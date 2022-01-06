У Нур-Султані та Алмати відключили інтернет, телефонний зв'язок майже не працює
У столиці Казахстану Нур-Султані та місті Алмати знову відключили інтернет, телефонний зв'язок працює з перебоями.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відключення сталося у ніч проти четверга. Зник інтернет, телефонний зв'язок практично не працює.
Раніше повідомлялося, що казахстанські сайти, зокрема низка ЗМІ, недоступні за кордоном, жителі республіки повідомляли про проблеми зі зв'язком.
Казахстанці, які перебувають за кордоном, не могли зв'язатися зі своїми рідними в Нур-Султані та Алмати за допомогою телефонного зв'язку та через інтернет-месенджери.
Топ коментарі
+16 Vladimir Longer
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+12 Сергей Кондратьєв
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+12 Алексей Алексеевич 56ec05b5
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https://youtu.be/Ybo4mdeK-vg
Народу не понравилось появление руцких.
никакой смены власти не будет.
отстреляют всех и митингующих тоже.
наш майдан поддеживал бизнес.а там, бизнес отстреливалс т мародеров.
рукии у власти развязаны.
так что будут мочить всех под одну гребенку.
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1990658324447193?__cft__[0]=AZVzjzHqWKuUeq3lP-UbFvXAaxSL1lBzu8X6naF37SK7aLY3mPeG2KILkxPYrfHl1YM20rEX01Neol1iWxKiZ-LBPHx61zouY7-********************************&__tn__=%2CO%2CP-R 7 ч. ·
Армения позорно теряет Карабах и получает от Азербайджана Байрактарами по самые помидоры - ОДКБ молчит.
В Казахстане народное восстание - ОДКБ высылает вооруженных головорезов истреблять местное население.
Вывод: ОДКБ - никчёмная организация с устаревшим вооружением, которая не способна воевать по-настоящему с плюс-минус современной армией. Всё, на что она способна - стрелять из огнестрельного оружия по мирному населению во имя сохранения власти очередного местного людоеда. Честное название - «Беркут по вызову». Ни в коем случае нельзя вступать в те организации коллективной безопасности, где присутствует рф.
Достаточно взглянуть на союзников рф по Генассамблее ООН: Армения, Беларусь, Боливия, Зимбабве, Сирия, Венесуэла, Судан, Никарагуа, КНДР. Это те страны, которые в 2014 году воздержались во время голосования по Крыму. Тот случай, когда список говорит сам за себя.