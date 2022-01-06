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Новости Агрессия России против Украины Война
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Канада всегда будет поддерживать Украину, - глава МИД Жоли

Канада всегда будет поддерживать Украину, - глава МИД Жоли

Канада будет поддерживать Украину и украинцев в ситуации предполагаемой российской агрессии.

Об этом в Twitter сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ.

"Мы остаемся глубоко обеспокоенными ситуацией, которая сложилась между Россией и Украиной. Канада будет всегда помогать своим союзникам и поддерживать Украину и украинцев", - говорится в сообщении.

Жоли отметила, что с нетерпением ожидает виртуальную встречу глав МИД стран НАТО, запланированную на 7 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен и глава МИД Канады Жоли обсудили "решительный и единый" ответ в случае дальнейшей агрессии России против Украины

Канада всегда будет поддерживать Украину, - глава МИД Жоли 01

Автор: 

Канада (2087) Жоли Мелани (55)


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Канаде - респект !
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06.01.2022 08:15 Ответить
Канадійцям-респект...
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06.01.2022 08:15 Ответить
На словах.
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06.01.2022 08:30 Ответить
Our guys in the trenches need $$, we owe them, don't be a loser find your own way to support unsere panzergrenadieren Army or Navy, Slava Ukraini.
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06.01.2022 08:36 Ответить
Дружні країни на візах не заробляють і візами не відгороджуються .
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06.01.2022 08:43 Ответить
Обеспокоенностью разной степени. И по праздникам диаспора в вышиванках песни споет.
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06.01.2022 09:17 Ответить
Бывший посол Канады в Украине в интервью....." Вообще то над Украиной мы ставили и ставим опыты....!" Вот как то так. К сожалению.
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06.01.2022 09:18 Ответить
 
 