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Госдепартамент США (1790) Казахстан (778) США (24813)

Призываем к мирному решению кризиса в Казахстане, - Госдепартамент США

Призываем к мирному решению кризиса в Казахстане, - Госдепартамент США

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс распространил заявление по ситуации в Казахстане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Казахстане, которого считают важным партнером.

"Мы осуждаем акты насилия и разрушения собственности и призываем и власть, и протестующих воздерживаться от этого, - говорится в заявлении. - Мы призываем всех казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, включая восстановление доступа к Интернету. Мы призываем все стороны найти мирное решение чрезвычайной ситуации"

Также читайте: Пророссийская ОДКБ вводит войска в Казахстан

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Топ комментарии
+17
Американцы говорят о мирном протесте в стране, где даже за намек на оппозиционность тебя сажают в тюрьму или убивают.
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06.01.2022 01:59
+12
Откуда вообще идея, что протестами кто-то управляет? Единственное что можно делать это влиять на протест. Тактика простая. Испытана Лукашенко. Происходит митинг, во время митинга подсылаются менты в штатском. Они там бьют стекла администрации. Тут быстро набегают космонавты и начинают всех ложить лицом в землю. Были ли в Казахстане провокаторы в штатском? Кто знает. Может были. Может нет. Но в остальном причина протеста обычный социальный взрыв.
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06.01.2022 02:11
+10
"Ми закликаємо всі сторони..." - Всё ясно, ставят на одну доску людоедов и их жертв! До чего же аморальные подлецы!
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06.01.2022 01:56
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Правила форума Совет форумчан
" ... Ми закликаємо всіх казахстанців ..."

Шире надо смотреть. И глубже.
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06.01.2022 01:50 Ответить
Неожиданно. Американцы не верят что народ борется с тиранией?
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06.01.2022 01:54 Ответить
Американцы говорят о мирном протесте в стране, где даже за намек на оппозиционность тебя сажают в тюрьму или убивают.
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06.01.2022 01:59 Ответить
А тебя не удивило очень быстрое решение о вводе вроссийских войск в Казахстан?
Не приходило в голову, что этим "народом" могут быть российские титушки,
с помощью которых )(уйло хочет по-тупому забрать власть у назарбаева,
введя под видом одкб оккупационные войска?

