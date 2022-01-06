Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд признали украинские COVID-сертификаты

К составу Доверительной сети е-здоровья ЕС, члены которой взаимно признают цифровые COVID-сертификаты, присоединились новые страны-участницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Речь идет о таких странах, как Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд. Такое решение позволит при пересечении границы с этими странами использовать цифровой COVID-сертификат, полученный в "Дії"", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, это касается тех граждан, которые вакцинировались от коронавирусной болезни или недавно выздоровели.

"Вакцинированные граждане Украины смогут посещать больше стран без ПЦР-тестов и самоизоляции в странах прибытия, если это позволяет эпидемическая ситуация", - пояснила замминистра Мария Карчевич.

Читайте также: В середине января будет решение о том, как продлят срок действия ковид-сертификатов в приложении "Дія", - Кузин

Как напомнили в Минздраве, на сегодняшний день в состав Доверительной сети е-здоровья ЕС входит 60 стран мира. Среди них не только ближайшие к Украине европейские страны, как Польша, Австрия, Латвия и остальные члены ЕС. Но и страны других континентов, в том числе Сингапур, Новая Зеландия и ОАЭ. Полный список стран-участниц сети можно найти здесь .