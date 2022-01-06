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Казахстан (778) Алматы (22)

В Нур-Султане и Алматы отключили интернет, телефонная связь почти не работает

В Нур-Султане и Алматы отключили интернет, телефонная связь почти не работает

В столице Казахстана Нур-Султане и Алматы вновь отключили интернет, телефонная связь работает с перебоями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отключение произошло в ночь на четверг. Исчез интернет, телефонная связь практически не работает.

Ранее сообщалось, что казахстанские сайты, в частности, ряд СМИ, недоступны за рубежом, жители республики сообщали о проблемах со связью.

Казахстанцы, находящиеся за границей, не могли связаться со своими родными в Нур-Султане и Алматы с помощью телефонной связи и через интернет-мессенджеры.

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Топ комментарии
+16
Мы с Вами! Надеюсь казахи будут поумнее беларусов и доведут дело до конца!
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06.01.2022 01:38
+12
Значит идет серьезный замес и победных роликов со стороны власти пока нет
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06.01.2022 01:46
+12
Ну є надія що встоять. Він не просив б допомоги у своїх друзів диктаторів, якщо б сам міг здолати людей. Тобто є шанс що поліція та армія може перейшла на бік людей, хоч не вся, але перейшла. А це зброя. Тому тім військам які туди зайдуть буде не легко придушити їх. Сподіваюсь що встоять.
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06.01.2022 04:53
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Мы с Вами! Надеюсь казахи будут поумнее беларусов и доведут дело до конца!
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06.01.2022 01:38 Ответить
Цікаво, а у Нурсултана, який Назарбаєв, телефон працює?
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06.01.2022 01:42 Ответить
Страны по Добыче Урана в год.

https://youtu.be/Ybo4mdeK-vg
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06.01.2022 01:45 Ответить
Світові ціни на уран можуть підскочити в 5-10 разів
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06.01.2022 07:11 Ответить
Значит идет серьезный замес и победных роликов со стороны власти пока нет
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06.01.2022 01:46 Ответить
Значит еще ничего не проиграно.
Народу не понравилось появление руцких.
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06.01.2022 02:42 Ответить
Вот так под шумок и задавят весь бунт. До Революции надо дорасти, а у казахов нет лидера нет координационного центра, нет переходного правительства, нет самоорганизации по пресечению мародерства... что там происходит будет только догадываться. Вспомните как было у нас - только массированная поддержка СМИ не позволила все топить в крови. кадры убийств на Майдане только обозлили народ и заставили перейти точку не возврата. казахов же отключили от всего и будут убивать. Ублюдки армянские покрыли себя очередным позором. Именно для таких случаев это ОДКБ и предусмотрено - чужими руками давить внутреннюю оппозицию.
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06.01.2022 04:12 Ответить
Ну є надія що встоять. Він не просив б допомоги у своїх друзів диктаторів, якщо б сам міг здолати людей. Тобто є шанс що поліція та армія може перейшла на бік людей, хоч не вся, але перейшла. А це зброя. Тому тім військам які туди зайдуть буде не легко придушити їх. Сподіваюсь що встоять.
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06.01.2022 04:53 Ответить
Позвали рашистів, ща вам будуть відірвані роки.
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06.01.2022 08:19 Ответить
да Казахстан все, со вчера там видны четкие отпечатки лаптей.
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06.01.2022 08:33 Ответить
после того что сделали с захваченными городами бандиты и мародеры,
никакой смены власти не будет.
отстреляют всех и митингующих тоже.
наш майдан поддеживал бизнес.а там, бизнес отстреливалс т мародеров.
рукии у власти развязаны.
так что будут мочить всех под одну гребенку.
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06.01.2022 08:40 Ответить
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Армения позорно теряет Карабах и получает от Азербайджана Байрактарами по самые помидоры - ОДКБ молчит.

В Казахстане народное восстание - ОДКБ высылает вооруженных головорезов истреблять местное население.

Вывод: ОДКБ - никчёмная организация с устаревшим вооружением, которая не способна воевать по-настоящему с плюс-минус современной армией. Всё, на что она способна - стрелять из огнестрельного оружия по мирному населению во имя сохранения власти очередного местного людоеда. Честное название - «Беркут по вызову». Ни в коем случае нельзя вступать в те организации коллективной безопасности, где присутствует рф.

Достаточно взглянуть на союзников рф по Генассамблее ООН: Армения, Беларусь, Боливия, Зимбабве, Сирия, Венесуэла, Судан, Никарагуа, КНДР. Это те страны, которые в 2014 году воздержались во время голосования по Крыму. Тот случай, когда список говорит сам за себя.




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06.01.2022 08:44 Ответить
Власть в Казахстане и Среднеазиатских странах слаба. В случае заворухи, никто за коррумпированные кланы воевать не будет, одна надежда на помощь извне, главное от Мордора.
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06.01.2022 09:45 Ответить
Вот что бывает с теми, кто не хочет платить в два раза больше своим властям.
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06.01.2022 09:50 Ответить
 
 