Кто лидеры оппозиции и где они?
Кто и как управляет протестами?
Как люди так быстро массово вышли?
Очень напоминает "протесты" на Донбассе,
когда из ниоткуда возникли толпы никем не ведомых людей.
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06.01.2022 02:08 Ответить
Откуда вообще идея, что протестами кто-то управляет? Единственное что можно делать это влиять на протест. Тактика простая. Испытана Лукашенко. Происходит митинг, во время митинга подсылаются менты в штатском. Они там бьют стекла администрации. Тут быстро набегают космонавты и начинают всех ложить лицом в землю. Были ли в Казахстане провокаторы в штатском? Кто знает. Может были. Может нет. Но в остальном причина протеста обычный социальный взрыв.
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06.01.2022 02:11 Ответить
Любой протест, чтоб он дал результат, должен быть организован -
через соцсети, через мессенджеры, через тв.
И конечно должны быть организаторы.
Если протест не организован или плохо организован,
он сольётся под дубинками и резиновыми пулями в считанные дни как в рб.
А в Казахстане всё идет как по маслу. Людьми кто-то руководит. Кто? Откуда? Как?
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06.01.2022 02:15 Ответить
В Беларуси месяцами водили хороводы потому что организаторы призывали к этому. Так что организаторы они как бы не всегда помогают протесту, а чаще вредят. Есть известная поговорка итальянская что сто овец под руководством льва победят сто львов под руководством барана.
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06.01.2022 02:31 Ответить
Это говорит только о том, что организатор был говно и организация соответственно тоже была говно. Был бы норм организатор (лев), стадо беларусских овец бы вынесло этого дебила из Минска. Или где-то был просчёт, что поставили организатором Тихановскую, или эта овца была лушим вариантом там.
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06.01.2022 03:05 Ответить
Да. Она была лучшим вариантом. Лучше бы никого не было. Шансов было бы больше. Дикая карта лучше проигрышной.
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06.01.2022 03:06 Ответить
История не терпит сослагательных наклонений.
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06.01.2022 03:24 Ответить
дело было в том что протесты контролировались росийским фсб . вначале они расчитывали припугнуть лукашенко , а когда народ разошелся пришли на помощь своему холую . Тихановская оказалась случайным пресонажем . Газпром ставил изначально на Бабарыко , но лукавый быстро вычислил схему и закатал его в тюрьму . вынести Лукашенко из Минска московиты не позволили бы ,их задачей было отрезать Беларусь от Европы и поставить Лукашенко в полную зависимость от москвы . Благодаря идиотам из ЕС операция прошла успешно .
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06.01.2022 03:57 Ответить
А в какой момент Европа допустила ошибку?
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06.01.2022 04:58 Ответить
В момент когда приняла игру Москвы и стала пиарить политическую пустышку Тихановскую , вместо того чтобы начать серьезную поддержку простых людей и протестного движения на местах . Разорвав все экономические и политические связи с Беларусью что помогло путину практически аннексировать Беларусь изменив курс ее внешней политики . Теперь ЕС получили кризис с нелегалами на границе Польши и Литвы и военные росийские базы на территории Беларуси . Лукашенко так и не подвинулся на миллиметр от своей абсолютной власти в стране .
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06.01.2022 19:06 Ответить
тихановская и есть агент фсб.
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06.01.2022 10:06 Ответить
А где в вашем описании событий участие ЕС, а тем более их ошибка?
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06.01.2022 10:06 Ответить
об этом можно коротко . вместо поддержки протестного движения простых людей , ЕС сосредоточился на пиаре политической пустышки Тихановской и введению так называемых санкций которые ударили прежде всего по простым гражданам Беларуси , в том числе отмене авиасообщения с Беларусью которое по сути превратило независимую страну во внутреннюю область росии , облегчив задачу путину по инкорпорации страны в росийскую империю . Причем путин играл роль так называемого миротворца между лукой и хорошим ЕС . Хотя на само деле все было идеей лубянки . От лени или безразличия еврочиновники согласились на игру , в результате имеем массу людей в тюрьмах , ликвидацию всех общественных и политических организаций в Беларуси , всех абсолютно . Мало того Польша и Литва получили пограничный кризис на своей границе с миграцией нелегалов и теперь они регулярно получают группы липовых беженцев которых выслать назад сложно из-за гуманитарных требований брюссельской капусты.
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06.01.2022 18:55 Ответить
Те ваша версия таракана с ****** нужно было наградить, а от этого и простым людям что то перепало. Ну а то что вы таракана считаете какой-то самостоятельной фигурой не зависимой от ****** вообще бред. Лука козюлька из носа ***** и это все.
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06.01.2022 19:01 Ответить
Таракан был относительно независим экономически и придерживался многовекторной политике в делах . Он понимал что такой баланс удобен в противовес москве . Однако у куйла возник план , ЕС ему в этом помог .
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06.01.2022 19:34 Ответить
Полная чушь. Таракан просто ставленник ***** в Беларуси, как овощь в Украине. Весь спектакль тараканих выступлений не просто согласован ****** а именно срежесирован им. А уж об экономике и вообще не чего говорить. Дырка в санкциях через Беларусь для ********** закрылась, отсюда и вой о ошибках ЕС.
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06.01.2022 23:57 Ответить
да сколько там тех беларусов, у Х#йла даже диареи не было. и если бы "вынесли" - сидел бы вообще какой-то оханник с кремля. нужно сначала разбираться с раковой опухолью, а уж потом косметическими процедурами.
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06.01.2022 09:46 Ответить
это напоминает ситуацию у нас...
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06.01.2022 10:04 Ответить
"А в Казахстане всё идет как по маслу. Людьми кто-то руководит"

Все верно.
Стихийным был протест в 1962 году в Новочеркасске.
В Казахстане все организовано далеко не руководителем сельской самодеятельности.
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06.01.2022 10:42 Ответить

