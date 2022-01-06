Канада всегда будет поддерживать Украину, - глава МИД Жоли
Канада будет поддерживать Украину и украинцев в ситуации предполагаемой российской агрессии.
Об этом в Twitter сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ.
"Мы остаемся глубоко обеспокоенными ситуацией, которая сложилась между Россией и Украиной. Канада будет всегда помогать своим союзникам и поддерживать Украину и украинцев", - говорится в сообщении.
Жоли отметила, что с нетерпением ожидает виртуальную встречу глав МИД стран НАТО, запланированную на 7 января.
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