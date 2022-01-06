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Ермак обсудил ситуацию с безопасностью с помощником госсекретаря США Донфрид

Ермак обсудил ситуацию с безопасностью с помощником госсекретаря США Донфрид

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 5 января обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы ОП.

"Обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности. Важно, что Украина и США всегда на постоянном контакте, как и должно быть в отношениях настоящих стратегических партнеров и друзей", - написал Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что отношения и коммуникация между Украиной и США "стали еще более регулярными и вышли на качественно новый уровень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не будут участвовать в Нормандском формате, но будут способствовать поддержке дипломатии, - Донфрид

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Топ комментарии
+13
Єрмак знову поклав на указ піськограя і обговорив безпеку України з представником Держдепу США
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06.01.2022 00:42
+13
Дерьмак, ты картриджи заправил, мудень? Вовочка опять свои сценарии на рабочем принтере печатал...
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06.01.2022 00:55
+12
ЗЕчмо опять обдолбаное валяется, шо Ермак исполняет обязанности призидента. У Ермака есть доступ до гостайн? Какого завхоз лезет в большую политику? ЗЕшобле в полном составе пора уже на выход из ОПы, бо народ насмотрится на казахов и сделает так же
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06.01.2022 01:02
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Єрмак знову поклав на указ піськограя і обговорив безпеку України з представником Держдепу США
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06.01.2022 00:42 Ответить
Не зовсім так - зебіл указом вказав що робити офіційні заяви по зовнішній політиці України може тільки він, прем'єр-міністр, та міністр закордонних справ. А дерьмак може робити що завгодно в зовнішній політиці, адже в нього нема на це "полномочий".
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06.01.2022 00:55 Ответить
"Російська агресія це історія, вигадана від початку до кінця".
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06.01.2022 07:21 Ответить
кацап, досить бухать бо білочка вже близько!
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06.01.2022 09:26 Ответить
Абсурд ! Неадекватный 🤢🤡🐲, полностью передал бразды правления пособнику ***** ! Секретут управляет Украиной и внедряет капитуляцию в стойло гулага
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06.01.2022 09:30 Ответить
Дерьмак, ты картриджи заправил, мудень? Вовочка опять свои сценарии на рабочем принтере печатал...
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06.01.2022 00:55 Ответить
ЗЕчмо опять обдолбаное валяется, шо Ермак исполняет обязанности призидента. У Ермака есть доступ до гостайн? Какого завхоз лезет в большую политику? ЗЕшобле в полном составе пора уже на выход из ОПы, бо народ насмотрится на казахов и сделает так же
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06.01.2022 01:02 Ответить
картошку посадим и бум делать
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06.01.2022 01:20 Ответить
Певно є доступ - взвгалі усе, чого торкається Єрмак стає держтаємницею яку від суспільства охороняє щільна завіса брехні.
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06.01.2022 01:20 Ответить
Небезпекову! И шо такое "ермак"?
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06.01.2022 01:05 Ответить
А кого избрали на должность президента 73% в 2019 году?
Что - то с памятью моей стало! Вроде не Ермака,или я ошибаюсь?
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06.01.2022 01:07 Ответить
всьо правильно у Вас с памятью.
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06.01.2022 01:18 Ответить
Зебиленыши! Так шо такое вот это Дерьмак?
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06.01.2022 01:07 Ответить
дерьмо
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06.01.2022 01:18 Ответить
ЗЕленое.
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06.01.2022 07:29 Ответить
Цей чувак навіть не держслужбовець!
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06.01.2022 01:09 Ответить
"Влияние 49-летнего Ермака на Зеленского - комика, ставшего политиком и уже третий год находящегося на посту президента Украины, - вызвало недоумение как в Вашингтоне, так и в Киеве." - сказал "Радио Свобода" Адриан Каратницкий, эксперт по Украине и старший научный сотрудник базирующегося в Вашингтоне Атлантического совета.
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06.01.2022 01:24 Ответить
Сподобалося: "находящегося на посту" Не Президент, а знаходиться десь там хрін знає де
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06.01.2022 01:29 Ответить
- Ваш вахтер идиот!
- Да, но он находится на посту!
("Гараж", Рязанов)
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06.01.2022 01:59 Ответить
Можна не сумніваючись сказати що президента в Україні нема.
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06.01.2022 01:29 Ответить
- Видишь суслика?

