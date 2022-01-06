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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Канада завжди підтримуватиме Україну, - глава МЗС Жолі

Канада завжди підтримуватиме Україну, - глава МЗС Жолі

Канада підтримуватиме Україну та українців в ситуації ймовірної російської агресії.

Про це у Twitter повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми залишаємося глибоко занепокоєними ситуацією, що склалася між Росією та Україною. Канада завжди допомагатиме своїм союзникам та підтримуватиме Україну й українців", - йдеться в повідомленні.

Жолі зазначила, що з нетерпінням чекає на віртуальну зустріч глав МЗС країн НАТО, заплановану на 7 січня.

Також читайте: Блінкен і глава МЗС Канади Жолі обговорили "рішучу і єдину" відповідь у разі подальшої агресії Росії проти України

Канада завжди підтримуватиме Україну, - глава МЗС Жолі 01

Автор: 

Канада (2202) Жолі Мелані (80)


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Канаде - респект !
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06.01.2022 08:15 Відповісти
Канадійцям-респект...
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06.01.2022 08:15 Відповісти
На словах.
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06.01.2022 08:30 Відповісти
Our guys in the trenches need $$, we owe them, don't be a loser find your own way to support unsere panzergrenadieren Army or Navy, Slava Ukraini.
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06.01.2022 08:36 Відповісти
Дружні країни на візах не заробляють і візами не відгороджуються .
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06.01.2022 08:43 Відповісти
Обеспокоенностью разной степени. И по праздникам диаспора в вышиванках песни споет.
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06.01.2022 09:17 Відповісти
Бывший посол Канады в Украине в интервью....." Вообще то над Украиной мы ставили и ставим опыты....!" Вот как то так. К сожалению.
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06.01.2022 09:18 Відповісти
 
 