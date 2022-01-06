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Єрмак обговорив безпекову ситуацію з помічником держсекретаря США Донфрід

Єрмак обговорив безпекову ситуацію з помічником держсекретаря США Донфрід

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 5 січня обговорив безпекову ситуацію довкола України з помічником держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер голови ОП.

"Обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти. Важливо, що Україна та США завжди на постійному контакті, як і має бути у відносинах справжніх стратегічних партнерів та друзів", - написав Єрмак.

Голова ОП підкреслив, що відносини та комунікація між Україною і США "стали ще більш регулярними і вийшли на якісно новий рівень".

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Автор: 
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Топ коментарі
+13
Єрмак знову поклав на указ піськограя і обговорив безпеку України з представником Держдепу США
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06.01.2022 00:42
+13
Дерьмак, ты картриджи заправил, мудень? Вовочка опять свои сценарии на рабочем принтере печатал...
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06.01.2022 00:55
+12
ЗЕчмо опять обдолбаное валяется, шо Ермак исполняет обязанности призидента. У Ермака есть доступ до гостайн? Какого завхоз лезет в большую политику? ЗЕшобле в полном составе пора уже на выход из ОПы, бо народ насмотрится на казахов и сделает так же
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06.01.2022 01:02
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Єрмак знову поклав на указ піськограя і обговорив безпеку України з представником Держдепу США
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06.01.2022 00:42 Відповісти
Не зовсім так - зебіл указом вказав що робити офіційні заяви по зовнішній політиці України може тільки він, прем'єр-міністр, та міністр закордонних справ. А дерьмак може робити що завгодно в зовнішній політиці, адже в нього нема на це "полномочий".
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06.01.2022 00:55 Відповісти
"Російська агресія це історія, вигадана від початку до кінця".
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06.01.2022 07:21 Відповісти
кацап, досить бухать бо білочка вже близько!
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06.01.2022 09:26 Відповісти
Абсурд ! Неадекватный 🤢🤡🐲, полностью передал бразды правления пособнику ***** ! Секретут управляет Украиной и внедряет капитуляцию в стойло гулага
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06.01.2022 09:30 Відповісти
Дерьмак, ты картриджи заправил, мудень? Вовочка опять свои сценарии на рабочем принтере печатал...
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06.01.2022 00:55 Відповісти
ЗЕчмо опять обдолбаное валяется, шо Ермак исполняет обязанности призидента. У Ермака есть доступ до гостайн? Какого завхоз лезет в большую политику? ЗЕшобле в полном составе пора уже на выход из ОПы, бо народ насмотрится на казахов и сделает так же
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06.01.2022 01:02 Відповісти
картошку посадим и бум делать
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06.01.2022 01:20 Відповісти
Певно є доступ - взвгалі усе, чого торкається Єрмак стає держтаємницею яку від суспільства охороняє щільна завіса брехні.
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06.01.2022 01:20 Відповісти
Небезпекову! И шо такое "ермак"?
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06.01.2022 01:05 Відповісти
А кого избрали на должность президента 73% в 2019 году?
Что - то с памятью моей стало! Вроде не Ермака,или я ошибаюсь?
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06.01.2022 01:07 Відповісти
всьо правильно у Вас с памятью.
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06.01.2022 01:18 Відповісти
Зебиленыши! Так шо такое вот это Дерьмак?
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06.01.2022 01:07 Відповісти
дерьмо
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06.01.2022 01:18 Відповісти
ЗЕленое.
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06.01.2022 07:29 Відповісти
Цей чувак навіть не держслужбовець!
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06.01.2022 01:09 Відповісти
"Влияние 49-летнего Ермака на Зеленского - комика, ставшего политиком и уже третий год находящегося на посту президента Украины, - вызвало недоумение как в Вашингтоне, так и в Киеве." - сказал "Радио Свобода" Адриан Каратницкий, эксперт по Украине и старший научный сотрудник базирующегося в Вашингтоне Атлантического совета.
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06.01.2022 01:24 Відповісти
Сподобалося: "находящегося на посту" Не Президент, а знаходиться десь там хрін знає де
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06.01.2022 01:29 Відповісти
- Ваш вахтер идиот!
- Да, но он находится на посту!
("Гараж", Рязанов)
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06.01.2022 01:59 Відповісти
Можна не сумніваючись сказати що президента в Україні нема.
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06.01.2022 01:29 Відповісти
- Видишь суслика?