- Нет.

- Вот и я не вижу. А он есть.
(с)
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06.01.2022 01:31 Ответить
Лучше б уж сразу в маскву информацию отправляли.
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06.01.2022 02:27 Ответить
Державний департамент в США відповідає тільки за міжнародну політику цієї країни. Адміністрація президента в будь-якій країні слугує для президента як відділ кадрів та господарча служба (канцтовари, офісне обладнання, ремонт приміщень, і т.п.) Міністерство закордонних справ США та завгосп Президента України - що вони можуть обговорювати? Невже виробництво олівців для офісу Президента України неодмінно у Пенсільванії? Там багато людей втратили роботу після закриття місцевих шахт.
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06.01.2022 03:00 Ответить
ермак_Козырь_Михайлов_Лолита, ты не Кулеба и даже не зе_никчемность, вали к своим хозяевам в москву.
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06.01.2022 04:30 Ответить
а зачем МИД в Украине? чем занимается министр с фамилией кулеба... собачку по вечерам выгуливает в центре Киева?
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06.01.2022 05:14 Ответить
Нееее, он выгуливает бубу криворогого. На поводке и в наморднике.
Почему в наморднике? Потому что чем меньше собаченка, тем гавкучее.
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06.01.2022 07:32 Ответить
Кульоба, ау, ти де дівся?
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06.01.2022 05:28 Ответить
Все агенты Кремля. Кого то застукали за белой дорожкой, а ктото на службе. Борис Ермак рассказал, что в конце 1980-х занимал высокий пост в посольстве СССР в Афганистане и там же познакомился с влиятельным российским банкиром Рахамимом Эмануиловым. Сейчас он через религиозную общину связан с другом Владимира Путина Ильгамом Рагимовым. С ним Борис Михайлович познакомился в Афганистане - Ермак помогал создавать там систему профтехобразования, а Эмануилов работал переводчиком в аппарате экономического советника и в торговом представительстве СССР.
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06.01.2022 06:33 Ответить
30 часов видео на брата Ермака. И шо? Потому что писюнаграя держат на коротком поводке
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06.01.2022 06:35 Ответить
походу глаМный трепломат Зеля совсем недееспособен..
выбрали, блин, наркомана-аниматора на нашу голову..(
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06.01.2022 07:11 Ответить
Секретарша по поручению?
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06.01.2022 07:59 Ответить
Не нужно учить Госдеп США , с кем им контактировать в Украине . Ермак - доверенное лицо президента .
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06.01.2022 08:13 Ответить
Сам позвонил какому-то помощнику. Сам написал об этом. А был вообще разговор или нет, то таке. А теперь вопрос, был ли ярмак в теме когда братела бабло греб за должности. Или братела сам все решал. Ярмак член ОПг, неЛоха
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06.01.2022 08:36 Ответить
Зелеблевотное...Что это за должность такая "доверенное лицо" ?
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06.01.2022 09:20 Ответить
довіреність покажи ?
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06.01.2022 09:31 Ответить
Тьі из Госдепа и фамилия Блинкен ?
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06.01.2022 10:13 Ответить
я Громадянин України ! в Конституції не написано що прибиральниця президента може щось обговорювати від імені держави !
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06.01.2022 10:18 Ответить
А в США нет завхоза Оффиса Президента ?
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06.01.2022 08:41 Ответить
Ермак агент кремля геть з України
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06.01.2022 08:55 Ответить
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06.01.2022 09:15 Ответить
Зе с Беней в Буковеле......Зе-ЕРМк ПНХ!!!
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06.01.2022 09:19 Ответить
Сколько еще этот ФСБшный завхоз будет корчить из себя типа президента???
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06.01.2022 11:22 Ответить
Полотёр все «дипломатит»😁 А хрипатый где?
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06.01.2022 13:06 Ответить
Два питання.1 Чому цей Ермак порушує закон зеленського про осіб, правомочних коментувати міжнародну політику. 2. Більш суттєве: Чому ЧОМУ інстанції уряду США ЛЕГІТИМІЗУЮТЬ цього дьермака, проведенням з ним перемовин? Ну на фіга,Держдеп????
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06.01.2022 13:28 Ответить
кто мне обяснит,что этот мудак делает в администрации президента
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06.01.2022 13:38 Ответить
 
 