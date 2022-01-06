В Нур-Султане и Алматы отключили интернет, телефонная связь почти не работает
В столице Казахстана Нур-Султане и Алматы вновь отключили интернет, телефонная связь работает с перебоями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отключение произошло в ночь на четверг. Исчез интернет, телефонная связь практически не работает.
Ранее сообщалось, что казахстанские сайты, в частности, ряд СМИ, недоступны за рубежом, жители республики сообщали о проблемах со связью.
Казахстанцы, находящиеся за границей, не могли связаться со своими родными в Нур-Султане и Алматы с помощью телефонной связи и через интернет-мессенджеры.
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https://youtu.be/Ybo4mdeK-vg
Народу не понравилось появление руцких.
никакой смены власти не будет.
отстреляют всех и митингующих тоже.
наш майдан поддеживал бизнес.а там, бизнес отстреливалс т мародеров.
рукии у власти развязаны.
так что будут мочить всех под одну гребенку.
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1990658324447193?__cft__[0]=AZVzjzHqWKuUeq3lP-UbFvXAaxSL1lBzu8X6naF37SK7aLY3mPeG2KILkxPYrfHl1YM20rEX01Neol1iWxKiZ-LBPHx61zouY7-********************************&__tn__=%2CO%2CP-R 7 ч. ·
Армения позорно теряет Карабах и получает от Азербайджана Байрактарами по самые помидоры - ОДКБ молчит.
В Казахстане народное восстание - ОДКБ высылает вооруженных головорезов истреблять местное население.
Вывод: ОДКБ - никчёмная организация с устаревшим вооружением, которая не способна воевать по-настоящему с плюс-минус современной армией. Всё, на что она способна - стрелять из огнестрельного оружия по мирному населению во имя сохранения власти очередного местного людоеда. Честное название - «Беркут по вызову». Ни в коем случае нельзя вступать в те организации коллективной безопасности, где присутствует рф.
Достаточно взглянуть на союзников рф по Генассамблее ООН: Армения, Беларусь, Боливия, Зимбабве, Сирия, Венесуэла, Судан, Никарагуа, КНДР. Это те страны, которые в 2014 году воздержались во время голосования по Крыму. Тот случай, когда список говорит сам за себя.