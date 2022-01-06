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Держдепартамент США (1583) Казахстан (854) США (20980)

Закликаємо до мирного вирішення кризи у Казахстані, - Держдепартамент США

Закликаємо до мирного вирішення кризи у Казахстані, - Держдепартамент США

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс поширив заяву щодо ситуації в Казахстані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У заяві йдеться про те, що Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією в Казахстані, якого вважають важливим партнером.

"Ми засуджуємо акти насильства та руйнування власності і закликаємо і владу, і протестувальників утримуватися від цього. - йдеться у заяві. - Ми закликаємо всіх казахстанців поважати та захищати конституційні інститути, права людини та свободу преси, включаючи відновлення доступу до Інтернету. Ми закликаємо всі сторони знайти мирне вирішення надзвичайної ситуації"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви РФ про причетність США до протестів у Казахстані - частина стандартної російської методички з дезінформації, - Білий дім

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Топ коментарі
+17
Американцы говорят о мирном протесте в стране, где даже за намек на оппозиционность тебя сажают в тюрьму или убивают.
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06.01.2022 01:59
+12
Откуда вообще идея, что протестами кто-то управляет? Единственное что можно делать это влиять на протест. Тактика простая. Испытана Лукашенко. Происходит митинг, во время митинга подсылаются менты в штатском. Они там бьют стекла администрации. Тут быстро набегают космонавты и начинают всех ложить лицом в землю. Были ли в Казахстане провокаторы в штатском? Кто знает. Может были. Может нет. Но в остальном причина протеста обычный социальный взрыв.
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06.01.2022 02:11
+10
"Ми закликаємо всі сторони..." - Всё ясно, ставят на одну доску людоедов и их жертв! До чего же аморальные подлецы!
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06.01.2022 01:56
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" ... Ми закликаємо всіх казахстанців ..."

Шире надо смотреть. И глубже.
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06.01.2022 01:50 Відповісти
Неожиданно. Американцы не верят что народ борется с тиранией?
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06.01.2022 01:54 Відповісти
Американцы говорят о мирном протесте в стране, где даже за намек на оппозиционность тебя сажают в тюрьму или убивают.
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06.01.2022 01:59 Відповісти
А тебя не удивило очень быстрое решение о вводе вроссийских войск в Казахстан?
Не приходило в голову, что этим "народом" могут быть российские титушки,
с помощью которых )(уйло хочет по-тупому забрать власть у назарбаева,
введя под видом одкб оккупационные войска?

