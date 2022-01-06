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Казахстан (854) Алмати (24)

У Нур-Султані та Алмати відключили інтернет, телефонний зв'язок майже не працює

У Нур-Султані та Алмати відключили інтернет, телефонний зв'язок майже не працює

У столиці Казахстану Нур-Султані та місті Алмати знову відключили інтернет, телефонний зв'язок працює з перебоями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відключення сталося у ніч проти четверга. Зник інтернет, телефонний зв'язок практично не працює.

Раніше повідомлялося, що казахстанські сайти, зокрема низка ЗМІ, недоступні за кордоном, жителі республіки повідомляли про проблеми зі зв'язком.

Казахстанці, які перебувають за кордоном, не могли зв'язатися зі своїми рідними в Нур-Султані та Алмати за допомогою телефонного зв'язку та через інтернет-месенджери.

Також читайте: Казахські силовики проводять зачистку Алмати із застосуванням зброї на ураження, - Бутусов. ФОТО

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Топ коментарі
+16
Мы с Вами! Надеюсь казахи будут поумнее беларусов и доведут дело до конца!
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06.01.2022 01:38
+12
Значит идет серьезный замес и победных роликов со стороны власти пока нет
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06.01.2022 01:46
+12
Ну є надія що встоять. Він не просив б допомоги у своїх друзів диктаторів, якщо б сам міг здолати людей. Тобто є шанс що поліція та армія може перейшла на бік людей, хоч не вся, але перейшла. А це зброя. Тому тім військам які туди зайдуть буде не легко придушити їх. Сподіваюсь що встоять.
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06.01.2022 04:53
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Мы с Вами! Надеюсь казахи будут поумнее беларусов и доведут дело до конца!
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06.01.2022 01:38 Відповісти
Цікаво, а у Нурсултана, який Назарбаєв, телефон працює?
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06.01.2022 01:42 Відповісти
Страны по Добыче Урана в год.

https://youtu.be/Ybo4mdeK-vg
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06.01.2022 01:45 Відповісти
Світові ціни на уран можуть підскочити в 5-10 разів
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06.01.2022 07:11 Відповісти
Значит идет серьезный замес и победных роликов со стороны власти пока нет
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06.01.2022 01:46 Відповісти
Значит еще ничего не проиграно.
Народу не понравилось появление руцких.
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06.01.2022 02:42 Відповісти
Вот так под шумок и задавят весь бунт. До Революции надо дорасти, а у казахов нет лидера нет координационного центра, нет переходного правительства, нет самоорганизации по пресечению мародерства... что там происходит будет только догадываться. Вспомните как было у нас - только массированная поддержка СМИ не позволила все топить в крови. кадры убийств на Майдане только обозлили народ и заставили перейти точку не возврата. казахов же отключили от всего и будут убивать. Ублюдки армянские покрыли себя очередным позором. Именно для таких случаев это ОДКБ и предусмотрено - чужими руками давить внутреннюю оппозицию.
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06.01.2022 04:12 Відповісти
Ну є надія що встоять. Він не просив б допомоги у своїх друзів диктаторів, якщо б сам міг здолати людей. Тобто є шанс що поліція та армія може перейшла на бік людей, хоч не вся, але перейшла. А це зброя. Тому тім військам які туди зайдуть буде не легко придушити їх. Сподіваюсь що встоять.
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06.01.2022 04:53 Відповісти
Позвали рашистів, ща вам будуть відірвані роки.
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06.01.2022 08:19 Відповісти
да Казахстан все, со вчера там видны четкие отпечатки лаптей.
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06.01.2022 08:33 Відповісти
после того что сделали с захваченными городами бандиты и мародеры,
никакой смены власти не будет.
отстреляют всех и митингующих тоже.
наш майдан поддеживал бизнес.а там, бизнес отстреливалс т мародеров.
рукии у власти развязаны.
так что будут мочить всех под одну гребенку.
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06.01.2022 08:40 Відповісти
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Армения позорно теряет Карабах и получает от Азербайджана Байрактарами по самые помидоры - ОДКБ молчит.

В Казахстане народное восстание - ОДКБ высылает вооруженных головорезов истреблять местное население.

Вывод: ОДКБ - никчёмная организация с устаревшим вооружением, которая не способна воевать по-настоящему с плюс-минус современной армией. Всё, на что она способна - стрелять из огнестрельного оружия по мирному населению во имя сохранения власти очередного местного людоеда. Честное название - «Беркут по вызову». Ни в коем случае нельзя вступать в те организации коллективной безопасности, где присутствует рф.

Достаточно взглянуть на союзников рф по Генассамблее ООН: Армения, Беларусь, Боливия, Зимбабве, Сирия, Венесуэла, Судан, Никарагуа, КНДР. Это те страны, которые в 2014 году воздержались во время голосования по Крыму. Тот случай, когда список говорит сам за себя.




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06.01.2022 08:44 Відповісти
Власть в Казахстане и Среднеазиатских странах слаба. В случае заворухи, никто за коррумпированные кланы воевать не будет, одна надежда на помощь извне, главное от Мордора.
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06.01.2022 09:45 Відповісти
Вот что бывает с теми, кто не хочет платить в два раза больше своим властям.
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06.01.2022 09:50 Відповісти
 
 