У Нур-Султані та Алмати відключили інтернет, телефонний зв'язок майже не працює

У столиці Казахстану Нур-Султані та місті Алмати знову відключили інтернет, телефонний зв'язок працює з перебоями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відключення сталося у ніч проти четверга. Зник інтернет, телефонний зв'язок практично не працює.

Раніше повідомлялося, що казахстанські сайти, зокрема низка ЗМІ, недоступні за кордоном, жителі республіки повідомляли про проблеми зі зв'язком.

Казахстанці, які перебувають за кордоном, не могли зв'язатися зі своїми рідними в Нур-Султані та Алмати за допомогою телефонного зв'язку та через інтернет-месенджери.

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