по мнению вОнюшек, вечного холопья и рабов, народ никогда ни на что сам не способен, им вечно помыкают и направляют. это вОнюшки вывод делают из собственного опыта.)
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06.01.2022 02:16 Ответить
Без организации любой протест будет подавлен и обречен на провал.
И очень быстро.
Это факт.
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06.01.2022 02:23 Ответить
Ты переоцениваешь важность организации как таковой.
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06.01.2022 02:35 Ответить
Ещё со воемён римлян, всегда и во всех войнах
организация солдат всегда было самым главным.
Это основа.
А протест - и есть минивойна одних против других.
Поэтому, считаю грамотную организацию - первым делом.
Каждый должен знать что делать, когда делать и где делать.
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06.01.2022 03:11 Ответить
В тоталитарном государстве невозможно зараннее спланировать такие массовые акции. Только сама власть постоянным ухудшение условий жизни может спровоцировать такие массовые протесты. А лидеры будут определятся самими протестующими в ходе протестов. Кровь уже пролита, так что остается ждать насколько радикального лидера выберут себе протестующие.
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06.01.2022 10:15 Ответить
Очень наивное мнение.
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06.01.2022 10:41 Ответить
Наивность это вера во всемогущего супермена, который может управлять тысячами людей.
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06.01.2022 10:47 Ответить
Наивно сравнивать армию с уже назначенными командующими и четкой вертикалью управления и спонтанно возникшим протестом простых граждан.
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06.01.2022 11:51 Ответить
"Ещё со времён римлян"
Вы про битву в Тевtобургском лесу напомните, как Арминий Германец "прикопал" 3 римских легиона, только косточки остались, а император Октавиан Август бился головой о стены, стоная: "Варус! Верни мне мои легионы!"
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06.01.2022 10:48 Ответить
Спросите великого стратега, человека гениального в планировании, Арминия Германца (Германа Херуска) за счет чего немецким племенам, варварам в понятии римлян, удалось угробить, прикопать в самом прямом смысле слова 3 (!) элитных римских легиона в Тевтобургском лесу, познаете много интересного и поймете, почему немцы - великие инжеры.
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06.01.2022 10:45 Ответить
Що здивувало. Було дуже багато закликів під різними аналітиками, що до подій в Казахстані про необхідність термінового захоплення протестувальниками в містах мерій і писалися вони виключно людьми із відповідними прізвищами. Тому ті хто стикнувся із захопленням державних установ на Донбасі з нізвідки узявшихся "шахтарях та комбайнерах" було цікаво до останнього, хто ж стоїть за всіма ціма протестами. Зараз більш менш зрозуміло
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06.01.2022 04:42 Ответить
Вправляемый хаос называется.
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06.01.2022 07:52 Ответить
Казахи чётко улавливают новый акцент русскоговорящих и сразу мочат их
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06.01.2022 10:11 Ответить
американцы различают,где народ борется с тиранией,а где кацапы устраивают карнавал с распятым мальчиком.
шо кацапа,трудно на первых порах разобраться в событиях,тем более что нет интернета?приходится заготовленные методички использовать?
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06.01.2022 10:10 Ответить
"Ми закликаємо всі сторони..." - Всё ясно, ставят на одну доску людоедов и их жертв! До чего же аморальные подлецы!
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06.01.2022 01:56 Ответить
А откуда ты знаешь кто организатор протестов?
Почему это не может быть )(уйло?
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06.01.2022 02:09 Ответить
Протесты никто никогда не организовывает. Если это народный протест, а не проплаченный митинг. То что было в Казахстане явно народный протест. Это видно по отсутствии апатии и личной заинтересованности, которая отсутствует когда протест проплачен и люди равнодушны к протесту.
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06.01.2022 02:12 Ответить
Я толкался на Майдане с беркутнёй и видел, что всё было организовано -
питание, структура протестов (сотники), лидеры (Яценюк, Порошенко, Кличко, Тимошенко), сцена, палатки и так далее. Организовали ядро, а остальные 90% пришли/ушли.
Поэтому большая ошибка думать, что протесты не организовывают.
Особенно сейчас, когда соцсети так развиты.
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06.01.2022 02:20 Ответить
Вот протест в Казахстане сырой. Он никем не организован, так как вся оппозиция давно в тюрьме или за границей.
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06.01.2022 02:25 Ответить
Поэтому я и думаю, что этот протест организован )(уйлом, чтоб под видом помощи одкб разместить в Казахстане оккупационную администрацию. Они же уже сказали, что их цель - "охранять" военные объекты. Захват Крыма начинался именно с этого.
