійній основі миротворчі контингенти.

Миротворчі контингенти держав-членів ОДКБ – спеціально підготовлений військовий, міліцейський (поліцейський) та цивільний персонал, а також сили та засоби, що надаються країнами – учасницями організації до складу миротворчих сил ОДКБ.

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Що там «найвеличніший лідер» Зеленський?
Вже є реакція на підготовку введення військ Путіна в Казахстан?
Вже є хоч реакція когось із зеленої влади на дії путінського режиму?

Ні. Тиша. Він відпочиває в Буковелі і весь світ його не гребе.

Знаєте чому це важливо?
Бо так само путінська росія робила і з Україною у 2014 році. Так само злочинець Янукович закликав «ввести війська». Зрештою, 7% територій окуповано і загинуло 15 тисяч українців.

Тому саме Україна має РЕАГУВАТИ першою. І говорити про агресію РФ на весь світ, привертати увагу. Певною мірою, геополітично це може зіграти на нашу користь. Ми маємо в черговий раз сказати світу про АГРЕСОРА, про МАНІЯКА і про ОКУПАНТА.

Але про що ми говоримо.
Ніхто не буде дратувати Путіна.

Комусь добре відпочивається. Йому не до міжнародної політики, і не до України тим більше.

Долучайтесь до https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUooD_Jk6b-NlsAyqTuheruoG7qCMEr0BCAI4GyKgsEDWmJC4kYSzj2HStg8dak8bcl-**************************************************************&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
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05.01.2022 23:46
+109
Втручанням ззовні. А ви звідки втручатися збираєтеся, дятли?
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05.01.2022 23:46
+102
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWud2jCK6O70-svIncgteY2tZlT-0KsO57VFR7VisKZ32sNFLR-W8yNDHNBlw_yx4O03XcI1poCbR7hV-kCASfFvZFxkx7wMvpnj1OCqqXVVPKMDb2Yw_PBiNmo-pBKl5o&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWud2jCK6O70-svIncgteY2tZlT-0KsO57VFR7VisKZ32sNFLR-W8yNDHNBlw_yx4O03XcI1poCbR7hV-kCASfFvZFxkx7wMvpnj1OCqqXVVPKMDb2Yw_PBiNmo-pBKl5o&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 2 ч. ·



Президент Казахстана Токаев назвал протестующих «международными террористами» и попросил помощь у Путина.

Почему в агонии все «диктаторы» превращаются в итоге в Януковича? Жалкое зрелище…
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05.01.2022 23:47
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писец Казахстану
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06.01.2022 10:17 Відповісти
Только народ Казахстана имеет право решать будущее своей страны!!!Введение иностранных войск спровоцирует гражданску. войну!
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06.01.2022 10:41 Відповісти
да мы тоже хороши, ничего не довели до толку
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06.01.2022 10:51 Відповісти
казахи раз в десять лет бунтуют, а шам прилетел спецназ ГРУ стали ****** и постреляли казахов. Точь в точь как в Новочеркасске в 1962 году Хрущев и Козлов позвали спецназ ГРУ под руководством Мамсурова, который прошел практику еще в Испании, и те за два часа постреляли всех кто требовал снизить цены в столовой на котлеты. Ельцин, надо отдать ему должное, в 1993 году заставил всех ментов, которые подзахоранивали тела на других кладбищах, ексгумировать всех и похоронить по христианскому обряду. Двадцать лет кочевала цифра о 10 убиенных и 10 расстрелянных, а потом установили что больше ста человек погибли от рук спецназа. А горе историки до сих пор пишут, что это КГБ. Эти шли по арестах попозже. Руководили операцией два осетина Плиев и Мамсуров. На заседании Политбюро в 1964 году Хрущеву вменили незаконное привлечение армии для расправы с гражданами своей страны. И только после этого обвинения он подал заявление. Так что ГРУ имеет большой опыт
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06.01.2022 11:17 Відповісти
Тот же сценарий готовился и для Украины, для переизбрания Януковича. Сперва силы спецопераций россии устраивают погромы и дестабилизируют ситуацию, затем президент просит россию ввести войска.
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06.01.2022 11:23 Відповісти
А что будет у нас при переизбрании Зеленского?
Ведь ЦИК насчитает 110% голосов за него.
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06.01.2022 11:56 Відповісти
У цій історії найбільш цікаво що у голові ОДКБ знаходиться "демократ" Пашинян, який не так вже давно був тим самим "терористом" який зніс попередника у Вірменії.
А тепер він приймає рішення про придушення революції у сусідній державі.
Яка іронія і яка безпринципність.
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06.01.2022 12:10 Відповісти
У Пашиняна в жопе рука его хозяина, путлера. Как и у бульбофюрера. Как рука задвигается, так и эти куклы запоют.
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06.01.2022 12:33 Відповісти
РФ надо отключать от SWIFT!
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06.01.2022 12:35 Відповісти
Це Руцкій мір