- Нет.

- Вот и я не вижу. А он есть.
(с)
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06.01.2022 01:31 Відповісти
Лучше б уж сразу в маскву информацию отправляли.
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06.01.2022 02:27 Відповісти
Державний департамент в США відповідає тільки за міжнародну політику цієї країни. Адміністрація президента в будь-якій країні слугує для президента як відділ кадрів та господарча служба (канцтовари, офісне обладнання, ремонт приміщень, і т.п.) Міністерство закордонних справ США та завгосп Президента України - що вони можуть обговорювати? Невже виробництво олівців для офісу Президента України неодмінно у Пенсільванії? Там багато людей втратили роботу після закриття місцевих шахт.
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06.01.2022 03:00 Відповісти
ермак_Козырь_Михайлов_Лолита, ты не Кулеба и даже не зе_никчемность, вали к своим хозяевам в москву.
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06.01.2022 04:30 Відповісти
а зачем МИД в Украине? чем занимается министр с фамилией кулеба... собачку по вечерам выгуливает в центре Киева?
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06.01.2022 05:14 Відповісти
Нееее, он выгуливает бубу криворогого. На поводке и в наморднике.
Почему в наморднике? Потому что чем меньше собаченка, тем гавкучее.
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06.01.2022 07:32 Відповісти
Кульоба, ау, ти де дівся?
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06.01.2022 05:28 Відповісти
Все агенты Кремля. Кого то застукали за белой дорожкой, а ктото на службе. Борис Ермак рассказал, что в конце 1980-х занимал высокий пост в посольстве СССР в Афганистане и там же познакомился с влиятельным российским банкиром Рахамимом Эмануиловым. Сейчас он через религиозную общину связан с другом Владимира Путина Ильгамом Рагимовым. С ним Борис Михайлович познакомился в Афганистане - Ермак помогал создавать там систему профтехобразования, а Эмануилов работал переводчиком в аппарате экономического советника и в торговом представительстве СССР.
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06.01.2022 06:33 Відповісти
30 часов видео на брата Ермака. И шо? Потому что писюнаграя держат на коротком поводке
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06.01.2022 06:35 Відповісти
походу глаМный трепломат Зеля совсем недееспособен..
выбрали, блин, наркомана-аниматора на нашу голову..(
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06.01.2022 07:11 Відповісти
Секретарша по поручению?
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06.01.2022 07:59 Відповісти
Не нужно учить Госдеп США , с кем им контактировать в Украине . Ермак - доверенное лицо президента .
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06.01.2022 08:13 Відповісти
Сам позвонил какому-то помощнику. Сам написал об этом. А был вообще разговор или нет, то таке. А теперь вопрос, был ли ярмак в теме когда братела бабло греб за должности. Или братела сам все решал. Ярмак член ОПг, неЛоха
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06.01.2022 08:36 Відповісти
Зелеблевотное...Что это за должность такая "доверенное лицо" ?
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06.01.2022 09:20 Відповісти
довіреність покажи ?
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06.01.2022 09:31 Відповісти
Тьі из Госдепа и фамилия Блинкен ?
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06.01.2022 10:13 Відповісти
я Громадянин України ! в Конституції не написано що прибиральниця президента може щось обговорювати від імені держави !
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06.01.2022 10:18 Відповісти
А в США нет завхоза Оффиса Президента ?
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06.01.2022 08:41 Відповісти
Ермак агент кремля геть з України
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06.01.2022 08:55 Відповісти
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06.01.2022 09:15 Відповісти
Зе с Беней в Буковеле......Зе-ЕРМк ПНХ!!!
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06.01.2022 09:19 Відповісти
Сколько еще этот ФСБшный завхоз будет корчить из себя типа президента???
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06.01.2022 11:22 Відповісти
Полотёр все «дипломатит»😁 А хрипатый где?
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06.01.2022 13:06 Відповісти
Два питання.1 Чому цей Ермак порушує закон зеленського про осіб, правомочних коментувати міжнародну політику. 2. Більш суттєве: Чому ЧОМУ інстанції уряду США ЛЕГІТИМІЗУЮТЬ цього дьермака, проведенням з ним перемовин? Ну на фіга,Держдеп????
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06.01.2022 13:28 Відповісти
кто мне обяснит,что этот мудак делает в администрации президента
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06.01.2022 13:38 Відповісти
 
 