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06.01.2022 02:28 Ответить
И как он им организован?
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06.01.2022 02:33 Ответить
Например, навезли втихую бурятов, которых хрен отличишь от казахов, или воспитали в Казахстане своих казахов и внедрили их в толпу протестующих, дав им инструкции на что подбивать реальных протестующих.
Есть куча фото как захарченко или моторыло незаметно стояли в капюшонах на митингах на Донбассе типа они среди протестующих.
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06.01.2022 03:16 Ответить
Например, навезли втихую бурятов, которых хрен отличишь от казахов....
.... и научили Бурятов казахскому.
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06.01.2022 10:06 Ответить
а зачем во время провокации казахский язык?можно молча делать пакости.
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06.01.2022 10:19 Ответить
Железная логика
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06.01.2022 10:25 Ответить
Во время событий в Украине российских титушек украинскому не учили - "за поребрик" известен всем.
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06.01.2022 10:43 Ответить
Так и я о том же. Ho! Немые Буряты в Казахстане среди протестующих - оригинально мыслите.
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06.01.2022 11:35 Ответить
а що тут такого оригинального?в соцсетях кацапня в основном фотками и видосиками козырять будет,вот смотрите-лица все казахские...
никто у них как в крыму интервью брать не будет
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06.01.2022 11:46 Ответить
Пожалуй соглашусь. Действительно, сложная задача. Ну как казахским активистам выявить немых бурятских провокаторов/погромщиков среди своих же казахских активистов?
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06.01.2022 12:00 Ответить
Вообще всем политологам. Начинающим и опытным. Не существует тайных гениев, которые управляют мир. Есть счастливчики, которым волей случая удалось оседлать волну и воспользоваться какими-то благоприятными обстоятельствами. Но в данном случае ничего благоприятного для Путина нет, также как не было в случае Крыма. Крым это была ловушка в которую Путин попал, эту ситуацию уже называют патовой для Путина, так как он в любом случае ухудшит свое положение.
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06.01.2022 02:40 Ответить
Чисто для информации - с марта 2015 года звр паРаши вырос почти в 2 раза -
с $350 млрд до $630 млрд.
Ухудшил своё положение, да?
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06.01.2022 03:20 Ответить
ето из источников Говняшки? тогда да конечно...
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06.01.2022 06:13 Ответить
Усі коменти ні в дупу. Він штовхався на Майдані....
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06.01.2022 06:46 Ответить
Штаты должны были прислать морских котиков в Казахстан?Или зделать заявление,которое потом опровергнуть?
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06.01.2022 06:52 Ответить
Выступить например с просьбой о невмешательстве сторонних сил в ситуацию... А также предложить свои услуги гаранта честных выборов в последствии и урегулирования ситуации в настоящем - оказать помощь в возвращении к мирной жизни сейчас, восстановления работы всех функций государства и т.д.
Ну или сидеть молча а не 3,14 деть что "Мы осуждаем акты насилия и разрушения собственности и призываем и власть, и протестующих воздерживаться от этого, - говорится в заявлении. - Мы призываем всех казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати..." в то время когда там сводная армия чужих государств безнаказанно расстреливает мирное население, топит революцию в крови.
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06.01.2022 11:50 Ответить
Наша песня хороша, начинай сначала...
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06.01.2022 08:09 Ответить
Устарели эти заявления на день-два. Когда людей расстраливают из автоматов, то выглядят они странно. Но видимо США норм.
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06.01.2022 01:58 Ответить
Не просто странно, а как отъявленная подлость.
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06.01.2022 02:00 Ответить
Ну фразы о правах человека, когда говорят о каких-то людоедах, которые разве что живьем не едят своих политических оппонентах это отдельная шутка. Видимо состряпали на ходу.
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06.01.2022 02:01 Ответить
В Москве полицейским дали особое указание на фоне протестов в Казахстане Московские полицейские обязаны задерживать всех граждан, кто появится в центре города с символикой Казахстана.
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06.01.2022 02:07 Ответить
Ты можешь удивиться, но у США всё в полном порядке.
Они действуют в угоду прежде всего себе.
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06.01.2022 02:12 Ответить
не надо переоценивать возможности США.