Кто лидеры оппозиции и где они?
Кто и как управляет протестами?
Как люди так быстро массово вышли?
Очень напоминает "протесты" на Донбассе,
когда из ниоткуда возникли толпы никем не ведомых людей.
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06.01.2022 02:08 Відповісти
Откуда вообще идея, что протестами кто-то управляет? Единственное что можно делать это влиять на протест. Тактика простая. Испытана Лукашенко. Происходит митинг, во время митинга подсылаются менты в штатском. Они там бьют стекла администрации. Тут быстро набегают космонавты и начинают всех ложить лицом в землю. Были ли в Казахстане провокаторы в штатском? Кто знает. Может были. Может нет. Но в остальном причина протеста обычный социальный взрыв.
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06.01.2022 02:11 Відповісти
Любой протест, чтоб он дал результат, должен быть организован -
через соцсети, через мессенджеры, через тв.
И конечно должны быть организаторы.
Если протест не организован или плохо организован,
он сольётся под дубинками и резиновыми пулями в считанные дни как в рб.
А в Казахстане всё идет как по маслу. Людьми кто-то руководит. Кто? Откуда? Как?
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06.01.2022 02:15 Відповісти
В Беларуси месяцами водили хороводы потому что организаторы призывали к этому. Так что организаторы они как бы не всегда помогают протесту, а чаще вредят. Есть известная поговорка итальянская что сто овец под руководством льва победят сто львов под руководством барана.
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06.01.2022 02:31 Відповісти
Это говорит только о том, что организатор был говно и организация соответственно тоже была говно. Был бы норм организатор (лев), стадо беларусских овец бы вынесло этого дебила из Минска. Или где-то был просчёт, что поставили организатором Тихановскую, или эта овца была лушим вариантом там.
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06.01.2022 03:05 Відповісти
Да. Она была лучшим вариантом. Лучше бы никого не было. Шансов было бы больше. Дикая карта лучше проигрышной.
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06.01.2022 03:06 Відповісти
История не терпит сослагательных наклонений.
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06.01.2022 03:24 Відповісти
дело было в том что протесты контролировались росийским фсб . вначале они расчитывали припугнуть лукашенко , а когда народ разошелся пришли на помощь своему холую . Тихановская оказалась случайным пресонажем . Газпром ставил изначально на Бабарыко , но лукавый быстро вычислил схему и закатал его в тюрьму . вынести Лукашенко из Минска московиты не позволили бы ,их задачей было отрезать Беларусь от Европы и поставить Лукашенко в полную зависимость от москвы . Благодаря идиотам из ЕС операция прошла успешно .
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06.01.2022 03:57 Відповісти
А в какой момент Европа допустила ошибку?
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06.01.2022 04:58 Відповісти
В момент когда приняла игру Москвы и стала пиарить политическую пустышку Тихановскую , вместо того чтобы начать серьезную поддержку простых людей и протестного движения на местах . Разорвав все экономические и политические связи с Беларусью что помогло путину практически аннексировать Беларусь изменив курс ее внешней политики . Теперь ЕС получили кризис с нелегалами на границе Польши и Литвы и военные росийские базы на территории Беларуси . Лукашенко так и не подвинулся на миллиметр от своей абсолютной власти в стране .
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06.01.2022 19:06 Відповісти
тихановская и есть агент фсб.
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06.01.2022 10:06 Відповісти
А где в вашем описании событий участие ЕС, а тем более их ошибка?
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06.01.2022 10:06 Відповісти
об этом можно коротко . вместо поддержки протестного движения простых людей , ЕС сосредоточился на пиаре политической пустышки Тихановской и введению так называемых санкций которые ударили прежде всего по простым гражданам Беларуси , в том числе отмене авиасообщения с Беларусью которое по сути превратило независимую страну во внутреннюю область росии , облегчив задачу путину по инкорпорации страны в росийскую империю . Причем путин играл роль так называемого миротворца между лукой и хорошим ЕС . Хотя на само деле все было идеей лубянки . От лени или безразличия еврочиновники согласились на игру , в результате имеем массу людей в тюрьмах , ликвидацию всех общественных и политических организаций в Беларуси , всех абсолютно . Мало того Польша и Литва получили пограничный кризис на своей границе с миграцией нелегалов и теперь они регулярно получают группы липовых беженцев которых выслать назад сложно из-за гуманитарных требований брюссельской капусты.
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06.01.2022 18:55 Відповісти
Те ваша версия таракана с ****** нужно было наградить, а от этого и простым людям что то перепало. Ну а то что вы таракана считаете какой-то самостоятельной фигурой не зависимой от ****** вообще бред. Лука козюлька из носа ***** и это все.
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06.01.2022 19:01 Відповісти
Таракан был относительно независим экономически и придерживался многовекторной политике в делах . Он понимал что такой баланс удобен в противовес москве . Однако у куйла возник план , ЕС ему в этом помог .
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06.01.2022 19:34 Відповісти
Полная чушь. Таракан просто ставленник ***** в Беларуси, как овощь в Украине. Весь спектакль тараканих выступлений не просто согласован ****** а именно срежесирован им. А уж об экономике и вообще не чего говорить. Дырка в санкциях через Беларусь для ********** закрылась, отсюда и вой о ошибках ЕС.
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06.01.2022 23:57 Відповісти
да сколько там тех беларусов, у Х#йла даже диареи не было. и если бы "вынесли" - сидел бы вообще какой-то оханник с кремля. нужно сначала разбираться с раковой опухолью, а уж потом косметическими процедурами.
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06.01.2022 09:46 Відповісти
это напоминает ситуацию у нас...
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06.01.2022 10:04 Відповісти
"А в Казахстане всё идет как по маслу. Людьми кто-то руководит"

Все верно.
Стихийным был протест в 1962 году в Новочеркасске.
В Казахстане все организовано далеко не руководителем сельской самодеятельности.
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06.01.2022 10:42 Відповісти

