Канада завжди підтримуватиме Україну, - глава МЗС Жолі
Канада підтримуватиме Україну та українців в ситуації ймовірної російської агресії.
Про це у Twitter повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми залишаємося глибоко занепокоєними ситуацією, що склалася між Росією та Україною. Канада завжди допомагатиме своїм союзникам та підтримуватиме Україну й українців", - йдеться в повідомленні.
Жолі зазначила, що з нетерпінням чекає на віртуальну зустріч глав МЗС країн НАТО, заплановану на 7 січня.
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