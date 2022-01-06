Єрмак обговорив безпекову ситуацію з помічником держсекретаря США Донфрід
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 5 січня обговорив безпекову ситуацію довкола України з помічником держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер голови ОП.
"Обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти. Важливо, що Україна та США завжди на постійному контакті, як і має бути у відносинах справжніх стратегічних партнерів та друзів", - написав Єрмак.
Голова ОП підкреслив, що відносини та комунікація між Україною і США "стали ще більш регулярними і вийшли на якісно новий рівень".
Топ коментарі
+13 Alex Newman
показати весь коментар06.01.2022 00:42
+13 Rhodesian
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+12 Неоновая Вывеска
показати весь коментар06.01.2022 01:02
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Что - то с памятью моей стало! Вроде не Ермака,или я ошибаюсь?
- Да, но он находится на посту!
("Гараж", Рязанов)
- Нет.
- Вот и я не вижу. А он есть.
(с)
Почему в наморднике? Потому что чем меньше собаченка, тем гавкучее.
выбрали, блин, наркомана-аниматора на нашу голову..(