по мнению вОнюшек, вечного холопья и рабов, народ никогда ни на что сам не способен, им вечно помыкают и направляют. это вОнюшки вывод делают из собственного опыта.)
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06.01.2022 02:16 Відповісти
Без организации любой протест будет подавлен и обречен на провал.
И очень быстро.
Это факт.
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06.01.2022 02:23 Відповісти
Ты переоцениваешь важность организации как таковой.
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06.01.2022 02:35 Відповісти
Ещё со воемён римлян, всегда и во всех войнах
организация солдат всегда было самым главным.
Это основа.
А протест - и есть минивойна одних против других.
Поэтому, считаю грамотную организацию - первым делом.
Каждый должен знать что делать, когда делать и где делать.
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06.01.2022 03:11 Відповісти
В тоталитарном государстве невозможно зараннее спланировать такие массовые акции. Только сама власть постоянным ухудшение условий жизни может спровоцировать такие массовые протесты. А лидеры будут определятся самими протестующими в ходе протестов. Кровь уже пролита, так что остается ждать насколько радикального лидера выберут себе протестующие.
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06.01.2022 10:15 Відповісти
Очень наивное мнение.
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06.01.2022 10:41 Відповісти
Наивность это вера во всемогущего супермена, который может управлять тысячами людей.
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06.01.2022 10:47 Відповісти
Наивно сравнивать армию с уже назначенными командующими и четкой вертикалью управления и спонтанно возникшим протестом простых граждан.
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06.01.2022 11:51 Відповісти
"Ещё со времён римлян"
Вы про битву в Тевtобургском лесу напомните, как Арминий Германец "прикопал" 3 римских легиона, только косточки остались, а император Октавиан Август бился головой о стены, стоная: "Варус! Верни мне мои легионы!"
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06.01.2022 10:48 Відповісти
Спросите великого стратега, человека гениального в планировании, Арминия Германца (Германа Херуска) за счет чего немецким племенам, варварам в понятии римлян, удалось угробить, прикопать в самом прямом смысле слова 3 (!) элитных римских легиона в Тевтобургском лесу, познаете много интересного и поймете, почему немцы - великие инжеры.
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06.01.2022 10:45 Відповісти
Що здивувало. Було дуже багато закликів під різними аналітиками, що до подій в Казахстані про необхідність термінового захоплення протестувальниками в містах мерій і писалися вони виключно людьми із відповідними прізвищами. Тому ті хто стикнувся із захопленням державних установ на Донбасі з нізвідки узявшихся "шахтарях та комбайнерах" було цікаво до останнього, хто ж стоїть за всіма ціма протестами. Зараз більш менш зрозуміло
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06.01.2022 04:42 Відповісти
Вправляемый хаос называется.
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06.01.2022 07:52 Відповісти
Казахи чётко улавливают новый акцент русскоговорящих и сразу мочат их
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06.01.2022 10:11 Відповісти
американцы различают,где народ борется с тиранией,а где кацапы устраивают карнавал с распятым мальчиком.
шо кацапа,трудно на первых порах разобраться в событиях,тем более что нет интернета?приходится заготовленные методички использовать?
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06.01.2022 10:10 Відповісти
"Ми закликаємо всі сторони..." - Всё ясно, ставят на одну доску людоедов и их жертв! До чего же аморальные подлецы!
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06.01.2022 01:56 Відповісти
А откуда ты знаешь кто организатор протестов?
Почему это не может быть )(уйло?
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06.01.2022 02:09 Відповісти
Протесты никто никогда не организовывает. Если это народный протест, а не проплаченный митинг. То что было в Казахстане явно народный протест. Это видно по отсутствии апатии и личной заинтересованности, которая отсутствует когда протест проплачен и люди равнодушны к протесту.
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06.01.2022 02:12 Відповісти
Я толкался на Майдане с беркутнёй и видел, что всё было организовано -
питание, структура протестов (сотники), лидеры (Яценюк, Порошенко, Кличко, Тимошенко), сцена, палатки и так далее. Организовали ядро, а остальные 90% пришли/ушли.
Поэтому большая ошибка думать, что протесты не организовывают.
Особенно сейчас, когда соцсети так развиты.
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06.01.2022 02:20 Відповісти
Вот протест в Казахстане сырой. Он никем не организован, так как вся оппозиция давно в тюрьме или за границей.
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06.01.2022 02:25 Відповісти
Поэтому я и думаю, что этот протест организован )(уйлом, чтоб под видом помощи одкб разместить в Казахстане оккупационную администрацию. Они же уже сказали, что их цель - "охранять" военные объекты. Захват Крыма начинался именно с этого.
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06.01.2022 02:28 Відповісти
И как он им организован?
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06.01.2022 02:33 Відповісти
Например, навезли втихую бурятов, которых хрен отличишь от казахов, или воспитали в Казахстане своих казахов и внедрили их в толпу протестующих, дав им инструкции на что подбивать реальных протестующих.
Есть куча фото как захарченко или моторыло незаметно стояли в капюшонах на митингах на Донбассе типа они среди протестующих.
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06.01.2022 03:16 Відповісти
Например, навезли втихую бурятов, которых хрен отличишь от казахов....
.... и научили Бурятов казахскому.
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06.01.2022 10:06 Відповісти
а зачем во время провокации казахский язык?можно молча делать пакости.
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06.01.2022 10:19 Відповісти
Железная логика
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06.01.2022 10:25 Відповісти
Во время событий в Украине российских титушек украинскому не учили - "за поребрик" известен всем.
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06.01.2022 10:43 Відповісти
Так и я о том же. Ho! Немые Буряты в Казахстане среди протестующих - оригинально мыслите.
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06.01.2022 11:35 Відповісти
а що тут такого оригинального?в соцсетях кацапня в основном фотками и видосиками козырять будет,вот смотрите-лица все казахские...
никто у них как в крыму интервью брать не будет
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06.01.2022 11:46 Відповісти
Пожалуй соглашусь. Действительно, сложная задача. Ну как казахским активистам выявить немых бурятских провокаторов/погромщиков среди своих же казахских активистов?
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06.01.2022 12:00 Відповісти
Вообще всем политологам. Начинающим и опытным. Не существует тайных гениев, которые управляют мир. Есть счастливчики, которым волей случая удалось оседлать волну и воспользоваться какими-то благоприятными обстоятельствами. Но в данном случае ничего благоприятного для Путина нет, также как не было в случае Крыма. Крым это была ловушка в которую Путин попал, эту ситуацию уже называют патовой для Путина, так как он в любом случае ухудшит свое положение.
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06.01.2022 02:40 Відповісти
Чисто для информации - с марта 2015 года звр паРаши вырос почти в 2 раза -
с $350 млрд до $630 млрд.
Ухудшил своё положение, да?
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06.01.2022 03:20 Відповісти
ето из источников Говняшки? тогда да конечно...
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06.01.2022 06:13 Відповісти
Усі коменти ні в дупу. Він штовхався на Майдані....
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06.01.2022 06:46 Відповісти
Штаты должны были прислать морских котиков в Казахстан?Или зделать заявление,которое потом опровергнуть?
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06.01.2022 06:52 Відповісти
Выступить например с просьбой о невмешательстве сторонних сил в ситуацию... А также предложить свои услуги гаранта честных выборов в последствии и урегулирования ситуации в настоящем - оказать помощь в возвращении к мирной жизни сейчас, восстановления работы всех функций государства и т.д.
Ну или сидеть молча а не 3,14 деть что "Мы осуждаем акты насилия и разрушения собственности и призываем и власть, и протестующих воздерживаться от этого, - говорится в заявлении. - Мы призываем всех казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати..." в то время когда там сводная армия чужих государств безнаказанно расстреливает мирное население, топит революцию в крови.
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06.01.2022 11:50 Відповісти
Наша песня хороша, начинай сначала...
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06.01.2022 08:09 Відповісти
Устарели эти заявления на день-два. Когда людей расстраливают из автоматов, то выглядят они странно. Но видимо США норм.
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06.01.2022 01:58 Відповісти
Не просто странно, а как отъявленная подлость.
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06.01.2022 02:00 Відповісти
Ну фразы о правах человека, когда говорят о каких-то людоедах, которые разве что живьем не едят своих политических оппонентах это отдельная шутка. Видимо состряпали на ходу.
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06.01.2022 02:01 Відповісти
В Москве полицейским дали особое указание на фоне протестов в Казахстане Московские полицейские обязаны задерживать всех граждан, кто появится в центре города с символикой Казахстана.
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06.01.2022 02:07 Відповісти
Ты можешь удивиться, но у США всё в полном порядке.
Они действуют в угоду прежде всего себе.
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06.01.2022 02:12 Відповісти
не надо переоценивать возможности США.

