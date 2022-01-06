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Ливан (123) сертификат (225) Таиланд (180) Тайвань (109) Черногория (198) Тунис (80) Уругвай (6) коронавирус (17040)

Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд признали украинские COVID-сертификаты

Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд признали украинские COVID-сертификаты

К составу Доверительной сети е-здоровья ЕС, члены которой взаимно признают цифровые COVID-сертификаты, присоединились новые страны-участницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Речь идет о таких странах, как Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд. Такое решение позволит при пересечении границы с этими странами использовать цифровой COVID-сертификат, полученный в "Дії"", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, это касается тех граждан, которые вакцинировались от коронавирусной болезни или недавно выздоровели.

"Вакцинированные граждане Украины смогут посещать больше стран без ПЦР-тестов и самоизоляции в странах прибытия, если это позволяет эпидемическая ситуация", - пояснила замминистра Мария Карчевич.

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Как напомнили в Минздраве, на сегодняшний день в состав Доверительной сети е-здоровья ЕС входит 60 стран мира. Среди них не только ближайшие к Украине европейские страны, как Польша, Австрия, Латвия и остальные члены ЕС. Но и страны других континентов, в том числе Сингапур, Новая Зеландия и ОАЭ. Полный список стран-участниц сети можно найти здесь .
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Топ комментарии
+5
кто о чем, а вшивый о бане.. украинцам надо, как казахам выйти против упырей, которые устроили геноцид украинцев с принудительной шмурдизацией и со своими аусвайсами..
половина упырей не вакцинирована, включая шлюшко, кличко и тд..
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06.01.2022 00:16
+5
идите лесом со своими цифровыми сертификатами и со своим цифровым концлагерем..
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06.01.2022 04:21
+3
К настоящему времени большинство людей должно было понять, что сценарий «covid» был написан много лет назад, со строгой последовательностью псевдо «событий»: от «внезапного» появления какого-то странного нового «вируса» в Китае до телешоу с демонстрацией массовых захоронений, затем "локдаунов", ужасающего количество «случаев», массовых инъекций невинных граждан экспериментальными химикатами от Pfizer, ограничением (в конечном итоге: ликвидацией) гражданских прав всех тех, кто отказывается участвовать в этом «новом мировом порядке».
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06.01.2022 06:39
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ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ УКРАИНЦЫ ДОЛЖНЫ ВСЁ ВКЛАДЫВАТЬ В УКРАИНУ !!!
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06.01.2022 00:04 Ответить
кто о чем, а вшивый о бане.. украинцам надо, как казахам выйти против упырей, которые устроили геноцид украинцев с принудительной шмурдизацией и со своими аусвайсами..
половина упырей не вакцинирована, включая шлюшко, кличко и тд..
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06.01.2022 00:16 Ответить
Или лечи мозги упырь невакцинированный
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06.01.2022 06:43 Ответить
шлюшко, перелогинься.. ты почему не уколотый до сих пор.. бздишь, что после первой дозы чуть коньки не откинул?
а народу навязывает этот шмурдяк?
где ты прятаться будешь от народа, когда афера ваша будет доказана..
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06.01.2022 11:46 Ответить
Всё,наконец,завтра на выходные,в Уругвай.
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06.01.2022 00:23 Ответить
Хороший выбор. Уругвай самая благополучная страна в Южной Америке
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06.01.2022 02:51 Ответить
Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд признали украинские COVID-сертификаты Источник:
=============
Это победа! Почти победа!
А где Венесуэла, Зимбабве, Афганистан, Никарагуа?
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06.01.2022 00:52 Ответить
Чем плохи эти страны? Они даже близко не Венесуэлы и Зимбабве. Тайвань вообще высокоразвитая страна.
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06.01.2022 01:49 Ответить
Айда в ливан! Там хорошо!
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06.01.2022 02:16 Ответить
идите лесом со своими цифровыми сертификатами и со своим цифровым концлагерем..
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06.01.2022 04:21 Ответить
Так в том то и дело, что ты будешь ходить лесом без сертификатов вакцинации. А мы будем отдыхать в цивилизованных европах
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06.01.2022 06:44 Ответить
Не забывай колоться шмурдяком от Пфизера раз в три месяца.
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06.01.2022 06:47 Ответить
уколотый, лично ты - можешь поехать теперь, только до ближайшего пункта вакцинации-шмурдизации..
план сатанистов по шмурдизации здорового населения планеты сдулся, и ты ковидный тролль идёшь лесом..
всем понятно, что никакая это не вакцина, и люди, когда поймут, что им кололи экспериментальную генномодифицированную жижу, начнут вас топтать и ломать..
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06.01.2022 11:42 Ответить
К настоящему времени большинство людей должно было понять, что сценарий «covid» был написан много лет назад, со строгой последовательностью псевдо «событий»: от «внезапного» появления какого-то странного нового «вируса» в Китае до телешоу с демонстрацией массовых захоронений, затем "локдаунов", ужасающего количество «случаев», массовых инъекций невинных граждан экспериментальными химикатами от Pfizer, ограничением (в конечном итоге: ликвидацией) гражданских прав всех тех, кто отказывается участвовать в этом «новом мировом порядке».
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06.01.2022 06:39 Ответить
Фильм "Заражение" смотреть всем. Весь сценарий взят от туда. Вобщем, жить - страшно, умереть - дорого. Ничего не осталось как верить дуракам таким как ты.
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06.01.2022 06:46 Ответить
Я лучше посмотрю документалистику. Например, о приведении в исполнение приговоров в Нюрнберге. Те кого там повесили - тоже пытались установить "новый мировой порядок".
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06.01.2022 06:48 Ответить
 
 