Ермак обсудил ситуацию с безопасностью с помощником госсекретаря США Донфрид
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 5 января обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы ОП.
"Обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности. Важно, что Украина и США всегда на постоянном контакте, как и должно быть в отношениях настоящих стратегических партнеров и друзей", - написал Ермак.
Глава ОП подчеркнул, что отношения и коммуникация между Украиной и США "стали еще более регулярными и вышли на качественно новый уровень".
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+13 Alex Newman
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Что - то с памятью моей стало! Вроде не Ермака,или я ошибаюсь?
- Да, но он находится на посту!
("Гараж", Рязанов)
- Нет.
- Вот и я не вижу. А он есть.
(с)
Почему в наморднике? Потому что чем меньше собаченка, тем гавкучее.
выбрали, блин, наркомана-аниматора на нашу голову..(