остальные страны вообще еще молчат в тряпочку - разбираются что к чему
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06.01.2022 02:16 Ответить
Как бы всё уже понятно. Посылают русских карателей наказать непослушных казахов.
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06.01.2022 02:26 Ответить
нам - понятно. Но у политиков слова имеют другой вес. Не так сказанное слово - и мы с тобой в военкомате
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06.01.2022 02:32 Ответить
Вот они своим весом не хотят пользоваться.
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06.01.2022 02:34 Ответить
А найвеличніший лідер ********** взагалі обнюханий у буковелі з коломойським в сауні час проводить
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06.01.2022 08:27 Ответить
США вечно как в лужу перднут. Нет чтобы реально пригрозить диктатору и его свите серьезными санкциями
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06.01.2022 02:38 Ответить
В Казахстане есть американские деньги. Так что видимо американцев текущий расклад устраивает, а если сменится власть, то будет передел. Оно им надо?
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06.01.2022 02:42 Ответить
Пригрозить?По вайберу,телефону,в инстаграм и главное кому пригрозить)))
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06.01.2022 06:53 Ответить
Страны одкб по уставу одкб имеют право вторгнуться в другую страну только, если там действуют международные террористы, а тут ВНУТРЕННИЕ, да и не террористы.

Значит такое вторжение будет незаконным.

Я думаю США должны наложить санкции на эти страны: Армения, Кыргыстан, Такжикистан ...

Перестать признавать их президентов законной властью и сделать их нерукопожимаемыми.
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06.01.2022 02:58 Ответить
_США байдена наложить способны исключительно в исподнее. А глава ЦРУ бёрнс - называем путлером своим другом и регулярно мотается в москву как вы в магазин за хлебом. Понятно? Поразмыслите над этим в контексте происходящего...
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06.01.2022 03:09 Ответить
А кто может вступиться за казахов? Китай? Турция?
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06.01.2022 02:59 Ответить
ироп
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09.01.2022 13:18 Ответить
Люди в Беларуси сейчас должны выходить на протесты против вторжения в Казахстан!

А также в Армении, Киргизстане и Таджикистане.
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06.01.2022 03:12 Ответить
Безоружными против головорезов с мандатом на убийство?
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06.01.2022 10:45 Ответить
Наша власть должна сейчас обратится с официальным обращением к народам Беларуси, Армении, Киргизстана и Таджикистана чтобы они выходили на протесты против вторжения в Казахстан. Средства массовой информации для этого имеются.
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06.01.2022 03:14 Ответить
Зеленое чмо - на отдыхе, оно устало, отдыхает. Оно боится обидеть *****, трусливое малороссийское ничтожество
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06.01.2022 05:07 Ответить
А где лидор ПЕС ? Потужно працюе в Европах , или отдьіхает уже ?
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06.01.2022 08:20 Ответить
ты чего такая злая, Света?
дождись выборов и выбери другого.
Ты живешь в правовом государстве, а это в настоящий момент твой президент.
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09.01.2022 13:20 Ответить
поздно. кровь уже льется .
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06.01.2022 03:48 Ответить
Видео из морга Алма-Аты. Счет убитых идет на сотни. Казахская небесная сотня.
Цитирую человека, переславшего видео: "Убивали и вчера ночью и сегодня, когда инет отключили полностью". Прошу ретвит. Весь мир должен увидеть зверства нынешнего режима Токаева!
https://twitter.com/farmakit_ua/status/1478846460233977861
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06.01.2022 05:02 Ответить
Зараз головне , щоб казахська армія не зрадила присязі і державі та перейшла на сторону народу .
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06.01.2022 06:25 Ответить
Unsere panzergrenadiere Ukrainian Army & Navy need weapons, US$ from me and every Ukrainian overseas, love is the answer - John Lennon
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06.01.2022 07:42 Ответить
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06.01.2022 10:11 Ответить
Починає надходити інформація про велику кількість загиблих. Поширюється відео з моргу, де лежать десятки мертвих тіл з вогнепальними пораненнями. Кількість жертв вже напевно йде на сотні.

https://t.me/kazansky2017/1626 t.me/kazansky2017/1626
17.8K viewsDen, edited https://t.me/kazansky2017/1626 Jan 5 at 22:38
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06.01.2022 08:09 Ответить
Замість того щоб висирати баяни типу "закликаємо,струбовані, рішуче занепокоєні" ВСІМА топ-країніами (США, Німеччина і .т.д.) могли б організувати Гаазький трибунал і вирішити старий козел був диктатором чи ні. Якщо був - повісити, пособників посадити. І звичайно руцьке свиня НЕ мають права виділяти бодай 1 військового. Інакше жорсткі санкціїї.
А просто слова - до одного місця. Приклади - Грузія, Україна.
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06.01.2022 09:02 Ответить
Та від фрази "...жорсткі санкціїї." - вже усіх нудить.
Хотіли б вже давно все ввели і усіх покарали.
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06.01.2022 12:02 Ответить
Казахи намагаються позбавитись від залишків совкової влади, тому я закликаю офіційних представників Держдепартаменту США поки що стулити пельку та не висловлювати безглузді фрази.
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06.01.2022 09:18 Ответить
Ну да, у них у самих блмщики и трамписты. Это сигнал всем. Никакой поддержки протестующих не будет.
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06.01.2022 10:00 Ответить
Надеюсь Сорос обновил методичку после провала в Беларуси
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06.01.2022 10:13 Ответить
Достали, ваши тупые призывы. Всех достали. Не можете сделать - не вякайте.
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06.01.2022 12:01 Ответить
 
 