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06.01.2022 12:49 Відповісти
Дивно чути цю маячню (ввід військ ОДБ через загрозу національній безпеці) від людини, яка три-чотири роки назад прийшла ДО ВЛАДИ за допомогою таких же БЄСПОРЯДКОВ. А потім продалась кремлю за одну річ - крісло президента армян.
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06.01.2022 14:03 Відповісти
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06.01.2022 14:31 Відповісти
ОДКБ - Огульная Девка Кабаева Безмозглого
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06.01.2022 14:33 Відповісти
А Пашинян виявився гандоном кінченим, коли він влаштовував протести в Вірменії, казахи війська вводили.
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06.01.2022 14:42 Відповісти
103 отдельная гвардейская бригада ВДВ(бывшая витебская дивизия вдв) в Алма-Ату зашла.Верность традициям-первыми были в Афганистане,первыми и в Казахстане
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06.01.2022 14:48 Відповісти
Разумеется-103 бригада ВДВ-это же наша)
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06.01.2022 15:01 Відповісти
Первыми и без голов вернутся а их выродки-дети родятся проклятыми и больными навек.
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06.01.2022 14:52 Відповісти
Кадыровцы скорее в мацкве твою мамку и жену будут дрючить во все дыры чем в Украину сунутся после того как им хвосты поджарили в ДАПе . Как там вы рюзгие без национальности и Родины говорите, ЧЕЧНЯ ЕТО КРУТО?
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06.01.2022 14:56 Відповісти
Таких сцыкунов как ты я еще в школе подсрачниками под парту загонял. Чего ты тут своим дырявым петухом Кадыровым пугаешь? Сам боишься приехать повоевать? Или кирзачи на подымешь? Кадырка конечно Герой Росии, за то что резал рузких с 16 лет. Но герой ето он в Маскве в своем бронированном мерседесе с сотней боевиков в охране. В реальности не видел чтобы он даже к своим чеченам выходил без охраны.
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06.01.2022 15:00 Відповісти
В Афганистане потери были 2-3% среди десантников.Ага,всех проклянут-сам то веришь?
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06.01.2022 15:08 Відповісти
хорошо бы грузом 200 оттуда вся вышла .
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06.01.2022 20:27 Відповісти
Нужно помочь казахам. Если ***** еще и Казахстан захватит от обезумеет от крови и безнаказанности и сразу же набросится на Киев. А европита***сы будут только озабочиваться и кивать головой нам сдаваться чтобы не пролилась кровь.
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06.01.2022 14:51 Відповісти
Правильно, мокши! Дави казахов! Чем больше казахов вы убьете, тем вам будет лучше!
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06.01.2022 14:55 Відповісти
Sikh , я вам приведу только , факты ,про армян .Во всей Армении живет до 1% не армян , в Баку проживает больше 18% не Азербайджанцев . В школах преподают, культ армян , они самые лучшие и т.д.
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06.01.2022 16:12 Відповісти
Пашинян это тот чувак тот который сам пришел к власти в результате протеста а теперь давит протест вот жеж негодяй.
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06.01.2022 16:31 Відповісти
@Ateo пишет, что рота армянских военных из состава войск ОДКБ "взяла под контроль центральный рынок Алматы".
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07.01.2022 19:45 Відповісти
Британская Times связывает события в Казахстане с геополитическим противостоянием России и Китая.

Пекин давно рассматривает Казахстан, как свою сферу влияния и тут неизбежно столкновение с Москвой. В Казахстане добывается 40% мировых ресурсов урана, в котором нуждается Пекин, эта страна таже обеспечивает пятую часть китайского газового импорта.

После введения в Казахстан вооруженных сил ОДКБ - явной победы Москвы, Китай тоже предложил вооруженную помощь казахским властям.

Китай готов помочь правительству Казахстана, содействуя в сотрудничестве правоохранительных органов и сил безопасности для преодоления внешних угроз стране, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Недавние беспорядки в Казахстане свидетельствует, что ситуация в Центральной Азии под угрозой, и еще раз доказывает то, что некоторые внешние силы не хотят мира и спокойствия в регионе"
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11.01.2022 18:50 Відповісти
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