остальные страны вообще еще молчат в тряпочку - разбираются что к чему
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06.01.2022 02:16 Відповісти
Как бы всё уже понятно. Посылают русских карателей наказать непослушных казахов.
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06.01.2022 02:26 Відповісти
нам - понятно. Но у политиков слова имеют другой вес. Не так сказанное слово - и мы с тобой в военкомате
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06.01.2022 02:32 Відповісти
Вот они своим весом не хотят пользоваться.
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06.01.2022 02:34 Відповісти
А найвеличніший лідер ********** взагалі обнюханий у буковелі з коломойським в сауні час проводить
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06.01.2022 08:27 Відповісти
США вечно как в лужу перднут. Нет чтобы реально пригрозить диктатору и его свите серьезными санкциями
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06.01.2022 02:38 Відповісти
В Казахстане есть американские деньги. Так что видимо американцев текущий расклад устраивает, а если сменится власть, то будет передел. Оно им надо?
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06.01.2022 02:42 Відповісти
Пригрозить?По вайберу,телефону,в инстаграм и главное кому пригрозить)))
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06.01.2022 06:53 Відповісти
Страны одкб по уставу одкб имеют право вторгнуться в другую страну только, если там действуют международные террористы, а тут ВНУТРЕННИЕ, да и не террористы.

