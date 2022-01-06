Закликаємо до мирного вирішення кризи у Казахстані, - Держдепартамент США
Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс поширив заяву щодо ситуації в Казахстані.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
У заяві йдеться про те, що Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією в Казахстані, якого вважають важливим партнером.
"Ми засуджуємо акти насильства та руйнування власності і закликаємо і владу, і протестувальників утримуватися від цього. - йдеться у заяві. - Ми закликаємо всіх казахстанців поважати та захищати конституційні інститути, права людини та свободу преси, включаючи відновлення доступу до Інтернету. Ми закликаємо всі сторони знайти мирне вирішення надзвичайної ситуації"
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+17 Иван Петров d4225322
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+12 Иван Петров d4225322
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+10 NonCFist
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Будь ласка, зачекайте...
Шире надо смотреть. И глубже.
Не приходило в голову, что этим "народом" могут быть российские титушки,
с помощью которых )(уйло хочет по-тупому забрать власть у назарбаева,
введя под видом одкб оккупационные войска?
Кто лидеры оппозиции и где они?
Кто и как управляет протестами?
Как люди так быстро массово вышли?
Очень напоминает "протесты" на Донбассе,
когда из ниоткуда возникли толпы никем не ведомых людей.
через соцсети, через мессенджеры, через тв.
И конечно должны быть организаторы.
Если протест не организован или плохо организован,
он сольётся под дубинками и резиновыми пулями в считанные дни как в рб.
А в Казахстане всё идет как по маслу. Людьми кто-то руководит. Кто? Откуда? Как?
Все верно.
Стихийным был протест в 1962 году в Новочеркасске.
В Казахстане все организовано далеко не руководителем сельской самодеятельности.
по мнению вОнюшек, вечного холопья и рабов, народ никогда ни на что сам не способен, им вечно помыкают и направляют. это вОнюшки вывод делают из собственного опыта.)
И очень быстро.
Это факт.
организация солдат всегда было самым главным.
Это основа.
А протест - и есть минивойна одних против других.
Поэтому, считаю грамотную организацию - первым делом.
Каждый должен знать что делать, когда делать и где делать.
Вы про битву в Тевtобургском лесу напомните, как Арминий Германец "прикопал" 3 римских легиона, только косточки остались, а император Октавиан Август бился головой о стены, стоная: "Варус! Верни мне мои легионы!"
шо кацапа,трудно на первых порах разобраться в событиях,тем более что нет интернета?приходится заготовленные методички использовать?
Почему это не может быть )(уйло?
питание, структура протестов (сотники), лидеры (Яценюк, Порошенко, Кличко, Тимошенко), сцена, палатки и так далее. Организовали ядро, а остальные 90% пришли/ушли.
Поэтому большая ошибка думать, что протесты не организовывают.
Особенно сейчас, когда соцсети так развиты.
Есть куча фото как захарченко или моторыло незаметно стояли в капюшонах на митингах на Донбассе типа они среди протестующих.
.... и научили Бурятов казахскому.
никто у них как в крыму интервью брать не будет
с $350 млрд до $630 млрд.
Ухудшил своё положение, да?
Ну или сидеть молча а не 3,14 деть что "Мы осуждаем акты насилия и разрушения собственности и призываем и власть, и протестующих воздерживаться от этого, - говорится в заявлении. - Мы призываем всех казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати..." в то время когда там сводная армия чужих государств безнаказанно расстреливает мирное население, топит революцию в крови.
Они действуют в угоду прежде всего себе.
остальные страны вообще еще молчат в тряпочку - разбираются что к чему
Значит такое вторжение будет незаконным.
Я думаю США должны наложить санкции на эти страны: Армения, Кыргыстан, Такжикистан ...
Перестать признавать их президентов законной властью и сделать их нерукопожимаемыми.
А также в Армении, Киргизстане и Таджикистане.
дождись выборов и выбери другого.
Ты живешь в правовом государстве, а это в настоящий момент твой президент.
Цитирую человека, переславшего видео: "Убивали и вчера ночью и сегодня, когда инет отключили полностью". Прошу ретвит. Весь мир должен увидеть зверства нынешнего режима Токаева!
https://twitter.com/farmakit_ua/status/1478846460233977861
https://t.me/kazansky2017/1626 t.me/kazansky2017/1626
17.8K viewsDen, edited https://t.me/kazansky2017/1626 Jan 5 at 22:38
А просто слова - до одного місця. Приклади - Грузія, Україна.
Хотіли б вже давно все ввели і усіх покарали.