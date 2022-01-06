Канада завжди підтримуватиме Україну, - глава МЗС Жолі

Канада підтримуватиме Україну та українців в ситуації ймовірної російської агресії.

Про це у Twitter повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми залишаємося глибоко занепокоєними ситуацією, що склалася між Росією та Україною. Канада завжди допомагатиме своїм союзникам та підтримуватиме Україну й українців", - йдеться в повідомленні.

Жолі зазначила, що з нетерпінням чекає на віртуальну зустріч глав МЗС країн НАТО, заплановану на 7 січня.

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