Значит такое вторжение будет незаконным.

Я думаю США должны наложить санкции на эти страны: Армения, Кыргыстан, Такжикистан ...

Перестать признавать их президентов законной властью и сделать их нерукопожимаемыми.
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06.01.2022 02:58 Відповісти
_США байдена наложить способны исключительно в исподнее. А глава ЦРУ бёрнс - называем путлером своим другом и регулярно мотается в москву как вы в магазин за хлебом. Понятно? Поразмыслите над этим в контексте происходящего...
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06.01.2022 03:09 Відповісти
А кто может вступиться за казахов? Китай? Турция?
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06.01.2022 02:59 Відповісти
ироп
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09.01.2022 13:18 Відповісти
Люди в Беларуси сейчас должны выходить на протесты против вторжения в Казахстан!

А также в Армении, Киргизстане и Таджикистане.
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06.01.2022 03:12 Відповісти
Безоружными против головорезов с мандатом на убийство?
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06.01.2022 10:45 Відповісти
Наша власть должна сейчас обратится с официальным обращением к народам Беларуси, Армении, Киргизстана и Таджикистана чтобы они выходили на протесты против вторжения в Казахстан. Средства массовой информации для этого имеются.
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06.01.2022 03:14 Відповісти
Зеленое чмо - на отдыхе, оно устало, отдыхает. Оно боится обидеть *****, трусливое малороссийское ничтожество
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06.01.2022 05:07 Відповісти
А где лидор ПЕС ? Потужно працюе в Европах , или отдьіхает уже ?
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06.01.2022 08:20 Відповісти
ты чего такая злая, Света?
дождись выборов и выбери другого.
Ты живешь в правовом государстве, а это в настоящий момент твой президент.
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09.01.2022 13:20 Відповісти
поздно. кровь уже льется .
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06.01.2022 03:48 Відповісти
Видео из морга Алма-Аты. Счет убитых идет на сотни. Казахская небесная сотня.
Цитирую человека, переславшего видео: "Убивали и вчера ночью и сегодня, когда инет отключили полностью". Прошу ретвит. Весь мир должен увидеть зверства нынешнего режима Токаева!
https://twitter.com/farmakit_ua/status/1478846460233977861
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06.01.2022 05:02 Відповісти
Зараз головне , щоб казахська армія не зрадила присязі і державі та перейшла на сторону народу .
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06.01.2022 06:25 Відповісти
Unsere panzergrenadiere Ukrainian Army & Navy need weapons, US$ from me and every Ukrainian overseas, love is the answer - John Lennon
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06.01.2022 07:42 Відповісти
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06.01.2022 10:11 Відповісти
Починає надходити інформація про велику кількість загиблих. Поширюється відео з моргу, де лежать десятки мертвих тіл з вогнепальними пораненнями. Кількість жертв вже напевно йде на сотні.

https://t.me/kazansky2017/1626 t.me/kazansky2017/1626
17.8K viewsDen, edited https://t.me/kazansky2017/1626 Jan 5 at 22:38
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06.01.2022 08:09 Відповісти
Замість того щоб висирати баяни типу "закликаємо,струбовані, рішуче занепокоєні" ВСІМА топ-країніами (США, Німеччина і .т.д.) могли б організувати Гаазький трибунал і вирішити старий козел був диктатором чи ні. Якщо був - повісити, пособників посадити. І звичайно руцьке свиня НЕ мають права виділяти бодай 1 військового. Інакше жорсткі санкціїї.
А просто слова - до одного місця. Приклади - Грузія, Україна.
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06.01.2022 09:02 Відповісти
Та від фрази "...жорсткі санкціїї." - вже усіх нудить.
Хотіли б вже давно все ввели і усіх покарали.
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06.01.2022 12:02 Відповісти
Казахи намагаються позбавитись від залишків совкової влади, тому я закликаю офіційних представників Держдепартаменту США поки що стулити пельку та не висловлювати безглузді фрази.
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06.01.2022 09:18 Відповісти
Ну да, у них у самих блмщики и трамписты. Это сигнал всем. Никакой поддержки протестующих не будет.
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06.01.2022 10:00 Відповісти
Надеюсь Сорос обновил методичку после провала в Беларуси
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06.01.2022 10:13 Відповісти
Достали, ваши тупые призывы. Всех достали. Не можете сделать - не вякайте.
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06.01.2022 12:01 Відповісти
 
 